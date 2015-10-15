Школа опытных водителей: спасти рядового байкера

Считаете ли вы себя опытным водителем? Давайте проверим. Как бы поступили вы в заданной ситуации, исходя из соображений здравого смысла и безопасности?

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Школа опытных водителей: 4 секунды до столкновения
Предположим, что на даче, к которой нет асфальтовой дороги, вас застал проливной дождь. Но возвращаться в город все равно ведь нужно! Вы пробираетесь по раскисшему после дождя проселку. И вот, наконец, долгожданная асфальтовая полоса шоссе, вам нужно повернуть направо. Перед выездом на трассу небольшой подъем. Преодолеть его лучше с ходу, но тут на трассе справа появляется внедорожник, скорость которого порядка 90 км/ч, а слева — два мотоциклиста.

Оценивая обстановку, вы понимаете, что, выезжая на шоссе, внедорожнику вы не помешаете, а вот чтобы избежать столкновения с мотоциклистами, следует остановиться перед шоссе. Но тогда на скользкой дороге трудно будет тронуться с места, тем более на подъем. В это время первый мотоциклист включает указатель поворота и готовится съехать на ваш проселок. То есть он вам уже не помеха. Следующий же за ним тоже притормаживает, но его дальнейшие намерения пока неясны.

Как поступит в этом случае опытный и бывалый водитель? Ниже несколько вариантов развития событий. Проголосуйте за тот, что кажется вам верным, а правильный ответ читайте на следующей странице.

Как должен действовать опытный водитель при выезде с размокшей грунтовки на шоссе?

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Комментарии (7)

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Кстати, а какой там штраф за вывоз грязи на асфальт?

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«В это время первый мотоциклист включает указатель поворота и готовится съехать на ваш проселок. То есть он вам уже не помеха.»



А может он на обочине решил встать и не факт что ДО пересечения с грунтовкой? Или забыл выключить поворотник. Или случайно нажал

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Для указанных условий необходимо заиметь себе внедорожник, у нас будет два правильных варианта на выбор (2 или 3)

А если серьёзно, не стоит надеяться на других участников дорожного движения, что они вас видят, понимают, и объедут. Поэтому наиболее безопасный вариант 3.

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Верещагин Илья

Для указанных условий достаточно высыпать машину щебня и разровнять трактором. Дешевле внедорожника обойдётся.

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Включение поворотника не всегда означает намерение повернуть. Поэтому выезжать на дорогу нужно, когда транспортное средство с включенным поворотником начнет поворот или остановится, чтобы вас выпустить, если вы ему мешаете повернуть. А уж если кто-то едет без включенного поворотника — тем более лучше не спешить. И не важно, два мотоцикла едут, или два автомобиля.

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При чём тут мотоциклисты? А если по дороге будет ехать грузовик? В чём разница?

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Здесь тот случай, когда проблемы индейцев с дачи шерифа не интересуют.

Как вы там будете на большак карабкаться — ваше дело. Тем более, если это ваша «дорога жизни», давно бы могли подъём гравием отсыпать.

А мотоциклисту с поворотником и поворачивать в прерию необязательно, он может просто остановиться на обочине, пострелять ваших гусей и перепёлок, пока вы на подъёме буксуете, и поколесить дальше.

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