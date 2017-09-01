Школа опытных водителей: разгон в лоб КАМАЗу

Вы не первый год за рулем и считаете себя опытным водителем. Проверим это в дорожных ситуациях. Как бы поступили вы, исходя из накопленного опыта и соображений безопасности?

Помню, довольно часто гонял я из Москвы в Крым по Симферопольскому шоссе. После Курска, когда начинались затяжные подъемы и спуски, старался на уклоне раскочегарить слабосильный Запорожец, чтобы с разгона преодолеть подъем. Такой же тактики придерживались и водители грузовиков. При встречном разъезде с груженым тяжеловозом мой автомобиль кидало в сторону воздушным потоком. Но я был к этому готов, да и ширина проезжей части позволяла не прижиматься плотно к осевой линии.

Но вот представим такую ситуацию. Вы спускаетесь с горки по шоссе. Впереди мост через небольшую речку. Справа на дороге предупреждающий знак 1.20.1 «Сужение дороги». Навстречу вам с такой же горки спускается автопоезд. Судя по всему, на мосту вы окажетесь в одно и то же время. Скорость вашего автомобиля — 90 км/ч. Ширина шоссе — 7 метров. Чем опасен такой дорожный разъезд? Какие действия следует предпринять опытному водителю? Как поступите лично вы в данной ситуации? Проголосуйте за один из приведенных вариантов ответов, а пояснения читайте на следующей странице.

Как поступить водителю легковушки для разъезда со встречным грузовиком?

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Комментарии (14)

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Обычная ситуация. По ГОСТу ширина размечаемой полосы не может быть менее 3-х метров. Этого вполне достаточно, чтобы легковой и грузовой разъехались без проблем. При нормальных дорожных условиях и два большегруза разъедутся, т.к. по зеркалам габарит 2,9 м. Если на дороге будет надавлена колея, как на Варшавской объездной в «нулевые» и раньше, то при влажном покрытии большегрузы могут снести друг другу зеркала. Если автор считает себя опытным водителем, то пусть выдаёт темы поинтереснее. В предложенных вариантах подходящего ответа нет.

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+1

Достаточно просто снизить скорость.

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0

Ну а на мосту, за знаком, какое сужение? Тоже 7 м?!

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0
Сергей

Если нет никаких ограничений, то не меньше 6 м.

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0

Мне никакой вариант не нравится.

Вариант №2 на котором настаивает автор, тоже какой-то дурацкий. А что если автопоезд тоже выберет этот вариант и будут два вежливых барана стоять и ждать кто проедет первым? )))

И непонятно, сужение дороги до 7м или 7м было, а стало еще уже? Если стало уже, то почему знаками не определена очередность проезда, а если стало 7м, то этого вполне достаточно чтобы разъехаться двум адекватным и трезвым водителям, каждый просто проедет по своей полосе. Считаю, что в целях безопасности достаточно просто сбросить скорость, на всякий случай, и спокойно разъехаться со встречкой.

Кстати ваш третий вариант противоречит условиям вашей же задачи. В задаче сказано, что «Судя по всему, на мосту вы окажетесь в одно и то же время. Скорость вашего автомобиля — 90 км/ч.» И тут же в третьем варианте: «Притормозить и въехать на мост одновременно с автопоездом». Вы уж определитесь когда вы окажетесь на мосту одновременно с автопоездом, то ли при скорости 90 км/ч, то ли когда притормозите и скорость сбросите.

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-1

Если бы там не могли разминуться два грузовика, то стояли бы знаки 2.6 и.2.7. преимущества движения.

Значит, для легкового автомобиля зазоров хватает. Врубаем тяговую передачу, педаль в пол и с лёгким дрифтом и молодецким посвистом проходим мосток первыми, предоставляя тягачу оперативный простор.

Верный ответ — 1.

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+10

А самое веселое начинается, если мостик находится на повороте.

Кстати, обычно дальнобои стараются на спусках притормаживать, если они крутые и длинные.

А вообще, в школе меня учили — не лезь под длинномер, если узко или поворот.

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+2
alstr

Самое веселое начинается, когда бухой ельцин с мешком на голове с моста ныряет. Откуда вы знаете, что тот мостик находится на повороте?

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0

...а если бы он вёз патроны...бла-бла-бла...никто не будет останавливаться перед мостом при 3,5 метрах ширины одной полосы. Если автопоезд везет негабаритный груз, он должен быть соответствующим образом обозначен...и вообще — там надо ещё ларек с шаурмой нарисовать и путану.

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+5

Остановился и получил удар в зад.

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+5

Три оранжевых свистка забыли нарисовать на загривке тягача. Дальним светом ночью весь родопсин в глазах выжгут, что и в мосток не попадёт

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+2

Во втором варианте поменяйте «И» на «ИЛИ», и адекватных ответов прибавится.

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+4

Точки на ответах не активны

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+4
Ламич Владимир

Спасибо за сообщение, сейчас поправим

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0