Школа опытных водителей: разгон в лоб КАМАЗу

Вы не первый год за рулем и считаете себя опытным водителем. Проверим это в дорожных ситуациях. Как бы поступили вы, исходя из накопленного опыта и соображений безопасности?

Помню, довольно часто гонял я из Москвы в Крым по Симферопольскому шоссе. После Курска, когда начинались затяжные подъемы и спуски, старался на уклоне раскочегарить слабосильный Запорожец, чтобы с разгона преодолеть подъем. Такой же тактики придерживались и водители грузовиков. При встречном разъезде с груженым тяжеловозом мой автомобиль кидало в сторону воздушным потоком. Но я был к этому готов, да и ширина проезжей части позволяла не прижиматься плотно к осевой линии.

Но вот представим такую ситуацию. Вы спускаетесь с горки по шоссе. Впереди мост через небольшую речку. Справа на дороге предупреждающий знак 1.20.1 «Сужение дороги». Навстречу вам с такой же горки спускается автопоезд. Судя по всему, на мосту вы окажетесь в одно и то же время. Скорость вашего автомобиля — 90 км/ч. Ширина шоссе — 7 метров. Чем опасен такой дорожный разъезд? Какие действия следует предпринять опытному водителю? Как поступите лично вы в данной ситуации? Проголосуйте за один из приведенных вариантов ответов, а пояснения читайте на следующей странице.