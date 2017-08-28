Новая Honda CR-V — первый российский тест

Дела у компании Honda в России сейчас идут неважно. От некогда широкой гаммы остались только две модели: огромный непопулярный Pilot и среднеразмерный CR-V, которому до бестселлеров сегмента еще далеко. Может, машина новой генерации позволит улучшить положение дел.

Honda CR-V
Honda CR-V

Honda > CR-V

Дизайн CR-V остался узнаваемым. Красивый автомобиль!
Дизайн CR-V остался узнаваемым. Красивый автомобиль!

С дизайном Пилота и Аккорда японцы экспериментируют с завидной смелостью: со сменой поколений стиль меняется кардинально. По поводу отсутствия стилистической преемственности хондовцы не переживают. А вот с CR-V дела обстоят иначе. Дизайн кузова нового кроссовера выполнен в духе предшественников третьего и четвертого поколений. Узнаваемость стопроцентная!

Интерьер прибавил в качестве отделки и богатстве оснащения, но остался узнаваемым — в первую очередь благодаря характерной центральной консоли.
Интерьер прибавил в качестве отделки и богатстве оснащения, но остался узнаваемым — в первую очередь благодаря характерной центральной консоли.

Столь авангардных приборов у одноклассников не сыскать.
Столь авангардных приборов у одноклассников не сыскать.

Символы на HUD-дисплее маловаты — приходится вглядываться.
Символы на HUD-дисплее маловаты — приходится вглядываться.

Размер и расположение иконок можно менять по своему усмотрению.
Размер и расположение иконок можно менять по своему усмотрению.

Камера заднего вида предлагает три варианта картинки. На фото — один из них со строго вертикальным изображением.
Камера заднего вида предлагает три варианта картинки. На фото — один из них со строго вертикальным изображением.

При включении правого поворотника на экран выводится изображение со встроенной в правое зеркало камеры.
При включении правого поворотника на экран выводится изображение со встроенной в правое зеркало камеры.

Материалы по теме
Honda огласила цены на двухлитровый CR-V для России
Однако без новых стилистических решений все-таки не обошлось. Главным из них стал переход на гигантские L-образные задние фонари. Классно выглядят! Но начинаешь осматривать кузов повнимательнее и огорчаешься — столь внушительные зазоры (кое-где толщиной с палец) для современного автомобиля просто неприемлемы. Стыки в дверных проемах выглядят грубо и неопрятно. За Хондами прежде такого не наблюдалось. Издержки американской сборки?

К счастью, к качеству исполнения интерьера вопросов нет — все сделано на совесть. Хороши и отделочные материалы, однако в первую очередь все же отмечу восхитительные передние сиденья. Удобный профиль, достойная боковая поддержка, многочисленные регулировки — в таком кресле можно ездить с утра до вечера без намека на усталость. Доброй традицией для CR-V стал прилив на центральной консоли, на которую пристроен селектор вариатора. Чуть выше располагается экран информационно-развлекательной системы, работающей на платформе Android. Функционал у нее обширный, а с осени возможности станут еще шире — японцы планируют внедрить Яндекс.Навигатор.

Громкость можно регулировать, нажимая на края сенсорного ползунка, либо проводя пальцем в сторону плюса или минуса.
Громкость можно регулировать, нажимая на края сенсорного ползунка, либо проводя пальцем в сторону плюса или минуса.

Селектор вариатора на центральной консоли — отличительная черта CR-V.
Селектор вариатора на центральной консоли — отличительная черта CR-V.

И вообще, на фоне предшественника продвинутого оборудования стало куда больше. Тут тебе и руль с сенсорным управлением громкостью магнитолы, и «виртуальная» панель приборов, и выдвижной проекционный дисплей, на который транслируются основные данные о поездке. В новом CR-V ощущаешь себя на острие прогресса.

И все же кое-что в салоне улучшить не помешало бы. Например, внедрить функцию автоматического включения дворников после того, как побрызгаешь на лобовое стекло омывающей жидкостью. А в само стекло не помешало бы вживить нити обогрева — с нашими зимами это насущная необходимость.

Кресла подкупают выверенной формой и многочисленными регулировками.
Кресла подкупают выверенной формой и многочисленными регулировками.

Во вместительном подлокотнике японцы пристроили целую кучу всевозможных медиаразъемов.
Во вместительном подлокотнике японцы пристроили целую кучу всевозможных медиаразъемов.

К услугам задних пассажиров — два USB-порта и верхние дефлекторы обдува.
К услугам задних пассажиров — два USB-порта и верхние дефлекторы обдува.

Сиденья второго ряда — с обогревом, спинки регулируются по углу наклона (правда, выбор ограничен двумя положениями).
Сиденья второго ряда — с обогревом, спинки регулируются по углу наклона (правда, выбор ограничен двумя положениями).

Honda наделена функцией дистанционного складывания спинок второго ряда из багажника. Потянул рычажок — и порядок!
Honda наделена функцией дистанционного складывания спинок второго ряда из багажника. Потянул рычажок — и порядок!

Второй ряд сидений у CR-V и прежде был не тесен, а теперь стал мегапросторен. По нашим наблюдениям, сзади сидеть свободнее, чем на втором ряду большинства одноклассников. Места хватает с запасом и по длине, и по ширине. Понравится задним седокам и малозаметный напольный туннель, равно как и дополнительные дефлекторы обдува и пара USB-разъемов для зарядки гаджетов. В целом же по запасу пространства и удобству расположения на заднем ряду CR-V можно назвать одним из самых гостеприимных кроссоверов в D-сегменте.

