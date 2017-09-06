Прохожие оборачиваются и провожают его взглядом. Уж от кого-кого, а от немцев я такого не ожидал. В Peugeot будто нарочно решили провести первый европейский тест-драйв обновленного 308‑го на границе Германии и Австрии. Ведь основной конкурент — Volkswagen Golf, которого 308‑й теснит всё сильнее.
Дополнить, но не испортить
Внешне лучший европейский автомобиль 2014 года практически не изменился. Видимо, французы руководствовались принципом «главное — не навредить». Чуть иной передний бампер, обновленный дизайн колес да решетка радиатора в стиле рестайлингового Peugeot 208 (ЗР, № 7, 2015) — вот и все обновы.
Салон не тронули вовсе. Но электроники стало больше. К примеру, появилась система Active Safety Brake, способная на городских скоростях распознавать людей, животных, велосипеды и скутеры, - при необходимости она может остановить машину. Водителя предупредят об уходе с полосы движения и о появлении другого автомобиля в мертвой зоне наружных зеркал. Появился в списке опций и незаменимый на шоссе адаптивный круиз-контроль. И куда теперь без возможности подключить смартфон через протоколы Apple CarPlay, Mirror Link и Android Auto?
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КИТАЙСКИЙ ВАРИАНТ
Почему бы не предложить россиянам седан на базе 308‑го? Французы представили его в прошлом году для рынка Китая на пару с кроссовером Peugeot 3008. Это вполне гармоничный седан, а не просто хэтчбек, к которому наспех приляпали багажник. Гамма моторов включает даунсайзинговые 1,2‑литровые агрегаты серии PureTech и 1,6‑литровые турбодизели.
Седан тоже создан на модульной платформе EMP2 и вполне может прописаться на калужском заводе «ПСМА Рус». Там с 29 мая по 20 июня прошла реорганизация производственного оборудования и идет подготовка к выпуску машин на этой платформе. Возможно, это будет седан.
Исключительность
Бензиновые турбомоторы 1.2 серии PureTech (110 и 130 л.с.) не для нас. В России маломерки практически никто не продвигают, поскольку покупатели от них шарахаются. Нам предложат известные двигатели 1.6 (135 и 150 сил), работающие с 6-ступенчатым автоматом EAT6. Возможно, позже появится и 205‑сильный мотор, который подружат с автоматом. А в Европе ему дают в пару исключительно 6-ступенчатую механику — вот на такой необычной евроверсии я и поездил.
Мотор отменно тянет с самых низов и моментально реагирует на открытие дросселя. Коробка громко клацает при переключениях, но это, как сказали инженеры, нормально. Ладно. Хотя я ожидал другого подхода.
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На 9,7‑дюймовый монитор в центре теперь выводится картинка с парковочной камеры, а навигация TomTom показывает 3D-модели зданий.
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Спортрежим окрашивает приборы в красный цвет, а на дисплее появляются данные о давлении наддува, мощности и крутящем моменте.
Извилистую дорогу к замку Das Kehlsteinhaus («Орлиное гнездо») на высоте 1834 метра, служившему резиденцией Гитлера, французы часто используют для доводки подвески. Включаю спортрежим. Панель приборов краснеет, а звуковой симпозер, усиливающий мелодию выхлопа с помощью штатных динамиков, заставляет поверить, что я сел в гоночный «пыж». Хэтчбек громко бурчит на холостых оборотах и рычит при нажатии газа. Руль тяжелеет, педаль газа становится острее. Но желание поклониться инженерам в ноги вызывает отнюдь не эта бутафория, а перенастроенная ходовая часть.
Принципиально подвеска не изменилась, ее лишь перекалибровали под каждый из силовых агрегатов. Но как же классно 308‑й держит дорогу и проходит поворот за поворотом! Шины до последнего цепляются за асфальт, не позволяя ни малейшего намека на снос. Инженеры, наделившие машину хирургической точностью реакций, не бросили в жертвенный котел плавность хода. Это не бешеная табуретка! «Триста восьмой» с аппетитом глотает и дорожную шагрень, и мелкие выщербины асфальта, а с крупными на европейских дорогах напряг.
Дизель еще жив
У 308‑го гамма дизелей — от 100‑сильного объемом 1,6 литра до двухлитрового в 180 «лошадей». Последнему эксклюзивно выписан 8-ступенчатый автомат Aisin EAT8: он на 7% экономичнее и на два килограмма легче, чем шестиступка EAT6.
Новый автомат имеет режимы Normal, Eco и Sport. Первые два хороши для города. Переключения мягкие, коробка быстро переходит на повышенные передачи, экономя каждую каплю топлива — словно все сто восемьдесят племенных французских рысаков спят. Но как только перейдешь в Sport, гнедые под капотом стервенеют: 400 ньютон-метров крутящего момента, доступные уже с 2000 об/мин, вжимают в кресло. Автомат, потакая водителю, не спешит переключаться вверх, позволяя пришпорить табун.
Самому мощному дизелю, опять же эксклюзивно, положены шины Michelin Pilot Sport 3 с «сороковым» профилем, которые обеспечивают отменный «держак» и точные реакции на повороты маленького руля.
* * *
Назначьте же цену! В Европе за обновленный 308‑й просят от 18 700 евро. У нас дорестайлинговая машина стоит от 1 489 000 рублей. Недешево. А обновленная наверняка станет еще дороже. На сколько? Узнаем осенью.
|Подвеска настроена отлично!
|Цена высока, малообъемные моторы в России непопулярны
|
Peugeot 308 1.2 PureTech
|
Peugeot 308 2.0 BlueHDi
|
Длина/ширина/высота/база 4253/1804/1457/2620 мм
|
Объем багажника (VDA) 470 л
|
Снаряженная масса
|
1150 кг
|
1320 кг
|
Двигатель
|
бензиновый, P3, 12 клапанов, 1199 см³; 96 кВт/130 л.с. при 5500 об/мин; 230 Н·м при 1750 об/мин
|
дизельный, P4, 16 клапанов, 1997 см³; 130 кВт/180 л.с. при 3750 об/мин; 400 Н·м при 2000 об/мин
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,2 c
|
8,4 c
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
225 км/ч
|
Топливо/запас топлива
|
АИ-95/53 л
|
ДТ/53 л
|
Расход топлива: смешанный цикл
|
5,8 л/100 км
|
4,0 л/100 км
|
Трансмиссия
|
передний привод; A6
|
передний привод; А8
Фото: Максим Гомянин и Peugeot