Новые, с иголочки, Honda CR-V и Mazda СХ-5 против хитов рынка Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4. В нашем большом сравнительном тесте посмотрим на них в статике, изучим комплектации, прокатимся по асфальту и съедем на бездорожье. Все встанет на свои места.

Четыре японских кроссовера

Бьются за наши сердца.

В России любят такое.

В Москву Honda CR-V пятого поколения приехала еще зимой, и мы даже успели свести с ней знакомство (ЗР, № 1, 3, 2017), пока она проходила сертификацию. А когда представился случай взять товарный CR-V, подоспела новая Mazda CX‑5. Примечательно, что обе модели поначалу будут предлагаться с флагманскими моторами объемом 2,5 и 2,4 литра соответственно. Грех не столкнуть их в очном противостоянии! Партнерами в тесте выступили Mitsubishi Outlander 2.4 и Toyota RAV4 2.5, занимающие не последние места в сегменте D‑кроссоверов.

По сухим буеракам Honda передвигается уверенно, но в грязи может подкинуть проблем на пустом месте.

Передвигаться по бездорожью на RAV4 надо предельно аккуратно — клиренс всего 165 мм. Полностью отключить ESP нельзя, поэтому «рафик» может застрять даже в безобидном месте.

Toyota RAV4 Машина четвертого поколения предстала перед широкой публикой в 2013 году и с тех пор входит в число самых популярных в сегменте. С прошлого года сборка RAV4 для российского рынка осуществляется на заводе в Петербурге. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (146 л.с.) — от 1 493 000 руб.

2.5 (180 л.с.) — от 1 791 000 руб. После нескольких минут езды по бездорожью электроника Аутлендера ограничивает обороты мотора — во избежание перегрева трансмиссии.

Mitsubishi Outlander Автомобиль третьего поколения показали в 2012 году. Пару лет назад был проведен рестайлинг, а прошедшей зимой Outlander обзавелся новыми опциями. Он единственный в сегменте оснащается мотором V6. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 499 000 руб.

2.4 (167 л.с.) — от 1 959 900 руб.

3.0 V6 (227 л.с.) — от 2 289 990 руб.



По бездорожью Mazda едет наиболее уверенно, хотя муфта привода задних колес лишена принудительной блокировки.

Mazda CX-5 СХ-5 второго поколения дебютировал прошлой осенью. Конструктивно почти не отличается от предшественника. Дизельная версия нашим покупателям теперь недоступна. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 431 000 руб.

2.0 (194 л.с.) — от 1 831 000 руб. Благодаря увеличенному до 200 мм клиренсу по проселку на СR-V можно ехать без особых опасений.

Honda CR-V Первый показ CR-V пятого поколения состоялся в 2016 году, однако до России он добрался только нынешним летом. Двухлитровая модификация появится у дилеров в середине осени. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые:

2.0 (150 л.с.) — от 1 769 900 руб.

2.4 (186 л.с.) — от 2 109 900 руб.

Свой-чужой

Богато оснащенный Аутлендер!

Жаль, громкий выкрик этот

Исчезает в бездне.

Перед выездом проштудировал результаты наших групповых тестов с участием Аутлендера и обнаружил, что всякий раз он оказывался в ауте. Лишь однажды, сразу после дебюта, разместился в середине балльной таблицы. А ведь «чужестранец» (так переводится его имя) для нас не чужой — его выпускают в Калуге.

Святая простота! Это первое, что приходит на ум. Система кругового обзора — прерогатива топ-версии Ultimate. Интерьер уже устарел и уступает молодым соперникам в качестве отделки. Вялый вариатор никак не отнесешь к числу достоинств Mitsubishi. Мультимедиасистема красива и удобна, но на навигатор японцы поскупились. Огромная — не промахнешься! — кнопка отвечает за смену режимов полноприводной трансмиссии. Заглушки намекают, что Outlander может обзавестись дополнительным оборудованием. Не помешало бы!

Mitsubishi Outlander озадачил крупными индикаторами подушек безопасности — зачем им выделено столько места на центральной консоли?

