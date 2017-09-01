За ответ на задачу № 113 «С ремнем или без ремня?» (ЗР, № 6, 2017) житель Красноярска Игорь Терентьев получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800. А у нас — очередная задачка для знатоков. Правильные ответы ждем до 1 октября 2017 года.

ЗАДАЧА № 116

Богатые тоже плачут

— Ручник перестал держать, - пожаловался в курилке владелец пятилетнего кроссовера Nissan X‑Trail. - Жене машину давал, и, похоже, она на ручнике пару раз прокатилась… Теперь задние колёса придется снимать, чтобы к техосмотру подготовиться. А еще говорят, что машина крутая и что тормоза даже сзади — дисковые, вентилируемые…

Услышал это владелец бюджетного Логана первого поколения и задумался: дочке давал машину поучиться, тоже на ручнике трогалась несколько раз — и ничего, ручник держит мертво.

А вы сможете объяснить, почему владельцу более дорогого и совершенного по конструкции автомобиля придется при подготовке к техосмотру обращаться в сервис? И почему Logan прощает некоторые ошибки?

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 октября 2017 года по адресу: 107045, Москва, Селивёрстов пер., 10 — или по e‑mail: exp@zr.ru. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Мы обязуемся прочитать все ваши сообщения по теме конкурса. Призом будет отмечено не просто правильное, но и наиболее полное решение конкурсной задачи с развернутым ответом.

А теперь подведем итоги «Конкурса знатоков» из апрельского номера журнала «За рулем».



Напомним: два закадычных друга — владельцы автомобилей Chevrolet Niva и Лада Приора, - собираясь в дальнюю дорогу на своих повидавших виды машинах, обсуждают, какие брать с собой запчасти. Владелец «шнивы» настаивает, что ремень привода вспомогательных агрегатов в этот список должен войти непременно, а хозяин Приоры утверждает, что и с оборванным ремнем доедет. Читателям предстояло ответить, в чем причина уверенности одного и чего опасается другой.

Схемы прокладки приводных ремней: Лада Приора (справа) и Chevrolet Niva (слева).

Всегда, когда мы затрагиваем тему сравнения автомобилей отечественного автопрома, читатели реагируют весьма живо. Нива, хотя и носит теперь эмблему Сhevrolet, базируется на родоначальнике всех кроссоверов — легендарном ВАЗ‑2121. Знать конструкцию отечественных автомобилей должен каждый уважающий себя автолюбитель. Они всегда были печкой, от которой плясали, когда рассказывали, какие решения применяются на тех или иных иномарках. Например, в девяностые годы прошлого века говорили, что на Cherokee первого поколения в задней подвеске рессоры — как у Волги, у Нексии передняя амортизаторная стойка совсем как у «восьмерки», а клапаны двигателя автомобиля Daewoo Matiz регулируются как на Москвиче.

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Поэтому очень опечалили читатели, которые даже не разобрались, о каком ремне идет речь! Было ведь четко сказано, что владелец Приоры собирался доехать с оборванным ремнем. Вы видели автомобиль, который сам едет без ремня ГРМ? Тем не менее в одном из писем мы прочитали: «Хозяину „шнивы“, я так думаю, грозит разрушение головки блока цилиндров, так как у него двигатель 16‑клапанный. И при обрыве ремня ГРМ поршни коснутся клапанов». К слову, не ставили на Chevrolet многоклапанные моторы, за исключением небольшой партии машин с опелевским силовым агрегатом.

Избитую идею предлагает целый легион читателей: заменить оборвавшийся приводной ремень кольцом, вырезанным из камеры, или связанной в кольцо веревкой, или женскими колготками. Только вот этот способ родился в эпоху применения клиновых ремней, когда в шкивах была одна глубокая канавка, в которой мог разместиться эрзац-ремень. А на смену им пришли широченные шкивы с мизерными ручейками. И какие мощные агрегаты они приводят! Передаточное отношение шкивов за последние годы увеличилось с 1,8–2 до 3 и более. Нагрузки на ремень огромные — колготки быстро разлезутся и намотаются на валы агрегатов, испортив сальники…

И все-таки, о чем мы с радостью сообщаем, большинство читателей ответило правильно. Увы, некоторые вновь были слишком кратки, как будто экономили буквы в мессенджере. Победителем конкурса мы решили признать читателя, который первым прислал полный и интересный ответ. «Владелец Приоры не переживает на тему порвавшегося приводного ремня, так как на Приоре этот ремень приводит только генератор и компрессор кондиционера (или насос гидроусилителя). Если ремень и порвется, то, выключив все энергопотребители, при живом аккумуляторе водитель сможет проехать 50–80 км, чтобы дотянуть до сервиса. На „шниве“ же аналогичный ремень приводит генератор, насос гидроусилителя и, что самое важное, помпу системы охлаждения. Соответственно, обрыв ремня грозит немедленным перегревом двигателя с самыми печальными последствиями. Кроме того, если Приора оборудована кондиционером, то замена ремня связана с дополнительными сложностями и применением малораспространенного инструмента. Ведь ремень огибает боковую опору двигателя — и без ее отсоединения от кузова (а там еще болты с хитрыми головками) и поддомкрачивания двигателя ремень никак не заменить. Также будет необходим ключ для натяжения ролика приводного ремня».

От редакции добавим, что никто не отменял понятия «дружба». Ведь автолюбители едут вместе и, если что случится, могут взять друг друга на буксир. Но если для «шнивы» буксировка Приоры будет работой посильной, то сравнительно легкой переднеприводной машине тащить внедорожник с его постоянно вращающимися под днищем валами гораздо труднее. Поэтому владелец Нивы, думая «за себя и за того парня», прихватил в дорогу приводные ремни.

Всем участникам конкурса спасибо. Игоря Терентьева поздравляем с победой! Он получает от компании Autorolla комбоустройство «3 в 1» ParkCity CMB 800.

Фото: компании-производители