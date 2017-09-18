Пять главных фактов о щетках стеклоочистителя

Пришла осень, а значит, начался горячий период для дворников, причем как тех, кто чистит улицы, так и тех, что чистят стекла. Сегодня мы хотим воздать должное дворникам автомобильным. Вот пять удивительных фактов об этой, казалось бы, банальной детали.

Факт № 1

В это трудно поверить, но было время, когда машины уже существовали, а дворники — еще нет. Только в 1903 году первые прообразы современных щеток стеклоочистителя начали смахивать с лобовых стекол воду. Впрочем, так как выглядели они, скорее, как большие зубные щетки, они больше размазывали капли по стеклу, чем удаляли их.

Факт № 2

Щеткам стеклоочистителя и печке в машине человечество обязано женщинам — эти детали изобрели они. Мать героя этой статьи — Мэри Андерсон, запатентовавшая свое ноу-хау еще в 1903 году. Тогда во время зимней поездки из Алабамы в Нью-Йорк она была поражена тем, что даже в мороз многие машины едут, опустив стекло (через него ничего не было видно). Так у нее и появилась идея щетки, которая бы чистила лобовое стекло.

Факт № 3

Долгое время дворники были ручными. Не в том смысле, что идеально слушались своего владельца, а в том, что приводились в движение механическим поворотом специальной ручки в салоне. Электрические появились только в 1917 году, причем и их изобрела женщина — американка Шарлотта Бриджвуд. Вклад мужчин — изобретение механизма изменения режима работы дворников: менять скорость работы щеток стало можно в 1962 году, так что в этом году отмечаем 55-летие этого знаменательного события.

Факт № 4

Изменялись автомобили — изменялись и щетки. Так, ответом на появление более аэродинамичных форм, а следовательно, большего изгиба лобового стекла и увеличение его размера стали новые конструкции щеток стеклоочистителя. Чтобы сделать щетку больше, но не потерять прижимную силу, необходимую для оптимального прилегания к стеклу, были изобретены так называемые гибридные щетки. Если традиционные дворники при увеличении размеров превращались в громоздкую конструкцию, которая ухудшала обзорность, свистела на ветру и обмерзала зимой, то эти — с более компактным механизмом, к тому же спрятанным в пластиковый чехол, — были лишены таких проблем. При этом гибридные щетки чистили лучше, чем бескаркасные, — снег, воду и даже утреннюю наледь, как показывают тесты, они удаляют гораздо эффективнее. Сегодня у топовых гибридных щеток DENSO резиновую часть дополнительно покрывают графитом, делая их еще более выносливыми.

Факт № 5

По ГОСТу дворники должны очищать стекло за пять взмахов. С этим нормативом справляются любые современные щетки стеклоочистителя. Разница в том, насколько качественно они убирают грязь и воду, особенно на скорости. Тут снова в тестах побеждают гибридные щетки — их встроенные спойлеры обеспечивают дополнительную прижимную силу, и там, где другие щетки оставляют полосы на стекле, эти не оставляют ничего. Так что, если ездить быстро и там, где на стекла летит грязь, лучше них ничего не придумаешь, по крайней мере пока. Эволюция щеток стеклоочистителя продолжается!