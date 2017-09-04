Новая Audi A8 — проверяем задатки рефлексолога Ищем правду в ногах, растянувшись в роскошном салоне нового седана. Пришелец из Ингольштадта первым оказался способен на массаж ног пассажира на заднем сиденье. Осталось узнать, сколько за это чудо техники попросят немцы. Ошибки природы — самые странные причуды автопроизводителей Это теперь никто не удивляется внедорожникам под маркой Bentley и Maserati, полноприводным Ferrari или переднеприводным Мерседесам. А в былые годы фирменная специализация была куда жестче. Тем не менее даже успешные и прибыльные компании иногда шли на эксперименты, иногда — провальные, о которых теперь не любят вспоминать, иногда бессмысленные, но порой, как показало будущее, — перспективные… Стукачи на дорогах — новый способ ловить нарушителей Вначале за порядком на дорогах следили только сотрудники Госавтоинспекции. Затем появились камеры автоматической фиксации. А теперь поводом для рассмотрения дел стали обращения граждан.