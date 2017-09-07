Наши любимые автодолгожители... Рейтинг ЗР
Рекордсмены по продолжительности конвейерной жизни были практически в каждой европейской стране. Volkswagen Kaefer, Citroen 2CV, Trabant, FIAT 126, а также выпускаемый и поныне Mercedes-Benz G-Klasse — все эти модели неоднократно модернизировали, но основа оставалась неизменной десятилетиями. У нас тоже немало долгожителей (речь в данном случае лишь о легковых машинах), причем история некоторых еще не закончилась, посему они вполне могут претендовать на лидерство и в отечественном, и в мировом рейтинге. Вот тринадцать самых «долгоиграющих» моделей отечественного автопрома.
Фото: «За рулем.РФ» Онлайн-редакция
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