Нельзя сказать, что японцы махнули на Outlander рукой. Напротив, модернизируют его почти каждый год, за что честь им и хвала. То в борьбе с перегревом установили радиатор вариатора (а зачем его убирали?), то обновили внешность, то внедрили усовершенствованную полноприводную трансмиссию для версий с мотором V6. А в этом году вышло богатое исполнение Ultimate со светодиодными противотуманками, камерами кругового обзора, системами контроля слепых зон и обнаружения помех при движении задним ходом и с новой мультимедиасистемой Mitsubishi Connect. Всё это добро мы и оценили, благо тестовый Outlander — как раз во флагманском исполнении.

Чуда не произошло. Outlander на фоне конкурентов — как Ахилл, который никак не может догнать черепаху: те всё время оказываются на шаг впереди. Вот и сейчас, несмотря на очередное обновление, внутри «аута» явственно ощущается привкус старомодности. Мрачная черная отделка, простенькая экокожа, нехитрые сиденья с куцым диапазоном регулировок. Новая мультимедиасистема понравилась логичным интерфейсом и быстрыми откликами, но удивила отсутствием навигатора. Информатор GPS-координат — слабое утешение. Уши лепестков вариатора напрочь перекрывают пиктограммы на подрулевых переключателях, а селектор трансмиссии расположен слишком низко. И решительно некуда пристроить смартфон. Для машины за 2 109 990 рублей многовато огрехов.

MITSUBISHI: профиль сидений хорош, но диапазоны регулировок маловаты. Сзади просторно, а по ширине салона Mitsubishi и вовсе не имеет равных в тестовом квартете. Угол наклона спинок сидений можно регулировать, но этим блага и исчерпываются: верхних дефлекторов нет, равно как и медиаразъемов. Для современной машины — несолидно.

Посадку в Outlander омрачает выпирающий и ничем не прикрытый порог, который в наших условиях становится грязным сразу после мойки.

Отчасти Outlander реабилитировался на ходу. В городе он подкупает хорошей обзорностью и слаженным дуэтом 167‑сильного двигателя и вариатора. Но стоило выехать на трассу, как идиллия улетучилась, словно содержимое бутылки саке в японском ресторане. Мотор надсадно верещит при активном ускорении, да и дорожных шумов многовато. Тряская подвеска вынуждает сбрасывать ход даже перед скромными с виду ямами. Попадется неровность калибром побольше — последует болезненный удар, на который отзывается не только сиденье, но и руль. Конкуренты такого себе не позволяют.

Даже на ровной, как стекло, дороге Mitsubishi не дарит удовольствия: невнятное усилие на руле, ярко выраженная недостаточная поворачиваемость и норовистые тормоза, схватывающие в самом конце рабочего хода педали. А еще при резком замедлении Outlander слегка елозит по траектории и противно скрипит шинами — от машин с АБС я давненько такого не слышал. Это явно не герой моего романа.

Outlander вмещает 456 литров. Пятой двери не мешало бы подниматься повыше. MITSUBISHI: тестовый Outlander снабжен металлической защитой моторного отсека, но это дилерская опция. В базе защита пластиковая.

Порадовал полноразмерной запаской, пусть ее и пришлось повесить под днищем.

Но теплится надежда на внедорожные таланты. И на этом поприще «чужестранец» выступил неплохо. Можно заблокировать многодисковую муфту в приводе задних колес (это позволяет и Toyota RAV4). Главное — отключить ESP, чтобы не душила мотор.

В грязевых ваннах «аут» чувствует себя уверенно. Нахраписто продираюсь вперед, раскидывая колесами лепешки размокшего грунта. И всё бы хорошо, но дубовая подвеска на буераках вытрясает душу. Не прошло и десяти минут, как захотелось остановиться и перевести дух.

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Жесткую подвеску и шумный силовой агрегат не прикрыть никакими рестайлингами. Чтобы выступать на равных с более современными «японцами», Аутлендеру необходима смена поколений.

Нерафинированный

Бестселлер рынка

Мы критикуем.

И так бывает.

