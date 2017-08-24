Кому на самом деле принадлежат автомобильные марки? Тест ЗР

Космическая помощь — 9 самых полезных приложений для водителя Сейчас трудно представить, как мы раньше жили без смартфонов и интернета. Но в те относительно недавние времена таксисты знали город наизусть, а пробки были предсказуемы, как расписание поездов. Сегодня Яндекс.Навигатор и Google.Карты сняли многие проблемы для водителей, но не все. Есть сотни полезных приложений — оставалось только выбрать лучшее среди похожих. ЗР сделал это, пользуйтесь! Новые ответы НАМИ — о тонировке, замене двигателей, переделках автомобилей Допустимо ли преобразовать фургон в пассажирский автомобиль? Можно ли в документах снизить полную массу грузовика до налоговыгодной? Как зарегистрировать самодельный стретч-лимузин? Что надо сделать, чтобы использовать седельный тягач для перевозки цистерны с нефтепродуктами? Право на выбор, или Базовый элемент для профессиональной системы Гибридные устройства Neoline многим запомнились благодаря выдающемуся дизайну и высокому качеству. Новинки, которые компания выпускает в эти дни на рынок, кажется, продолжают их модельный ряд. Но даже название серии — R7XX — говорит, что нас ждут не совсем обычные устройства. В новой линейке пока два… Нет, не гибрида — давайте подождем с определениями.