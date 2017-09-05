К перекрестку одновременно подъехали легковой автомобиль, грузовик, автобус и поливальная машина с включенным спецсигналом. В какой последовательности участники движения минуют перекресток? Отмечайте свой вариант ответа и оставляйте комментарии. А правильный ответ — на следующей странице.
Кто здесь главный? — проверь себя на знание ПДД
Перед вами нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог. Кто должен проехать первым? Для опытного автомобилиста задачка ерундовая. Но не все так просто!
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