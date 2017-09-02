Предыдущий рассказ о редакционной Ладе заканчивался так: «Гранта опять заглохла в нескольких километрах от редакции». Что же произошло и как мы с этим боролись? Вот продолжение истории.

Лада Гранта

Лада Гранта Изготовитель: АВТОВАЗ Год выпуска: 2012 В эксплуатации «За рулем»: с августа 2012 года Пробег на момент отчета: 97 000 км Публикации в ЗР: № 10, 2012; № 1, 2014; № 7, 2015; № 8, 2016

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Худшие опасения оправдались: снова обрыв ремня, опять ремонт головки блока цилиндров из-за встречи клапанов с поршнями. Причиной обрыва стало, видимо, низкое качество ремня. Силами нашего техцентра клапаны вновь заменили, и машина продолжила службу в редакции.

Но на этом «сердечные» болезни не закончились. После очередного длительного пробега я решил проверить уровень масла: он оказался ниже нормы. Хотя незадолго до этого вытаскивал щуп — и масляный столбик почти доходил до максимума. Стали разбираться в причинах масложора. Первым делом проверили компрессию: она была невысокая и одинаковая во всех цилиндрах — около 10 бар. При таких показателях можно отсрочить вторжение в двигатель. Но когда выкручивали свечи, отметили, что резьбовые части изрядно замаслены. И бархатистый нагар на свечах однозначно указывал на то, что масло все-таки попадает в цилиндры.

Деваться некуда — в очередной раз снимаем головку блока. Поверхность камер сгорания в головке покрыта толстым масляным налетом, а поршень третьего цилиндра и вовсе отмыт маслом. Теперь понятно, куда оно уходит.

Приговор блоку цилиндров: расточка под первый ремонтный размер. Коррозия постепенно пожирает кузов. Вот один из примеров: ржавчина развивается в верхней части переднего крыла.

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Исследование поверхности цилиндров удручило еще больше. На зеркале видны глубокие вертикальные риски по всей окружности цилиндра — столь же частые, как на пилочке для ногтей. Сильнее пострадали третий и четвертый цилиндры, у двух других — небольшие риски. Но что могло так поцарапать зеркало? Вероятно, в цилиндры проник мелкий песок или пыль. Когда и что могло произойти, непонятно. Вариантов два: абразив мог попасть либо при замене свечей, либо через канал забора воздуха.

Нутромером измерили диаметр цилиндров. Износ в третьем и четвертом превысил 0,08 мм — это по вершинам той самой гребенки. А во впадинах этот показатель еще значительнее. Очевидно, малой кровью не отделаться.

Не снимая блока цилиндров с автомобиля, вынули поршни. Кольца не залегли, но также исчерчены рисками. Они ходили по канавкам, прогрызенным в стенках цилиндра, и даже неплохо уплотняли цилиндр, что подтверждалось сносными тягой и компрессией. Но было очевидно, что дальше износ будет быстро прогрессировать. Боковые повер­хности поршней тоже поцарапаны — под замену.

Отличное состояние шатунных и коренных шеек коленчатого вала свидетельствует о том, что система смазки мотора работала безупречно и до масляного голодания дело не доходило. Зубья побиты как на шестерне, так и на муфте. А виной тому конструктивно слабый синхронизатор второй передачи. Камеры третьего и четвертого цилиндров — основные потребители масла.

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Таким образом, нашу Гранту, которая чуточку не доехала до шестизначных значений на одометре, ждал капитальный ремонт двигателя. Агрегат демонтировали и отвезли в мастерскую старого друга нашего журнала Анатолия Вайсмана — он взял на себя все измерительные и слесарные работы. А блок цилиндров и коленчатый вал отдали на мехоб­работку в специализированную фирму. Через несколько дней мы забрали полностью готовый к эксплуатации двигатель. Его не только вернули к жизни, но и доработали. В частности, установили поршни с проточками — такие не встречаются с клапанами при обрыве ремня ГРМ.

К этому пробегу закапризничала и коробка. Ее подкосила старая болезнь вазовских переднеприводных моделей: неприятный хруст при включении второй передачи. Решили уделить время коробке, пока двигатель снят, - чтобы не производить демонтаж дважды. Оказалось, что все детали, влияющие на включение второй передачи, изношены в хлам. Под замену пошли муфта синхронизатора первой и второй передач, а также ведомая шестерня и синхронизатор второй передачи.

