Новый Land Rover Discovery: ныряет, крутит педали и бежит

Кто такие «железные люди», какие три дисциплины входят в триатлон и как новый Land Rover Discovery стал другом спортсменов — выяснять это и не только мы отправились в Казань, где в прошлые выходные прошли старты Ironstar 113 Kazan.

Новое семейство Land Rover — внедорожники Discovery и Discovery Sport

В редакции «За рулем» на меня давно уже косятся как на чудаковатого. То на велосипеде зимой на работу приедет, то наперегонки с машиной по городу бегом носится. Разве что вплавь по Москве-реке из офиса до дома не добирался (хотя в одном из немецких городков местные жители, говорят, именно так и поступают). В общем, затянуло меня безвозвратно в триатлон, теперь только о нем и разговоров.

И тут самое время переходить к новому Land Rover Discovery. По стечению обстоятельств, в декабре прошлого года именно я направился на его статическую презентацию, где стали известны ценники на новичка. Ценники, прямо скажем, немалые. Попросили за это алюминиевое чудо никак не меньше 4 033 000 рублей! Причем преподнесли пятую генерацию с помпой, в центре Москвы, в самом начале Кутузовского проспекта. И увязали вывод внедорожника с его незаурядными возможностями, дарящими ощущение свободы. Этакий помощник по части «захотел — сделал». Для чего даже сняли мини-фильмы с известными людьми, добившимися успехов на разных поприщах.

Наталья Штромбах, владелица сети центров FitnessOne, триатлетка, многократный финишер на дистанциях Ironman 113 и 226 (цифры означают суммарное число преодоленных километров во время соревнования).

Мне особо запомнилась одна из персон. Возможно, потому, что до премьеры Диско я о ней решительно ничегошеньки не знал, да и тут-то увидел лишь на экране. Наталья Штромбах, красавица-триатлетка, владелица сети спортивных клубов FitnessOne и, как выяснилось позже, мама четырех замечательных девочек. Слушаешь, как она рассказывает про спорт, про «лучшую версию самого себя» и роль Discovery в этом, а сам мысленно пересчитываешь кровные в кармане, прикидывая, какие органы пойдут на донорство из-за недостачи при покупке внедорожника.

Три стихии

В пятом поколении Land Rover Discovery глубина преодолеваемого брода была увеличена с 700 до 900 мм.

В каком-то смысле Land Rover Discovery и сам спортсмен-триатлет. И дело тут не только в типе автомобиля — Sport Utility Vehicle (SUV). По триатлонному регламенту первой дисциплиной для него должно быть плаванье. Что ж, не вопрос. Возможность поплавать на Диско представилась, когда мы с коллегами направились в Шотландию колесить по местным заповедникам на предсерийных прототипах. Даже правое расположение руля и всяческие увещевания инструкторов из Land Rover Experience — мол, машины еще не для продажи, делайте скидку — не скрыли очевидного: автомобиль с легкостью преодолевал водяные ванны. Благо глубина брода выросла до 900 мм (раньше — 700 мм), хотя на практике новый Диско готов проехать какое-то время даже с водой через капот за счет хитрого воздухозабора, выполненного в виде лабиринта.

Нагрузку в дальней дороге решили честно распределить, велосипеды достались младшенькому Discovery Sport

Второй этап в триатлоне — велогонка. Здесь придется немного подключить воображение. Точнее, прикинуть, куда в автомобиле, имеющем три ряда сидений и кучу вариантов трансформации (в том числе дистанционной, при помощи приложения на смартфоне), разместить двухколесные транспортные средства. Задача вполне подъемная: при сложенных сиденьях второго и третьего рядов получаем полезный объем в 2406 литров! И это не считая бокса на крыше, куда мы разместили пять пар велосипедных колес, отправляясь на новом Discovery на триатлонные старты из Москвы в Казань в составе эстафетной команды Land Rover Irontour. Подготовить нас взялась все та же Наталья Штромбах, между прочим, сама действующая триатлетка и многократный финишер соревнований Ironman на «полужелезной» и «железной» дистанции с инструктором FitnessOne Павлом Благих. Он, к слову, до сих пор в шоке от функции Диско, позволяющей атлетам оставить все пожитки в машине и отправиться на занятия спортом с одним лишь браслетом Activity Key. Ключи брать с собой уже не надо, багажник откроется автоматически, стоит поднести руку. И чисто для справки: полный Ironman — это 3,8 км вплавь, 180 км на велосипеде и затем 42 км бегом, причем все это лишь с перерывами на смену реквизита. В столице Татарстана нас ждала половина от всего перечисленного.

Возможности трансформации салона нового Land Rover Discovery

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Наконец, бег. Дистанцию выбрали приличную, более 800 км по безжалостному к водителям и автомобилям Горьковскому шоссе в обход Владимира, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Безжалостному, потому что пробки, сплошные ремонты дорог и встречные разъезды, а под занавес однодневного пути — вереницы фур, которые то и дело нужно обгонять на плохо освещенной дороге, уворачиваясь от встречных машин. Дело непростое, но у Диско тут припасено несколько козырей в рукаве. Как профессиональный атлет, он подошел к старту со всей ответственностью. «Подсушился» (так спортсмены называют сжигание лишнего веса — в нашем случае аж на 400 кг!), подкачался (под капотом — битурбодизель TDV6, 249 л.c., 600 Нм), чтобы ускоряться до 100 км/ч за 8,1 с, и грамотно экипировался. Если бегуну избежать травм на длинных забегах позволяют тщательно подобранные кроссовки (например, такие, как Reebok Harmony Road), то у Discovery за плавность хода отвечает пневмоподвеска (в базе начиная с версии SE стоимостью 4 709 000 руб.) — настоящий подарок в дальней дороге. А за тактику бега — адаптивный круиз-контроль. Выставил себе комфортную скорость и держишься за попуткой на комфортной дистанции. Прямо как воздушный мешок у бегунов и велосипедистов. Помимо более эффективного расхода энергии (топлива) тут еще и вопрос безопасности — не проворонишь резкое изменение дорожной ситуации. Машина оттормозится сама вплоть до полной остановки, а чтобы продолжить движение, достаточно коснуться педали газа. Красота!

