Школа опытных водителей: слепцы и пираты ночных дорог

Вы не первый год за рулем и считаете себя опытным водителем? Проверим это в дорожных ситуациях. Как бы поступили вы, исходя из накопленного опыта и соображений безопасности?

Ночь. Вы въезжаете в город. Включено искусственное освещение улиц. Со скоростью 60 км/ч вы двигаетесь по крайнему правому ряду с ближним светом фар. Впереди затемненный участок — на нескольких мачтах фонари не горят. По встречной полосе едут автомобили. Каковы будут ваши действия? Правильный ответ читайте на второй странице.

Как поступить водителю в темное время суток, если несколько мачт освещения на его пути не работают?

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Комментарии (18)

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и фары светят с разной эффективностью и авто по разному рулятся и водители все разные....опрос составил абсолютный чайник

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Волков бояться, в ночь не рулить.

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Включить заранее нижний свет, зацепившись в темноте за белую разметку или какую-никакую обочину, зафиксировать в боковом зрении коридор полёта, надавить на газ и с залихватским посвистом втопить в ночную мглу, подпитав палочки в сетчатке глаза красным светом от панели приборов. Forza Italia! Россия, вперёд!

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«Есть, конечно, и еще один вариант поведения — повязка на глаз. » — не плодите это бред по интернету!

Зрачковая реакция на свет в глазу, подвергающемуся освещению, называется прямой реакцией зрачка на свет. Прямая реакция зрачка на свет сочетается всегда с сужением зрачка во втором глазу — эта реакция называется содружественной реакцией па свет. Протекает она и во времени и по характеру сужения совершенно тождественно прямой реакции на свет. Содружественная реакция зрачка на свет обусловлена наличием связи чувствительной части пупилломоторной дуги каждого глаза с обоими ядрами глазодвигательных нервов.

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Безымянный

Не про зрачок напишите, а про зрительный пурпур — родопсин, который содержится в палочках глаза и ответственен за темновое зрение. Родопсин беречь надо, потому и закрывали один глаз. Потом перешли на красные линзы в тактических очках и фонари с красным светом..

Не зная эту науку о темновой адаптации глаза, в звездочёты вы точно не сгодитесь.

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Безымянный

В передаче «Разрушители мифов» проводили эксперимент.

Утверждение мифа: Пираты носили повязку на одном глазу, чтобы лучше видеть в тёмном трюме (в трюме повязка перемещается на другой глаз, и глазам не надо адаптироваться к изменению освещённости).

Вывод — правдоподобно

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Ничего не ответил потому, что нет варианта «Остановится, пройти пешком тёмный участок и, убедившись, что там никого нет, ни гаишников, ни партизан, не ведутся дорожные работы и не установлены мины вернуться к машине и дождаться рассвета потому, что ездить в темноте опасно.» )))

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+4

4-й???!!! Да да, когда свет ваших фар выхватит из темноты машину ДПС будет поздно. За езду во второй полосе при свободной крайней правой :) . Да ещё со скоростью 20  км/ч. Кашель Лаврова.

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Безымянный

Согласен. Со скоростью меньше 40 км/ч разрешается движение только ближе к правому краю.

«И куда это мы так крадёмся?..»

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Верещагин Илья

В городе можно

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Алексей

На любых дорогах движение со слишком малой скоростью разрешается только ближе к правому краю. Исключение для поворота налево, разворота, обгона или объезда препятствия

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Верещагин Илья

Абзац 2 пункта 9.4 ПДД: «В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения.»

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Lumi

п. 9.5 Правил

п 10.5 Правил

цитировать не буду, прочтёте сами )

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Верещагин Илья

Пункт 9.5 ПДД: «...скорость движения которых не должна превышать 40 км/ч или которые по техническим причинам не могут развивать такую скорость...»

А вот что такого в пункте 10.5 ПДД я не увидел, не подскажите?

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Lumi

Водителю запрещается движение с малой скоростью, если будут создаваться помехи другим участникам дорожного движения. Как у нас ездят, меньше 80 ездить нельзя)))

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Водитель при выборе скорости движения должен учитывать, в частности, видимость дороги в направлении движения. При этом остановочный путь должен быть меньше расстояния видимости дороги. В связи с этим, скорость необходимо благоразумно снизить до въезда на неосвещённый участок дороги. Затем, учитывая, что темнота друг молодёжи, и по краю дороги могут оказаться пешеходы, конечно не имеющие при себе световой вращательные предметы, лучше увеличить боковой интервал, перестроившист на левую полосу.

Но насколько снижать скорость, до 40 или 20 км/ч? На сколько далеко не просматривается дорога? Что с качеством дорог в данном населенном пункте? Предлагаю вариант между 3 и 4: «Перестроиться на левую полосу, снизить скорость до 40 км/ч, настороженно проехать опасный участок дороги»

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Верещагин Илья

Чёртов Т9!

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А где варианты решения?

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