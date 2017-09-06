Опрос ЗР: как вы выбираете моторное масло?

Журнал «За рулем» проводит опрос среди самых преданных читателей. Ответьте на несколько простых вопросов на тему того, как именно вы обычно выбираете моторное масло для своего автомобиля.

Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (4)

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Интересный тест. А особенно интересно, какие будут результаты?

Я сторонник рекомендаций производителя (он же разработчик) и вот почему:

1. Разработчик выбрирает марку и тип масла для наилучшего воспроизводства заложенных характеристик.

2. Контроль стабильности качества изготовления проводится с использованием масла, заложенного конструктором.

Да, кто то скажет, что в инструкции заложен тип масла, и подбирай любого производителя. Вот только стоит вспомнить тест ЗР масла Роснефть и масла (не помню какого) иностранного производителя. Не все определяет индекс SAE, есть нюансы, которые учитывает конструктор с подтверждением на доводочных испытаниях.

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-4

Заработок от 7000 рублей\ежедневно на Вашу карту или электронный кошелек !



1. Главное условие — Вы должны проживать в РОССИИ, либо странах СНГ.

2. Желание работать.

3. Компьютер или ноутбук.

Если такие условия Вам подходят, то мы незамедлительно начнем наше сотрудничество.

Подробнее ссылка

////

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-1

А если несколько вариантов?

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