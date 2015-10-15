Школа опытных водителей: спасти рядового байкера

Считаете ли вы себя опытным водителем? Давайте проверим. Как бы поступили вы в заданной ситуации, исходя из соображений здравого смысла и безопасности?

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Предположим, что на даче, к которой нет асфальтовой дороги, вас застал проливной дождь. Но возвращаться в город все равно ведь нужно! Вы пробираетесь по раскисшему после дождя проселку. И вот, наконец, долгожданная асфальтовая полоса шоссе, вам нужно повернуть направо. Перед выездом на трассу небольшой подъем. Преодолеть его лучше с ходу, но тут на трассе справа появляется внедорожник, скорость которого порядка 90 км/ч, а слева — два мотоциклиста.

Оценивая обстановку, вы понимаете, что, выезжая на шоссе, внедорожнику вы не помешаете, а вот чтобы избежать столкновения с мотоциклистами, следует остановиться перед шоссе. Но тогда на скользкой дороге трудно будет тронуться с места, тем более на подъем. В это время первый мотоциклист включает указатель поворота и готовится съехать на ваш проселок. То есть он вам уже не помеха. Следующий же за ним тоже притормаживает, но его дальнейшие намерения пока неясны.

Как поступит в этом случае опытный и бывалый водитель? Ниже несколько вариантов развития событий. Проголосуйте за тот, что кажется вам верным, а правильный ответ читайте на следующей странице.