Как известно, техника только тогда работает без сбоев, когда используется по назначению и с допустимой нагрузкой. А вот если хозяин чрезмерен в своих желаниях перевезти груз немыслимой массы и размеров, вот тогда и случаются трагические или комические истории.
Главная задача продавца любого товара — привлечь к себе внимание. Продавая авто, некоторые владельцы предпочитают сочинять забавные тексты объявлений. Иногда получаются шедевры. А самые умелые авторы красиво и непринужденно, под видом забористых шуток умудряются донести и полезную информацию о своем автомобиле. Смотрите, как это бывает, в нашей подборке.
«Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать». В детстве трудно было понять вторую часть знаменитой цитаты из фильма «Берегись автомобиля». Мол, что за чепуха — как же можно мечтать избавиться от машины? Однако с годами начинаешь мыслить иначе.
Маркетолог от бога: самые крутые объявления о продаже машин
Главная задача продавца любого товара — привлечь к себе внимание. Продавая авто, некоторые владельцы предпочитают сочинять забавные тексты объявлений. Иногда получаются шедевры. А самые умелые авторы красиво и непринужденно, под видом забористых шуток умудряются донести и полезную информацию о своем автомобиле. Смотрите, как это бывает, в нашей подборке.