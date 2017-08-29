Эти странные дорожные знаки: что они означают?

«За рулем» собрал самые «креативные» дорожные знаки со всей планеты и предлагает поупражняться в догадливости, пройдя наш тест.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (7)

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Я люблю котиков! Но ткуда столько глухих в этом месте!?

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Завалился только на глухих котах! Котиков, конечно, жалко, но накуренные голландцы реально жгут! Как они их проверяют-то?

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Завалился только на глухих котах! Котиков, конечно, жалко, но накуренные голландцы реально жгут!

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Доставило. Глухие коты, это сильно мать вашу! :)))

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Все 10 правильно. Не сложные варианты ответов

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Ламич Владимир

.... учитывая, что вопросов 9. :))))

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+5
Papillon

:-) слепой водитель?

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