Lada Granta из парка ЗР — последнее "прости"

Предыдущий рассказ о редакционной Ладе заканчивался так: «Гранта опять заглохла в нескольких километрах от редакции». Что же произошло и как мы с этим боролись? Вот продолжение истории.

Lada Granta
Lada Granta

LADA > Granta

Лада Гранта
Лада Гранта

Лада Гранта

Изготовитель: АВТОВАЗ

Год выпуска: 2012

В эксплуатации «За рулем»: с августа 2012 года

Пробег на момент отчета: 97 000 км

Публикации в ЗР: № 10, 2012; № 1, 2014; № 7, 2015; № 8, 2016

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Худшие опасения оправдались: снова обрыв ремня, опять ремонт головки блока цилиндров из-за встречи клапанов с поршнями. Причиной обрыва стало, видимо, низкое качество ремня. Силами нашего техцентра клапаны вновь заменили, и машина продолжила службу в редакции.

Но на этом «сердечные» болезни не закончились. После очередного длительного пробега я решил проверить уровень масла: он оказался ниже нормы. Хотя незадолго до этого вытаскивал щуп — и масляный столбик почти доходил до максимума. Стали разбираться в причинах масложора. Первым делом проверили компрессию: она была невысокая и одинаковая во всех цилиндрах — около 10 бар. При таких показателях можно отсрочить вторжение в двигатель. Но когда выкручивали свечи, отметили, что резьбовые части изрядно замаслены. И бархатистый нагар на свечах однозначно указывал на то, что масло все-таки попадает в цилиндры.

Деваться некуда — в очередной раз снимаем головку блока. Поверхность камер сгорания в головке покрыта толстым масляным налетом, а поршень третьего цилиндра и вовсе отмыт маслом. Теперь понятно, куда оно уходит.

Приговор блоку цилиндров: расточка под первый ремонтный размер.
Приговор блоку цилиндров: расточка под первый ремонтный размер.

Коррозия постепенно пожирает кузов. Вот один из примеров: ржавчина развивается в верхней части переднего крыла.
Коррозия постепенно пожирает кузов. Вот один из примеров: ржавчина развивается в верхней части переднего крыла.

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Исследование поверхности цилиндров удручило еще больше. На зеркале видны глубокие вертикальные риски по всей окружности цилиндра — столь же частые, как на пилочке для ногтей. Сильнее пострадали третий и четвертый цилиндры, у двух других — небольшие риски. Но что могло так поцарапать зеркало? Вероятно, в цилиндры проник мелкий песок или пыль. Когда и что могло произойти, непонятно. Вариантов два: абразив мог попасть либо при замене свечей, либо через канал забора воздуха.

Нутромером измерили диаметр цилиндров. Износ в третьем и четвертом превысил 0,08 мм — это по вершинам той самой гребенки. А во впадинах этот показатель еще значительнее. Очевидно, малой кровью не отделаться.

Не снимая блока цилиндров с автомобиля, вынули поршни. Кольца не залегли, но также исчерчены рисками. Они ходили по канавкам, прогрызенным в стенках цилиндра, и даже неплохо уплотняли цилиндр, что подтверждалось сносными тягой и компрессией. Но было очевидно, что дальше износ будет быстро прогрессировать. Боковые повер­хности поршней тоже поцарапаны — под замену.

Отличное состояние шатунных и коренных шеек коленчатого вала свидетельствует о том, что система смазки мотора работала безупречно и до масляного голодания дело не доходило.
Отличное состояние шатунных и коренных шеек коленчатого вала свидетельствует о том, что система смазки мотора работала безупречно и до масляного голодания дело не доходило.

Зубья побиты как на шестерне, так и на муфте. А виной тому конструктивно слабый синхронизатор второй передачи.
Зубья побиты как на шестерне, так и на муфте. А виной тому конструктивно слабый синхронизатор второй передачи.

Камеры третьего и четвертого цилиндров — основные потребители масла.
Камеры третьего и четвертого цилиндров — основные потребители масла.

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Таким образом, нашу Гранту, которая чуточку не доехала до шестизначных значений на одометре, ждал капитальный ремонт двигателя. Агрегат демонтировали и отвезли в мастерскую старого друга нашего журнала Анатолия Вайсмана — он взял на себя все измерительные и слесарные работы. А блок цилиндров и коленчатый вал отдали на мехоб­работку в специализированную фирму. Через несколько дней мы забрали полностью готовый к эксплуатации двигатель. Его не только вернули к жизни, но и доработали. В частности, установили поршни с проточками — такие не встречаются с клапанами при обрыве ремня ГРМ.

