Опрос ЗР: как вы выбираете моторное масло?

В России изменят все номера. Зачем это нужно? В ряде регионов катастрофически не хватает номеров. Необходимо расширить комбинацию букв и цифр, к тому же коды регионов на табличке становятся все менее актуальными. Европейский Kia Rio оказался небезопасным Специалисты Euro NCAP оценили безопасность девяти автоновинок: Ford Fiesta, Jeep Compass, Kia Picanto, Kia Rio, Mazda CX-5, Mercedes-Benz C-класса Cabriolet, Opel Grandland X, Opel Ampera-e и Renault Koleos. Часть этих моделей актуальна для российского рынка. Огненный таран: в массовой аварии на трассе М-4 пострадали 34 машины На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области произошла массовая авария, в которой пострадали 34 автомобиля. Началась она с того, что водитель лесовоза не сумел затормозить перед пробкой.