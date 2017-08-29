Ребенок заперся в машине: что делать?

Конечно, вызволять, и как можно скорее. Но каким способом? Мы проверили несколько вариантов. Ознакомьтесь — вдруг пригодится?

Не хочется пугать, но такое может случиться с каждым. Конечно, случайно. Пошла доставать коляску из багажника, в спешке хлопнула дверью, а ключи остались внутри… Посадил малыша за руль, он жмет на все кнопки, а тут сильный порыв ветра… И так далее. А на улице — пекло (или мороз). Ребенок сначала веселится, ведь родители играют с ним в «ку-ку». Потом начинает покрываться потом (или замерзать), проситься наружу, естественно, реветь. Это ужасно. И родители сами начинают паниковать, усугубляя ситуацию.

Такой малыш в принципе не способен самостоятельно открыть машину — даже когда не пристегнут к креслу. Спасайте! Скорее!

Случалось такое и со мной, с коллегами, друзьями и знакомыми. А сколько таких историй в Сети! Запомните, что, несмотря на опасность, нельзя терять голову и паниковать. Ребенок увидит и услышит, что мама сильно напугана, и сам испугается еще сильнее. Делайте все спокойно. Но быстро.

Первая мысль — разбить в машине стекло. Но есть и другие, менее затратные варианты.

Наверное, вы видели в кино, как машины открывают с помощью металлической линейки или проволоки, засунув их под наружный уплотнитель и подцепив тягу замка внутри двери. Но, во-первых, у вас в экстренной ситуации, скорее всего, не окажется линейки с прорезью, которая работает как крючок. Больше вероятность найти где-то стальную проволоку. Но чтобы открыть так машину, требуется практика. Если будете делать в первый раз и в описанной ситуации — скорее всего, только потеряете время, а нужного результата не добьетесь.

Многие машины открываются с помощью обычной веревки. Это возможно, если на внутренней стороне двери есть «солдатик», кнопка, которой запирается замок. Когда все замки заперты, он находится в нажатом положении. Соответственно, его нужно поднять. Для этого на веревке, достаточно длинной, тонкой и крепкой (в принципе, веревочку можно заменить длинными шнурками) нужно сделать скользящую петлю, пропустив одну петлю в другую. Затем отжать верхнюю часть двери, завести туда веревочку, аккуратно протянуть петлю, накинуть на «солдатик» и...

Машину действительно можно открыть веревочкой — если на двери есть обычный «солдатик». Накидываем на него петлю и затягиваем...

...после этого тянем веревку вверх.

Я проверил этот способ на редакционной Гранте. Работает! Но чтобы справиться с задачей, пришлось повозиться около 10 минут. Если бы в машине в это время действительно находился ребенок, он мог бы помешать, думая, что с ним играют. Или помочь — зависит от человека. И возраста. Поэтому есть смысл пробовать не на той двери, возле которой сидит ребенок.

В Сети множество роликов, рассказывающих о том, что машину можно открыть с помощью обыкновенного мяча для большого тенниса. В нем нужно сделать отверстие, например, разогрев отвертку. Затем прижать к замочной скважине и используя как насос, резко надавить ладонью второй руки. Естественно, мы проверили и этот способ — хотя и понимали, что он не должен сработать. Конечно, никакого чуда не произошло — конструкция замка не позволяет открыть дверь таким образом. А в интернете есть и ролики, опровергающие сказку о теннисном мяче, в том числе от профессиональных разрушителей легенд с канала Discovery. Так что, если попадете в такую ситуацию, не тратьте время на поиск мяча.

Допустим, дело происходит на дачном участке и у вас под рукой паяльная лампа или газовая горелка и отвертка. Раскаленной отверткой вы делаете отверстие в теннисном мяче… И пытаетесь использовать его как насос. Не тратьте время! Это не сработает.

Точно такой же миф о том, что машину можно открыть с помощью вантуза. Это я даже не стал проверять, чтобы не смешить коллег.

Сомневаюсь, что такие присоски есть у каждого, кто читает эту статью. И конечно, так стекло вряд ли опустишь.

Зато у них (коллег) удалось раздобыть мощную присоску, чтобы проверить версию, что стекло на двери с механическим стеклоподъемником можно опустить вниз, приложив достаточное усилие. И это тоже не работает. Причем независимо от типа привода: механического или электрического. Стекло скорее будет разрушено, чем сдвинется вниз. Впрочем, коллеги припоминают, что однажды стекло так все-таки удалось опустить, на старом Пассате. Правда, не помнят, пришлось ли потом ремонтировать стеклоподъемник.

Провернуть личинку замка с помощью мощной отвертки также вряд ли получится, хотя угонщики до сих пор используют свертки. И так гарантированно придется менять личинку.

А вот это рабочий способ — отжать верхний угол двери воздушной подушкой. Дальше в щель можно просунуть ту же проволоку, чтобы зацепить ручку, нажать кнопку разблокировки замков или вытащить связку ключей за кольцо. В данном случае это специальная подушка китайского производства. В принципе, так же можно использовать медицинскую манжету для тонометра. Либо надувную подушку на шею, которую применяют для сна в самолетах, или даже детский круг для плавания — но тогда нужны или насос, или мощные легкие. В полевых условиях подушку можно заменить деревянным или пластиковым клином. А лучше — попросить отжать дверь крепкого мужчину. Предупредив, чтобы не переусердствовал.

