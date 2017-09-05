Кто здесь главный? — проверь себя на знание ПДД

Перед вами нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Кто должен проехать первым? Для опытного автомобилиста задачка ерундовая. Но не все так просто!

К перекрестку одновременно подъехали легковой автомобиль, грузовик, автобус и поливальная машина с включенным спецсигналом. В какой последовательности участники движения минуют перекресток? Отмечайте свой вариант ответа и оставляйте комментарии. А правильный ответ — на следующей странице.

Кому уступит дорогу водитель красного автомобиля, руководствуясь в своих действиях Правилами дорожного движения?

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Комментарии (166)

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По очереди — синий белый красный зеленый

Ответить#
0

а вообще многие так ездят, нужна прыткая тачка и навык, спасибо журналисту... но в жизни бояться надо прытких пешеходов — могут помешать закончить маневр налево

Ответить#
+1

Вот вопрос ПДД в билетах из той же оперы:

Билет 5. Вопрос 14

Имеет ли право автомобиль слева двигаться вместе с трамваем?

Ответить#
0

Насколько я помню, Лет 10 назад, когда я сдавал на права, было понятие проезд перекрестка под прикрытием. Проезд вроде разрешался только мотоциклам или только вместе с мотоциклом, я точно не помню. Сейчас, возможно, это понятие исключили из правил. В данном случае это и есть проезд перекрестка «под прикрытием», делается на свой страх и риск.

Ответить#
+1
Rodik78

Это далеко не под «прикрытием».

Понятие «под прикрытием» я услышал от отца, лет 30 назад. В ПДД про это не видел ни строчки. Не исключено, что не внимателен...

Ответить#
0

Поддерживаю Анатолий0812. Чайников на наших дорогах хватает, не нужно их провацировать.

Ответить#
0

А если траектории поливальной машины и легкового пересекутся ? Дтп ? кто будет прав ? Нужно руководствоваться знаками а не авось.

Ответить#
+3
Безымянный

Никаких «если». На таком узком перекрестке они обязательно пересекутся!

Ответить#
0

Не надо вводить людей в заблуждение. Водитель красного должен уступить дорогу обоим. Да, он может проехать одновременно с поливальной машиной. Но выполняя этот манёвр, он, тем не менее, выполняет требование «уступить дорогу», ибо должен быть уверен, что поливальная машина не сместится вправо и их траектории не пересекутся. А если это не так, красный подождёт и его, и автобус и тем самым тоже выполнит требование «уступить дорогу». Так что «МОЖЕТ НИКОМУ НЕ УСТУПАТЬ» — частное мнение автора.

Ответить#
+5

дурите, профессор.

Каждому участнику движения на картинке представлены по два знака, относящихся к разным группам! понятий, а вопрос вы задаёте о соответствии только одному понятию.

Уступит — это одно.

Пересечение с основной дорогой — второе.

.. у меня вопрос, по  понятиям, что такое «заблаговременно»?

Ответить#
+5

если вопрос действительно о том, кому УСТУПИТ красный на картинке — то ответ 2, однозначно.

— Получается, поэтому красный должен смело лезть со своей второстепенной на первостепенную, на перекрёсток, — никому не уступая.

Мало ли, что там

«В пункте 1.2 .. может вынудить» !!

Смирнов Сергей, а что за понятие «заблаговременно» —?

Ответить#
+6

два дебила это сила

три дебила это мощь

Ответить#
+11

мне 12 лет точного ответа незнаю но помоему насколько меня учили 2 вариант правильный

Ответить#
+11
Безымянный

Мальчик, век живи — век учись. Мы все здесь учимся.

Ответить#
-10

про

Ответить#
0

Правила дорожного движения написаны однозначно. И ТРАКТОВАТЬСЯ НЕ МОГУТ. Автобус уступает не потому. что он ПОВОРАЧИВАЕТ НАЛЕВО. а потому что поливалка приближается ПО РАВНОЗНАЧНОЙ ДОРОГЕ СПРАВА. Уступить дорогу — значит УБЕДИТЬСЯ в том. что ты не создашь помех и т.д. УБЕДИТЬСЯ ДО ТОГО, как поливалка ВЫЕДЕТ НА ПЕРЕКРЕСТОК и ОБОЗНАЧИТ ТРАЕКТОРИЮ И СКОРОСТЬ — НЕВОЗМОЖНО. Так что ответ два абсолютно верный. Не забивайте мозги водителям всякой отсебятиной — сохраните им жизнь.

Самое печальное. чего не хочет осознать Смирнов Сергей — в ПДД НЕТ НИ СЛОВА ОБ ОДНОВРЕМЕННОМ ПРОЕЗДЕ ПЕРЕКРЕСТКА. Есть только ПРЕИМУЩЕСТВО и УСТУПИТЬ ДОРОГУ. Убедиться про поливалку — я писал выше. Убедиться в отношении автобуса — НЕ РАНЕЕ, как поливалка ПОКИНЕТ ПЕРЕКРЕСТОК. Красный не уступает ТОЛЬКО ГРУЗОВИКУ. Всех остальных ОН ВЫНУЖДЕН ЖДАТЬ. Все.