Заглянув в статистику продаж 2016 года, я присвистнул: RAV4 стал самой популярной Тойотой в России! Реализовано 30 603 машины — седьмое место в «абсолюте» российского модельного зачета. Отставание конкурентов — кроссоверов D‑сегмента — внушительное. Так, занявший второе место Nissan X‑Trail нашел лишь 17 886 покупателей. При всем при том в наших последних тестах RAV4 убедительными выступлениями не отметился. Может быть, сейчас, после проведенной локализации, он раскроется во всей красе?

Приборы простоваты, но к информативности претензий нет. Впечатление от камер кругового обзора портит слабенькое разрешение цветного экрана. Салон Тойоты отделан непритязательными материалами — от бестселлера ждешь большего. У селектора автомата неудобный мелкий набалдашник и ощутимые люфты. Графика навигатора устаревшая. Нужно брать пример с Мазды и Хонды. Нижний ряд кнопок — вне зоны видимости водителя. Скорее сборная России выиграет чемпионат мира по футболу, чем Toyota откажется от этого примитивного рычажка управления круиз-контролем.

Самое яркое воспоминание оставила «панорамная» функция. Нажимаешь кнопку на центральном экране, и виртуальная машинка вращается по кругу, помогая водителю контролировать обстановку по периметру.

Ныряю в салон в тайной надежде увидеть новую мультимедиасистему с Яндекс.Навигатором, но это опция лишь для исполнения Exсlusive. А в нашей машине — обычный навигатор с устаревшей графикой, словно последние десять лет IT-индустрия топталась на месте. Салон RAV4 оставляет смешанное чувство. Камеры кругового обзора, система автоматического торможения перед препятствием, площадка с индукционной зарядкой смартфонов — это круто. Но как выветрить дух казенщины?

«Кирзовый» пластик и примитивный рычажок управления круиз-контролем, «притороченный» к рулю, навевают грусть-печаль. Удивление вызывает не только рукоятка ручника (у конкурентов — клавиша), но и его пластиковая отделка. И это в машине за 2 134 000 рублей?!

Зато обзорность прекрасна, как и удобство посадки. Эргономика первого порядка вопросов не вызывает: основные органы управления расположены как надо и где надо. А вот второстепенные кнопки-переключатели раскиданы как попало и безо всякой, по крайней мере понятной нам, логики. Ну почему кнопка включения обогрева руля — около кнопки блокировки муфты, а клавиши обогрева сидений — рядом с управлением режимами вариатора? А ведь в салоне есть заглушки — так что же помешало всё скомпоновать по-человечески?

TOYOTA: сиденья классно скроены, но кожа — без перфорации, в жару быстро прилипаешь. Задний ряд в RAV4 хорош простором, но не удобством. Хорошо, что предусмотрены обогрев сиденья и регулировка спинок по углу наклона.

На ходу «рафик» хорош. До сотни разгоняется за 9,4 секунды: чуть медленнее Мазды и на целую секунду быстрее Хонды и Mitsubishi. Отличное дополнение к бодрому моторчику — 6-ступенчатый автомат, который всегда точно и своевременно подтыкает нужную передачу. Пришпоривать Тойоту — в удовольствие! Да и управляемость вполне азартная. Если, конечно, простить посредственную обратную связь на руле.

Помимо традиционного бардачка перед передним пассажиром в RAV4 есть довольно вместительная полка. В RAV4 нет ни дополнительных воздуховодов, ни USB-разъемов. Пассажирам приходится довольствоваться лишь 12-вольтовой розеткой у самого пола.

В ходе последнего обновления RAV4 обзавелся более мягкими пружинами и перекалиброванными амортизаторами, которые, может, и повысили плавность хода, но совсем чуть. Толчки, перестукивания, болезненные удары — всем этим Toyota потчует с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Особенно достается задним пассажирам. Подголовники второго ряда дрожат так, что поймать их в фокус невозможно! И всё же дискомфорта Аутлендера здесь нет. Во‑первых, руль не рвется из рук. Во‑вторых, тряска проявляется на более высоких скоростях, нежели в Mitsubishi.

