Замена масла в автоматической коробке передач — это блажь чересчур заботливого хозяина или необходимость? ЗР разобрался и рассказывает.

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Итак, вы — счастливый обладатель автомобиля с автоматической коробкой передач. Хлопот при управлении автомобилем существенно меньше, чем если бы у вас была машина с механикой. А как дела обстоят с обслуживанием?

Экономика определяет политику

Сразу нужно поделить все автомобили с автоматическими коробками на те, при эксплуатации которых производитель предполагает замену рабочей жидкости, и те, которые заправлены на весь срок службы. К первым относятся автомобили почтенного возраста: еще двадцать лет назад большинство производителей включали замену жидкости в автоматической коробке передач в обязательный график технического обслуживания. Пробеги между заменами не превышали 30–45 тыс. км пробега. Надо отметить, что это были жидкости на минеральной основе.

Теперь же очень многие производители не указывают в сервисных книжках на необходимость замены жидкости в автомате, роботе или вариаторе. Справедливости ради отмечу, что сегодня используют жидкости на полусинтетической или синтетической основе. И вот такая жидкость уже считается залитой на весь срок службы автомобиля. А каков этот срок? Производители не особенно афишируют эти цифры, но известно, что в последнее время в расчет принимают годовые пробеги не более 30 тыс. км, а также срок эксплуатации автомобиля до трех — максимум шести лет. Получается, что ресурс большинства автомобилей, по мнению производителя, варьируется в пределах 90–180 тыс. км пробега.

Покупаете новый автомобиль и планируете эксплуатировать его не более 3–5 лет — волноваться о замене жидкости АКП не стоит. Если, конечно, ваша манера вождения не отличается излишней резкостью при разгонах.

Многие производители буквально помешаны на снижении стоимости владения автомобилем. А в эту цифру входит частота проведения и стоимость технического обслуживания машины. Некоторые, например, известный южнокорейский концерн — не видят необходимости в более частой замене моторного масла, даже если автомобиль эксплуатируется в тяжелых условиях. Что уж говорить о жидкости в автоматической коробке передач. Им важно, чтобы в гарантийный период автомобиль был дешев в эксплуатации, а дальше, в постгарантийный период, если агрегат и потребует капитального ремонта, то это только к лучшему. Ведь за него придется платить владельцу машины. А еще лучше, если потребитель купит новый автомобиль.

С другой стороны, на необходимости замены рабочей жидкости в автомате настаивают производители этих самых автоматических коробок передач. Заботятся они прежде всего об имидже бренда: им не выгодно, если в среде автолюбителей будет распространено мнение, будто автоматы ZF или Aisin разваливаются сразу по окончании гарантийного срока.

Приобрели автомобиль на вторичном рынке — следует немедля заменить жидкость в автомате.

Технические вопросы

Магниты в поддоне коробки эффективно отлавливают частицы, загрязняющие жидкость. Жаль, что только стальные.

Современная полусинтетическая или синтетическая жидкость, заправленная на заводе в коробку передач, служит дольше моторного масла потому, что она не подвергается воздействию столь высоких температур, не загрязняется продуктами сгорания и не убывает вследствие угара. Вместе с тем в автоматической коробке передач находится большое количество пар трения, которые (в отличие от деталей двигателя) и должны работать именно на трении. А трение, как известно, вызывает неизбежный износ. Причем изнашиваются зачастую разнородные материалы, такие как сталь, алюминий, специальные фрикционные материалы. Поэтому в конструкцию коробки передач всегда включены фильтр и магниты для «отлова» стальных частиц.

Продукты износа со временем забивают поверхность фильтрующего элемента до такой степени, что давление жидкости в системе падает до недопустимых величин и исполнительные механизмы перестают работать должным образом. А если происходит разрыв шторы фильтрующего элемента, то весь поток грязи очень быстро выведет управляющие клапаны из строя. Сильно загрязненная рабочая жидкость приводит к быстрому износу почти всех деталей коробки передач. Страдают механические части — подшипники, шестерни, фрикционы, клапаны гидроблока, регуляторы давления. Большое количество стружки, налипшей на датчики скорости вращения валов, может искажать их показания, что приведет к сбоям в системе управления автоматической коробкой передач.

При снятом поддоне коробки передач входной фильтр можно снять и промыть или заменить на новый.

Автоматическая коробка передач может эксплуатироваться в разных условиях. И, как следствие, замена жидкости в АКП желательна, если автомобиль используется:

для движения по крупному городу с частыми простоями в пробках;

при температурном режиме, характерном для резко-континентального климата с холодной зимой и жарким летом;

с водителем, привыкшим к чрезмерно динамичной езде;

с полной нагрузкой и частой буксировкой прицепа или другого автомобиля;

для движения по бездорожью.

А теперь несколько полезных советов...

Когда менять масло в автомате?

Если вы собираетесь ездить на автомобиле дольше гарантийного срока или вам достался подержанный автомобиль, то жидкость в автоматической коробке следует заменять с интервалом, не превышающим 60 тыс. км. Причем критически важно произвести замену до того, как коробка покажет малейшие признаки неудовлетворительной работы. Подергивание, запаздывание при переключении передач или иные отклонения в работе — чаще всего признаки того, что заменой жидкости вместе с фильтрами проблему уже не решить. Положительный результат скорее всего сможет дать только ремонт на специализированном сервисе.

Как менять масло в автомате?

Менять жидкость можно частично или полностью, с заменой фильтрующего элемента или без. В идеале и фильтр, и жидкость нужно заменить полностью. Но ни слить, ни откачать ее без полной разборки агрегата невозможно. До половины старой жидкости все равно остается в различных закоулках автомата. А работа со снятием коробки передач не из дешевых.

При частичной разборке без демонтажа коробки жидкость в ней полностью заменить невозможно.

Если автомат не проявлял признаков неисправности и замена жидкости носит профилактический характер, то достаточно частичной замены. Однако работу в любом случае лучше доверить профессионалам. Опытный сервисмен сможет определить состояние слитой рабочей жидкости и даст рекомендации. Если в отработанной жидкости присутствует большое количество продуктов износа, то частичная замена жидкости лишь немного отсрочит дорогостоящий ремонт автомата.

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Менять фильтр в автомате или нет?

Фильтр, выполненный как приемник жидкости в виде металлического корпуса с сеткой, менять необязательно, но нужно тщательно промыть от лаковых отложений и грязи. Подойдет «Очиститель карбюратора». Фильтр тонкой очистки, имеющий бумажную штору, необходимо заменять при каждой смене жидкости.

Какое масло лить в коробку автомат?

Поскольку при частичной замене жидкости старая неизбежно смешается с новой, следует использовать только оригинальный продукт, который рекомендует изготовитель конкретного автомобиля. Ну а если ваша коробка передач все-таки попала на переборку, то ее детали будут полностью очищены от старой жидкости, и тогда появится возможность заправить даже более качественную жидкость, чем была использована на заводе. Ведь изготовители масел не стоят на месте и совершенствуют продукцию.

Как проверить уровень масла в автомате?

Проверять уровень жидкости в автоматической коробке передач самостоятельно советую, только если она снабжена специальным щупом. В других случаях необходима смотровая канава или подъемник. Велики требования к горизонтальности автомобиля, а порой необходимы специальные ключи и навыки. Так что лучше прибегнуть к помощи сервиса.

Поделитесь в комментариях, меняете ли вы жидкость в автоматической коробке своего автомобиля или «и так сойдет»?