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+26
Безымянный

Mr. Caps Lock... Какой великий сакральный смысл вы вкладываете в слово «одновременный»?

В ПДД нет термина участник дорожного СТОЯНИЯ. Продолжите вместо меня логическую цепочку, у вас это лучше получается.

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-12

Если я «красный», то я не поеду пока не проедет автобус, и мне без разницы по какой траектории поедет поливалка)))

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+13
Автомеханик со стажем

Вы не красный, вы тормозной.

Ответить#
-16
робот

Вы не поверите, но далеко нет. Я знаю как (и пользуюсь этим) проскочить перекрёсток «на фоне» того кто имеет преймущество и наши траектории не пересекаются. Но это очень «интимный» момент для того, чтоб его выкладывать на сайте и советовать «всем». Это ближе к контраварийной подготовке и требует индивидуального подхода....

Ответить#
+9
Автомеханик со стажем

Разъезд встречными бортами будет вменён в обязанность — это дело времени. Автобус никогда не попрёт на бочку, которой прикроется красный. Иначе нельзя, так мы до Аляски никогда не доедем, если будем кланяться друг другу, как Бобчинский и Добчинский, на перекрёстке — «Только после вас!». Каждый двигается своим путём, не пересекаясь, если для этого выпал случай.

И Пятую автоколонну слушать не будем, она нас заведёт не в ту степь..

Ответить#
-9

Теоретики!

На самом деле у поливалки была включена аварийка и перегорела лампочка в правом поворотнике, вам казалось, что она поворачивает налево, а в реальности она поворачивала направо и Вы аккурат поцарапаете об нее правую бочину. И поделом!

Ответить#
-10

Теоретик!

На самом деле у поливалки была включена аварийка и перегорела лампочка в правом поворотнике, вам казалось, что она поворачивает налево, а в реальности она поворачивала направо и Вы аккурат поцарапаете об нее правую бочину. И поделом!

Ответить#
-6

Мне вот интересно все те кто тут усерается что красный должен уступить всем (вариант ответа 2) у вас то хоть водительское удостоверение имеется, я уже не говорю про стаж вождения. Такое ощущение что вы максимум на автобусе ездили по дороге, так называемые диваные эксперты.

Ответить#
-30
Александр

У тех кто выбрал ответ 2 права явно есть, они ездят сами, знают реальность движения и ПДД. А вот вы, похоже, только в маршрутках, водители которых о ПДД даже не слышали, и катаетесь.

Ответить#
+30
Александр

Александр, просто отвечающие таким образом исходят из возможных (предполагаемых) и неизвестных заранее никому желаний всех водителей.

Поэтому и перестраховываются. А может и просто не до конца понимают термин «уступить дорогу».

Ответить#
-16
Смирнов Сергей

Те, кто не исходит из возможных (предполагаемых) и неизвестных заранее никому желаний всех водителей, пополняют статистику ДТП. Кто-то — со смертельным исходом...

Ответить#
+11
Смирнов Сергей

Никто не перестраховывается. Просто люди знают ПДД... в отличие от некоторых составителей задач которым они не писаны.

А заданные стрелки движения которые вы придумали в реальности на асфальте не нарисованы.

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+17
Зимин Влад

Владик, схлопотали двойку по предмету, не возмущайтесь. Могли бы и кол получить.

Незачёт. Готовьтесь к пересдаче..

Ответить#
-18
Александр

Вариант ответа 2 не говорит, что красный должен уступить всем, читайте внимательней! А вот как раз стаж вождения и требует выбрать вариант 2.

Ответить#
+9
Громов Сергей

Вариант ответа 2 большинство по запаху определили.

— Василий Иваныч, а твои портянки покрепче моих пахнут.  — Ну, Петька, так ведь я и постарше тебя буду..

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-8
робот

«Весь отряд идет не в ногу, в ногу я один иду»? Роботы, наверное, не знают, что выражение «думай головой» у людей подразумевает использование исключительно мозга для этих целей, ведь нос тоже в голове находится! ;))

Ответить#
+10
Александр

ну дя ну дя 

в нашем дурдоме тут сегодня собрались 67 процентов водителей автобусов и 3 процента не купивших права cо стажем

ты сам то из чьих будешь из какой палаты

лоботомию тебе уже делали или только подготавливают

Ответить#
+8

Теоретически правильно,но на практике эта поливалка еще красному перед носом махнет,а уж говорить что следом за ней пролетит прямо очередной летчик и снесет красную в столб или грузовик,как то даже и не удобно. Своими идиотскими оторванными от жизни задачками вы вырастите не один десяток виновников ДТП.

