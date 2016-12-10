Новый Land Rover Discovery: ныряет, крутит педали и бежит

В редакции «За рулем» на меня давно уже косятся как на чудаковатого. То на велосипеде зимой на работу приедет, то наперегонки с машиной по городу бегом носится. Разве что вплавь по Москве-реке из офиса до дома не добирался (хотя в одном из немецких городков местные жители, говорят, именно так и поступают). В общем, затянуло меня безвозвратно в триатлон, теперь только о нем и разговоров.
И тут самое время переходить к новому Land Rover Discovery. По стечению обстоятельств, в декабре прошлого года именно я направился на его статическую презентацию, где стали известны ценники на новичка. Ценники, прямо скажем, немалые. Попросили за это алюминиевое чудо никак не меньше 4 033 000 рублей! Причем преподнесли пятую генерацию с помпой, в центре Москвы, в самом начале Кутузовского проспекта. И увязали вывод внедорожника с его незаурядными возможностями, дарящими ощущение свободы. Этакий помощник по части «захотел — сделал». Для чего даже сняли мини-фильмы с известными людьми, добившимися успехов на разных поприщах.
Мне особо запомнилась одна из персон. Возможно, потому, что до премьеры Диско я о ней решительно ничегошеньки не знал, да и тут-то увидел лишь на экране. Наталья Штромбах, красавица-триатлетка, владелица сети спортивных клубов FitnessOne и, как выяснилось позже, мама четырех замечательных девочек. Слушаешь, как она рассказывает про спорт, про «лучшую версию самого себя» и роль Discovery в этом, а сам мысленно пересчитываешь кровные в кармане, прикидывая, какие органы пойдут на донорство из-за недостачи при покупке внедорожника.
Три стихии
В каком-то смысле Land Rover Discovery и сам спортсмен-триатлет. И дело тут не только в типе автомобиля — Sport Utility Vehicle (SUV). По триатлонному регламенту первой дисциплиной для него должно быть плаванье. Что ж, не вопрос. Возможность поплавать на Диско представилась, когда мы с коллегами направились в Шотландию колесить по местным заповедникам на предсерийных прототипах. Даже правое расположение руля и всяческие увещевания инструкторов из Land Rover Experience — мол, машины еще не для продажи, делайте скидку — не скрыли очевидного: автомобиль с легкостью преодолевал водяные ванны. Благо глубина брода выросла до 900 мм (раньше — 700 мм), хотя на практике новый Диско готов проехать какое-то время даже с водой через капот за счет хитрого воздухозабора, выполненного в виде лабиринта.
Второй этап в триатлоне — велогонка. Здесь придется немного подключить воображение. Точнее, прикинуть, куда в автомобиле, имеющем три ряда сидений и кучу вариантов трансформации (в том числе дистанционной, при помощи приложения на смартфоне), разместить двухколесные транспортные средства. Задача вполне подъемная: при сложенных сиденьях второго и третьего рядов получаем полезный объем в 2406 литров! И это не считая бокса на крыше, куда мы разместили пять пар велосипедных колес, отправляясь на новом Discovery на триатлонные старты из Москвы в Казань в составе эстафетной команды Land Rover Irontour. Подготовить нас взялась все та же Наталья Штромбах, между прочим, сама действующая триатлетка и многократный финишер соревнований Ironman на «полужелезной» и «железной» дистанции с инструктором FitnessOne Павлом Благих. Он, к слову, до сих пор в шоке от функции Диско, позволяющей атлетам оставить все пожитки в машине и отправиться на занятия спортом с одним лишь браслетом Activity Key. Ключи брать с собой уже не надо, багажник откроется автоматически, стоит поднести руку. И чисто для справки: полный Ironman — это 3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде и затем 42 км бегом, причем все это лишь с перерывами на смену реквизита. В столице Татарстана нас ждала половина от всего перечисленного.
Наконец, бег. Дистанцию выбрали приличную, более 800 км по безжалостному к водителям и автомобилям Горьковскому шоссе в обход Владимира, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Безжалостному, потому что пробки, сплошные ремонты дорог и встречные разъезды, а под занавес однодневного пути — вереницы фур, которые то и дело нужно обгонять на плохо освещенной дороге, уворачиваясь от встречных машин. Дело непростое, но у Диско тут припасено несколько козырей в рукаве. Как профессиональный атлет, он подошел к старту со всей ответственностью. «Подсушился» (так спортсмены называют сжигание лишнего веса — в нашем случае аж на 400 кг!), подкачался (под капотом — битурбодизель TDV6, 249 л.c., 600 Нм), чтобы ускоряться до 100 км/ч за 8,1 с, и грамотно экипировался. Если бегуну избежать травм на длинных забегах позволяют тщательно подобранные кроссовки (например, такие, как Reebok Harmony Road), то у Discovery за плавность хода отвечает пневмоподвеска (в базе начиная с версии SE стоимостью 4 709 000 руб.) — настоящий подарок в дальней дороге. А за тактику бега — адаптивный круиз-контроль. Выставил себе комфортную скорость и держишься за попуткой на комфортной дистанции. Прямо как воздушный мешок у бегунов и велосипедистов. Помимо более эффективного расхода энергии (топлива) тут еще и вопрос безопасности — не проворонишь резкое изменение дорожной ситуации. Машина оттормозится сама вплоть до полной остановки, а чтобы продолжить движение, достаточно коснуться педали газа. Красота!