Пневматическая подушка с «грушей» — достаточно эффективный инструмент, чтобы открыть машину. Но есть риск перестараться. А это профессиональный инструмент для вскрытия автомобильных замков. У вас нет такого? Профессиональные механики вскрывают замки и таким инструментом. И это быстро найти вряд ли получится.

В Сети встречаются утверждения, что автомобильный замок можно открыть… по телефону — если запасные ключи лежат дома и есть кому нажать на кнопку брелока охранной системы, чтобы передать сигнал. Звучит бредово, но я все-таки проверил этот способ. Естественно, не получилось. Еще раньше проверяли коллеги, сам Михаил Колодочкин. Впрочем, он говорит, что инженерам ADAC в одном-единственном случае открыть так машину все-таки удалось. Проверяли этот миф и «разрушители легенд», о которых я уже говорил. С нулевым результатом. Однако многие комментаторы ролика в Сети утверждали, что способ работает. Так или иначе, считать его универсальным нельзя.

В сети говорят, что машину можно открыть с помощью телефона, если поднести его к машине сантиметров на 30 и попросить оппонента нажать кнопку разблокировки замка. Все, кто учил физику, считают, что это чушь.

Я утверждаю другое. Если у вас дома есть запасные ключи и есть возможность попросить кого-то их быстро привезти, именно так и нужно делать. А экспериментировать с передачей сигнала по радиоканалу можно и по пути — если ехать на такси.

Кстати, не забывайте, что многими современными автомобилями можно так и управлять, с помощью телефона. Если смартфон не остался в машине, об этом следует вовремя вспомнить. И использовать эту возможность.

Если у вас современный дорогой автомобиль, может быть, он способен открываться со смартфона при помощи специального приложения. Вы должны об этом знать.

Последний (он же крайний) способ самостоятельно вызволить ребенка из машины — разбить стекло. Главное, чтобы осколков было как можно меньше (хотя их все равно будет полно) и они не попали на ребенка. Если стекло тонированное, это в данном случае хорошо — пленка удержит большинство осколков. Чтобы их было еще меньше, снаружи можно наклеить, например, малярный скотч. А ребенка, если он не пристегнут в кресле, заставить перейти на другую сторону салона и отвернуться — пусть кто-нибудь играет с ним в «ку-ку», пока будете бить стекло. Выбирайте самое дешевое стекло. Это в большинстве случае наименьшее по площади и не вклеенное. Скажем, на Toyota RAV4 третьего поколения таковым оказалась форточка задней двери. Его удалось купить на следующий день после инцидента за 1000 рублей. Еще 500 стоит работа по замене. Это можно сделать и самостоятельно. Еще 300 пришлось отдать мойщикам, чтобы тщательно пропылесосили салон и багажник. Но и это лучше сделать своими руками.

Глаза боятся — руки делают. Спасти ребенка гораздо важнее, чем сохранить стекло. Печальное зрелище. Но зато малыш теперь в безопасности. Я временно закрыл проем форточки поликарбонатом. Чаще заклеивают просто целлофаном.

Конечно, многое зависит от автомобиля. Если это какая-то раритетная машина, любое стекло окажется не из дешевых.

До того, как произошла неприятность, имеет смысл изучить как следует все функции охранной системы. Например, на некоторых автомобилях охранную систему можно запрограммировать так, чтобы она «запомнила» определенную последовательность действий и позволяла открыть дверь без ключа в экстренной ситуации.

Кстати, перебирая способы спасения ребенка из запертой машины, я вспомнил, что на некоторых американских автомобилях использовали раньше кодовые замки дверей. И теперь это мне не кажется таким глупым и смешным, как раньше.

Кодовый замок на двери выглядит причудой американских автостроителей. Но на самом деле штука полезная.

Даже если ребенок очень мал, начните его учить открывать машину изнутри. Единственное «но» — заодно придется приучить себя пользоваться «детским замком», чтобы ребенок не открыл дверь машины на ходу. И в любом случае ребенок не должен играть ключами от машины — даже если ему очень хочется.

На то, чтобы найти в интернете телефоны служб, открывающих замки, требуется меньше минуты.

Напоследок я оставил самое важное — чтобы лучше запомнилось. Если ребенок заперт в машине, а вы видите, что не справитесь с ситуацией самостоятельно, звоните в МЧС (телефон 112), не теряйте время. Либо в специализированные службы, которые открывают замки, не причиняя ущерба машине. Они могут использовать и механические, и электронные отмычки. Все описанные выше способы они, конечно, тоже знают. Стоимость вызова таких специалистов — от 500 до 5000 рублей, приезжают они довольно быстро, за 10–30 минут. Такие службы есть практически в каждом городе. И естественно, у вас проверят документы на машину, чтобы убедиться, что вы не пытаетесь проникнуть в чужой автомобиль.

Фото: Илья Пименов, youtube.com