Ответить#
+28
Сергей

Вот стало интересно. Наши задачи в рубрике «Экзамен на дому» очень часто содержат такие каверзные, казалось бы, вопросы.

Сколько же из них стали причинами ДТП?)

Мне, к примеру, кажется, что вы Сергей, признавая правильность моего ответа, говорите, что в реальности это приведет к аварии.

Другими словами, получается ПДД для теории, а на практике понятия и действия по ситуации?)))

Ответить#
-13
Смирнов Сергей

"...получается ПДД для теории, а на практике понятия и действия по ситуации?)))"

Именно. Есть правила движения, и есть правила вождения. Вы об этом не знали? Первые написаны кровью, а вторые, неписанные — опыт десятков поколений водителей, эту кровь лицезреющих. Ваша так называемая задача — яркая тому иллюстрация. Правила не запрещают — езжай, ничего не нарушишь, штраф не получишь, всё намана! А вот правила вождения запрещают нажимать педаль газа не подумавши. Беда в том, что многие эти правила постигают на собственном опыте. Некоторым ни первые ни вторые уже никогда не понадобятся...

Ответить#
+8
Громов Сергей

Ох уж эта страшная фраза: «правила написаны кровью». К чему она здесь? Задачка на знание теории. Понятно, что в реальности за поливалкой может ехать лихой мотоциклист, а водитель автобуса оказаться проворнее водителя красной машины или поливалку занесет на мокрой из-за дождя дороги. Но всего этого нет в условиях этой конкретной задачки. И если уж что и «написано кровью», то скорее КоАП, а не правила. Ну, а задачки по «правилам вождения» от Владимира Соловьева публикуются по пятницам.

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-12
Васильев Константин

«Опытная» публика опростоволосилась и подгоняет под себя условия задачи, чтобы оправдаться перед собой. В рамках своих познаний она чувствует себя иконой.

Ответить#
-10
робот

Задача: взять винт и при помощи отвертки завернуть его в отверстие с нарезанной в нем резьбой. Как будете выполнять? ;)

Ответить#
+6
Громов Сергей

Нужно засунуть в нос отвёртку и провернуть там против часовой стрелки. Потечёт кровь. Затем покрутить по часовой стрелке.

Если кровь не остановится, значит винтика в носу нет.

Ответить#
-7
робот

Так. Срочно к роботехнику, пока не парализованы механизмы перемещения в пространстве!

Проявление неисправности: На конкретные вопросы выводное устройство робота выдает мешанину глупостей, не имеющих никакой связи с вопросом, содержащую отдельные слова вопроса.

Диагноз: потеря эмиссии катодов электронных ламп в думателе по причине употребления нелицензионной электроэнергии для подзарядки аккумуляторов! ;)))

Ответить#
+5
Васильев Константин

Повторю для вас. Сергей Смирнов дает понять, что требования знака «уступи дорогу» в выдуманных, не имеющих отношения к реальности условиях можно игнорировать, и это не приведет к штрафу. Только и всего. Опасность в том, что этим могут воспользоваться начинающие водители, не имеющие понятия о правилах вождения. А «страшная фраза»... Она здесь к месту, ибо ПДД не возникли в одночасье, а формировались, что называется, на горьком опыте.

Ответить#
+10

Диву даюсь, сколько на этой поляне создателей заторов пасётся — «Сам не поеду и другим не дам!».

Ответить#
-11
робот

Проблема в том, что есть сомнения в определенных и реальных условиях. Еще есть сомнения и отсутствие знаний Правил. Поэтому все предпочитают действовать наверняка с запасом в 1500 %. То есть когда все разъедутся, нужно еще немного подождать, потом еще немного, и только потом медленно проехать перекресток.

Ответить#
-13
Смирнов Сергей

Лучше быть живым медленным «трусом», чем мертвым быстрым «героем»! Вы не находите?

Ответить#
+16
Громов Сергей

Красный тут проехал вместе с поливалкой. И остался цел и невредим) Вы его увидите в следующей задаче)))

Ответить#
-11
Смирнов Сергей

Не знаю, не знаю... Госномера его автомобиля на картинке точно не видно. А вот что есть памятники водителям, которые ехали так — не сомневаюсь!

Ответить#
+3
Громов Сергей

Конечно есть. Обычно вдоль обочин на трассе можно увидеть.

Ответить#
+1
Зимин Влад

Самое обидное — не все, кто изображен на этих памятниках, плевали на ПДД. Просто они были уверены, что ПДД заменяют здравый смысл...

Ответить#
+1
Смирнов Сергей

Просто водители поливалки и автобуса знают правило трёх «Д». )))

Ответить#
+2
Смирнов Сергей

Наше Всё: «Скажи, не знаешь ли где дорога?»

— Дорога-то здесь; я стою на твердой полосе, — отвечал дорожный, — да что толку? небо прояснится: тогда найдем дорогу по звездам

Ответить#
-8
робот

Найти бы)))))

Ответить#
-9

Кто начинает читать комментарии , приготовьтесь — задача была про Бермудский треугольник.

