Новый Kia Rio или «брат 2»?

«Красивый», — сказал про новый Киа Рио 2017 остановившийся рядом таджик и добавил, — «тонировка не хватает».

Kia Rio
Kia Rio

Kia > Rio

Группа Hyundai-Kia, кажется, знала об избалованности в новых условиях бывшего советского покупателя и предусмотрела для своих обновленных близнецов Rio/Solaris все необходимое. Чем запутала нас так, что теперь легче просто с первого взгляда купить Рио или Солярис, вместо того чтобы разбираться, чего в них не хватает. Все-таки давайте разберемся.

Сразу предупреждаю, что вторая часть теста о сравнении новых Рио и Соляриса будет опубликована чуть позже. Пока же о том, чего не хватает «брату 2» — Киа Рио. Вот кому-то уже не хватает тонировки, чего еще? Читать далее на automps.ru.

Фото: «За рулем»
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Отзывы о Kia Rio

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Комментарии (8)

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При всем уважении к Петру Меньших, на дворе 2017 год, СССР уже больше 25 лет не существует, где вы нашли «бывших советских покупателей» ?

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0

ТАЗ, и только ТАЗ, и ничего кроме ТАЗа !!!

ТАЗы рулят !!!

Любой ТАЗ радует глаз !!!

Даёшь всем и каждому по ТАЗу !!!

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0

Хорош уже облизывать этот ужас!

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0

очередной собакоедный ацтойный хлам для даунов

ешьте сами с волосами

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-2

Я не понял! Какие еще сравнения? Сабакоеды уже отчитались, что собрали то ли 30, то ли 300 тыс. предзаказов на Рио... Поэтому закрываем лавочку и все не глядя бегом, а то расхватают...))))))))))))))))))))))))

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-2

с этого ракурса их дизайнер флюенса вроде как покусал

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0

Только для таджиков он красивый. азиатчина потому что.

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-2
Darkmatter

А других у нас и не предвидится. Седаны В-класса, так любимые россиянами — прерогатива небогатых азиатских стран, в Европе автомобили схожие по виду только Skoda предлагает и то в кузове лифтбэк. Кстати в живую новый RIO выглядит вполне неплохо.

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0