«Мне не нужна вечная игла для примуса, я не хочу жить вечно» Остап Бендер
Итак, вы — счастливый обладатель автомобиля с автоматической коробкой передач. Хлопот при управлении автомобилем существенно меньше, чем если бы у вас была машина с механикой. А как дела обстоят с обслуживанием?
Экономика определяет политику
Сразу нужно поделить все автомобили с автоматическими коробками на те, при эксплуатации которых производитель предполагает замену рабочей жидкости, и те, которые заправлены на весь срок службы. К первым относятся автомобили почтенного возраста: еще двадцать лет назад большинство производителей включали замену жидкости в автоматической коробке передач в обязательный график технического обслуживания. Пробеги между заменами не превышали 30–45 тыс. км пробега. Надо отметить, что это были жидкости на минеральной основе.
Теперь же очень многие производители не указывают в сервисных книжках на необходимость замены жидкости в автомате, роботе или вариаторе. Справедливости ради отмечу, что сегодня используют жидкости на полусинтетической или синтетической основе. И вот такая жидкость уже считается залитой на весь срок службы автомобиля. А каков этот срок? Производители не особенно афишируют эти цифры, но известно, что в последнее время в расчет принимают годовые пробеги не более 30 тыс. км, а также срок эксплуатации автомобиля до трех — максимум шести лет. Получается, что ресурс большинства автомобилей, по мнению производителя, варьируется в пределах 90–180 тыс. км пробега.
Многие производители буквально помешаны на снижении стоимости владения автомобилем. А в эту цифру входит частота проведения и стоимость технического обслуживания машины. Некоторые, например, известный южнокорейский концерн — не видят необходимости в более частой замене моторного масла, даже если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Что уж говорить о жидкости в автоматической коробке передач. Им важно, чтобы в гарантийный период автомобиль был дешев в эксплуатации, а дальше, в постгарантийный период, если агрегат и потребует капитального ремонта, то это только к лучшему. Ведь за него придется платить владельцу машины. А еще лучше, если потребитель купит новый автомобиль.
С другой стороны, на необходимости замены рабочей жидкости в автомате настаивают производители этих самых автоматических коробок передач. Заботятся они прежде всего об имидже бренда: им не выгодно, если в среде автолюбителей будет распространено мнение, будто автоматы ZF или Aisin разваливаются сразу по окончании гарантийного срока.
Технические вопросы
Современная полусинтетическая или синтетическая жидкость, заправленная на заводе в коробку передач, служит дольше моторного масла потому, что она не подвергается воздействию столь высоких температур, не загрязняется продуктами сгорания и не убывает вследствие угара. Вместе с тем в автоматической коробке передач находится большое количество пар трения, которые (в отличие от деталей двигателя) и должны работать именно на трении. А трение, как известно, вызывает неизбежный износ. Причем изнашиваются зачастую разнородные материалы, такие как сталь, алюминий, специальные фрикционные материалы. Поэтому в конструкцию коробки передач всегда включены фильтр и магниты для «отлова» стальных частиц.
Продукты износа со временем забивают поверхность фильтрующего элемента до такой степени, что давление жидкости в системе падает до недопустимых величин и исполнительные механизмы перестают работать должным образом. А если происходит разрыв шторы фильтрующего элемента, то весь поток грязи очень быстро выведет управляющие клапаны из строя. Сильно загрязненная рабочая жидкость приводит к быстрому износу почти всех деталей коробки передач. Страдают механические части — подшипники, шестерни, фрикционы, клапаны гидроблока, регуляторы давления. Большое количество стружки, налипшей на датчики скорости вращения валов, может искажать их показания, что приведет к сбоям в системе управления автоматической коробкой передач.
Автоматическая коробка передач может эксплуатироваться в разных условиях. И, как следствие, замена жидкости в АКП желательна, если автомобиль используется:
- для движения по крупному городу с частыми простоями в пробках;
- при температурном режиме, характерном для резко-континентального климата с холодной зимой и жарким летом;
- с водителем, привыкшим к чрезмерно динамичной езде;
- с полной нагрузкой и частой буксировкой прицепа или другого автомобиля;
- для движения по бездорожью.
А теперь несколько полезных советов...
Когда менять масло в автомате?
Если вы собираетесь ездить на автомобиле дольше гарантийного срока или вам достался подержанный автомобиль, то жидкость в автоматической коробке следует заменять с интервалом, не превышающим 60 тыс. км. Причем критически важно произвести замену до того, как коробка покажет малейшие признаки неудовлетворительной работы. Подергивание, запаздывание при переключении передач или иные отклонения в работе — чаще всего признаки того, что заменой жидкости вместе с фильтрами проблему уже не решить. Положительный результат скорее всего сможет дать только ремонт на специализированном сервисе.
Как менять масло в автомате?
Менять жидкость можно частично или полностью, с заменой фильтрующего элемента или без. В идеале и фильтр, и жидкость нужно заменить полностью. Но ни слить, ни откачать ее без полной разборки агрегата невозможно. До половины старой жидкости все равно остается в различных закоулках автомата. А работа со снятием коробки передач не из дешевых.
Если автомат не проявлял признаков неисправности и замена жидкости носит профилактический характер, то достаточно частичной замены. Однако работу в любом случае лучше доверить профессионалам. Опытный сервисмен сможет определить состояние слитой рабочей жидкости и даст рекомендации. Если в отработанной жидкости присутствует большое количество продуктов износа, то частичная замена жидкости лишь немного отсрочит дорогостоящий ремонт автомата.
Материалы по теме
Масло для «автоматов»: экспертиза 8 жидкостей для АКП
Менять фильтр в автомате или нет?
Фильтр, выполненный как приемник жидкости в виде металлического корпуса с сеткой, менять необязательно, но нужно тщательно промыть от лаковых отложений и грязи. Подойдет «Очиститель карбюратора». Фильтр тонкой очистки, имеющий бумажную штору, необходимо заменять при каждой смене жидкости.
Какое масло лить в коробку автомат?
Поскольку при частичной замене жидкости старая неизбежно смешается с новой, следует использовать только оригинальный продукт, который рекомендует изготовитель конкретного автомобиля. Ну а если ваша коробка передач все-таки попала на переборку, то ее детали будут полностью очищены от старой жидкости, и тогда появится возможность заправить даже более качественную жидкость, чем была использована на заводе. Ведь изготовители масел не стоят на месте и совершенствуют продукцию.
Как проверить уровень масла в автомате?
Проверять уровень жидкости в автоматической коробке передач самостоятельно советую, только если она снабжена специальным щупом. В других случаях необходима смотровая канава или подъемник. Велики требования к горизонтальности автомобиля, а порой необходимы специальные ключи и навыки. Так что лучше прибегнуть к помощи сервиса.
Поделитесь в комментариях, меняете ли вы жидкость в автоматической коробке своего автомобиля или «и так сойдет»?