Для бездорожья наш RAV4 подходит слабо, и тому есть несколько причин. Главная —165 мм дорожного просвета. Несерьезно! Памятуя об этом, я съезжал с асфальта очень осторожно. Вроде и муфту предварительно заблокировал, но всё равно завяз в раскисшем поле. Вращающиеся колёса моментально осаживает ESP.

Сетка-гамак в багажнике Тойоты — удобная штука! Объем скромный: 404 литра. TOYOTA: торчащие трубы выхлопной системы резко ухудшают геометрическую проходимость.

Toyota RAV4 огорчает низким расположением системы выпуска. Словно при проектировании про трубу даже не думали.

Так, и «где у него кнопка?» Отключить «антибукс» сумел, только заглянув в мануал. Не зря я ругал хаотичное размещение кнопок: клавиша ESP off — в верхней части центральной консоли, возле индикаторов непристегнутых ремней. Отмазка в стиле «рафик не виновен» в данном случае не работает. Еще как виновен! Как выяснилось, толку от этой функции мало, поскольку электроника дает буксовать только при прямолинейном движении. Стóит вывернуть руль и открыть дроссель, как ESP определяет начало заноса и отрубает тягу.

В общем, несмотря на многочисленные плюсы, RAV4 выглядит эклектично. Еще пару лет назад в сравнении с конкурентами он метил в лидеры, а сейчас переместился в разряд середнячков. Но покупателей сей факт, похоже, не смущает. Они выбирают RAV4 за легендарную тойотовскую надежность и высокую остаточную стоимость. А это козыри из разряда не бьющихся. И высокие продажи «рафика» — лучшее тому доказательство.

Акселерат

Простор с комфортом

Восторг вызывают.

Но не цена.

Разглядывая новый CR-V, я вспоминал одну телепередачу: в ней утверждали, что японцы, выросшие у себя на родине, ниже японцев, с детства живущих в США. Объяснялось это разницей в питании, а также в образе жизни — американская молодежь подвижнее и больше занимается спортом. Вот и с CR-V так. Пока его делали в Японии, он был компактным и поджарым. А новый автомобиль импортируется из США — так стóит ли удивляться тому, что он изрядно прибавил в габаритах? Шире конкурентов, да и выше. Акселерат!

Столь авангардных приборов в других кроссоверах класса D не увидишь. Символы на регулируемом HUD-дисплее маловаты — приходится вглядываться. Интерьер прибавил в качестве отделки и богатстве оснащения, но остался узнаваемым — в первую очередь благодаря центральной консоли. Пристроенный на центральной консоли селектор вариатора давно стал отличительной чертой CR-V. Камера заднего вида предлагает три варианта изображения. На фото — один из них. При включении правого поворотника на экран выводится картинка со встроенной в правое зеркало камеры. Громкость можно регулировать, нажимая на края сенсорного ползунка либо просто проводя пальцем.

Размер и расположение иконок на дисплее можно менять по своему усмотрению.

Увы, надпись Made in USA обернулась потерей знаменитого японского качества сборки. Кузовные зазоры настолько велики, что в них влезает палец. Да и швы в дверных проемах смотрятся грубо и неопрятно. Прежде за Хондами такого не наблюдалось.

А вот в салоне — полный плезир. Качество отделки хулить не за что, добротность материалов — тоже. Авангардный дизайн зацепит многих. Г‑образный селектор вариатора на консоли необычен, но это традиция для CR-V. Главная же «фишка» — «переломленная» надвое центральная консоль, верхний ярус которой целиком занимает планшет Android Display Audio (A‑DA). Настройки интерфейса позволяют менять количество и расположение иконок на экране. А с осени будет и штатный Яндекс.Навигатор.

Панель приборов тоже с «изюмом». В ее центральной части — виртуальный спидометр, а также ленточный тахометр, выключаемый через меню. Хорош и руль с сенсорными кнопками громкости.

HONDA: кресла подкупают выверенной формой и многочисленными регулировками. Садиться в Хонду очень удобно, поскольку задние двери распахиваются на прямой угол. Пассажирам в CR-V просторнее всего. Cиденья — с обогревом, спинки регулируются по углу наклона (правда, выбор ограничен двумя положениями).

