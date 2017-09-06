Попробуйте набрать в поисковике название любого города нашей страны и дать уточнение «плохие дороги», повалятся видеоматериалы один другого хлеще.

Но вот как определить, где хуже? Задача непростая. Каждая дорога несчастлива по-своему. Одна страдает в ливень от избытка воды, другая — из-за развороченного асфальта, на третьей — и вовсе асфальт отсутствует. Но, в конце концов, не все ли равно, по какой причине вы проклянете эту дорогу? Будет ли это погнутая в яме рулевая тяга или вырванная шаровая опора, или хлебнувший воды мотор: дорога для вас стала непреодолимым препятствием. Что ж, начнем по принципу «от плохого к худшему».

Архангельск. Номинация «Областное разгильдяйство»

Дороги здесь как после бомбежки. Кто-то заметит, что видео снималось в 2014 году. Тем более обидно — был я в этом году в городе, и лучше там не стало. А с чего положению меняться, если на самом верху говорят, что денег нет и просят держаться. Это видео в нашем рейтинге не самое жуткое и претендует на поощрительный приз в номинации «Областное разгильдяйство».

Ростов. Номинация «Позор районного масштаба»

Потрясающие кадры сделаны под Ростовом в Ярославской области. Теперь понятно, почему водитель не рискнул ехать дальше и предпочел развернуться. Такого я еще не видел. Допускаю, что где-нибудь в лесу или на проселке дорога может быть плохой и даже непроезжей, но чтобы до такого состояния довести асфальт! Видеоролик претендует на лидерство в номинации «Позор районного масштаба».

Саранск. Номинация «Городская яма»

Видео из Саранска может стать первым в номинации «Городская яма». Хорошо, что в нее провалился не весь автомобиль.

Липецк. Поощрительный приз в номинации «Хляби России»

Хляби России — так можно было бы назвать негласное соревнование городов и населенных пунктов, в которых отсутствует или не работает ливневая канализация. Липецк далеко не худший в этом отношении город.

Новгородская область. «Хляби России», вторая премия

Куда хуже дела обстоят под Малой Вишерой, что в Новгородской области. Там водяной поток попробовал на прочность творение дорожников. До сих пор не могу понять: то ли поток был неудержим, то ли строили дорогу тяп-ляп.

Москва. «Столичный разлив»

Но все же, согласитесь, в столице вода на улицах смотрится величавей. Дороги Москвы уж точно не самые плохие в России. В яму не провалишься, зато утонуть легко можешь.

Ленинградская область. «А здесь вчера была война»

После того как в Северной столице построили защитные сооружения и Петербург перестал бояться наводнений, появилась новая напасть — на дорогах возникли кочки и рытвины. В поселке Белоостров водители именуют дорогу не иначе, как танковым полигоном. «Нам дороги эти позабыть нельзя...» звучит рефреном фронтовая песня.

Пермь. «Кошмар федерального значения»

В Перми дороги не внушают оптимизма. Глядя на кадры, снятые на федеральной трассе М-7, кажется, что состояние обочин куда лучше, чем асфальтового полотна. Для таких областей и дорог нужно отменить штраф за выезд на обочину и установить штраф за выезд на асфальтированную дорогу. Причем с водителей служебных машин брать двойной штраф — как за умышленную порчу госимущества. Кировская область, трасса Киров — Пермь. Казалось бы, два областных города, а дорога — проселок проселком. Это видео достойно возглавить рейтинг «Кошмар федерального значения».

К сожалению, за пределами подборки остались десятки увлекательных роликов с озвучкой, которая не может быть воспроизведена на нашем сайте. Все-таки мы — онлайн-проект самого популярного российского автомобильного журнала. Буду рад вашим дорожным видеозарисовкам, которые помогут дополнить дорожную карту России. Пишите сюда soloviev@zr.ru, и у нас появится рейтинг худших дорог по версии читателей.