Казань брал?
Примерно так, в неспешном темпе, за 12 часов мы добрались из Москвы до Казани. По приезде, в ночных сумерках местный Кремль просто потрясает воображение, да и окружающая его архитектура тоже. Грамотно подобранные софиты, подсвечивающие острые грани комплекса и расположившейся на его территории мечети Кул-Шариф, не могли оставить равнодушным даже такого беспросветного скептика, как я. И все же думалось, что завтра-то, при свете солнца, наружу, как и в Москве, непременно выплывут все недочеты. Как бы не так! В последние несколько лет Казань стала столицей сразу нескольких масштабных мероприятий, поэтому центр города вылизан так, что на тротуарах смело можно устраивать трапезы. Ребята, респект! Теперь дело за малым — просто поддерживайте чистоту и порядок.
Благоустройством и гостеприимством веяло и с набережной реки Казанки, в акватории которой собравшимся на Ironstar 113 Kazan в этом году триатлетам предстояло показать, кто на что горазд. Для изнеженных 25-метровыми бассейнами любителей плавания поясню: основные проблемы после температуры воды (для нас она милостиво прогрелась до 22 градусов, так что некоторые для 1,9-километрового этапа отказались от гидрокостюмов) — мутная вода, усложненная навигация и мощный прессинг со стороны соперников. Тычки во все части тела дело вполне будничное. Особенно от брассистов (в триатлонных соревнованиях можно плыть любым стилем, хотя наиболее быстрым и энергоэффективным уже давно признан кроль), делающих характерные рывки ногами.
Выбравшихся из воды пловцов поджидают велосипеды, которые по регламенту вместе со снаряжением нужно было разместить в транзитной зоне еще накануне. А до них предстоит 200-метровый марш-бросок босиком по красной ковровой дорожке (а как же, Ironstar-ы мы или нет?!). Тепличные условия? Организм, около получаса активно молотивший в горизонтальном положении, отказывается понимать, куда его тащат, теперь уже вертикально. «Уговоры» начинают работать только с годами тренировок и участий в подобных стартах.
Прохождение транзитной зоны — отдельный зачет в триатлоне (ее, как вы понимаете, придется пройти еще раз после велоэтапа). У опытных спортсменов на это уходит минута, кому-то и десяти недостаточно. Хитрость, к примеру, в экипировке: значительное время можно сэкономить, если выступать в едином стартовом костюме (в нем и плывешь, и педали крутишь, и бежишь), заранее встегнуть велотуфли в педали и не использовать носки.
Вообще, триатлон, как и любой другой вид спорта (да и как новый Discovery, чего уж там), очень техничен и технологичен. И велоэтап тут, пожалуй, апофеоз, технологий. От велотуфель и шлема до самого велосипеда — все по миллиграмму вносит вклад в общую копилку успеха. Впрочем, это вовсе не означает, что вы просто можете прийти с улицы и уложиться в норматив. И все же, когда в один прекрасный день после нескольких лет покатушек на горном велосипеде (в среднем около 15 кг) я пересел на шоссейный (в среднем — 8 кг), то словно получил второе дыхание.
Второй раз в транзитку уже не вбегаешь, на первых порах гарцуя, как лошадь. Из-за монотонных циклических движений в течение предшествовавших 90 км ноги забиты напрочь, а глаза отказываются всерьез воспринимать скорость ниже 20 км/ч. Вот почему первый километр в кроссовках крайне важен — нужно жестко следить по часам за темпом, не переусердствовать вначале, сохранить силы на финиш, разбегаясь постепенно и не травмируя связки.
Я часто люблю повторять, что все происходящее на соревнованиях делается ради первых нескольких минут после финиша, когда после эмоциональной разрядки приходит ощущение того, что ты на что-то еще способен. Будет крайне нежелательным портить столь важный и интимный момент полученной в ходе выступления травмой. Не говоря уже о том, что нужно будет искать силы и волю для будущих тренировок и стартов.
Об этом или почти об этом я думал всю дорогу в Казань за рулем нового Land Rover Discovery. В занятиях спортом и здоровом образе жизни крайне важно найти себе спутника среди близких тебе людей. Кого-то, кто вольется в твое расписание, твои порывы, поспособствует твоему росту над собой. Новый Диско, как видно, готов подставить тут крепкое плечо, да и сам не чужд ощущений свободы.
Фото: Артур Саруханов и Land Rover