Вся Канатчикова Дача к телевизору рвалась.

Вместо, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,

Вся безумная больница у экрана собралась.

Ответить#
-8

ндя ужж даже уже высший обслуживающий персонал дурдома заболел

а ещё говорили что только грипом все вместе болеют а с ума поодиночке сходят

читали мы в 3й это читали и глазам свои не верили как заразны психическошизофренические заболевания

Ответить#
+10
ДУРДОМ на колёсах

Вам то не все равно как по своим палатам передвигаться? У вас же по определению движение безопасное: мягкие стены, пол, потолок))))

Ответить#
-13
Смирнов Сергей

ну дя ну дя

так судя по сегодняшнему чтиву и вам уж все равно как и нам

и вы заразились нашей болезнью о чем выше уже и было упомянуто

с кем поведешься от того и наберешься

Ответить#
+11
ДУРДОМ на колёсах

лучше уж вы поправляйтесь и к нам, в общество трезвых и здоровых водителей. К тем, кому интересны ПДД и нестандартные задачи)) И без всяких там нездоровых фантазий и домыслов))

Ответить#
-10
Смирнов Сергей

Домыслы — это нарисованные вами траектории! ))

Ответить#
+9
Громов Сергей

Сергей, какие же это домыслы?) Самые натуральные линии))) причем разноцветные))

Ответить#
-8
Смирнов Сергей

А вот это опасно. Недодуманные мысли часто переносят на бумагу, чтобы не забыть. Беда в том, что иногда эта бумага обретает статус закона. Это я опять-таки про авторитет журнала «За рулем» и начинающих водителей.

Ответить#
0
Смирнов Сергей

с такими трезвыми и здоровыми нашем дурдому не по пути да и тем более что вы уже с нами и судя по сегодняшнему чтиву явно не трезвы и не здоровы

только дурак никогда не признает себя дураком а всегда будет считать себя дартаньяном

Ответить#
+11
ДУРДОМ на колёсах

Я не исключаю такой возможности, тем более, когда такие результаты голосования и комментарии тоже.

Единственное, что останавливает пристать к вашему стану, пусть и маленький, но все же не нулевой порог правильно ответивших, или понявших потом суть вопроса и правильного ответа.

Но вы держите местечко, мало ли))

Ответить#
-11
Смирнов Сергей

в 6й для вас всегда место найдеца

Ответить#
+8
ДУРДОМ на колёсах

Вот и славно! Будем нести знания в массы палаты нумер шесть) Надеюсь, многоместная палата, не одиночка?)

Ответить#
-8

Вся интрига состоит в том, чтобы просчитать, к какой фигуре отнести водителя поливалки. Будет ли он ходить, как конь в шахматах, или двинет на е1 слоном.

Ответить#
-7
робот

А для чего вам условия (вполне себе конкретные) в этой задаче?) Траектории зачем нарисованы?))

Ответить#
-9
Смирнов Сергей

А вот и я не знаю, зачем! Почему вы уверены, что поливалка поедет именно по такой траектории, рискуя зацепить автобус или врезаться в «хвост» пробки, который водитель поливалки не увидит из-за автобуса? Условия задач желательно брать не у Потолочного, а более приближенные к реалиям! А то по этому принципу можно нарисовать задачу с «красным» светофором, стоящей перед ним одинокой машиной и задать вопрос: «А на кой она стоит, а не едет? Никого ведь нет!»...

Ответить#
+17
Громов Сергей

Вам постановщиком трюков в кино надо работать.

Ответить#
-10
робот

Или сценаристом, как минимум))))

Ответить#
-12
робот

А вам — прямая дорога в чиновники! Они обожают подобную демагогию! )))

Ответить#
+9
Громов Сергей

Быть хорошим чиновником при современных реалиях, тоже, знаете ли искусство и подвиг)))

Ответить#
-5
Смирнов Сергей

В реальной ситуации линию не прочитаешь. На белорусский вариант надо давить депутатов, чтобы заполнить пустоту в ПДД РФ. Все вопросы разгневанной публики будут исчерпаны.

Ответить#
-5
робот

Да не депутатов, нужно в Шуваловскую комиссию письмо отправить. Или в МВД. Обещаю, подготовлю и отправлю) Буду держать в курсе))

Ответить#
-9

Что за бред, а помеха справа в виде автобуса на главной не надо пропускать? Да вы правил не знаете.

Ответить#
+14
филин фил

Да и [у нас не ругаются] с ним. Автобус с места не тронется, пока бочку не укатят.

Ответить#
-8
робот

да, именно так)

Ответить#
-10
филин фил

Вы, наверное и определение термина «уступить дорогу» знаете?))

Ответить#
-11

Докатились. Когда-то солидный и серьезный журнал провоцирует нарушать ПДД. Совсем заболели.

