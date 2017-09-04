Ошибки природы — самые странные причуды автопроизводителей

Это теперь никто не удивляется внедорожникам под маркой Bentley и Maserati, полноприводным Ferrari или переднеприводным Мерседесам. А в былые годы фирменная специализация была куда жестче. Тем не менее даже успешные и прибыльные компании иногда шли на эксперименты, иногда — провальные, о которых теперь не любят вспоминать, иногда бессмысленные, но порой, как показало будущее, — перспективные…

Ошибки природы — самые странные причуды автопроизводителей

Фото: из архива автора

Ошибки природы — самые странные причуды автопроизводителей
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (5)

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Porsche 989 феноменально выглядит и сейчас, а уж на фоне жутких «био» дизайнов современников: мастер-класс стиля.

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Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылка

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Ламборгини делал тракторы и от безделья — «суперкары». Ну и скрестил одно с другим.

ДБ в 39-м было сильно не до экспериментов с малолитражками.

В 80 — начале 90-х на Порше вообще какая-то дичь творилась.

Авантайм не видел, а вот ВельСатис попадался: прикольный утюг, но брать я его, конечно , не стал бы.

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ВАГ надругался над Porsche, превратив его в «Народный автомобиль». Остались только моторы — да кто на них теперь смотреть будет!

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В итоге Порше Панамера увидел-таки свет и неплохо продается:)

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