Эти странные дорожные знаки: что они означают?

В чем разница между новыми Kia Rio и Hyundai Solaris Ни для кого не секрет, что свежеиспеченные Kia Rio и Hyundai Solaris — близнецы в конструктивном плане. У них одна силовая структура кузова, одинаковые моторы и коробки передач, идентичное шасси и багажники равных объемов. Оба седана собирают на одном заводе под Санкт-Петербургом и красят в одни и те же цвета. Однако из десятков и сотен совпадений мы смогли выделить 15 существенных отличий, о которых сейчас и расскажем. Как промыть радиатор автомобиля — видеоинструкция ЗР В этом выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин рассказывает и показывает, как своими силами промыть радиатор системы охлаждения автомобиля без его снятия. Первые советские электромобили и другие наши достижения А знаете ли вы, что на мазовских тягачах когда-то устанавливали авиационные газотурбинные двигатели? Или, к примеру, ответите ли на вопрос, что за звери — специальные автомобили с индексом ПУ или почему «скорые» из «Волг» делали в Финляндии? Необычные факты из истории техники вспоминает Михаил Колодочкин.