Милая мелочь — дополнительное зеркальце для наблюдения за задними пассажирами. Семьи с детишками оценят.

Тестовая машина снабжена прозрачным экраном (он выплывает за козырьком приборов), на который выводятся показания навигации и скорости. Смотрится это решение бюджетненько. Даешь проекцию на лобовое стекло!

Вслед за большим кроссовером по имени Pilot новый CR-V обзавелся камерой в правом боковом зеркале. Изображение с нее выводится на экран при включении правого поворотника. Забавно, но проку мало. Лучше бы установили полноценный обогрев всего лобового стекла, а не только зоны покоя стеклоочистителей. Кроме того, не помешало бы добавить функцию автоматической активации дворников после включения омывателей.

А вот во что вмешиваться категорически нельзя, так это в конструкцию передних сидений. Хороши! Удобный профиль, масса регулировок, приятная отделка.

Бокс в подлокотнике Хонды настолько велик, что ему понадобилась передвижная крышка-органайзер. У Хонды есть два USB-порта и верхние дефлекторы обдува.

На других рынках топ-версия CR-V оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 193 л.с. В России даунсайзинг не в чести, поэтому к нам поставляют машины с 2,4‑литровым 188‑сильным атмосферником. И это правильно. Двигатель прекрасно уравновешен и работает практически безмолвно — японцы даже отказались от шумоизоляции капота.

Багажник CR-V самый вместительный в квартете — 468 литров. HONDA: моторный отсек прикрыт пластиковым пыльником. У предшественника и этого не было.

CR-V — единственный в квартете автомобиль, чей капот лишен шумоизоляции. Впрочем, с тихоней-мотором это не является недостатком.

Разгонная динамика убедительна. По паспортным данным, CR-V разгоняется до сотни на целую секунду дольше RAV4, однако на деле отставание не так заметно. Outlander остается далеко позади.

У Хонды, как и у Mitsubishi, - вариатор, но настроен он иначе. CR-V не так рьяно стартует, зато набирает скорость с меньшими задержками. В общем, ездить удобнее.

По сравнению с азартной машиной прошлого поколения, новый CR-V более степенен, он не так резко откликается на руль и вальяжно покачивается на дорожных волнах. Заметно лучше стала плавность хода: по этой части CR-V кладет на лопатки и RAV4, и Outlander. Буераки Honda глотает с аппетитом. Чего подвеска не любит, так это неровностей с острыми кромками: проезд через них отзывается болезненными ударами, пробегающими нервной дрожью по кузову.

Honda CR-V удивила огромными кузовными зазорами и неопрятными швами в дверных проемах. Для Хонды — неожиданно.

Помнится, прежний CR-V не радовал нас на бездорожье. На новом можно ехать чуть смелее. Клиренс увеличен до 200 мм, больше стали углы съезда и рампы. По сухим буеракам Honda передвигается уверенно, но в грязи может подкинуть проблем на пустом месте. Мы неожиданно застряли, пересекая раскисшую колею: передние колеса буксуют, а задние и не думают им помогать — почти не вращаются! Похоже, в электронных мозгах полноприводной трансмиссии надо кое-что подкрутить.

Впрочем, препятствием в борьбе за кошельки покупателей станет отнюдь не скромная проходимость CR-V, а высокая цена. Тестовая машина при схожем уровне оснащения более чем на 150 тысяч дороже топ-версий конкурентов.

Крепкая пятерка

Ряд пожеланий

Учли японцы.

Комфортнее стало.

Мазде CX‑5 принадлежит неформальное достижение: она победила во всех наших групповых тестах, в которых принимала участие. Поэтому машину нового поколения мы рассматривали с особым пристрастием, благо рассматривать такую красотку приятно.

Глядя на эту оцифровку, вспоминаешь «инструментарий» BMW. Проекцию непосредственно на лобовое стекло в своем сегменте предлагает только Mazda. Качество отделки салона CX-5 и его эргономика заслуживают превосходных эпитетов. Автомат Мазды пленяет быстродействием и мягкостью переключений. Карты прорисованы неплохо, а вот дисплей маловат. Функцию «старт-стоп» можно отключить. Равно как и систему удержания в полосе движения. Информационно-развлекательная система управляется при помощи шайбы. Логика и удобство пользования проработаны на отлично.

