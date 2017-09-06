Дорестайлинговому автомобилю пришлось несладко: выход модели в России совпал с валютнымми качелями и падением спроса на машины. Сейчас, считают французы, настало время брать реванш.

Peugeot 308

Прохожие оборачиваются и провожают его взглядом. Уж от кого-кого, а от немцев я такого не ожидал. В Peugeot будто нарочно решили провести первый европейский тест-драйв обновленного 308‑го на границе Германии и Австрии. Ведь основной конкурент — Volkswagen Golf, которого 308‑й теснит всё сильнее.

Дополнить, но не испортить

Внешне лучший европейский автомобиль 2014 года практически не изменился. Видимо, французы руководствовались принципом «главное — не навредить». Чуть иной передний бампер, обновленный дизайн колес да решетка радиатора в стиле рестайлингового Peugeot 208 (ЗР, № 7, 2015) — вот и все обновы.

Сзади машина не изменилась. Версии GT и GT Line отличаются от базовых разнесен­ными патрубками выхлопной системы.

Салон не тронули вовсе. Но электроники стало больше. К примеру, появилась система Active Safety Brake, способная на городских скоростях распознавать людей, животных, велосипеды и скутеры, - при необходимости она может остановить машину. Водителя предупредят об уходе с полосы движения и о появлении другого автомобиля в мертвой зоне наружных зеркал. Появился в списке опций и незаменимый на шоссе адаптивный круиз-контроль. И куда теперь без возможности подключить смартфон через протоколы Apple CarPlay, Mirror Link и Android Auto?

КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ Почему бы не предложить россиянам седан на базе 308‑го? Французы представили его в прошлом году для рынка Китая на пару с кроссовером Peugeot 3008. Это вполне гармоничный седан, а не просто хэтчбек, к которому наспех приляпали багажник. Гамма моторов включает даунсайзинговые 1,2‑литровые агрегаты серии PureTech и 1,6‑литровые турбодизели. Седан тоже создан на модульной платформе EMP2 и вполне может прописаться на калужском заводе «ПСМА Рус». Там с 29 мая по 20 июня прошла реорганизация производственного оборудования и идет подготовка к выпуску машин на этой платформе. Возможно, это будет седан.

Исключительность

Бензиновые турбомоторы 1.2 серии PureTech (110 и 130 л.с.) не для нас. В России маломерки практически никто не продвигают, поскольку покупатели от них шарахаются. Нам предложат известные двигатели 1.6 (135 и 150 сил), работающие с 6-ступенчатым автоматом EAT6. Возможно, позже появится и 205‑сильный мотор, который подружат с автоматом. А в Европе ему дают в пару исключительно 6-ступенчатую механику — вот на такой необычной евроверсии я и поездил.

Мотор отменно тянет с самых низов и моментально реагирует на открытие дросселя. Коробка громко клацает при переключениях, но это, как сказали инженеры, нормально. Ладно. Хотя я ожидал другого подхода.

На 9,7‑дюймовый монитор в центре теперь выводится картинка с парковочной камеры, а навигация TomTom показывает 3D-модели зданий. Спортрежим окрашивает приборы в красный цвет, а на дисплее появляются данные о давлении наддува, мощности и крутящем моменте.

Главное новшество — восьмиступенчатый автомат Aisin EAT8.

Извилистую дорогу к замку Das Kehlsteinhaus («Орлиное гнездо») на высоте 1834 метра, служившему резиденцией Гитлера, французы часто используют для доводки подвески. Включаю спортрежим. Панель приборов краснеет, а звуковой симпозер, усиливающий мелодию выхлопа с помощью штатных динамиков, заставляет поверить, что я сел в гоночный «пыж». Хэтчбек громко бурчит на холостых оборотах и рычит при нажатии газа. Руль тяжелеет, педаль газа становится острее. Но желание поклониться инженерам в ноги вызывает отнюдь не эта бутафория, а перенастроенная ходовая часть.

Принципиально подвеска не изменилась, ее лишь перекалибровали под каждый из силовых агрегатов. Но как же классно 308‑й держит дорогу и проходит поворот за поворотом! Шины до последнего цепляются за асфальт, не позволяя ни малейшего намека на снос. Инженеры, наделившие машину хирургической точностью реакций, не бросили в жертвенный котел плавность хода. Это не бешеная табуретка! «Триста восьмой» с аппетитом глотает и дорожную шагрень, и мелкие выщербины асфальта, а с крупными на европейских дорогах напряг.

Дизель еще жив

Венец гаммы — Peugeot 308 GTi с турбомотором 1.6 мощностью 270 сил. Он набирает сотню за шесть секунд.

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У 308‑го гамма дизелей — от 100‑сильного объемом 1,6 литра до двухлитрового в 180 «лошадей». Последнему эксклюзивно выписан 8-ступенчатый автомат Aisin EAT8: он на 7% экономичнее и на два килограмма легче, чем шестиступка EAT6.

Новый автомат имеет режимы Normal, Eco и Sport. Первые два хороши для города. Переключения мягкие, коробка быстро переходит на повышенные передачи, экономя каждую каплю топлива — словно все сто восемьдесят племенных французских рысаков спят. Но как только перейдешь в Sport, гнедые под капотом стервенеют: 400 ньютон-метров крутящего момента, доступные уже с 2000 об/мин, вжимают в кресло. Автомат, потакая водителю, не спешит переключаться вверх, позволяя пришпорить табун.

Самому мощному дизелю, опять же эксклюзивно, положены шины Michelin Pilot Sport 3 с «сороковым» профилем, которые ­обеспечивают отменный «держак» и точные реакции на повороты маленького руля.

Объем багажника универсала — 660 литров, а со сложенным задним диваном — 1775 литров. Жаль, что в Россию эта машина не приедет.

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Назначьте же цену! В Европе за обновленный 308‑й просят от 18 700 евро. У нас дорестайлинговая машина стоит от 1 489 000 рублей. Недешево. А обновленная наверняка станет еще дороже. На сколько? Узнаем осенью.

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Peugeot 308 1.2 PureTech Peugeot 308 2.0 BlueHDi Длина/ширина/высота/база 4253/1804/1457/2620 мм Объем багажника (VDA) 470 л Снаряженная масса 1150 кг 1320 кг Двигатель бензиновый, P3, 12 клапанов, 1199 см³; 96 кВт/130 л.с. при 5500 об/мин; 230 Н·м при 1750 об/мин дизельный, P4, 16 клапанов, 1997 см³; 130 кВт/180 л.с. при 3750 об/мин; 400 Н·м при 2000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 10,2 c 8,4 c Максимальная скорость 200 км/ч 225 км/ч Топливо/запас топлива АИ-95/53 л ДТ/53 л Расход топлива: смешанный цикл 5,8 л/100 км 4,0 л/100 км Трансмиссия передний привод; A6 передний привод; А8

Фото: Максим Гомянин и Peugeot