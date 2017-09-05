Габаритные огни, фонари освещения номерного знака, подсветка перчаточного ящика — это лишь некоторые места работы ламп W5W. А какие из них прослужат дольше? Экспертиза покажет.

Лампочка W5W — это своего рода «маленький человек» в искусстве. Эдакий Чарли Чаплин — казалось бы, незаметный, но при этом необходимый. Не будет таких лампочек — не будет «огней большого города». А перегорают они довольно часто: у любого электрика-сервисмена под рукой всегда есть их запас. Умершие в очередной раз габаритки редакционного Ларгуса и послужили поводом для нашего теста.

В продаже подобных источников света — море: от классических ламп накаливания до светодиодов. Но скупать всё без разбора мы не стали и ограничились известными брендами, которые чаще всего встречаются в магазинах запчастей. В компанию к семи лампам накаливания добавили один светодиод. Теоретически он должен был оказаться самым надежным.

МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ Циклический режим при постоянном напряжении питания и комнатной температуре. При напряжении питания 13,2 В каждая лампа работает со скважностью, равной трем: секунду горит, две отдыхает. Температура окружающего воздуха +23 ºС. Продолжительность проверки пять суток.

При напряжении питания 13,2 В каждая лампа работает со скважностью, равной трем: секунду горит, две отдыхает. Температура окружающего воздуха +23 ºС. Продолжительность проверки пять суток. Циклический режим при постоянном напряжении питания и низкой температуре. При напряжении питания 13,2 В каждая лампа работает со скважностью, равной трем: секунду горит, две отдыхает. Температура окружающего воздуха —25 ºС. Продолжительность проверки пять суток.

При напряжении питания 13,2 В каждая лампа работает со скважностью, равной трем: секунду горит, две отдыхает. Температура окружающего воздуха —25 ºС. Продолжительность проверки пять суток. Циклический режим при повышенном напряжении питания и комнатной температуре. Лампы работают при напряжении питания 16 В в течение четырех часов, затем через каждые четыре часа увеличиваем напряжение на 0,5 В дискретными шагами по 0,1 В. Температура окружающего воздуха +23 ºС. Испытания продолжаем до тех пор, пока не перегорит последняя лампа.

Что в имени тебе моем?

Начальный символ W в обозначении говорит о том, что цоколь лампы выполнен совместно со стеклянной колбой. 5W — это мощность лампы в ваттах. Кроме того, на упаковках обычно есть маркировка W2.1×9.5d: цифры — это размеры (в миллиметрах) прямоугольной части цоколя, вставляемой в патрон, а символ d указывает на два торцевых контакта.

Много или мало?

Это лампочки из редакционного Ларгуса. Именно они побудили нас устроить смотрины изделий W5W.

Как долго должны работать такие лампы? По данным производителей, 400–500 часов. Однако такая информация обычно предоставляется только заказчикам при поставках на первичную комплектацию, а потому в нашем случае полезна разве что для расширения кругозора.

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Впрочем, нас интересовали не абсолютные цифры, а относительные: какая лампа прослужит дольше? Некоторые из лампочек обещают повышенный срок службы, а другие, напротив, намекают на «интенсивный ксеноновый эффект». Да и цены разнятся почти девятикратно — от 25 рублей за Osram Original до 215 рублей за Osram с эффектом Cool Blue.

Гонять лампы сотнями часов — занятие нудное. Поэтому мы прибегли к проверенной годами ускоренной проверке на ресурс. Испытываем лампы при комнатной температуре и при —25 ºС в циклическом режиме (секунду горит — две отдыхает), периодически ступенчато повышая напряжение.

Как известно, повышение напряжения питания сильно сказывается на продолжительности жизни электрической лампочки: прибавишь 10% — потеряешь 80% реального срока службы.

Примерно таким образом мы недавно оценивали ресурс ламп Н7 (ЗР, № 5, 2017). Тогда самая живучая лампа умерла при напряжении питания около 20 В. А что будет сейчас?

