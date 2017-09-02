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Лада Гранта
Изготовитель: АВТОВАЗ
Год выпуска: 2012
В эксплуатации «За рулем»: с августа 2012 года
Пробег на момент отчета: 97 000 км
Публикации в ЗР: № 10, 2012; № 1, 2014; № 7, 2015; № 8, 2016
Худшие опасения оправдались: снова обрыв ремня, опять ремонт головки блока цилиндров из-за встречи клапанов с поршнями. Причиной обрыва стало, видимо, низкое качество ремня. Силами нашего техцентра клапаны вновь заменили, и машина продолжила службу в редакции.
Но на этом «сердечные» болезни не закончились. После очередного длительного пробега я решил проверить уровень масла: он оказался ниже нормы. Хотя незадолго до этого вытаскивал щуп — и масляный столбик почти доходил до максимума. Стали разбираться в причинах масложора. Первым делом проверили компрессию: она была невысокая и одинаковая во всех цилиндрах — около 10 бар. При таких показателях можно отсрочить вторжение в двигатель. Но когда выкручивали свечи, отметили, что резьбовые части изрядно замаслены. И бархатистый нагар на свечах однозначно указывал на то, что масло все-таки попадает в цилиндры.
Деваться некуда — в очередной раз снимаем головку блока. Поверхность камер сгорания в головке покрыта толстым масляным налетом, а поршень третьего цилиндра и вовсе отмыт маслом. Теперь понятно, куда оно уходит.
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Приговор блоку цилиндров: расточка под первый ремонтный размер.
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Коррозия постепенно пожирает кузов. Вот один из примеров: ржавчина развивается в верхней части переднего крыла.
Исследование поверхности цилиндров удручило еще больше. На зеркале видны глубокие вертикальные риски по всей окружности цилиндра — столь же частые, как на пилочке для ногтей. Сильнее пострадали третий и четвертый цилиндры, у двух других — небольшие риски. Но что могло так поцарапать зеркало? Вероятно, в цилиндры проник мелкий песок или пыль. Когда и что могло произойти, непонятно. Вариантов два: абразив мог попасть либо при замене свечей, либо через канал забора воздуха.
Нутромером измерили диаметр цилиндров. Износ в третьем и четвертом превысил 0,08 мм — это по вершинам той самой гребенки. А во впадинах этот показатель еще значительнее. Очевидно, малой кровью не отделаться.
Не снимая блока цилиндров с автомобиля, вынули поршни. Кольца не залегли, но также исчерчены рисками. Они ходили по канавкам, прогрызенным в стенках цилиндра, и даже неплохо уплотняли цилиндр, что подтверждалось сносными тягой и компрессией. Но было очевидно, что дальше износ будет быстро прогрессировать. Боковые поверхности поршней тоже поцарапаны — под замену.
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Отличное состояние шатунных и коренных шеек коленчатого вала свидетельствует о том, что система смазки мотора работала безупречно и до масляного голодания дело не доходило.
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Зубья побиты как на шестерне, так и на муфте. А виной тому конструктивно слабый синхронизатор второй передачи.
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Камеры третьего и четвертого цилиндров — основные потребители масла.
Таким образом, нашу Гранту, которая чуточку не доехала до шестизначных значений на одометре, ждал капитальный ремонт двигателя. Агрегат демонтировали и отвезли в мастерскую старого друга нашего журнала Анатолия Вайсмана — он взял на себя все измерительные и слесарные работы. А блок цилиндров и коленчатый вал отдали на мехобработку в специализированную фирму. Через несколько дней мы забрали полностью готовый к эксплуатации двигатель. Его не только вернули к жизни, но и доработали. В частности, установили поршни с проточками — такие не встречаются с клапанами при обрыве ремня ГРМ.
К этому пробегу закапризничала и коробка. Ее подкосила старая болезнь вазовских переднеприводных моделей: неприятный хруст при включении второй передачи. Решили уделить время коробке, пока двигатель снят, - чтобы не производить демонтаж дважды. Оказалось, что все детали, влияющие на включение второй передачи, изношены в хлам. Под замену пошли муфта синхронизатора первой и второй передач, а также ведомая шестерня и синхронизатор второй передачи.
