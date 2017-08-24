Право на выбор, или Базовый элемент для профессиональной системы

Гибридные устройства Neoline многим запомнились благодаря выдающемуся дизайну и высокому качеству. Новинки, которые компания выпускает в эти дни на рынок, кажется, продолжают их модельный ряд. Но даже название серии — R7XX — говорит, что нас ждут не совсем обычные устройства. В новой линейке пока два… Нет, не гибрида — давайте подождем с определениями.

Итак, NEOLINE X-COP R700 и X-COP R750. Внешне устройства ничем не отличаются друг от друга. Изогнутый знакомый корпус, который оказался одинаково удобен и для установки, и для использования, и крупный экран. Но почему же сам производитель младшую модель относит к видеорегистраторам, а другую — к профессиональным устройствам? Все дело в содержании.

Мы имеем дело с редким случаем. Помните популярные игрушечные электрические железные дороги, когда все начиналось с покупки базового набора, который «обрастал» потом дополнительными элементами? Так вот, NEOLINE X-COP R700 — такой же базовый элемент, который можно использовать отдельно, в качестве самостоятельного устройства, или постепенно сделать его центром дополнительной системы безопасности. То есть — превратить X-COP R700 в X-COP R750 своими руками.



Итак, знакомый, хотя и слегка измененный форм-фактор. Изогнутое устройство, «горизонтальная» грань которого служит посадочной площадкой для крепления (питание подается, кстати, непосредственно на него), а на «вертикальной» с одной стороны размещен экран, а с другой — объектив камеры регистратора.

Одного взгляда на оптику достаточно, чтобы понять — со съемкой видео у X-COP R700 (а речь идет пока именно об этой модели, старшая обладает аналогичными характеристиками в части видеорегистратора и работы с GPS) все в порядке. Массивный объектив с шестью стеклянными линзами, а поверх — специальный антибликовый CPL-фильтр, лекарство от хронической болезни всех видеорегистраторов. Если учесть матрицу от Sony и процессор Ambarella, то можно догадаться, что устройство записывает полноценное Full HD-видео без каких-то интерполяций. Карту памяти лучше выбирать пообъемнее — X-COP R700 поддерживает microSD до 32 ГБ. Кстати, процессор занят не только обработкой видеосигнала. Его мощность бывает полезна еще и в темное время суток. Производитель снабдил устройство специальным ночным режимом, который повышает четкость деталей при съемке в темноте (он будет включаться и отключаться автоматически в соответствии с настройками).

Функциями видеозаписи возможности X-COP R700 отнюдь не исчерпываются. В наличии — модули GPS и ГЛОНАСС, устройство работает с базами полицейских радаров и предупреждает об опасностях, причем не только системах контроля скорости, но и камерах, отвечающих за отслеживание выделенных полос, перекрестков, пешеходных переходов, обочин и т.п. В базе данных — информация из 45 стран, помимо России присутствуют страны СНГ, Прибалтика и Европа. Neoline, кстати, научил свои устройства, и X-COP R700 в том числе, интеллектуально обрабатывать данные о камерах «Автодория», контролирующих среднюю скорость на участке дороге. Теперь предупреждение следует не только о начале и окончании участка, но и о фактической скорости движения по нему. Если автомобиль покинул контролируемый участок до его окончания — устройство предупредит и об этом.

И еще одно важное общее свойство X-COP R700 и R750 — модуль Wi-Fi. Нужен он для того, чтобы соединяться со смартфоном водителя. Нужно это, чтобы прямо на устройствах обновлять прошивку и базу данных, не совершая манипуляций со скачиванием на компьютер и записью на карту памяти. Теперь достаточно скачать специальное приложение для iOS или Android, которое, кстати, позволит дистанционно управлять устройством, настраивать его и получать доступ к отснятому видео прямо с телефона. Приложение совсем скоро будет доступно к скачиванию на официальном сайте компании, а также на Google Play и App Store.



Многим пригодится интересная программная функция LDWS, предупреждающая о пересечении разметки. Она может быть настроена таким образом, чтобы срабатывать только начиная с определенной скорости, указанной пользователем. Это, с одной стороны, убережет его от избыточных оповещений, а с другой — не даст заснуть или отвлечься во время продолжительного движения по скоростной трассе.



Вы, конечно, обратили внимание, что до сих пор мы рассказывали, по сути, только об одном устройстве. А как же второе? И вот тут мы вернемся к тому «базовому элементу», про который рассказали в самом начале.



Пожалуй, впервые одну модель автомобильного устройства можно превратить в другую. Как? Очень просто.



Вы заметили, что функции радар-детектора у X-COP R700 нет? Соответственно, считать гибридом это устройство невозможно. Но как быть тем, для кого недостаточно предупреждений только о стационарных полицейских камерах? Они могут… превратить X-COP R700 в X-COP R750!



Для этого придется снова посетить магазин, но купить уже не новое устройство, а дополнительные элементы. Первый — выносной радарный модуль, который размещается под капотом, а с центральным блоком взаимодействует по беспроводной связи.

О радиомодуле стоит сказать особо. Дело в том, что он обладает повышенной на 130% дальностью действия — определяет угрозы раньше, чем обычные радар-детекторы, причем касается это и тех радаров, что работают «в спину». При активной езде за городом такой «помощник» будет особенно эффективен. Более того, радиомодуль поддерживает собственную разработку Neoline, фильтр Z-сигнатур. Дело в том, что радар-детекторы, как и любой радиоприемник, чувствительны к помехам и принимают многие из них за сигнал радара. Источников помех много и с каждым днем становится все больше — многие автомобили оснащаются теперь системами контроля «мертвых» зон, сигналы которых можно принять за полицейский радар. От неприятного эффекта и спасает фильтр Z-сигнатур. Второй дополнительный элемент — выносная GPS-антенна. Она пригодится владельцам автомобилей с нестандартными лобовыми стеклами: атермальными, шумоизоляционными, с подогревом или даже металлизированной светозащитной полосой. Все эти новации существенно искажают сигнал, получаемый от спутников, и определение координат может происходить некорректно. В таких случаях и понадобится внешняя антенна, которая добавит точности определения координат и текущей скорости, но не будет попадаться на глаза, так как предназначена для установки под обшивку передней стойки.

Вот так, приобретя два дополнительных элемента, и можно превратить X-COP R700 в X-COP R750, ведь последний уже укомплектован выносной антенной и радарным модулем. Но одно преимущество у X-COP R750 все же останется — устройство поставляется в невероятно широкой комплектации, в которую входит буквально все необходимое, включая крепление с активной зарядкой на 3М-скотче Smart Click Plus, кабели, всевозможные крепежные и соединительные элементы, а также специальный кейс для хранения устройства и карта памяти MicroSD Class 10 на 32 ГБ.