Bosch Xenon Blue, Таиланд

Примерная цена 160 руб. за пару Лампа с эффектом «бело-голубого ксенонового света» сгорела третьей — напряжение составляло 27,0 В. Критиковать ее можно лишь за то, что уступила в выносливости многим соперникам. Narva, Германия

Примерная цена 60 руб. за пару На упаковке написано: «Неизменное качество и надежность». Что ж, такие лампочки мы смело рекомендуем всем. Одно из самых дешевых в нашей выборке изделий сгорело лишь при напряжении питания 29,5 В. Браво! Osram Cool Blue, Германия

Примерная цена 430 руб. за пару Лампа сгорела при напряжении 25 В и первой вышла из строя участников теста — прочие протянули дольше. А цена оглушительная. Другие лампы лучше по всем статьям. Osram Original, Германия

Примерная цена 50 руб. за пару Самая дешевая в наших испытаниях лампа сгорела четвертой, продержавшись аж до 27,0 В. Рекомендуем! Osram Ultra Life, Германия

Примерная цена 100 руб. за пару Дольше этого изделия продержался только светодиод: лампа погибла при сумасшедшем напряжении 29,8 В. Цена, пожалуй, приемлемая — это плата за высокий ресурс. Philips Extra Lifetime, Польша

Примерная цена 125 руб. за пару Обещание большого срока службы оказалось правдивым: лампочка сгорела пятой по счету, при напряжении 29,5 В. Отличный результат. Своих денег она стоит. Philips WhiteVision, Франция

Примерная цена 155 руб. за пару Эта лампа Philips обещала не повышенный ресурс, а «белый ксеноновый свет». Поэтому и выступила значительно хуже, сгорев второй по счету при напряжении 26,5 В. На наш взгляд, не стóит синяя лампочка таких денег. Светодиод, производитель не указан

Примерная цена 45 руб. за штуку Светодиод оказался самым живучим.

30 В — и не сгорел! Но где гарантия, что остальные безымян­ные светодиоды обладают теми же достоинствами? В общем, рекомендовать сложно — пока светодиоды не будут легализованы.

Неубиваемые

В то, что лампы перегорят при номинальном напряжении, верилось с трудом — этого и не произошло. Но когда напряжение достигло 24 В, а все лампочки продолжали мигать, это вызывало неподдельное доверие.

Первая потеря произошла при напряжении 25 В. Сгорела самая дорогая лампа — Osram Cool Blue, обеспечивающая более яркий свет с «эффектом ксенона». Еще раз подтвердился известный принцип: любое повышение параметров по сравнению со стандартом отзывается снижением ресурса.

Прошло четыре часа. Напряжение 26,5 В. Букет из лампочек вновь потускнел: сгорел Philips WhiteVision. Опять ожидаемо: «непростые» лампы априори не могут быть столь же долговечны, как «долгоиграющие».

Еще четыре часа. Напряжение 27 В. Гаснет очередной «красавец» — на этот раз Bosch Xenon Blue. Еще через час умирает Osram Original.

Время идет: даем 28 В… Оставшиеся лампочки продолжают спокойно мигать в заданном режиме. В очередной раз берем вольтметр, потом другой — нет, шкала источника питания не врет.

Часы тикают. Напряжение 29 В! Четыре лампы еще работают. А мы с грустью смотрим на наш источник питания, который не выдает более 30 В. Неужели его «не хватит»?

29,5 В! Первая потеря среди «долгоиграющих»: погас Philips Extra Lifetime. Еще через час гаснет обыкновенная Narva.

29,8 В! Перегорает последняя лампа накаливания — Osram Ultra Life. Что ж, перед нами действительно Ultra Life, то есть «сверхжизнь».

30,0 В… Больше наш источник выдать не может. Спалить безродный светодиод нам так и не удалось. Что ж, пусть чемпион живет!

Испытания завершены. Только что сгорела последняя лампа накаливания, и лишь светодиод продолжает полыхать.

Главный вывод: нет никакого смысла гоняться за разного рода «ксеноновыми эффектами» — лучше предпочесть увеличенный ресурс.

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Что касается светодиода, то с ним ситуация сложная. Победа безоговорочная, но как рекомендовать изделие без роду, без племени и даже без упаковки? Кроме того, устанавливать светодиоды в наружную светотехнику, спроектированную для работы с лампами накаливания, самовольно нельзя. Любая замена ламп светодиодами в наружных световых приборах автомобиля возможна только с официального одобрения переделки сертификационным органом — например, НАМИ.

В плафонах освещения подкапотного пространства, перчаточного ящика, салона и багажного отделения светодиодные исто­чники света применять можно.

Свой голос мы отдаем классической лампе накаливания Osram Ultra Life.