Блок цилиндров Было: абразивный износ рабочих поверхностей цилиндров на величину до 0,08 мм

эллипсность цилиндров до 0,04 мм Сделано: проверена привалочная поверхность под головку блока цилиндров

проверена соосность постелей коленчатого вала

блок цилиндров проверен на герметичность рубашки охлаждения и наличие трещин

цилиндры расточены под диаметр 82,5 мм с плосковершинным хонингованием Поршни и кольца Было: юбки поршней изношены, в мягкую поверхность внедрились абразивные частицы

осевой люфт колец в канавках поршня достигал 0,07 мм

поршневые кольца изношены по высоте и диаметру, а рабочая поверхность исцарапана Сделано: установлены поршни ремонтного размера (+ 0,5 мм) с углублениями под клапаны, предотвращающие соприкосновение клапанов с поршнями при любом рассогласовании валов

установлены новые поршневые кольца ремонтного размера К этим поверхностям поршни «притерлись». Жаль, что с песочком. Поршни и кольца исцарапаны, как после обработки на строгальном станке.

Заодно установили новый комплект сцепления. Выжимной подшипник был абсолютно сухим и скрипел на все лады. Он же пропилил лепестки корзины, а ведомый диск износился более чем на две трети. Кстати, при снятии коробки обнаружили редкий дефект — проворачивание сайлент-блоков растяжки в рычаге передней подвески. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что резинка оторвалась от внутренней и наружной втулок.

Оглядываясь на жизненный путь Гранты, можно сделать вывод, что автомобиль, разработанный и произведенный в России, - это по-прежнему своего рода лотерея. Взять хотя бы два основных агрегата, потребовавших крупного ремонта, - у большинства конкурентов они требуют вмешательства намного позже. При этом у нашей Гранты довольно стабильно работали подвеска (мы поменяли только два ступичных подшипника; кстати, у автомобилей Лада это тоже частая неисправность) и рулевое управление. Ненадежными оказались датчики электрооборудования — например, пришлось заменить датчики АБС и педали сцепления.

Коленчатый вал Было: коренные шейки вала практически не имеют следов износа

шатунные шейки практически не изношены, есть лишь легкие царапины Сделано: шейки коленвала подверглись полировке в пределах допуска под установку номинальных вкладышей Вкладыши коленчатого вала Было: на шатунных вкладышах имелись небольшие царапины Сделано: все вкладыши и опорные полукольца заменены новыми, номинального размера Шатунные вкладыши облегченной поршневой группы выдержали испытание. Но их надо менять, иначе частицы, внедрившиеся в поверхность вкладыша, будут ускоренно стачивать шейки вала.

Кузов понемногу начинает гнить. Коррозия появилась на внутренней поверхности дверей, причем не в зоне зафланцовки, а выше, под уплотнителем. Пошли рыжеть передние крылья и пороги. Для современной машины, пусть даже пережившей пять московских зим, опять-таки рановато. Салон, поначалу напоминавший небольшую детскую погремушку, теперь звучит все более похоже на маракас. Видно, что сотня тысяч километров далась машине нелегко.

Программу испытаний в нашей редакции Гранта закончила. Мы решили расстаться с ней, а посему подводим финансовые итоги.

Клапаны Было: износ стержней клапанов — до 0,13 мм

маслоотражательные колпачки не держались на посадочных местах Сделано: комплект клапанов заменен, произведена притирка с проверкой на вакуумной установке Распредвал Ощутимого износа нет, оставлен без обработки Головка блока цилиндров Было: втулки клапанов имели износ до 0,1 мм Сделано: головка проверена на герметичность и плоскостность

заменены все втулки клапанов, сёдла обработаны под новые базы То ли клапаны схватили порцию абразива, то ли их сгубили изношенные к тому времени втулки.



Стоимость километра пробега за последнее время выросла, причем не только по причине ремонта двух основных агрегатов, но также из-за непрерывного роста цен на топливо. Не менее важна и другая расходная статья: сколько потеряет автомобиль в цене, за сколько можно его продать?

Гранты такого возраста и пробега на вторичном рынке выставляют на продажу за 210–230 тысяч рублей. Получается, за пять лет мы потеряли около половины цены нового автомобиля. Да еще потратили 310 тысяч рублей на обслуживание, ремонты и топливо. В итоге каждый километр на Гранте вытягивал из кошелька около 5 рублей. По сегодняшним меркам — очень хороший результат. Беспроигрышная лотерея.