Ответить#
+20
Андреев Герман

И вам не болеть. Не нарушайте. Стойте до упора.

Ответить#
-7
робот

А тут и без нарушений едем одновременно с поливалкой)

Ответить#
-10
Смирнов Сергей

А если из-за поливалки выскочит машина, едущая прямо? И вот эта машина одновременно с красной машиной оказываются в одной точке пространства...

Ответить#
+10
Громов Сергей

Про «если„есть множество разных ответов. Мы исходим из того, что есть) Не нужно фантазировать)

Ответить#
-10
Смирнов Сергей

Так и едущий на «красный» тоже исходит из того, что есть! Точнее из того, что кроме него на дороге никого нет! Вот вам задача из реальной жизни нашего города. Перекресток. Пересекаемую дорогу ремонтники слева и справа от вашей дороги огородили глухими металлическими заборами. Не то что машины, пешеходы не пройдут. Но светофор работает. Можно ли ехать на «красный»? Перекрестка фактически нет.

Ответить#
+7
Громов Сергей

В вашем случае все же очевидно) Вы попросту пытаетесь притянуть за уши свой ответ, как мне кажется и не хотите признать, что не правы) А для этого и придумываете разные там «ЕСЛИ», да «ВДРУГ»)))

Ответить#
-6
Смирнов Сергей

Опять уход «вбок». Хорошо. Знак «уступи дорогу». То бишь вы не должны вынуждать кого-то изменять траекторию или скорость движения. Вы едете на красном автомобиле. Откуда у вас уверенность, что вы не вынудите того же водителя автобуса резко затормозить на повороте, чтобы в вас не въехать? Из-за поворачивающей поливалки вы не видите, стоит он или уже едет. Да и водитель поливалки может слегка [у нас не ругаются] от ваших действий.

Ответить#
+5
Громов Сергей

Как раз потому, что мы проедем перекресток одновременно с поливалкой. И никакого пункта ПДД я тут не нарушил)

Ответить#
-3
Андреев Герман

Очень интересно. В чем именно провокация и какой пункт Правил тут будет нарушать водитель красного при моей позиции?)

Ответить#
-11

>Да, автобус также едет по главной, но он поворачивает налево, съезжая с главной дороги, а значит, обязан пропустить поливалку.



Вообще-то поливалка для автобуса является помехой справа, именно поэтому он должен ей уступить. А вовсе не потому, что съезжает с главной. Так-то при повороте автобуса направо по главной их траектории вообще не пересекутся.

Ответить#
+14
Андрей

Можно и так, но на очередность проезда это не влияет в этой ситуации)

Ответить#
-11

Тоже мне, ребус. Я как зеленый от дома каждый день выезжаю.

Только у нас еще красный трамвайную линию пересекает, поэтому слегка проще временами )

Ответить#
-7
Андрей

и как на вашем перекрестке проезжают?)

Ответить#
-10

Пару вопросов автору:

1) Обязывает ли включенный сигнал поворота на поливальной машине совершать этот поворот?

2) Будет ли водитель красного авто, отвечая в суде по УК РФ за сбитого, к примеру, велосипедиста, следующего в прямом направлении по перекрестку справа от грузовика(и, конечно же, скрытого для водителя легкового авто габаритами грузового), убеждать судью, что его действия по расхождению правыми бортами были согласованы с водителем грузового автомобиля?

Ответить#
+19
Андропов

А водитель «красного авто» в суде сошлется на автора данной статьи! Скажет, что юрист журнала «За рулем» написал, что поливалка (или любая другая машина) повернет именно по нарисованной траектории и можно никому дорогу не уступать. ))

Ответить#
+10
Громов Сергей

Когда введём белорусский вариант разъезда, будет поворачивать по малому радиусу как миленький.

Сопротивление бессмысленно!

Ответить#
-9
робот

)))) согласен

Ответить#
-11
Громов Сергей

Как далеко вас заводит собственная фантазия. Вы, когда отвечаете на вопросы по ПДД (в том числе и в ГИБДД) всегда так далеко заходите?))

Еще раз повторяю, есть условия задачи, и отвечать необходимо исходя из этих данных. К чему фантазировать?

Ответить#
-10
Смирнов Сергей

Я как раз не фантазирую, а думаю, что может произойти реально. Еще раз скажу: вас читают не только опытные водители, но и новички. Не надо их провоцировать на подобные эксперименты. Давайте ближе к реальности. Поливалка начинает поворот. Водитель красного автомобиля оценивает траекторию ее движения. Видит, что вполне может разъехаться с ней правыми бортами, и начинает движение (если он дурак, конечно, ибо знает, что справа автобус). Поливалка на повороте перекрыла водителю красной машины обзор, но автобусу дорогу уже освободила, и тот начинает движение. Поливалка уезжает, а на перекрестке — ДТП с участием автобуса и красного автомобиля...

Ответить#
+7
Громов Сергей

Хотя авария с автобусом и красным тоже красиво.

