Худшие дороги России — рейтинг ЗР

Попробуйте набрать в поисковике название любого города нашей страны и дать уточнение «плохие дороги», повалятся видеоматериалы один другого хлеще.

Но вот как определить, где хуже? Задача непростая. Каждая дорога несчастлива по-своему. Одна страдает в ливень от избытка воды, другая — из-за развороченного асфальта, на третьей — и вовсе асфальт отсутствует. Но, в конце концов, не все ли равно, по какой причине вы проклянете эту дорогу? Будет ли это погнутая в яме рулевая тяга или вырванная шаровая опора, или хлебнувший воды мотор: дорога для вас стала непреодолимым препятствием. Что ж, начнем по принципу «от плохого к худшему».

Архангельск. Номинация «Областное разгильдяйство»

Дороги здесь как после бомбежки. Кто-то заметит, что видео снималось в 2014 году. Тем более обидно — был я в этом году в городе, и лучше там не стало. А с чего положению меняться, если на самом верху говорят, что денег нет и просят держаться. Это видео в нашем рейтинге не самое жуткое и претендует на поощрительный приз в номинации «Областное разгильдяйство».

Ростов. Номинация «Позор районного масштаба»

Потрясающие кадры сделаны под Ростовом в Ярославской области. Теперь понятно, почему водитель не рискнул ехать дальше и предпочел развернуться. Такого я еще не видел. Допускаю, что где-нибудь в лесу или на проселке дорога может быть плохой и даже непроезжей, но чтобы до такого состояния довести асфальт! Видеоролик претендует на лидерство в номинации «Позор районного масштаба».

Саранск. Номинация «Городская яма»

Видео из Саранска может стать первым в номинации «Городская яма». Хорошо, что в нее провалился не весь автомобиль.

Липецк. Поощрительный приз в номинации «Хляби России»

Хляби России — так можно было бы назвать негласное соревнование городов и населенных пунктов, в которых отсутствует или не работает ливневая канализация. Липецк далеко не худший в этом отношении город.

Новгородская область. «Хляби России», вторая премия

Куда хуже дела обстоят под Малой Вишерой, что в Новгородской области. Там водяной поток попробовал на прочность творение дорожников. До сих пор не могу понять: то ли поток был неудержим, то ли строили дорогу тяп-ляп.

Москва. «Столичный разлив»

Но все же, согласитесь, в столице вода на улицах смотрится величавей. Дороги Москвы уж точно не самые плохие в России. В яму не провалишься, зато утонуть легко можешь.

Ленинградская область. «А здесь вчера была война»

После того как в Северной столице построили защитные сооружения и Петербург перестал бояться наводнений, появилась новая напасть — на дорогах возникли кочки и рытвины. В поселке Белоостров водители именуют дорогу не иначе, как танковым полигоном. «Нам дороги эти позабыть нельзя...» звучит рефреном фронтовая песня.

Пермь. «Кошмар федерального значения»

В Перми дороги не внушают оптимизма. Глядя на кадры, снятые на федеральной трассе М-7, кажется, что состояние обочин куда лучше, чем асфальтового полотна. Для таких областей и дорог нужно отменить штраф за выезд на обочину и установить штраф за выезд на асфальтированную дорогу. Причем с водителей служебных машин брать двойной штраф — как за умышленную порчу госимущества. Кировская область, трасса Киров — Пермь. Казалось бы, два областных города, а дорога — проселок проселком. Это видео достойно возглавить рейтинг «Кошмар федерального значения».

К сожалению, за пределами подборки остались десятки увлекательных роликов с озвучкой, которая не может быть воспроизведена на нашем сайте. Все-таки мы — онлайн-проект самого популярного российского автомобильного журнала. Буду рад вашим дорожным видеозарисовкам, которые помогут дополнить дорожную карту России. Пишите сюда soloviev@zr.ru, и у нас появится рейтинг худших дорог по версии читателей.

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Комментарии (9)

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Ливнёвая канализация попала в немилость сразу с расцветом демократии, как пережиток социализма, и закатывалась в асфальт повсеместно. Это вопрос государственного политического устройства, не меньше.

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Строить новые дороги не выгодно. Работы подготовительной много, а удар по откатам с ремонтов существенный. Гораздо проще продлевать имеющиеся договоры на ремонт существующих, сильно перегруженных дорог. Дорог, асфальтовых полос хронически не хватает, а они чистым вредительством занимаются, чтоб бабло срубить с электората. Отказываясь расширять имеющитеся и строить новые дороги, власти сами толкают автомобилистов на смерть! Было бы где ехать, кто б на встречку стал вылезать без нужды?! Власть сама провоцирует аварийность и нарушения. Попытался объехать яму — наехал на 2-ю сплошную, получи «письмо счастья». А не строят новые дороги потому, что это уменьшит откаты с ремонотов старых дорог. Пока имеющиеся дороги эксплуатируются с перегрузом, гарантии на них не распространяются, все ремонты только за деньги, соответственно откаты гарантированы. А построишь новую дорогу-дублер имеющейся, сроки службы увеличатся, перегруз исчезнет, ремонты будут по гарантии бесплатными, откаты иссякнут. Государство=совокупность чиновников и силовиков ведёт «работу» замешанную на крови. Такое государство по моему мнению, враждебно населению.

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Михаил

так а что Вы предлагаете для государства в частности что-то особенно интересное ? зачем общие рассуждения ?

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0
Александр П

да, предлагаю 80 % денег снять с ремонта и тратить на новые полосы асфальта. Считаю что увеличение заасфальтированной площади уменьшит перегруз на существующих дорогах, уменьшит количество ремонтов\откатов с них. Пример — Питерская кольцевая. построена на 110 тыс машин в сутки, сразу поехало 160 000. Дорожники отказались ремонтировать по гарантии(Стапашин проверял ситуацию, не смог ничего сделать) Теперь половина кольцевой каждое лето на ремонте," ездим" по реверусу,(на деле коптим в пробках) Масштаб откатов представляете? Или это тоже общие рассуждения? Стране нужны просто новые полосы асфальта, там где их до сих пор не было, а не латание дыр. В нашем микрорайоне есть разбитые проспекты, но мы больше всего боимся, что их закроют для ремонта. тогда можно поселяться на работе либо жить в метро...

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Против ям задние ведущие колеса лучше , оказывается: Саранск — заднеприводную бы домкратом поднял и выехал ,а так ведущее в яме. В Москве я ожидал хотя бы дельфинов увидеть

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Наша дорога к детскому саду. ссылка

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0
Игорь

Ссылки в ЗР уже давно не работают.

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0

Нижегородская область. «Хляби России», вторая премия



Куда хуже дела обстоят под Малой Вишерой, что в Нижегородской области.



Новгородская же область.

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Михаил

Автору строго указано! Спасибо, поправили.

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