Облик абсолютно узнаваемый. Обводы, габариты — всё как у предшественницы. Но появилась утонченность в деталях. Радиаторная решетка, вместо банальных планок, украшена маленькими турбинками, привлекают внимание и противотуманки размером с пятирублевую монету.

Салон — добрый шаг в сторону премиума. На фоне японских одноклассников — что бутик-отель против типовых «трех звезд». Повсюду добротный мягкий пластик; бардачок и бокс в подлокотнике покрыты мягкой тканью, аудиосистема с акустикой Bose выдает кристально чистый звук. Уровень!

MAZDA: «мебель» простенькая, а подголовники очень жесткие. У Мазды двери открываются почти на прямой угол, однако по простору она Хонде не конкурент: наш испытатель Денис Панов ростом 190 см усаживается «сам за собой» впритык.

Кнопки, клавиши и рычажки? По фидбеку и тактильным ощущениям это почти BMW или Audi. Особенно понравились управляющие микроклиматом и информационно-развлекательной системой шайбы с насечкой. Интерфейс мультимедиа, пожалуй, лучший среди себе подобных: всё предельно ясно и понятно. Жаль, экран по нынешним временам невелик (в навигационную карту приходится вглядываться), а еще бесит слишком долгая — секунд пять — загрузка списка радиостанций.

CX‑5 серьезно продвинулся по части электроники. Появилась проекция приборов на лобовое стекло (качество и информативность картинки не хуже, чем в упомянутых выше BMW и Audi), функция мониторинга слепых зон и даже система удержания в полосе движения, которую никто из сегодняшних соперников не предлагает. Чем Mazda не смогла их переиграть, так это сиденьями: они самые обычные.

Приятно внимание к мелочам: ниши покрыты мягким материалом, исключающим бряцание предметов. В СХ-5 есть дополнительные дефлекторы обдува, и только у него задние подлокотники отделаны мягким пластиком. Есть и обогрев (трехступенчатый!) сидений, кнопки управления которым спрятаны в откидном подлокотнике. Здесь же нашлось место для пары USB-разъемов и площадки под гаджет.

У Mazda CX-5 в пассиве — проложенная снаружи капота магистраль стеклоомывайки. Зимой жидкость будет замерзать быстрее, нежели под капотом.

На холостых оборотах мотор совершенно не слышен, да и на ходу он молчун. Но тянет аки зверь! Малейший импульс акселератором, и машина рвет вперед. Причем не важно, на какой отметке в тот момент стрелка спидометра — «20» или «120». Автомат-умничка всё понимает с полуслова, с полудвижения. Когда надо, скидывает одним махом сразу три передачи, когда нет — держит малые обороты и экономит топливо.

Главное откровение — поразительная плавность хода, чем никак не могла похвастать машина предыдущего поколения. По разбитому асфальту CX‑5 катит как по бархатной дорожке — в этом классе такую безмятежность мне еще не доводилось встречать. Подвеска с легкостью проглатывает разнокалиберные ямы, которые дают о себе знать разве что микроударами на руле.

В Мазду входит только 404 литра поклажи. Погрузочная высота — наибольшая в квартете. MAZDA: защита пластиковая, но днище практически плоское, ни один элемент не торчит.

При этом инженерам удалось сохранить легкую, воздушную управляемость. Как непринужденно Mazda ввинчивается в разномастные повороты, насколько крепко она держится за траекторию, сколь точен и отзывчив ее руль! Отличное шасси! Подобное жизнелюбие и легкость бытия в этом сегменте может продемонстрировать разве что Volkswagen Tiguan. Который, к слову, в богатой комплектации и с сопоставимым по мощности мотором будет на полмиллиона дороже.

К тормозам пришлось приноравливаться. В эффективности замедления СХ‑5 не уступает конкурентам, но информативность привода так себе. Механизмы не притерлись? Так ведь и CR-V нам достался новехоньким, однако там взаимопонимание с левой педалью находишь сразу.

