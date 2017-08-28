С дизайном Пилота и Аккорда японцы экспериментируют с завидной смелостью: со сменой поколений стиль меняется кардинально. По поводу отсутствия стилистической преемственности хондовцы не переживают. А вот с CR-V дела обстоят иначе. Дизайн кузова нового кроссовера выполнен в духе предшественников третьего и четвертого поколений. Узнаваемость стопроцентная!
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Интерьер прибавил в качестве отделки и богатстве оснащения, но остался узнаваемым — в первую очередь благодаря характерной центральной консоли.
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Столь авангардных приборов у одноклассников не сыскать.
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Символы на HUD-дисплее маловаты — приходится вглядываться.
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Размер и расположение иконок можно менять по своему усмотрению.
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Камера заднего вида предлагает три варианта картинки. На фото — один из них со строго вертикальным изображением.
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При включении правого поворотника на экран выводится изображение со встроенной в правое зеркало камеры.
К счастью, к качеству исполнения интерьера вопросов нет — все сделано на совесть. Хороши и отделочные материалы, однако в первую очередь все же отмечу восхитительные передние сиденья. Удобный профиль, достойная боковая поддержка, многочисленные регулировки — в таком кресле можно ездить с утра до вечера без намека на усталость. Доброй традицией для CR-V стал прилив на центральной консоли, на которую пристроен селектор вариатора. Чуть выше располагается экран информационно-развлекательной системы, работающей на платформе Android. Функционал у нее обширный, а с осени возможности станут еще шире — японцы планируют внедрить Яндекс.Навигатор.
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Громкость можно регулировать, нажимая на края сенсорного ползунка, либо проводя пальцем в сторону плюса или минуса.
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Селектор вариатора на центральной консоли — отличительная черта CR-V.
И вообще, на фоне предшественника продвинутого оборудования стало куда больше. Тут тебе и руль с сенсорным управлением громкостью магнитолы, и «виртуальная» панель приборов, и выдвижной проекционный дисплей, на который транслируются основные данные о поездке. В новом CR-V ощущаешь себя на острие прогресса.
И все же кое-что в салоне улучшить не помешало бы. Например, внедрить функцию автоматического включения дворников после того, как побрызгаешь на лобовое стекло омывающей жидкостью. А в само стекло не помешало бы вживить нити обогрева — с нашими зимами это насущная необходимость.
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Кресла подкупают выверенной формой и многочисленными регулировками.
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Во вместительном подлокотнике японцы пристроили целую кучу всевозможных медиаразъемов.
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К услугам задних пассажиров — два USB-порта и верхние дефлекторы обдува.
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Сиденья второго ряда — с обогревом, спинки регулируются по углу наклона (правда, выбор ограничен двумя положениями).
Второй ряд сидений у CR-V и прежде был не тесен, а теперь стал мегапросторен. По нашим наблюдениям, сзади сидеть свободнее, чем на втором ряду большинства одноклассников. Места хватает с запасом и по длине, и по ширине. Понравится задним седокам и малозаметный напольный туннель, равно как и дополнительные дефлекторы обдува и пара USB-разъемов для зарядки гаджетов. В целом же по запасу пространства и удобству расположения на заднем ряду CR-V можно назвать одним из самых гостеприимных кроссоверов в D-сегменте.
Если раньше Honda CR-V в начальной версии поставлялась в Россию с передним приводом и механической коробкой передач, то теперь уже в базе машине полагается вариатор и полный привод. Как и прежде, базовой в гамме является двухлитровая 150-сильная модификация. Но у нас на тесте — флагманская версия, с 2,4-литровым 186-сильным двигателем. Цена такой машины составляет 2 389 900 рублей. Мягко говоря, немало. Среди одноклассников c сопоставимой мощностью и уровнем оснащения дороже будет стоить только Volkswagen Tiguan.
Хондовские моторы всегда славились тихой и уравновешенной работой, и эта традиция на моторе 2.4 не прервалась. Шепчет, иначе не скажешь. Двигатель настолько тих, что японцы даже отказались от шумоизоляции капота. В ней попросту нет необходимости. Жаль только, что динамика не вызывает подобных восторгов. Машина ускоряется бодро и уверенно, но без огонька. Для флагмана в моторной линейке 10,3 секунды разгона до сотни — не тот показатель, которым можно гордиться.
По сравнению с предшественником характер CR-V ощутимо изменился. Самое явное отличие — вышедшая на новый уровень плавность хода. Большинство ям и буераков для экипажа останутся незамеченными — подвеска их проглатывает без остатка. Единственное, чего она не любит, так это неровности с острыми кромками, на которых машина взбрыкивает всем кузовом.
Расплатой за хорошую плавность хода стал менее точный руль. На поворот баранки Honda откликается не так скоро, как прежде. Чувствуется и раскачка на волнах дороги. В общем, характер у машины чуть изменился: со спортивного в сторону комфортного, семейного. Но поскольку в городе гонять из-за пробок особо и негде, то мне подобная смена линии поведения кажется оправданной.
Благодаря увеличенному до 200 мм клиренсу по проселку можно ехать без особых опасений.
Несерьезная с виду колея для CR-V может оказаться непреодолимым препятствием.
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Honda CR-V 2.4
Длина×ширина×высота×база 4586/1855/1689/2660 мм
Снаряженная масса 1586 кг
Двигатель бензиновый, Р4/16, 2356 см³, 137 кВт/186 л.с. при 6400 об/мин, 244 Н·м при 3900 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч 10,3 с
Максимальная скорость 190 км/ч
Топливо/запас топлива АИ-92-95/57 л
Средний расход топлива 7,5 л/100 км
Трансмиссия полный привод, CVT