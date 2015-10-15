Космическая помощь — 9 самых полезных приложений для водителя

Сейчас трудно представить, как мы раньше жили без смартфонов и интернета. Но в те относительно недавние времена таксисты знали город наизусть, а пробки были предсказуемы, как расписание поездов. Сегодня Яндекс.Навигатор и Google.Карты сняли многие проблемы для водителей, но не все. Есть сотни полезных приложений — оставалось только выбрать лучшее среди похожих. ЗР сделал это, пользуйтесь!

Космическая помощь — 9 самых полезных приложений для водителя

  • Мы провели сравнительный тест мобильных приложений, заменяющих радар-детекторы. Результаты — здесь.
  • Обзор мобильных приложений, позволяющих заработать за рулем, вы найдете по этой ссылке.
  • Лучшие мобильные приложения для правильной парковки — тут.

Текст: Екатерина Сехина

Фото: Екатерина Сехина и FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Космическая помощь — 9 самых полезных приложений для водителя
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Комментарии (14)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

У мое знакомого был случай. Ехал он по трассе в Воронежской области в Москву. Останавливают его ГИББДшнеки на посту и говорят у нас тут учительница знакомая Вы не подвезете ее до села по трассе км 30. Он по доброте душевной согласился. И попал в аварию в которой его признали виновным так все нормально только учительница сломала руку. Так она с  ним целый год судилась (лечение, моральный ущерб, и т.д.) и деньги какие-то отсудила и нервы потрепала да еще поездки в суд в Воронежскаю область. Вот и решайте нужен Вам Blablabla........ За пассажира отвечаете Вы!!!!!!!!!

Ответить#
+2
Винод

А ОСАГО зачем???

Ответить#
-1

Мне хватает Я.Навигатора и MapCamDroid.

Ответить#
0

Регистрируйтесь на Blablacar (или наша версия BeepCar) и берите попутчиков на дачу, помогайте людям добраться домой быстрее и в комфорте, да еще и бензин окупается!

Ответить#
0
Ламич Владимир

Да, нюхайте чужой пот, ловите бацилы, также у вас есть шанс быть обворованным или ограбленным зато на бензинчике сэкономите)

Ответить#
0
Darkmatter

Это исключено! Каждый пользователь зарегистрирован. И если есть подозрение то можно посмотреть сколько он пользуется сервисом и какие дают ему отзывы водители после каждой поездки. А отзыв водитель оставляет о своем пассажире после каждой поездки! Потом — когда публикуете свою поездку, пишете свои пожелания: не курить, пъяных не беру, с животными не беру и т.п. всем все ясно и понятно

Ответить#
+1

Все приложения в статье — ни о чем.

Ответить#
0
Darkmatter

Ну почему же! Блаблакар очень полезное! Я каждую пятницу еду с попутчиками по Новорижскому и в понедельник обратно. И дешевле чем автобус и всегда есть выбор по времени (когда на автобус нет билетов) Ну и еще помогаешь водителям которые с работы/на работу едут на бензинчик.

Ответить#
+1
Ламич Владимир

Нет, я лучше дороже буду ехать, но без посторонних

Ответить#
+1

Ночью надо не проекцию на стекле разглядывать, а не мешать движению скороходов, у которых сетчатка глаза подпитывается красным светом от панели приборов.

Когда физиологию знать будем, двоечники?

Ответить#
0

Для смартфонов сейчас есть куча приложений автомобильной тематики. Перепробовал много чего, в том числе из описанных. Большинство — ботва перегруженная рекламой. По итогу оставил гугл-карты для межгорода, т.к. работают оффлайн, mapcam который запускаю вместе с гугл, яндекс-навигатор для города, т.к. у нас адекватно показывает пробки и хорошо ведёт, проверку штрафов к которым идут ПДД с разъяснениями для общения с гаишниками и АЗС-локатор Лукойл т.к. предпочитаю заправляться их бензином.

Но в любом случае смартфон как навигатор это вариант для местных поездок. В дальних предпочитаю старый, но до сих пор безотказный, Nuvi-205 с картами OSM и базой радаров Mapcam

Ответить#
+3

Единственное путёвое приложение во всей этой выборке — это приложение МЧС.

Ответить#
0
Жильцов Николай

МЧС всегда на номере 112 сидит, даже когда ваш номер или телефон (забыли пароль) заблокирован. Я отметил РАМК, оно шире в применении. Остальное похоже на игрушки и просадку питания и памяти смартфона.

Ответить#
0

Ссылки на прошлогодние и позапрошлогодние изыскания. Что, все так хорошо?

Ответить#
+1