Ответить#
-5
Смирнов Сергей

Замечательно просто! Кто там говорил про сценаристов трюков в кино? )

Ответить#
+3
Громов Сергей

Так я вам, завидуя решил тоже попробовать)

Ответить#
-3
Смирнов Сергей

Сценарии только у нас разные получаются. У вас — «чернуха», а у меня — «хеппи-энд». Устроим голосование? ))) «Вы едете на красном автомобиле. Повернув налево одновременно с поливалкой и никого не пропуская, вы не нарушаете ПДД. Поступите ли вы так? 1- Да 2 — Нет» )))

Ответить#
0
Громов Сергей

Убедили. Я только что осознал. Водитель поливалки на днях был лишен премии, за то, что не вылил куда нужно сколько нужно воды. А не сделал он это из-за какого-то чайника на красной легковушке. Ну точь-в-точь как эта, которая стоит напротив. Поэтому он решил проучить водилу красного автомобиля, так, из вредности.

Сначала показал, что поедет так как на схеме,и зачем-то подмигнул.

Затем, когда водитель красного уже выехал на перекресток, ррраз руль в его сторону, хрясь, авария.

Получается водитель красного не уступил. Так ему и надо!

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-1
Смирнов Сергей

И что самое интересное — водитель поливалки будет не виноват!! Такая ситуация вполне вероятна, если за рулем поливалки так называемый «учитель»!

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+3
Андропов

Протрите экран. Велосипедиста на схеме быть не должно.

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-8
робот

Я сам три раза протирал. На всякий случай)

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-9
Андропов

чтобы ответить на ваши вопросы, нужно изменить условия задачи))) читайте внимательно) и смотрите на схеме заданные траектории.

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-10

На экзамене по вождению в городе сдавать бы по таким траекториям! Вопрос звучал как по правилам должен действовать водитель, а не по жизни. Поливалка достаточно крупногабаритное тс, водитель вряд ли будет срезать угол для поворота. А вот инспектор такого кандидата в водители обязательно срежет

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+14
Верещагин Илья

Никто никого не срежет, если не было создано помех. В школах надо приучать водителей разъезду по малому радиусу. Упорядочить ПДД РФ и ПДД РБ — дело времени.

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-8
робот

Думаю, что после «главного круга» в мвд задумаются и о радиусах)))

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-10
Смирнов Сергей

Тут думать не надо, а привести в соответствие ПДД стран ЕАС со свободным пересечением границ.

Удивляюсь, почему этого до сих пор не сделано. Наверное частно-государственные партнёрства сильно заняты получением прибыли.

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-3
Верещагин Илья

Если ваш маневр будет безопасен и вы сможете грамотно объяснить свои действия инструктору (при условии, конечно, что тот сам знает ПДД) то вопросов никаких не будет.

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-10

Если руководствоваться правилами дорожного движения, то водитель красного автомобиля уступает транспортным средствам, движущимся по главной дороге, т.е. синему грузовику и автобусу.

Легковой автомобиль и зелёный грузовичок находятся на равнозначных дорогах, и разъезжаются по помехе справа, т.е. легковой автомобиль едет первым.

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+14
Верещагин Илья

Легковой автомобиль едет первым и создает аварийную ситуацию. Водитель синей поливалки выезжает на перекресток, чтобы увидеть, что делается за автобусом, ибо тот перекрывает обзор, и видит, что ему навстречу выезжает какой-то ненормальный на красной легковушке. Водитель поливалки рулит влево и резко тормозит, чтобы не снести морду автобусу. Знаете, если у него цистерна полупустая, то он может опрокинуться на эту самую легковушку...

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+12
Громов Сергей

Поменьше смотрите кино с погонями.

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-8

По правилам конечно пункт 2, а в реали автобус может проехать первым т.к. поливалка едет медленно.

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-14
Алексей

Зашибись логика. Теперь я понимаю, что нужно делать если не знаешь ПДД — ехать быстро :))

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+18
КСВ

И при этом бибикать и материться! )))

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+12
Алексей

Тут трактор пронёсся, давя поросят,

В соседней деревне есть кир, говорят.

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-8
Алексей

Больше никому так не рассказывайте)))

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-9

"...водитель легкового автомобиля в этом конкретном случае может никому не уступать."

Интересно, сможет ли он это доказать инспектору при разборе ДТП, когда в поливалку въедет? Ее водитель находится на главной дороге и он не будет жаться вплотную к автобусу, и уж точно не будет раздумывать, что, оказывается, легковушка может ему не уступать... Сергей, вас читают не только опытные водители, не надо начинающих провоцировать на нарушение ПДД!

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+19
Громов Сергей

а с чего вы взяли, что красный въедет в поливалку?))) проезжают они спокойно, разъезжаются правыми бортами. Но если и опытные водители не знают основных понятий и терминов, а эта задача заставит перечитать ПДД, будет замечательно.

