Опрос ЗР: как вы выбираете моторное масло?

Комментарии (4)
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Интересный тест. А особенно интересно, какие будут результаты?
Я сторонник рекомендаций производителя (он же разработчик) и вот почему:
1. Разработчик выбрирает марку и тип масла для наилучшего воспроизводства заложенных характеристик.
2. Контроль стабильности качества изготовления проводится с использованием масла, заложенного конструктором.
Да, кто то скажет, что в инструкции заложен тип масла, и подбирай любого производителя. Вот только стоит вспомнить тест ЗР масла Роснефть и масла (не помню какого) иностранного производителя. Не все определяет индекс SAE, есть нюансы, которые учитывает конструктор с подтверждением на доводочных испытаниях.
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Заработок от 7000 рублей\ежедневно на Вашу карту или электронный кошелек !
1. Главное условие — Вы должны проживать в РОССИИ, либо странах СНГ.
2. Желание работать.
3. Компьютер или ноутбук.
Если такие условия Вам подходят, то мы незамедлительно начнем наше сотрудничество.
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А если несколько вариантов?