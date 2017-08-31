Тестируем электрический концепт Skoda Vision E

Нам удалось прокатиться на созданном в единственном экземпляре прототипе, который через три года превратится в первый серийный электромобиль под маркой Skoda.

Skoda Vision E — созданный в единственном экземпляре концепт. Но едет он для такого статуса очень неплохо.

Повод: близкое знакомство с концептом Skoda Vision E

Место действия: Прага, Чехия

Впечатления: возможность поездить на уникальном концепткаре бесценна. Мне она уже однажды выпадала, и тогда, полтора года назад, это тоже была Skoda — будущий Kodiaq под предсерийным псевдонимом VisionS.

Левый дисплей выполняет роль комбинации приборов, правый развлекает пассажира, на средний (единственный из троицы сенсорный) возложено управление почти всеми настройками и наворотами. Потолочный блок концептуален на 100%: питание к нему без физических проводов не подвести. Смартфоны в каждой двери, видимо, ждут нас в недалеком будущем. На консоли между передними креслами — оригинальный блок управления климатом и горячие клавиши доступа к основным разделам меню. Оформление — под чешский хрусталь.

Представлять, как изменится прототип на пути к конвейеру, задача та еще, но сейчас мне это сделать проще. Главным образом, потому, что товарный Vision E будет передвигаться точно так же, как и выставочный — на электротяге. В основе автомобиля лежит новая всефольксвагеновская платформа MEB, созданная специально для электромобилей. Значит, никакого ДВС в конструкции не предусматривалось изначально. К 2025 году у Шкоды будет пять электрических моделей, и первой из них в 2020-м станет Vision E. Я вспоминаю последние концепты марки и понимаю, что в серию купе-кроссовер пойдет с минимальными изменениями во внешности. Прототип MissionL без заметных доработок превратился в Rapid, VisionC — в Superb, VisionS — в Kodiaq.

На мелькание трех огромных дисплеев на приборной панели с непривычки смотришь больше, чем на дорогу. Огромное панорамное стекло дарит ощущение неба над головой большее, чем в кабриолете: сказывается отсутствие массивной рамки.

Удивительно, но Vision Е гораздо больше напоминает уже готовый автомобиль, нежели прошлогодний VisionS (это не опечатка: только у самой свежей машины последняя буква имени пишется отдельно). У того практически не работала подвеска, рулевое управление без усилителя имело передаточное отношение 1:1, а весь кузов дышал ручной работой. У «ешки» вполне рабочая ходовая часть, легкий руль с усилителем, нормально открывающиеся и закрывающиеся двери (все — с электроприводом), а интерьер можно принять за серийный по качеству отделки. Хотя, конечно, все органы управления, кроме баранки и педалей, тут недействующие, а на дисплеях прокручиваются ролики в заданной последовательности. Но оценить хайтечный уют будущего можно и так. Нас ждет царство экранов, отказ от физических клавиш, а пассажиры, сидя в полуметре друг от друга, станут общаться не лично, а через свои гаджеты.

После нажатия на сенсорную клавишу в основании каждое сиденье поворачивается в сторону порога, облегчая вход и выход. Багажник по-шкодовски огромный и не по-чешски роскошно отделанный. Обратите внимание на оригинально оформленные боковые ниши для аптечки и знака аварийной остановки с инструментом.

В концепцию автомобиля XXI века отлично вписалась «фишка» Шкоды со стилизацией стеклянных и пластиковых элементов под чешский хрусталь. Его мотивы есть буквально повсюду и придают салону оригинальность. Без них интерьер был бы совсем бездушным. Другие интересные решения — отделка шелком на дверных панелях (реверанс в сторону главного рынка — Китая) и дорогая ткань на сиденьях. Последняя скоро может вытеснить приевшуюся кожу.

В салоне просторно, а вход-выход облегчают поворотные кресла. Они, в отличие от распашных дверей без центральной стойки, думаю, могут оказаться на товарных машинах. Чем не еще одно решение философии Simply Clever?

Мировую премьеру Vision E справил в Шанхае минувшей весной. К европейскому дебюту во Франкфурте машине поменяли передний бампер и колесные диски. Чехи заверили, что будут и другие изменения: нам дали поездить на еще не окончательном варианте.

Концепт — не повод забывать о философии Simply Clever. Фирменный скребок присутствует и на Vision E.



О цене и других деталях серийной версии чехи пока не говорят. Слишком рано и, очевидно, что не все еще проработано окончательно. Но я верю в более низкую по сравнению с конкурентами стоимость и поэтому даже завидую китайцам, которые получат возможность купить Vision Е первыми.

Оценка: Skoda верно оценила рыночные тренды: растущую моду на купе-кроссоверы и будущий взлет электромобилей. За чутье чешским маркетологам можно ставить пять с плюсом. Vision E, на мой вкус, простоват снаружи, но зато с лихвой компенсирует это потрясающим интерьером. Жаль, если все решения разобьются о прозу реального производства.

Светодиодные росчерки буквально опоясывают кузов купе-кроссовера.

Перспективы: всеобщее помешательство на электромобилях, вероятно, уже не сойдет на нет. А раз так, то Skoda Vision Е ждет успех. Ведь я уверен, что и товарный вариант сохранит все преимущества нынешних Шкод над конкурентами: просторный салон, большой багажник и гуманную цену.

Подробности: ЗР, 2017, № 10

Фото: Skoda