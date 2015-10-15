Школа опытных водителей: спасти рядового байкера

Оценивая обстановку, вы понимаете, что, выезжая на шоссе, внедорожнику вы не помешаете, а вот чтобы избежать столкновения с мотоциклистами, следует остановиться перед шоссе. Но тогда на скользкой дороге трудно будет тронуться с места, тем более на подъем. В это время первый мотоциклист включает указатель поворота и готовится съехать на ваш проселок. То есть он вам уже не помеха. Следующий же за ним тоже притормаживает, но его дальнейшие намерения пока неясны.
Как поступит в этом случае опытный и бывалый водитель? Ниже несколько вариантов развития событий. Проголосуйте за тот, что кажется вам верным, а правильный ответ читайте на следующей странице.