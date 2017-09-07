Наши любимые автодолгожители... Рейтинг ЗР

Рекордсмены по продолжительности конвейерной жизни были практически в каждой европейской стране. Volkswagen Kaefer, Citroen 2CV, Trabant, FIAT 126, а также выпускаемый и поныне Mercedes-Benz G-Klasse — все эти модели неоднократно модернизировали, но основа оставалась неизменной десятилетиями. У нас тоже немало долгожителей (речь в данном случае лишь о легковых машинах), причем история некоторых еще не закончилась, посему они вполне могут претендовать на лидерство и в отечественном, и в мировом рейтинге. Вот тринадцать самых «долгоиграющих» моделей отечественного автопрома.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

UAZ Hunter
UAZ Hunter

УАЗ > Hunter

Наши любимые автодолгожители... Рейтинг ЗР
Наши любимые автодолгожители... Рейтинг ЗР
Фото: Онлайн-редакция
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Комментарии (3)

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УАЗ и Нива — это наше всё. Русским проще сделать внедорожник, чем отремонтировать дороги.

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+9
Верещагин Илья

А безопасный внедорожник — слабо?

Ну, который водителя рулем при ДТП убивать не будет?

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-2
Каплан Илья

[у нас не ругаются] опять ты здесь. Кыш!

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