Казань брал?

Новый Land Rover Discovery у стен казанского Кремля

Примерно так, в неспешном темпе, за 12 часов мы добрались из Москвы до Казани. По приезде, в ночных сумерках местный Кремль просто потрясает воображение, да и окружающая его архитектура тоже. Грамотно подобранные софиты, подсвечивающие острые грани комплекса и расположившейся на его территории мечети Кул-Шариф, не могли оставить равнодушным даже такого беспросветного скептика, как я. И все же думалось, что завтра-то, при свете солнца, наружу, как и в Москве, непременно выплывут все недочеты. Как бы не так! В последние несколько лет Казань стала столицей сразу нескольких масштабных мероприятий, поэтому центр города вылизан так, что на тротуарах смело можно устраивать трапезы. Ребята, респект! Теперь дело за малым — просто поддерживайте чистоту и порядок.

Благоустройством и гостеприимством веяло и с набережной реки Казанки, в акватории которой собравшимся на Ironstar 113 Kazan в этом году триатлетам предстояло показать, кто на что горазд. Для изнеженных 25-метровыми бассейнами любителей плавания поясню: основные проблемы после температуры воды (для нас она милостиво прогрелась до 22 градусов, так что некоторые для 1,9-километрового этапа отказались от гидрокостюмов) — мутная вода, усложненная навигация и мощный прессинг со стороны соперников. Тычки во все части тела дело вполне будничное. Особенно от брассистов (в триатлонных соревнованиях можно плыть любым стилем, хотя наиболее быстрым и энергоэффективным уже давно признан кроль), делающих характерные рывки ногами.

Акватория реки Казанка, где проходил плавательный этап Ironstar 113 Kazan 2017.

Выбравшихся из воды пловцов поджидают велосипеды, которые по регламенту вместе со снаряжением нужно было разместить в транзитной зоне еще накануне. А до них предстоит 200-метровый марш-бросок босиком по красной ковровой дорожке (а как же, Ironstar-ы мы или нет?!). Тепличные условия? Организм, около получаса активно молотивший в горизонтальном положении, отказывается понимать, куда его тащат, теперь уже вертикально. «Уговоры» начинают работать только с годами тренировок и участий в подобных стартах.

Прохождение транзитной зоны — отдельный зачет в триатлоне (ее, как вы понимаете, придется пройти еще раз после велоэтапа). У опытных спортсменов на это уходит минута, кому-то и десяти недостаточно. Хитрость, к примеру, в экипировке: значительное время можно сэкономить, если выступать в едином стартовом костюме (в нем и плывешь, и педали крутишь, и бежишь), заранее встегнуть велотуфли в педали и не использовать носки.

Тот момент, когда можно спокойно выдохнуть: ты выложился на 100%!

Вообще, триатлон, как и любой другой вид спорта (да и как новый Discovery, чего уж там), очень техничен и технологичен. И велоэтап тут, пожалуй, апофеоз, технологий. От велотуфель и шлема до самого велосипеда — все по миллиграмму вносит вклад в общую копилку успеха. Впрочем, это вовсе не означает, что вы просто можете прийти с улицы и уложиться в норматив. И все же, когда в один прекрасный день после нескольких лет покатушек на горном велосипеде (в среднем около 15 кг) я пересел на шоссейный (в среднем — 8 кг), то словно получил второе дыхание.

Второй раз в транзитку уже не вбегаешь, на первых порах гарцуя, как лошадь. Из-за монотонных циклических движений в течение предшествовавших 90 км ноги забиты напрочь, а глаза отказываются всерьез воспринимать скорость ниже 20 км/ч. Вот почему первый километр в кроссовках крайне важен — нужно жестко следить по часам за темпом, не переусердствовать вначале, сохранить силы на финиш, разбегаясь постепенно и не травмируя связки.

Поддержка друзей и знакомых на трассе — ничто так не прибавляет сил участникам соревнований

Я часто люблю повторять, что все происходящее на соревнованиях делается ради первых нескольких минут после финиша, когда после эмоциональной разрядки приходит ощущение того, что ты на что-то еще способен. Будет крайне нежелательным портить столь важный и интимный момент полученной в ходе выступления травмой. Не говоря уже о том, что нужно будет искать силы и волю для будущих тренировок и стартов.

Об этом или почти об этом я думал всю дорогу в Казань за рулем нового Land Rover Discovery. В занятиях спортом и здоровом образе жизни крайне важно найти себе спутника среди близких тебе людей. Кого-то, кто вольется в твое расписание, твои порывы, поспособствует твоему росту над собой. Новый Диско, как видно, готов подставить тут крепкое плечо, да и сам не чужд ощущений свободы.

Фото: Артур Саруханов и Land Rover