К этому пробегу закапризничала и коробка. Ее подкосила старая болезнь вазовских переднеприводных моделей: неприятный хруст при включении второй передачи. Решили уделить время коробке, пока двигатель снят, - чтобы не производить демонтаж дважды. Оказалось, что все детали, влияющие на включение второй передачи, изношены в хлам. Под замену пошли муфта синхронизатора первой и второй передач, а также ведомая шестерня и синхронизатор второй передачи.

Блок цилиндров

Было:

  • абразивный износ рабочих поверхностей цилиндров на величину до 0,08 мм
  • эллипсность цилиндров до 0,04 мм

Сделано:

  • проверена привалочная поверхность под головку блока цилиндров
  • проверена соосность постелей коленчатого вала
  • блок цилиндров проверен на герметичность рубашки охлаждения и наличие трещин
  • цилиндры расточены под диаметр 82,5 мм с плосковершинным хонингованием

Поршни и кольца

Было:

  • юбки поршней изношены, в мягкую поверхность внедрились абразивные частицы
  • осевой люфт колец в канавках поршня достигал 0,07 мм
  • поршневые кольца изношены по высоте и диаметру, а рабочая поверхность исцарапана

Сделано:

  • установлены поршни ремонтного размера (+ 0,5 мм) с углублениями под клапаны, предотвращающие соприкосновение клапанов с поршнями при любом рассогласовании валов
  • установлены новые поршневые кольца ремонтного размера

К этим поверхностям поршни «притерлись». Жаль, что с песочком.
К этим поверхностям поршни «притерлись». Жаль, что с песочком.

Поршни и кольца исцарапаны, как после обработки на строгальном станке.
Поршни и кольца исцарапаны, как после обработки на строгальном станке.

Заодно установили новый комплект сцепления. Выжимной подшипник был абсолютно сухим и скрипел на все лады. Он же пропилил лепестки корзины, а ведомый диск износился более чем на две трети. Кстати, при снятии коробки обнаружили редкий дефект — проворачивание сайлент-блоков растяжки в рычаге передней подвески. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что резинка оторвалась от внутренней и наружной втулок.

Оглядываясь на жизненный путь Гранты, можно сделать вывод, что автомобиль, разработанный и произведенный в России, - это по-прежнему своего рода лотерея. Взять хотя бы два основных агрегата, потребовавших крупного ремонта, - у большинства конкурентов они требуют вмешательства намного позже. При этом у нашей Гранты довольно стабильно работали подвеска (мы поменяли только два ступичных подшипника; кстати, у автомобилей Лада это тоже частая неисправность) и рулевое управление. Ненадежными оказались датчики электрооборудования — например, пришлось заменить датчики АБС и педали сцепления.

Коленчатый вал

Было:

  • коренные шейки вала практически не имеют следов износа
  • шатунные шейки практически не изношены, есть лишь легкие царапины

Сделано:

  • шейки коленвала подверглись полировке в пределах допуска под установку номинальных вкладышей

Вкладыши коленчатого вала

Было:

  • на шатунных вкладышах имелись небольшие царапины

Сделано:

  • все вкладыши и опорные полукольца заменены новыми, номинального размера

Шатунные вкладыши облегченной поршневой группы выдержали испытание. Но их надо менять, иначе частицы, внедрившиеся в поверхность вкладыша, будут ускоренно стачивать шейки вала.
Шатунные вкладыши облегченной поршневой группы выдержали испытание. Но их надо менять, иначе частицы, внедрившиеся в поверхность вкладыша, будут ускоренно стачивать шейки вала.

Кузов понемногу начинает гнить. Коррозия появилась на внутренней поверхности дверей, причем не в зоне зафланцовки, а выше, под уплотнителем. Пошли рыжеть передние крылья и пороги. Для современной машины, пусть даже пережившей пять московских зим, опять-таки рановато. Салон, поначалу напоминавший небольшую детскую погремушку, теперь звучит все более похоже на маракас. Видно, что сотня тысяч километров далась машине нелегко.

Программу испытаний в нашей редакции Гранта закончила. Мы решили расстаться с ней, а посему подводим финансовые итоги.

