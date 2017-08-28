Новый Kia Rio или «брат 2»?

«Красивый», — сказал про новый Киа Рио 2017 остановившийся рядом таджик и добавил, — «тонировка не хватает».

Группа Hyundai-Kia, кажется, знала об избалованности в новых условиях бывшего советского покупателя и предусмотрела для своих обновленных близнецов Rio/Solaris все необходимое. Чем запутала нас так, что теперь легче просто с первого взгляда купить Рио или Солярис, вместо того чтобы разбираться, чего в них не хватает. Все-таки давайте разберемся.

Сразу предупреждаю, что вторая часть теста о сравнении новых Рио и Соляриса будет опубликована чуть позже. Пока же о том, чего не хватает «брату 2» — Киа Рио. Вот кому-то уже не хватает тонировки, чего еще? Читать далее на automps.ru.