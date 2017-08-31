Новый номер «За рулем»: проект «Кортеж», шинный тест, Гранта после 100 000 км, стукачи на дороге

«За рулем» №9 — это:
ГЛАВНЫЕ АВТОПРЕМЬЕРЫ
- Jaguar E‑Pace
- Audi A8 нового поколения с уникальной подвеской
- Range Rover Velar
- Lifan Murman российской сборки
- Peugeot 308
- Chery Tiggo 2
- Обновленный Nissan GT-R
ЗР ТЕСТ
- Новые Honda CR-V и Mazda СХ‑5 против хитов рынка Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4
- Недорогие шипованные шины размерностью 185/65 R15 для бюджетных автомобилей: испытываем 11 комплектов
- Сигнатурные радар-детекторы
- Kia Picanto, Datsun mi-DO и Smart ForFour
ЗР ЭКСПЕРТ
- Испытываем на ресурс габаритные лампы W5W
- Выбираем самый надежный домкрат
ЗР АКТИВ
- Народный инспектор или стукач? О тех, кто зарабатывает на ошибках водителей
ЗР РЕСУРС
- Секреты и особенности диагностики дизельных моторов
- Двигатель Гранты из нашего парка после 100 тысяч километров: разобрали до винтика!
ЗР ОРИГИНАЛ
- Гонка звезд «За рулем» — 2017: от старта до финиша
- Новый Land Rover Discovery на перевалах Алтая и Хакасии
- Неординарный и вечно молодой Saab 99
А также:
- ЛиАЗ‑677М — теплый автобус родом из нашего детства
- Ответы ГИБДД на вопросы читателей
- Разъяснения специалистов НАМИ
- Конкурс знатоков-технарей
- Советы бывалых
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