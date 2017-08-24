Кому на самом деле принадлежат автомобильные марки? Тест ЗР

Комментарии (3)
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Тест в общем легкий, но вопросы про КамАЗ (думал, что Даймлер, т.к. крику с этим было столько, что создавалось ощущение минимум контрольного пакета акций в руках немцев), Рено-Ниссан (думал, что у правительства Франции) и Воксхолл (вот считал его принадлежащим Опелю) вызвали затруднения и в результате был выбран неправильный ответ.
7/12, но это говорит только о том, что некоторые сделки не являются крупными, контрольные пакеты перетекают от одной компании к другой постепенно и мало освещаются прессой, исторические же сделки гремят на весь мир.
Например: мало кто сейчас не знает что GM продал Opel, при этом не столь многим известно, кто самый крупный акционер Daimler или кому принадлежит FCA.
Ну и вопросы с подковыркой вроде того, что ВАЗ принадлежит СП альянс ростех (вроде как Российская компания), но которая в свою очередь более чем на половину принадлежит Renault-Nissan — но мы то знаем, зачем нужны данные схемы.
[у нас не ругаются] вопросики :) 5 правильных ответов