Клапаны

Было:

  • износ стержней клапанов — до 0,13 мм
  • маслоотражательные колпачки не держались на посадочных местах

Сделано:

  • комплект клапанов заменен, произведена притирка с проверкой на вакуумной установке

Распредвал

Ощутимого износа нет, оставлен без обработки

Головка блока цилиндров

Было:

  • втулки клапанов имели износ до 0,1 мм

Сделано:

  • головка проверена на герметичность и плоскостность
  • заменены все втулки клапанов, сёдла обработаны под новые базы

То ли клапаны схватили порцию абразива, то ли их сгубили изношенные к тому времени втулки.
То ли клапаны схватили порцию абразива, то ли их сгубили изношенные к тому времени втулки.

Стоимость километра пробега за последнее время выросла, причем не только по причине ремонта двух основных агрегатов, но также из-за непрерывного роста цен на топливо. Не менее важна и другая расходная статья: сколько потеряет автомобиль в цене, за сколько можно его продать?

Гранты такого возраста и пробега на вторичном рынке выставляют на продажу за 210–230 тысяч рублей. Получается, за пять лет мы потеряли около половины цены нового автомобиля. Да еще потратили 310 тысяч рублей на обслуживание, ремонты и топливо. В итоге каждый километр на Гранте вытягивал из кошелька около 5 рублей. По сегодняшним меркам — очень хороший результат. Беспроигрышная лотерея.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (15 000–97 000 км)*

Расходы на содержание: 15 000–90 000 км 240 830 руб.

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95, средний расход 8,2 л/100 км) 202 971 руб.

Расходы на содержание: 90 000–97 000 км 69 510 руб.

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 8,4 л/100 км) 23 520 руб.

Ремень ГРМ 600 руб.

Насос системы охлаждения 1000 руб.

Комплект клапанов 2400 руб.

Комплект сцепления 3500 руб.

Комплект шестерен КП 1800 руб.

Трансмиссионное масло 1640 руб.

Сайлент-блоки растяжки 240 руб.

Слесарные работы по двигателю 16 950 руб.

Механическая обработка деталей двигателя 3500 руб.

Ремкомплект поршневой группы 3500 руб.

Клапаны со втулками 3900 руб.

Прокладки, ремни, сальники и герметики 4520 руб.

Моторное масло 1440 руб.

Транспортные расходы 1000 руб.

Общие расходы 310 340 руб.

Стоимость 1 км пробега 3,78 руб.

*Без учета расходов на бензин для марафона «60 часов „За рулем“ (0–10 000 км), пробега в Норвегию (10 000–15 000 км), а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

Lada Granta из парка ЗР — последнее «прости»
Фото: Онлайн-редакция
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Отзывы о LADA Granta (9)

LADA 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

просторный салон, достаточный двигатель (11186, 87 сил), багажник (для лифтбека), ремотопригодность и доступность запчастей, проходимость.

Недостатки:

"разговорчивый" пластик салона, невнятная управляемость, нежное ЛКП.

Комментарий:

брал б/у, с пробегом в 25000, в комплектации, аналогичной нынешней "классик" как замену ВАЗ-2113. Т.к. комфортом не избалован и тринашка была моей первой машиной, сравниваю в первую очередь с ней, и очень доволен. 1- салон. после 2113 поражает объемом и эргономичностью, оказывается сп...

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Комментарии (17)

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0

Здравствуйте Алексей.

Заинтересовал вопрос наличия надиров на стенках цилиндра, кольцах и поршнях. Согласен с предположением Timonen Grigori по поводу разрушения катализатора. Исходя из приведенных вами «Расходы на эксплуатацию и обслуживание (15 000–97 000 км)», видно, что вы использовали АИ-92. Насколько я помню, степень сжатия двигателя Гранты 10,5. При таком числе, как заявляют мотористы, использование АИ-92 категорически неприемлемо. При средних, высоких оборотах происходят детонации, система зажигания делает более позднее зажигание, из-за чего топливовоздушная смесь сгорает не полностью, и она догорает в катализаторе, убивая его преждевременно. При разрушении катализатора происходит всасывание пыли обратной тягой, вот и происхождение надиров. Кстати, использование АИ-92 могло вполне стать причиной недавнего скандала с КИА по поводу разрушения катализаторов и отказа в гарантийном ремонте двигателей.

Если не сложно (или не поздно), посмотрите, в каком состоянии катализатор.

Да, по поводу оборванного ремня. Не могли бы вы указать его изготовителя, и где он был приобретен?

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0

Ремни рвутся, клапана гнутся — стабильность...

Капиталка не дотягивая до 100 тысяч км, проржавевший за 5 лет кузов и это современный автомобиль?

