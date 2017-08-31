Новый номер «За рулем»: проект «Кортеж», шинный тест, Гранта после 100 000 км, стукачи на дороге

Большой тест зимних шипованных шин 185/65 R15 для бюджетных автомобилей, новые Honda CR-V и Mazda СХ‑5 против хитов рынка Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4, лучшие сигнатурные радар-детекторы, как испытывают президентский лимузин, кто зарабатывает на ошибках водителей — читайте об этом и многом другом в сентябрьском номере журнала «За рулем». Он уже в киосках.

«За рулем» №9 — это:

ГЛАВНЫЕ АВТОПРЕМЬЕРЫ

  • Jaguar E‑Pace
  • Audi A8 нового поколения с уникальной подвеской
  • Range Rover Velar
  • Lifan Murman российской сборки
  • Peugeot 308 
  • Chery Tiggo 2 
  • Обновленный Nissan GT-R

ЗР ТЕСТ

  • Новые Honda CR-V и Mazda СХ‑5 против хитов рынка Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4
  • Недорогие шипованные шины размерностью 185/65 R15 для бюджетных автомобилей: испытываем 11 комплектов
  • Сигнатурные радар-детекторы
  • Kia Picanto, Datsun mi-DO и Smart ForFour

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Испытываем на ресурс габаритные лампы W5W
  • Выбираем самый надежный домкрат

ЗР АКТИВ

  • Народный инспектор или стукач? О тех, кто зарабатывает на ошибках водителей

ЗР РЕСУРС

  • Секреты и особенности диагностики дизельных моторов
  • Двигатель Гранты из нашего парка после 100 тысяч километров: разобрали до винтика!

ЗР ОРИГИНАЛ

  • Гонка звезд «За рулем» — 2017: от старта до финиша
  • Новый Land Rover Discovery на перевалах Алтая и Хакасии
  • Неординарный и вечно молодой Saab 99

А также:

  • ЛиАЗ‑677М — теплый автобус родом из нашего детства
  • Ответы ГИБДД на вопросы читателей
  • Разъяснения специалистов НАМИ
  • Конкурс знатоков-технарей
  • Советы бывалых

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