Если раньше Honda CR-V в начальной версии поставлялась в Россию с передним приводом и механической коробкой передач, то теперь уже в базе машине полагается вариатор и полный привод. Как и прежде, базовой в гамме является двухлитровая 150-сильная модификация. Но у нас на тесте — флагманская версия, с 2,4-литровым 186-сильным двигателем. Цена такой машины составляет 2 389 900 рублей. Мягко говоря, немало. Среди одноклассников c сопоставимой мощностью и уровнем оснащения дороже будет стоить только Volkswagen Tiguan.

Объем багажника — один из самых просторных в сегменте. И дверь поднимается высоко — «калитке» прежнего CR-V рослым людям приходилось кланяться.
Объем багажника — один из самых просторных в сегменте. И дверь поднимается высоко — «калитке» прежнего CR-V рослым людям приходилось кланяться.

Кузовные зазоры толщиной с палец неприятно удивляют. За Хондами прежде такого не замечалось.
Кузовные зазоры толщиной с палец неприятно удивляют. За Хондами прежде такого не замечалось.

Хондовские моторы всегда славились тихой и уравновешенной работой, и эта традиция на моторе 2.4 не прервалась. Шепчет, иначе не скажешь. Двигатель настолько тих, что японцы даже отказались от шумоизоляции капота. В ней попросту нет необходимости. Жаль только, что динамика не вызывает подобных восторгов. Машина ускоряется бодро и уверенно, но без огонька. Для флагмана в моторной линейке 10,3 секунды разгона до сотни — не тот показатель, которым можно гордиться.

По сравнению с предшественником характер CR-V ощутимо изменился. Самое явное отличие — вышедшая на новый уровень плавность хода. Большинство ям и буераков для экипажа останутся незамеченными — подвеска их проглатывает без остатка. Единственное, чего она не любит, так это неровности с острыми кромками, на которых машина взбрыкивает всем кузовом.

Расплатой за хорошую плавность хода стал менее точный руль. На поворот баранки Honda откликается не так скоро, как прежде. Чувствуется и раскачка на волнах дороги. В общем, характер у машины чуть изменился: со спортивного в сторону комфортного, семейного. Но поскольку в городе гонять из-за пробок особо и негде, то мне подобная смена линии поведения кажется оправданной.

Благодаря увеличенному до 200 мм клиренсу по проселку можно ехать без особых опасений.
Благодаря увеличенному до 200 мм клиренсу по проселку можно ехать без особых опасений.

Несерьезная с виду колея для CR-V может оказаться непреодолимым препятствием.
Несерьезная с виду колея для CR-V может оказаться непреодолимым препятствием.

Материалы по теме
Skoda Kodiaq против конкурентов — битва пузотерок
Помнится, прежний CR-V не радовал нас на бездорожье. На новом поколении кроссовера off-road можно покорять с большей уверенностью. Клиренс увеличили до 200 мм, выросли углы въезда, съезда и рампы. По сухим буеракам Honda передвигается уверенно, но в грязи может подкинуть проблем на пустом месте. Мы неожиданно застряли, пересекая раскисшую колею: передние колеса буксуют, а задние и не думают им помогать — почти не крутятся! Похоже, в электронных мозгах полноприводной трансмиссии надо кое-что подкрутить.

Как бы то ни было, по сравнению с CR-V прежнего поколения новый кроссовер стал существенно интереснее. Современней, комфортней, просторней. Но в борьбе за рыночный успех этого может оказаться мало. Как ни крути, а по сравнению с одноклассниками Honda стоит минимум на 150 000 рублей дороже (исключением служит уже упомянутый Tiguan). Поэтому вряд ли продажи у Хонды смогут выйти на прежний уровень. А жаль, машина получилась достойная.

Главной дизайнерской новинкой стали L-образные задние фонари.
Главной дизайнерской новинкой стали L-образные задние фонари.

Honda CR-V 2.4

Длина×ширина×высота×база 4586/1855/1689/2660 мм

Снаряженная масса 1586 кг

Двигатель бензиновый, Р4/16, 2356 см³, 137 кВт/186 л.с. при 6400 об/мин, 244 Н·м при 3900 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 10,3 с

Максимальная скорость 190 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-92-95/57 л

Средний расход топлива 7,5 л/100 км

Трансмиссия полный привод, CVT

Новая Honda CR-V — первый российский тест
Фото:
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Honda CR-V

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые

«Кузовные зазоры толщиной с палец неприятно удивляют. За Хондами прежде такого не замечалось.»

Скоро вся Япония треснет на четыре части. Не до зазоров Хонды толщиной с палец будет. Движение литосферных плит невооружённым глазом не замечается. Бросать всё и драпать оттуда надо.

Ответить#
0

«Селектор вариатора на центральной консоли — отличительная черта CR-V.»

Отличительная черта Chrysler Pacifica — шайба на центральной консоли. Ничего не торчит — красиво, модно, элегантно.

Ответить#
0

Куда её тестировать? Она вся мятая. Первым делом в кузовной ремонт, жестянку править, а уж потом — на дорогу.

Ответить#
0