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+1
Слава

Вами описанное,это как раз современный автомобиль — таковы реалии рыночных отношений в эру потребления))

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+1
А Алексей

Проблема в том, что запчасти на вазиках это та еще лотерея. Почему ремень ГРМ не выхаживает положенный срок? Почему на кузовных панелях такая лютая ржавчина? Почему КПП не выхаживает без переборки и ремонта даже 100 тысяч км.? Вот допустим зарулевскую Гранту починили у Вайсмана, т.е. есть надежда на добросовестный ремонт, а как быть тем кому двигатель будут перебирать по принципу «и так сойдет» криворукие слесаря с вазовской СТО, сколько проходит такой мотор после капиталки?

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0

У боевого автошкольного Логана при пробеге до 10 тыс км потек коренной сальник двигателя. Затем, до 80 тыс км все спокойно, и началось: ступичные подшипники, шаровые (заменено до 170 тыс км по 5 комплектов), течи масла кпп с левого привода (3пыльника), два комплекта сцепления, передние амортизаторы, течь радиатора (залили герметики).

Соларисы при аналогичной эксплуатации потребовали за свой пробег замены или ремонта рулевой рейки, рулевых наконечников, ступицы переднего колёса, сцепление, шаровые опоры, стойки стабилизаторов, одному двигателю потребовалась замена поршневых колец.

Руководство решило, что логаны больше покупать не будем

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-1

Масло один раз за 97тыс меняли?1440руб.

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0

Хм... Понятно теперь, что для покупателей Гранты, не интересна гарантия в 5 лет, ведь за шесть, потребовала запчастей, и это при сознательном уничтожении автомобиля, всего на 15 тыс. рублей!!!!!!!!!

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+1

И после этого Чуда на Илью Каплан бочку катят!

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+8

Не понял, почему говорят что можно продать машину в два раза дешевле, чем покупали??? Разве шесть лет назад, они не стоили те самые 250 тыс. за которые можно продать и сейчас?

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0

мне кажется, даже в плюсе продавец окажется. мой коллега опель астру (правда купе) 2008 г. в очень неплохой комплектации и нормальном состоянии за столько же продал

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0

Зачем гадать? Существует бортовой журнал, там видно, что Гранта в комплектации Норма куплена в 2012 г за 275 тыс руб. Сейчас Ее можно продать за 210–230 тыс. Ликвидность это сильная сторона Лады. С этим трудно спорить.

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+2

По поводу царапин в цилиндрах. А катализатор проверили? Не посыпался ли он у вас? Обратной тягой керамическую пыль могло засосать с выпуска.

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+1
Timonen Grigori

Верно! А то остаётся предположить, что в ЗР эксплуатировали машину хуже, чем в колхозе — откуда иначе песку в цилиндрах взяться?

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0

ВАЗофилы? Вы гдееа?



Кто там орал про «многоразовые» ЛаЖы?

«Да КАЛогранта 400К пройдет и не поперхнется, только потом капиталка, а вот одноразовая собакоедная повозка...»



Ну и что теперь скажете?

Снова же по полной обделались:)))



И ржавчина полезла как всегда:))))



Вам не кажется, что пора уже сказать честно::

«Каплан, ты прав: ВАЗики — куски распилооткатного отстоя!»



Или будете продолжать отрицать очевидное?



Самое интересное, что та же самая начинка и у ОвноВесты.

И это самое состояние ждет и ее, при том, что стоила она на старте далеко не 300–400К.



Не кажется ли вам, ВАЗофилы, что это откровенное налюбилово тех, кто повелся на тухлый ВАЗомаркетинг?

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+6
Каплан Илья

я здесь.

товарищ Распил Откатов поставил мне задачу ответить. Отвечаю.



1. Да — Гранта является бюджетным автомобилем.

2. Да — как на СТАРОЙ тойоте на нём не покатаешь десяток лет без вложений.

3. Да — процент выигрыша в лотерею «купи качественный авто» поменьше будет, чем у вага.

4. Но, если есть понимание устройства автомобиля и чуть-чуть денег, то можно эксплуатировать Гранту даже производства 2012  года, со всеми детскими болезнями, ибо Гранта — автомобиль не для нежных [у нас не ругаются].

А нормальный водитель из России вполне с ней поладит.

И вообще, если гранту можно хотя бы продать за адекватные деньги, то сколько дадут за  тигуан с роботам и движком 1.4 лет через пять при том же пробеге?

В общем, если есть миллион, то надо покупать поло, рио или рапид. А если 500 тыр, и хочется быть первым хозяином, то...



на этом всё, пойду за своими 11р. за пост.

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0

Ну и [у нас не ругаются] оно такое надо? Даже до 100 тыс. не дошла

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-1