Новый Land Rover Discovery: ныряет, крутит педали и бежит

Кто такие «железные люди», какие три дисциплины входят в триатлон и как новый Land Rover Discovery стал другом спортсменов — выяснять это и не только мы отправились в Казань, где в прошлые выходные прошли старты Ironstar 113 Kazan.