Маркетолог от бога: самые крутые объявления о продаже машин

Главная задача продавца любого товара — привлечь к себе внимание. Продавая авто, некоторые владельцы предпочитают сочинять забавные тексты объявлений. Иногда получаются шедевры. А самые умелые авторы красиво и непринужденно, под видом забористых шуток умудряются донести и полезную информацию о своем автомобиле. Смотрите, как это бывает, в нашей подборке.

Маркетолог от бога: самые крутые объявления о продаже машин

  • Какой автомобиль можно купить, имея 300 000 рублей? Объявления читает и комментирует наш автор (рекомендации по выбору — по ссылке).
  • Как не нарваться на автомобиль с таксомоторным прошлым, мы рассказали тут,
  • Выбираете между новым Рио и иномаркой с пробегом? Для начала ознакомьтесь с советами эксперта ЗР.

Фото: из архива автора

Маркетолог от бога: самые крутые объявления о продаже машин
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Комментарии (2)

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Зарулёвские айтишники, сделайте, наконец, чтобы картинки можно было увеличивать до размера экрана, глаза поломаешь пока прочтёшь.

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Стас, спасибо, порадовал. Подборка замечательная. Ещё есть?

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