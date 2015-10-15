Федеральная антимонопольная служба обнародовала результаты проверки госзакупок в сфере дорожного строительства за период с 1 января по 30 июня текущего года. Количество нарушений здесь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти в два раза.
Дрифт, полицейский разворот, торможение в грузовик, разворот на магистрали — в этом боевике все реально. Ответственный за автомобильный беспредел каскадер Джереми Фрай рассказал ЗР про черные метки Атланты и YouTube как источник вдохновения.
Сейчас трудно представить, как мы раньше жили без смартфонов и интернета. Но в те относительно недавние времена таксисты знали город наизусть, а пробки были предсказуемы, как расписание поездов. Сегодня Яндекс.Навигатор и Google.Карты сняли многие проблемы для водителей, но не все. Есть сотни полезных приложений — оставалось только выбрать лучшее среди похожих. ЗР сделал это, пользуйтесь!
«Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать». В детстве трудно было понять вторую часть знаменитой цитаты из фильма «Берегись автомобиля». Мол, что за чепуха — как же можно мечтать избавиться от машины? Однако с годами начинаешь мыслить иначе.
Космическая помощь — 9 самых полезных приложений для водителя
Сейчас трудно представить, как мы раньше жили без смартфонов и интернета. Но в те относительно недавние времена таксисты знали город наизусть, а пробки были предсказуемы, как расписание поездов. Сегодня Яндекс.Навигатор и Google.Карты сняли многие проблемы для водителей, но не все. Есть сотни полезных приложений — оставалось только выбрать лучшее среди похожих. ЗР сделал это, пользуйтесь!