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-6
Смирнов Сергей

Сергей, уже не помню, в который раз я вам говорю, что вы идеалист! )) Будьте ближе к реальной жизни! Не поедет водитель поливалки по нарисованной вами траектории! И никакой другой вменяемый водитель на ее месте- тоже!

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+6
Громов Сергей

Я вот все думаю, почему я так в школе при решении задач не рассуждал)))

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-5
Смирнов Сергей

От неправильно решенной в школе задачи самая большая неприятность — двойка в дневнике и сопряженные с ней воспитательные действия родителей. А вот от неправильно решенной задачи на дороге... Сами понимаете.

Вы фактически утверждаете, что если водитель поливалки поедет так, как вы нарисовали, можно не обращать внимания на знак «уступи дорогу». А если не поедет? А если в задачу про трубы и бассейн ввести условие: «сантехник случайно повернул вентиль задвижки на трубе „А“ и неизвестно, уменьшил или увеличил он подачу воды», вы эту задачу сможете корректно решить?

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+3

в жизни так мало развлечений ... и вот вы на красном авто оказались в центре перекрестка налево, стоящим и пропускающим женщину-пешехода, разговаривающую по-сотовому, и/или группу школьников, а вам справа сигналит автобус и пассажиры к окнам прилипли .. если он еще затормозить успеет

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+13
Александр П

Что-то я пропустил))) А где женщина-пешеход с мобильником?))) еще и группа школьников?)))

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-10
Смирнов Сергей

— Видишь суслика?

— Нет

— И я не вижу. А он есть.

шутка из видео на ютьюб «ДМБ. Видишь суслика? »

Если серъезно, то спасибо за науку, намотаю урок на ус.

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0
Смирнов Сергей

Честное слово... впечатление, что находишься в клубе анонимных алкоголиков. У каждого свои глюки..

Ответить#
-6

Ага, щас! Полез бы я на красном автомобильчике под поливалку толком не зная ее траектории. А если поливалка решит левыми бортами разъехаться? Нет уж я лучше по п.2 проеду этот перекресток.

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+15
КСВ

Я вам сразу сказал про траекторию, вы просто не хотите ее видеть))

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-11

Логика автора статьи ни применена к реальной дорожной ситуации.Так,можно, сидя дома рассуждать.(..."так должно быть по закону,а на деле...")Для начала, габариты автобуса и поливальной машины существенно отличаются от размеров легкового автомобиля, да и водители видя своё преймущество (автобус и поливалка), будут поворачивать так как им удобно.

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+15
Фролов Пётр

Петр, это же задача на знание ПДД)) А если исходить из реальных условий, то да, придется немного схему подправить исходя из реальных размеров транспортных средств, ширины полос, размеров самого перекрестка. Еще нужно будет подумать, как отобразить и внести в исходные данные состояние дорожного покрытия.

Тогда можно будет перед ответом проверить чисто технически самою возможность такого проезда по всем вариантам ответа, и лишь затем подключать теорию))))).

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-9
Смирнов Сергей

В следующий раз рисуйте масштабную сетку, азимут и направление ветра. Люди решают задачи по ПДД, прокладывая курс с логарифмической линейкой.

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-6

Ну, да! Конечно! Поливалка высовывается чуть дальше на перекрёсток чтобы вписаться в поворот, или хочет развернуться, или просто водитель забыл выключить поворотник... Откуда водитель красного авто об этом знает?

В общем пусть кто хочет едет как предложил автор, а я в такой ситуации поеду соблюдая ПДД

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+13
Зимин Влад

А еще, если внимательно посмотреть на рисунок, то можно заметить отсутствие во всех т/с водителей. Получается никто никуда и не едет)))

Ответить#
-9
Смирнов Сергей

Если внимательно посмотреть то водителя не видно только в легковушке и зелёном грузовике. Вот и пусть стоят, а поливалка с автобусом едут.

Но, если хотите придираться к мелочам, даже если смотреть невнимательно видно, что дороги узкие и легковушка с поливалкой просто не разъедутся... но вы можете поступать в этой ситуации как хотите.

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+10
Зимин Влад

Владик, вам тоже необходим набор геодезических инструментов для решения задачи очерёдности проезда?

Ответить#
-7
Зимин Влад

Любой нормальный водитель, будь он на месте поливалки, обязательно высунется чуть дальше, чтобы увидеть, что делается за автобусом.

Ответить#
+10
Громов Сергей

И что он там увидит?

Ответить#
-8
робот

Идиота на красном автомобиле который решил, что может проскочить.

Ответить#
+7
Зимин Влад

Красный автомобиль стоит перед бочкой. Зачем её катить за автобус, чтобы увидеть красный автомобиль?

Ответить#
-1
робот

Ну, сперва так и будет. Но когда красный автомобиль поедет тогда водитель бочки увидит идота. )))

Ответить#
+1
Зимин Влад

Владя, я тот самый идиот в красном автомобиле. Вы меня увидели и я уже дома сижу. А вы из бочки всё пытаетесь заглянуть за автобус? Катитесь-же! Хватит всех держать на перекрёстке..