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Блок цилиндров
Было:
Сделано:
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Поршни и кольца
Было:
Сделано:
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К этим поверхностям поршни «притерлись». Жаль, что с песочком.
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Поршни и кольца исцарапаны, как после обработки на строгальном станке.
Заодно установили новый комплект сцепления. Выжимной подшипник был абсолютно сухим и скрипел на все лады. Он же пропилил лепестки корзины, а ведомый диск износился более чем на две трети. Кстати, при снятии коробки обнаружили редкий дефект — проворачивание сайлент-блоков растяжки в рычаге передней подвески. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что резинка оторвалась от внутренней и наружной втулок.
Оглядываясь на жизненный путь Гранты, можно сделать вывод, что автомобиль, разработанный и произведенный в России, - это по-прежнему своего рода лотерея. Взять хотя бы два основных агрегата, потребовавших крупного ремонта, - у большинства конкурентов они требуют вмешательства намного позже. При этом у нашей Гранты довольно стабильно работали подвеска (мы поменяли только два ступичных подшипника; кстати, у автомобилей Лада это тоже частая неисправность) и рулевое управление. Ненадежными оказались датчики электрооборудования — например, пришлось заменить датчики АБС и педали сцепления.
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Коленчатый вал
Было:
Сделано:
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Вкладыши коленчатого вала
Было:
Сделано:
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Шатунные вкладыши облегченной поршневой группы выдержали испытание. Но их надо менять, иначе частицы, внедрившиеся в поверхность вкладыша, будут ускоренно стачивать шейки вала.
Кузов понемногу начинает гнить. Коррозия появилась на внутренней поверхности дверей, причем не в зоне зафланцовки, а выше, под уплотнителем. Пошли рыжеть передние крылья и пороги. Для современной машины, пусть даже пережившей пять московских зим, опять-таки рановато. Салон, поначалу напоминавший небольшую детскую погремушку, теперь звучит все более похоже на маракас. Видно, что сотня тысяч километров далась машине нелегко.
Программу испытаний в нашей редакции Гранта закончила. Мы решили расстаться с ней, а посему подводим финансовые итоги.
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Клапаны
Было:
Сделано:
Распредвал
Ощутимого износа нет, оставлен без обработки
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Головка блока цилиндров
Было:
Сделано:
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То ли клапаны схватили порцию абразива, то ли их сгубили изношенные к тому времени втулки.
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Стоимость километра пробега за последнее время выросла, причем не только по причине ремонта двух основных агрегатов, но также из-за непрерывного роста цен на топливо. Не менее важна и другая расходная статья: сколько потеряет автомобиль в цене, за сколько можно его продать?
Гранты такого возраста и пробега на вторичном рынке выставляют на продажу за 210–230 тысяч рублей. Получается, за пять лет мы потеряли около половины цены нового автомобиля. Да еще потратили 310 тысяч рублей на обслуживание, ремонты и топливо. В итоге каждый километр на Гранте вытягивал из кошелька около 5 рублей. По сегодняшним меркам — очень хороший результат. Беспроигрышная лотерея.
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (15 000–97 000 км)*
Расходы на содержание: 15 000–90 000 км 240 830 руб.
Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,2 л/100 км) 202 971 руб.
Расходы на содержание: 90 000–97 000 км 69 510 руб.
Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,4 л/100 км) 23 520 руб.
Ремень ГРМ 600 руб.
Насос системы охлаждения 1000 руб.
Комплект клапанов 2400 руб.
Комплект сцепления 3500 руб.
Комплект шестерен КП 1800 руб.
Трансмиссионное масло 1640 руб.
Сайлент-блоки растяжки 240 руб.
Слесарные работы по двигателю 16 950 руб.
Механическая обработка деталей двигателя 3500 руб.
Ремкомплект поршневой группы 3500 руб.
Клапаны со втулками 3900 руб.
Прокладки, ремни, сальники и герметики 4520 руб.
Моторное масло 1440 руб.
Транспортные расходы 1000 руб.
Общие расходы 310 340 руб.
Стоимость 1 км пробега 3,78 руб.
*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“ (0–10 000 км), пробега в Норвегию (10 000–15 000 км), а также расходов на полисы ОСАГО и каско.