Вне асфальта Mazda не спасовала. Особых внедорожных режимов не предусмотрено, заблокировать муфту нельзя, но CX‑5 прет по грязи с невозмутимостью настоящего внедорожника. Есть весомые преимущества и перед «автоматическим» RAV4: клиренс 200 мм и практически гладкое днище.

Юрий Тимкин: «Mazda CX‑5 очаровала балансом отточенной управляемости и высокого ездового комфорта. Это один из лучших кроссоверов в сегменте. А среди японских — лучший».

* * *

Еще до подсчета баллов было очевидно, что победа за Маздой. Отлично выступила и Honda: прояви она себя получше на бездорожье, вполне могла бы разделить с CX‑5 первое место.

RAV4 и особенно Outlander уже не производят впечатления сильных игроков. И проблему эту «точечно» не решить — только сменой поколений. Благо «сменщики» на подходе. Но задел у Мазды такой, что пока ей ничто не грозит.

Молодость зажигает,

Красота ворожит.

Не устоять перед ними.

Инженерам Мазды удалось сохранить легкую, воздушную управляемость. Как непринужденно СХ-5 ввинчивается в разномастные повороты, насколько крепко он держится за траекторию, сколь точен и отзывчив его руль!

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HONDA CR-V MAZDA CX-5 MITSUBISHI OUTLANDER TOYOTA RAV4 Снаряженная / полная масса 1586 / 2130 кг 1565 / 2143 кг 1505 / 2210 кг 1540 / 2130 кг Время разгона

0–100 км/ч 10,3 с 9,0 с 10,5 с 9,4 с Максимальная скорость 190 км/ч 195 км/ч 198 км/ч 180 км/ч Радиус разворота 5,5 м 6,0 м 5,3 м 5,3 м Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 57 л АИ-92, АИ-95, АИ-98 / 58 л АИ-92, АИ-95 / 60 л АИ-95, АИ-98 / 60 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,8 / 6,2 / 7,5 л / 100 км 9,2 / 6,1 / 7,2 л / 100 км 9,8 / 6,5 / 7,7 л / 100 км 11,6 / 6,9 / 8,6 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов P4 / 16 P4 / 16 P4 / 16 P4 / 16 Рабочий объем 2356 см³ 2488 см³ 2360 см³ 2494 см³ Степень сжатия 11,1 13,0 10,5 10,4 Мощность 137 кВт / 186 л.с. при 6400 об/мин 143 кВт / 194 л.с. при 6000 об/мин 123 кВт / 167 л.с. при 6000 об/мин 132 кВт / 180 л.с. при 6000 об/мин Крутящий момент 244 Н·м при 3900 об/мин 257 Н·м при 4000 об/мин 222 Н·м при 4100 об/мин 233 Н·м при 4100 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный полный Коробка передач CVT A6 CVT A6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 2,65–0,41 / 1,86–1,25 3,55 / 2,02 / 1,45 / 1,00 / 0,71 / 0,60 / 3,89 2,63–0,38 / 1,96 3,30 / 1,90 / 1,42 / 1,00 / 0,71 / 0,61 / 4,15 Главная передача 3,24 4,33 6,03 4,07 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная McPherson / многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентили­руемые /дисковые дисковые, вентили­руемые / дисковые дисковые, вентили­руемые / дисковые дисковые, вентили­руемые / дисковые Шины 235 / 60 R18 225 / 55 R19 225 / 55 R18 235 / 55 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) HONDA CR-V 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 25 MAZDA CX-5 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 71 MITSUBISHI OUTLANDER 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 110 TOYOTA RAV4 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 107

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

HONDA CR-V MAZDA CX-5 MITSUBISHI OUTLANDER TOYOTA RAV4 Просвет a 200 мм 200 мм 190 мм 170 мм b 210 мм 210 мм 210 мм 165 мм c 215 мм 230 мм 220 мм 195 мм Угол α 23,0° 21,0º 22,0º 23,0º β 25,5° 26,5º 23,0º 26,5º γ 18,0° 18,0º 18,0º 14,5º

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.