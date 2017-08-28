Дела у компании Honda в России сейчас идут неважно. От некогда широкой гаммы остались только две модели: огромный непопулярный Pilot и среднеразмерный CR-V, которому до бестселлеров сегмента еще далеко. Может, машина новой генерации позволит улучшить положение дел.

Дизайн CR-V остался узнаваемым. Красивый автомобиль!

С дизайном Пилота и Аккорда японцы экспериментируют с завидной смелостью: со сменой поколений стиль меняется кардинально. По поводу отсутствия стилистической преемственности хондовцы не переживают. А вот с CR-V дела обстоят иначе. Дизайн кузова нового кроссовера выполнен в духе предшественников третьего и четвертого поколений. Узнаваемость стопроцентная!

Интерьер прибавил в качестве отделки и богатстве оснащения, но остался узнаваемым — в первую очередь благодаря характерной центральной консоли. Столь авангардных приборов у одноклассников не сыскать. Символы на HUD-дисплее маловаты — приходится вглядываться. Размер и расположение иконок можно менять по своему усмотрению. Камера заднего вида предлагает три варианта картинки. На фото — один из них со строго вертикальным изображением. При включении правого поворотника на экран выводится изображение со встроенной в правое зеркало камеры.

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Однако без новых стилистических решений все-таки не обошлось. Главным из них стал переход на гигантские L-образные задние фонари. Классно выглядят! Но начинаешь осматривать кузов повнимательнее и огорчаешься — столь внушительные зазоры (кое-где толщиной с палец) для современного автомобиля просто неприемлемы. Стыки в дверных проемах выглядят грубо и неопрятно. За Хондами прежде такого не наблюдалось. Издержки американской сборки?

К счастью, к качеству исполнения интерьера вопросов нет — все сделано на совесть. Хороши и отделочные материалы, однако в первую очередь все же отмечу восхитительные передние сиденья. Удобный профиль, достойная боковая поддержка, многочисленные регулировки — в таком кресле можно ездить с утра до вечера без намека на усталость. Доброй традицией для CR-V стал прилив на центральной консоли, на которую пристроен селектор вариатора. Чуть выше располагается экран информационно-развлекательной системы, работающей на платформе Android. Функционал у нее обширный, а с осени возможности станут еще шире — японцы планируют внедрить Яндекс.Навигатор.

Громкость можно регулировать, нажимая на края сенсорного ползунка, либо проводя пальцем в сторону плюса или минуса. Селектор вариатора на центральной консоли — отличительная черта CR-V.

И вообще, на фоне предшественника продвинутого оборудования стало куда больше. Тут тебе и руль с сенсорным управлением громкостью магнитолы, и «виртуальная» панель приборов, и выдвижной проекционный дисплей, на который транслируются основные данные о поездке. В новом CR-V ощущаешь себя на острие прогресса.

И все же кое-что в салоне улучшить не помешало бы. Например, внедрить функцию автоматического включения дворников после того, как побрызгаешь на лобовое стекло омывающей жидкостью. А в само стекло не помешало бы вживить нити обогрева — с нашими зимами это насущная необходимость.

Кресла подкупают выверенной формой и многочисленными регулировками. Во вместительном подлокотнике японцы пристроили целую кучу всевозможных медиаразъемов. К услугам задних пассажиров — два USB-порта и верхние дефлекторы обдува. Сиденья второго ряда — с обогревом, спинки регулируются по углу наклона (правда, выбор ограничен двумя положениями).

Honda наделена функцией дистанционного складывания спинок второго ряда из багажника. Потянул рычажок — и порядок!

Второй ряд сидений у CR-V и прежде был не тесен, а теперь стал мегапросторен. По нашим наблюдениям, сзади сидеть свободнее, чем на втором ряду большинства одноклассников. Места хватает с запасом и по длине, и по ширине. Понравится задним седокам и малозаметный напольный туннель, равно как и дополнительные дефлекторы обдува и пара USB-разъемов для зарядки гаджетов. В целом же по запасу пространства и удобству расположения на заднем ряду CR-V можно назвать одним из самых гостеприимных кроссоверов в D-сегменте.

Если раньше Honda CR-V в начальной версии поставлялась в Россию с передним приводом и механической коробкой передач, то теперь уже в базе машине полагается вариатор и полный привод. Как и прежде, базовой в гамме является двухлитровая 150-сильная модификация. Но у нас на тесте — флагманская версия, с 2,4-литровым 186-сильным двигателем. Цена такой машины составляет 2 389 900 рублей. Мягко говоря, немало. Среди одноклассников c сопоставимой мощностью и уровнем оснащения дороже будет стоить только Volkswagen Tiguan.

Объем багажника — один из самых просторных в сегменте. И дверь поднимается высоко — «калитке» прежнего CR-V рослым людям приходилось кланяться.

Кузовные зазоры толщиной с палец неприятно удивляют. За Хондами прежде такого не замечалось.

Хондовские моторы всегда славились тихой и уравновешенной работой, и эта традиция на моторе 2.4 не прервалась. Шепчет, иначе не скажешь. Двигатель настолько тих, что японцы даже отказались от шумоизоляции капота. В ней попросту нет необходимости. Жаль только, что динамика не вызывает подобных восторгов. Машина ускоряется бодро и уверенно, но без огонька. Для флагмана в моторной линейке 10,3 секунды разгона до сотни — не тот показатель, которым можно гордиться.

По сравнению с предшественником характер CR-V ощутимо изменился. Самое явное отличие — вышедшая на новый уровень плавность хода. Большинство ям и буераков для экипажа останутся незамеченными — подвеска их проглатывает без остатка. Единственное, чего она не любит, так это неровности с острыми кромками, на которых машина взбрыкивает всем кузовом.

Расплатой за хорошую плавность хода стал менее точный руль. На поворот баранки Honda откликается не так скоро, как прежде. Чувствуется и раскачка на волнах дороги. В общем, характер у машины чуть изменился: со спортивного в сторону комфортного, семейного. Но поскольку в городе гонять из-за пробок особо и негде, то мне подобная смена линии поведения кажется оправданной.

Благодаря увеличенному до 200 мм клиренсу по проселку можно ехать без особых опасений. Несерьезная с виду колея для CR-V может оказаться непреодолимым препятствием.

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Помнится, прежний CR-V не радовал нас на бездорожье . На новом поколении кроссовера off-road можно покорять с большей уверенностью. Клиренс увеличили до 200 мм, выросли углы въезда, съезда и рампы. По сухим буеракам Honda передвигается уверенно, но в грязи может подкинуть проблем на пустом месте. Мы неожиданно застряли, пересекая раскисшую колею: передние колеса буксуют, а задние и не думают им помогать — почти не крутятся! Похоже, в электронных мозгах полноприводной трансмиссии надо кое-что подкрутить.

Как бы то ни было, по сравнению с CR-V прежнего поколения новый кроссовер стал существенно интереснее. Современней, комфортней, просторней. Но в борьбе за рыночный успех этого может оказаться мало. Как ни крути, а по сравнению с одноклассниками Honda стоит минимум на 150 000 рублей дороже (исключением служит уже упомянутый Tiguan). Поэтому вряд ли продажи у Хонды смогут выйти на прежний уровень. А жаль, машина получилась достойная.

Главной дизайнерской новинкой стали L-образные задние фонари.