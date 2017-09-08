Ночь. Вы въезжаете в город. Включено искусственное освещение улиц. Со скоростью 60 км/ч вы двигаетесь по крайнему правому ряду с ближним светом фар. Впереди затемненный участок — на нескольких мачтах фонари не горят. По встречной полосе едут автомобили. Каковы будут ваши действия? Правильный ответ читайте на второй странице.
Школа опытных водителей: слепцы и пираты ночных дорог
Вы не первый год за рулем и считаете себя опытным водителем? Проверим это в дорожных ситуациях. Как бы поступили вы, исходя из накопленного опыта и соображений безопасности?
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