6-й этап СМП РСКГ: гоночная битва под Москвой

Обычно говорят, что на гонках борьба ведется за каждую секунду. Но по ходу недавних соревнований на трассе Moscow Raceway под Волоколамском победителя от обладателя второго места отделили две тысячных секунды.

Для поклонников русских гонок умение ценить каждый момент — особенно важное качество. В силу того, что среднестатистический российский автодром запросто может засыпать снегом и в апреле, и октябре, сезон кольцевых гонок в нашей стране длится всего четыре месяца. Сравните это с календарем чемпионата мира Формулы-1 , который стартовал в марте, а закончится в последние выходные ноября.

Этот год исключением не стал: казалось бы, совсем недавно (в середине мая) участники Российской серии кольцевых гонок открыли сезон на трассе «Крепость Грозная» в столице Чечни — а 19 и 20 августа на автодроме Moscow Raceway неподалеку от подмосковного Волоколамска прошел предпоследний этап этого престижного всероссийского гоночного турнира.

Между тем события на отечественных трассах развиваются так, что ценители гонок были бы очень даже не против продлить удовольствие. К примеру, в «Туринге» — самом быстром классе российского кольца — одним из факторов успеха стала возможность вовремя сменить машину. Дело в том, что ради поддержания интриги в российских соревнованиях существует непростая система весовых гандикапов: добившимся успеха пилотам судьи предписывают на следующей гонке взять на борт балласт, который делает машину тяжелее, а значит — медленнее. Причем балласт состоит из двух «порций»: первой «награждают» собственно гонщика, а второй — его автомобиль. Большинство пилотов смирилось с ситуацией, а вот действующий чемпион страны Дмитрий Брагин нашел выход: он имеет в своем распоряжении сразу два боевых автомобиля (немецкий седан Audi RS3 и испанский хэтчбек Seat Leon) и время от времени меняет один на другой, тем самым избавляясь от необходимости брать на борт хотя бы часть «призового» балласта.

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Moscow

Raceway

К такому «жонглированию» гоночными болидами не все относятся с пониманием — а судьи даже внесли в спортивный регламент соревнований специальный антибрагинский пункт: если по ходу сезона спортсмен решил сменить автомобиль, то первую гонку на новой машине должен начать с последнего места. Но попытки притормозить быстрого и сообразительного Брагина успеха не принесли: по итогам заездов натольяттинец стал самым результативным гонщиком своего класса и только увеличил отрыв в общем зачете от соперников.

Ближайшим преследователем лидера является всеобщий любимец паддока — открытый и жизнерадостный екатеринбуржец Владимир Шешенин, выступающий на новейшем гоночном седане Lada Vesta в составе заводской команды Lada Sport Rosneft. Однако накануне последнего этапа шансы стать чемпионом у Владимира скорее математические: завоевать титул Шешенин сможет, только если его соперник проведет заключительные гонки из рук вон плохо.

Похоже, Дмитрию Брагину этой зимой не придется менять стартовый номер...

А вот во втором по скорости классе «Супер-продакшн» представители тольяттинской команды лидируют в непростой борьбе со столичным коллективом «Открытие», чьи гонщики выступают на японской технике. Сражение переднеприводных седанов Lada Vesta с заднеприводными купе Subaru BRZ интересно с технической точки зрения — да и за событиями на трассе наблюдать любопытно: иногда складывается впечатление, что соперники играют друг с другом в гоночные поддавки. На каждую осечку со стороны одной команды вторая тут же отвечает не менее обидной ошибкой. Поломки и неисправности, вылеты с трассы, обернувшиеся штрафами нарушения спортивного регламента и даже дисквалификации из-за несоответствия машины техническим требованиям — вот неполный список причин, по которым оба участника битвы за лидерство теряли очки по ходу этого сезона. И столь увлекательное развитие событий гарантирует, что и по ходу финальных гонок болельщикам скучать не придется.

Пилоты японских автомобилей празднуют победу над заводской командой АВТОВАЗа в классе «Супер-продакшн».

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Ford

Fiesta

Ford

Fiesta

Самой непредсказуемой категорией русских гонок остается класс «Туринг-лайт», где 60-летние пилоты сражаются с 17-летними, а построенная десять лет назад машина (для гоночного автомобиля это практически пенсионный возраст) способна на равных конкурировать с автомобилями, собранными меньше года назад. Именно подмосковный пилот Андрей Масленников на десятилетнемвышел в лидеры общего зачета по результатам домашнего этапа соревнований. Отношения в этой паре по ходу нескольких последних сезонов были сложными. Андрей пробовал выступать на более современных автомобилях — однако их ненадежность заставила спортсмена вернуться за руль немолодого хэтчбека. Тот тоже показал себя машиной своенравной и не всегда надежной — в каждом сезоне Масленников выигрывал по паре гонок, однако гораздо чаще сходил с трассы из-за обидных поломок. Похоже, в нынешнем сезоне пилот и его автомобиль, наконец, достигли определенной гармонии — и не исключено, что десятилетний юбилейбудет отмечен чемпионским титулом. Впрочем, загадывать в классе «Туринг-лайт» — занятие бесперспективное. Накануне последнего этапа даже обладателя пятого места отделяет от лидера всего 13 очков — в то время как по ходу финальных заездов можно заработать более 50 баллов.

На старт заездов Российской серии кольцевых гонок в этом сезоне выходят сразу шесть представительниц слабого пола.

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Moscow

Raceway

Volkswagen

Polo

Ожила интрига и в самом массовом классе русских гонок — «Национальном», где традиционно идет наиболее плотная борьба. Впрочем, в этом сезоне она велась за места начиная со второго: казанский пилот Айдар Нуриев выступал настолько уверенно и стабильно, что к предпоследнему сезону его отрыв от ближайшего соперника вырос до неприличных размеров и, казалось бы, гарантировал Айдару титул обладателя Кубка России по итогам этого сезона. Однако заезды на трассепринесли неожиданные результаты: в одной из гонок Айдар сошел из-за поломки мотора, а во второй, стартуя с одной из последних позиций, не смог подняться выше десятого места. В то время как один из его преследователей в общем зачете — юный москвич Глеб Кузнецов, выступающий на седане, выиграл оба заезда и сократил отрыв с 54 очков до 6. Именно один из заездов класса «Национальный» и стал кульминацией всего уик-энда. Кузнецов и его товарищ по команде слетанной парой лидировали по ходу всего заезда, но вопрос о победителе гонки решили выяснить в последнем повороте — и когда они бок о бок пересекли финишную линию, выяснилось, что Глеб сделал это раньше всего на две тысячных секунды!

Вот так выглядят две тысячных секунды: фотофиниш в исполнении пилотов команды «Академия ралли».

После столь захватывающих заездов просто необходимо перевести дух — и у поклонников русских гонок будет время это сделать. Решающий этап сезона пройдет 22 и 23 сентября на трассе в Казани. Лучшего места для финала не придумать: сложный рельеф с большим перепадом высот делает автодром крайне живописным с точки зрения зрителя и одновременно создает массу сложностей для гонщиков. Так что заезды на этой трассе никогда не бывают скучными. И в сентябре в этом сможет убедиться каждый, причем совершенно бесплатно: в дни соревнований вход на трассу «Казань-Ринг» открыт для всех желающих — а из других городов, регионов и стран за гонками можно следить с помощью прямой видеотрансляции на сайте smp-rskg.tv

Фото: СМП РСКГ