Ответить#
-1
робот

Успокойтесь, у вас галлюцинации после тяжёлой черепно-мозговой травмы полученной от удара головой о бампер водовоза. Через месяц, как гипс снимут, попадёте домой. Там хорошо — санитары, процедуры, таблетки разные дают. И скажите водителю водовоза спасибо, что он аккуратно на перекрёсток выезжал, а то дом был бы на —2м.

Ответить#
0

Последний вариант может и правильный, но в действительности вы бы полезли на поворот, одновременно с поливалкой, не видя, кто и куда едет за ней?

Ответить#
-6
Дениско

Хотел бы добавить,что в данном случае разойтись правыми бортами будет проблематично:

Во —первых, поливалка длинномер и для того чтобы вписаться в поворот, скорее всего поедет по более широкой траектории иначе может просто не вписаться.

Во-вторых, при таком разъезде есть высокая вероятность наехать на сплошную как со стороны красной машины, так и со стороны поливалки.

В третьих, красная машина все равно должна притормозить и убедиться, что поливалка поедет именно для расхождения правыми бортами

При этом автобус тоже может начать движение и если красная машина задержалась для оценки траектории, то эта задержка может стоить ей автобуса в заднее крыло.

Т.е. если не было остальных машин — разъехаться правыми бортами было бы правильным

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+11
alstr

Ну, про размеры Т/С, размеры перекрестка и полос, а также возможных поведенческих моделях водителей я уже писал выше))

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-10
Дениско

Давно так поворачивают. Начинайте и вы привыкать к таким поворотам. Обязанность разъезда правым бортом не загорами. Ничего сложного в этом нет: внимание и аккуратность.

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-1
Дениско

Этот вариант не правильный. По логике автора получается, что можно и на красный свет ехать, если уверен, что ни с кем не столкнешься. Видимо, ему на глаза не попадаются сводки о ДТП с такой фразой: «водитель не выполнил требование знака „уступи дорогу“, в результате чего допустил столкновение...»!

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+12
Громов Сергей

Сергей, вот тут как раз ваша логика неверная. Напишите, что им енно с точки зрения ПДД нарушит водитель красного, если проедет одновременно с поливалкой (исходя из условий задачи, конечно, а не вольных фантазий и домыслов) :)

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-10
Смирнов Сергей

Если не столкнется с автобусом и не заставит его тормознуть так, чтобы пассажиры попадали — ничего. Но вы упорно не хотите понять то, о чем вам все говорят! Условия задач надо брать из жизни, а не с потолка! Хотя... От вашей статьи есть польза. Начинающий водитель, прочитав комментарии, никогда не будет делать так, как вы допускаете делать водителю красного автомобиля!

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+1
Громов Сергей

Скоро этому будут учить в школах. И Вы приходите..

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-1
робот

Придется поверить мне на слово, что я это уже давно выучил, ибо для того, чтобы понять это разумом, без слепой веры, вам нужно ждать этого «скоро»! ;))

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+1
Дениско

Не видя не полез бы))) Но тут задано: поливалка едет однозначно так как нарисовано) поэтому лезу, поворачиваю и не нарушаю)

Ответить#
-9

Без сомнения выбрал последний вариант, а когда открылись ответы, был крайне удивлён, что большинство за вариант 2!

Ответить#
-20
Коробков Алексей

Вы Алексей молодец!)

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-12
Смирнов Сергей

ну дя ну дя

он вместе с вами права купил он и молодец

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+10
Коробков Алексей

Где права купили?

Ответить#
+11
Зимин Влад

Я родился, учился и воспитывался в СССР — это Вы привыкли всё и вся покупать...

Ответить#
0
Коробков Алексей

Я тоже в СССР вырос (в профиле возраст есть). И чего?.. Ещё скажите, что вы идейный. )))

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+1
Коробков Алексей

Алексей, это демократически настроенная молодёжь. Дарвин плачет, а мне весело. Где ещё такую эволюцию вида увидишь..

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-1
Коробков Алексей

Хочешь отвечать в случае ДТП — езди по последнему варианту. Слава богу, что за него меньшинство — значит, долбоящеров не так уж и много на дорогах.

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+9
Alex

Я бы сказал иначе: не так уж много долбоящеров читает ЗР)) ну, а совсем радикальная версия — «не так уж много долбоящеров умеет читать».

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+9
Alex

Долбоящеры вас переживут, вот увидите.

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-1
Коробков Алексей

И случись, что вы неверно оценили дорожную обстановку, без сомнения были бы виноваты в ДТП со всеми вытекающими...

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+19
dmikar

Вы ещё ни в чём не виноваты? Тогда ГИБДД мчится к вам! Отсутствие у вас нарушений — это не ваша заслуга, а их недоработка.

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0