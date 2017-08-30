Не так давно мы публиковали видеоподборку лучших автомобильных кинопогонь. И практически все лавры в тот раз достались фильмам из Голливуда. Сегодня мы поменяем всего лишь одну букву — и окунемся в совершенно иной мир. В мир без законов физики и претензий на реалистичность. В мир без здравого смысла. В мир безумного, но очень милого и наивного индийского кино. Разумеется, кино про автомобили.

Начнем с малого — ведь если прежде вы не сталкивались с болливудскими киношедеврами, заполнять этот пробел лучше дозированно. Этот отрывок для разогрева подойдет как нельзя кстати. Лично мне кажется, что именно этот герой дает уроки актерского мастерства «пешеходам-подставлялам», кидающимся у нас под автомобили на пешеходных переходах. Что думаете?

Вот это настоящий мужчина! Умеет заставить свою Махиндру «раздавать угла» даже после того, как вылез из-за руля. Способен одним пистолетным выстрелом отправить точно такой же внедорожник совершать кувырки через крышу. Опасный тип, чего уж там! Но даже он бесконечно далек от совершенства.

Если хочешь быть настоящим «мастером церемоний» — у тебя непременно должны быть роликовые коньки и гарпун. При таком раскладе вражеские автомобили будут самостоятельно переворачиваться и самовоспламеняться. А ты всегда будешь в дамках — особенно если в дополнение ко всему перечисленному умеешь еще и хорошо прыгать.

Шутки шутками, но конек индийского кино — торжество справедливости. Как бы плохо ни складывались дела хороших людей, можно быть уверенным, что к концу картины их жизнь наладится, а негодяи будут наказаны. Еще бы! Осадить злодеев в индийском кино способны даже обезьяна с собакой.

Если вы еще здесь, значит осилите и следующий, практически пятиминутный ролик. Вырезать отсюда что-либо — кощунство: здесь прекрасно всё. Не хотите смотреть целиком? Окей! Отмотайте на 2:00 и оцените, как толковые ребята обращаются с лошадью. Только помните, что прежней ваша жизнь никогда больше не станет.

Видео: с сайта YouTube