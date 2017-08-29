Гонки на выносливость REC: может ли Лада обогнать Мерседес?

На протяжении десятилетий автопроизводители и частные команды участвуют в исторических марафонах или гонках на выносливость. Таких как Дайтона, Ле-Ман, Нюрбургринг, Спа. Или менее продолжительные этапы протяженностью от трех до шести часов. И победа в чемпионатах порой достается тем, кто буквально «дополз» до финишной прямой из последних сил после сходов куда как более сильных соперников.

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Современные виды спорта предлагают любителям экстрима широкий спектр, от кайта и байка до гоночных трасс. Для тех, кто не готов с головой погружаться в карьеру профессионального гонщика и перерос трек-дни и тайм-аттак на московском автодроме Moscow Raceway, теперь и в России стал доступен формат марафонских гонок — серия Russian Endurance Challenge (REC).

Для участников марафонские гонки представляют серьезный вызов. Экипаж может включать в себя от двух до четырех гонщиков (профессионалов и любителей), регламент не позволяет одному пилоту проводить за рулем меньше 45 минут и более двух часов.

Гонки эндуранс — это не короткие заезды, где надо рубиться за позицию с первого поворота, чтобы хватило времени отыграться. Здесь все наоборот: нужно грамотно выстроить стратегию, определить порядок смены пилотов, подгадать с пит-стопами, держать нужный темп, чтобы и автомобили не загнать, и самому силы раньше времени не потерять, не спасовать при смене погоды. Словом, факторов во многочасовых гонках очень много и все их нужно принимать во внимание. Перефразируя известную шутку, гонки на выносливость — это вам не шахматы, тут думать надо!

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И никто, от экипажа на Mercedes-Benz SLS AMG GT3 до пилотов на демократичном спортивном «кузове», не может предугадать, каким будет финиш. Ведь сходы, дозаправки и пит-стопы, разница в квалификации пилотов, смена времени суток и изменчивая погода — все создает проблему почти неоспоримому, вроде бы, лидеру.

К участию в REC допускаются все автомобили российского «кольца», кроме автомобилей с открытыми колесами — «формул». Марафонские спортпрототипы, продвинутые автомобили классов VLN SP6 и GT3 и моносерий типа Porsche Sport Challenge, Lamborghini Blanсpain и Ferrari Challenge, демократичные кузова российского чемпионата СМП РСКГ и, конечно, популярных болидов Mitjet 2.0 — в общем, всей техники, что может участвовать в любых других российских и международных гоночных сериях.

Главное — соответствие минимальным требованиям безопасности: каркас, система пожаротушения, омологированные кресла и ремни. При этом вовсе необязательно быть владельцем гоночной машины — арендовать технику самого разного класса можно у команд, которые обеспечат техническую поддержку на этапе. Просто приезжай и гоняй.

Учитывая возможность разделить гоночную машину с другими пилотами, финансовую нагрузку также можно смело делить на весь экипаж. Заявочный взнос на этап REC составляет 100 тыс. руб., и его, во-первых, можно поделить на число пилотов, во-вторых, эти деньги организаторы предложат максимально эффективно конвертировать во время на гоночной трассе. Простая арифметика. Там, где обычная гонка длится не более двух часов, в марафоне пилоты проводят на трассе минимум четыре часа в рамках основного заезда, а чистое гоночное время с тренировками за уикенд составляет от 7,5 до 9,5 часов! Ни одна другая серия в России не поспорит с гонками на выносливость по этому параметру.

Разнообразие техники обеспечивает яркие сражения в общем зачете. Даже если в классе заявлен один автомобиль — он борец в общем пелетоне. При этом регламент позволяет заявить на гонку сразу два автомобиля на один экипаж, что особенно привлекательно для пилотов, техника которых была изначально заготовлена для спринтов.

На этапах REC пилоты и болельщики не оторваны друг от друга. На протяжении многочасовой гонки фанаты могут не только менять трибуны и наблюдать за борьбой на трассе с разных точек, но и вольны побывать в паддоке. Никакой нарочитой закрытости и деления на мир для гонщиков и всех остальных — вполне можно понаблюдать за работой команды на расстоянии вытянутой руки, перекинуться с пилотами парой слов и сделать совместное фото на память.

Несмотря на то что Russian Endurance Challenge проводится всего третий год, у чемпионата уже появились свои фишки — например, этап на Moscow Raceway, который стартует при дневном освещении, а финиширует уже в ночи. Кроме того, растет и география соревнований. Начав ковать историю российских марафонских гонок под Волоколамском, сегодня пилоты с удовольствием на протяжении многих часов гоняются по интересной рельефной трассе Kazan Ring в Казани или утюжат асфальт Sochi Autodrom, принимающего Гран-при России Формулы-1.

Гонки на выносливость REC — это входной билет в автоспорт и экстремальное хобби. Выбираешь трассу по вкусу, автомобиль по карману и в компании своих друзей и единомышленников катаешься вдоволь — тех, кому не хватило четырех часов безостановочной борьбы на трассе, еще не было. Контактная борьба здесь не приветствуется — до финиша нужно уметь доехать, а если придется — доползти, даже на одной передаче.

Фото: REC