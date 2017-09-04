Фото: из архива автора
Комментарии (5)
- Самые новые
- Самые лучшие
- Самые старые
Porsche 989 феноменально выглядит и сейчас, а уж на фоне жутких «био» дизайнов современников: мастер-класс стиля.
Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать — ссылка
Ламборгини делал тракторы и от безделья — «суперкары». Ну и скрестил одно с другим.
ДБ в 39-м было сильно не до экспериментов с малолитражками.
В 80 — начале 90-х на Порше вообще какая-то дичь творилась.
Авантайм не видел, а вот ВельСатис попадался: прикольный утюг, но брать я его, конечно , не стал бы.
ВАГ надругался над Porsche, превратив его в «Народный автомобиль». Остались только моторы — да кто на них теперь смотреть будет!
В итоге Порше Панамера увидел-таки свет и неплохо продается:)