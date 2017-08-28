Тысячи Жигулей на одной площадке: как прошел второй «ЖиФест»

После первого, прошлогоднего Всероссийского фестиваля Жигулей количество желающих посетить мероприятие вновь выросло в разы. Цифры говорят сами за себя: более 1000 машин участников и более 3000 зрителей за один день! Гости приехали не только из самой Москвы и ближайших городов, но и издалека.

Йошкар-Ола, Краснодарский край, Пермь, Самара, Тольятти, Крым, Екатеринбург, Челябинск, Мурманск и даже Красноярск и многие другие города — «ЖиФест» объединил любителей Жигулей из всех уголков нашей страны. Если в 2016-м фестиваль проходил на территории автодрома ADM Raceway, то в этот раз он разместился в Национальном конном парке «Русь» — также в Московской области, но на более колоритной площадке. Категории «ресто» и «сток», привлекающие своим шикарным внешним видом, боевые «спорт» и уникальные «кастом» проекты, различные автоклубы и просто неравнодушные к марке — для всех была отведена своя территория. Изучать лабиринты из экспонатов можно было с утра до вечера. Добавьте к этому безумное число активностей на главной сцене и рядом, которые приятно удивляли своим разнообразием (конкурсы, выступления BMX, стант-райдеров, артистов), прокатный картинг и дрифт-битву «Жигули против всех», и вы поймете, насколько потрясающей была атмосфера на «ЖиФест 2017»! Кроме того, все желающие могли посетить зоопарк и заказать конную прогулку.

В импровизированном лекториуме опытом и интересной информацией делились профессионалы своего дела, такие как настоящая легенда российского жига-дрифта Денис Домнин. По результатам дрифт-битвы первое место завоевал Александр Савкин на BMW, вторым стал Александр Панин на Жигулях, третьим — Кирилл Жигалов, также на BMW.

А победителем главной лотереи, забравшим суперприз — ВАЗ-2102, подготовленный в стиле Rat-Look, стала девушка Полина!

Еще не улеглись эмоции от второго Всероссийского Фестиваля Жигулей, а мы уже с нетерпением ждем третий! Представляем вашему вниманию фотографии с прошедшего эвента, они говорят сами за себя. Приятного просмотра!

Фото: Жифест.рф