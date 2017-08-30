Первые советские электромобили и другие наши достижения

А знаете ли вы, что на мазовских тягачах когда-то устанавливали авиационные газотурбинные двигатели? Или, к примеру, ответите ли на вопрос, что за звери — специальные автомобили с индексом ПУ или почему «скорые» из «Волг» делали в Финляндии? Необычные факты из истории техники вспоминает Михаил Колодочкин.

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МОСКВИЧ ОДОЛЕЛ ЗИМУ

Полвека назад было решено организовать в Ижевске автомобильное производство. Для начала планировалось освоить выпуск 408‑го Москвича. Однако ижевцы предложили свой автомобиль для конвейера: это всегда интереснее, чем копировать чужую разработку. Удмуртскую машину условно назвали ЗИМА (Завод ижевских малолитражных автомобилей). Вначале появилась двухдверная ЗИМА‑1, а чуть позже — четырехдверная ЗИМА‑2. Большинство узлов и агрегатов было заимствовано у того же Москвича, однако несущему кузову предпочли рамную конструкцию. Машины получили номерные знаки 00–01 УДГ и 00–02 УДГ, проходили испытания, однако до конвейера не доехали.

ЗАДОЛГО ДО ТЕСЛЫ

В далеком 1948 году в НАМИ разработали и изготовили опытную партию электрических фургончиков НАМИ-ЛАЗ‑750 и —751. Серийный их выпуск должен был освоить, как понятно из названия, Львовский автобусный завод. Электромобили предполагалось использовать для перевозки почты и других грузов в крупных городах. Задние колеса через колесные редукторы крутили два электромотора мощностью по 2,85 кВт (НАМИ-ЛАЗ‑750) или по 4,0 кВт (НАМИ-ЛАЗ‑751): у каждого колеса свой мотор. Аккумуляторы — свинцовые или железоникелевые. Запас хода составлял до 70 км, максимальная скорость — 36 км/ч. Увы, проект признали бесперспективным: автохозяйства не горели желанием связываться с «игрушками». Опытные фургончики еще долго катались по Москве и Ленинграду, развозя почту, лишь в конце 1950‑х годов их списали в утиль.

ПОЛУАВТОБУС

Необычного вида гибрид тягача с автобусом создал в свое время Одесский автосборочный завод (ОдАЗ). В шестидесятые годы прошлого столетия там появился на свет полуприцеп-автобус ОдАЗ‑869, унифицированный как с ЛАЗ‑695Б, так и с ЗИЛ‑164Н. Полуприцеп имел 41 посадочное место. Но дальше прототипа этот гибрид не продвинулся.

ЧЕТЫРЕХТОННАЯ ТЕЛЕЖКА

Симпатичный коротышка-тягач ГАЗ‑50 образца 1958 года должен был таскать тяжести массой до четырех тонн по тесным внутризаводским территориям, включая цеха. За основу взяли ГАЗ‑69, а для увеличения ресурса и сцепного веса на тягач установили задний мост от ГАЗ‑51А с укороченными кожухами и полуосями. Раму ГАЗ‑69 укоротили в средней части. Платформа на тягаче — цельнометаллическая, изготовленная из листовой стали толщиной 5 мм. По имеющимся сведениям, было сделано несколько десятков подобных автомобилей.

ВЫЗВАТЬ СКОРУЮ ИЗ ФИНЛЯНДИИ

Нестандартные санитарные Волги с высоким кузовом и удобным для медиков салоном, работавшие в 1970‑е годы в Ленинграде, создавались на основе универсала ГАЗ‑24–03 компанией Tamro (город Тампере) в рамках советско-финского сотрудничества.

ГОРЯЧАЯ СТРУЯ

Устрашающего вида автомобиль — это мирный газоструйный очиститель, в обязанности которого входит очистка аэродромных покрытий от влаги, снега и мусора. Первая такая машина была сделана в семидесятые годы прошлого столетия: стандартный тягач МАЗ‑537 таскал на себе авиационный газотурбинный двигатель. Температура газов на выходе доходила до 525 градусов.

АВТОМОБИЛИ ПУ

Сзади такие автомобили сегодня выглядят особенно необычно. Подметально-уборочные машины с индексом ПУ‑7 появились еще до войны — их создавали на основе грузовиков ГАЗ-АА и ГАЗ-ММ. Первые отечественные «подметалки» были оснащены емкостями как для воды, так и для собранного мусора. Непосредственно перед подметанием машины увлажняли дорогу, чтобы не пылить.

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