Большой тест-драйв японских кроссоверов — CX-5, CR-V, Outlander, RAV4

Новые, с иголочки, Honda CR-V и Mazda СХ-5 против хитов рынка Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4. В нашем большом сравнительном тесте посмотрим на них в статике, изучим комплектации, прокатимся по асфальту и съедем на бездорожье. Все встанет на свои места.

Mazda CX-5
Mazda CX-5

Mazda > CX-5

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Mitsubishi > Outlander

Honda CR-V
Honda CR-V

Honda > CR-V

Toyota RAV 4
Toyota RAV 4

Toyota > RAV 4


Четыре японских кроссовера

Бьются за наши сердца.

В России любят такое.

В Москву Honda CR-V пятого поколения приехала еще зимой, и мы даже успели свести с ней знакомство (ЗР, № 1, 3, 2017), пока она проходила сертификацию. А когда представился случай взять товарный CR-V, подоспела новая Mazda CX‑5. Примечательно, что обе модели поначалу будут предлагаться с флагманскими моторами объемом 2,5 и 2,4 литра соответственно. Грех не столкнуть их в очном противостоянии! Партнерами в тесте выступили Mitsubishi Outlander 2.4 и Toyota RAV4 2.5, занимающие не последние места в сегменте D‑кроссоверов.

По сухим буеракам Honda передвигается уверенно, но в грязи может подкинуть проблем на пустом месте.
По сухим буеракам Honda передвигается уверенно, но в грязи может подкинуть проблем на пустом месте.

Передвигаться по бездорожью на RAV4 надо предельно аккуратно — клиренс всего 165 мм. Полностью отключить ESP нельзя, поэтому «рафик» может застрять даже в безобидном месте.
Передвигаться по бездорожью на RAV4 надо предельно аккуратно — клиренс всего 165 мм. Полностью отключить ESP нельзя, поэтому «рафик» может застрять даже в безобидном месте.

Toyota RAV4

Машина четвертого поколения предстала перед широкой публикой в 2013 году и с тех пор входит в число самых популярных в сегменте. С прошлого года сборка RAV4 для российского рынка осуществляется на заводе в Петербурге.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:
2.0 (146 л.с.) — от 1 493 000 руб.
2.5 (180 л.с.) — от 1 791 000 руб.

После нескольких минут езды по бездорожью электроника Аутлендера ограничивает обороты мотора — во избежание перегрева трансмиссии.
После нескольких минут езды по бездорожью электроника Аутлендера ограничивает обороты мотора — во избежание перегрева трансмиссии.

Mitsubishi Outlander

Автомобиль третьего поколения показали в 2012 году. Пару лет назад был проведен рестайлинг, а прошедшей зимой Outlander обзавелся новыми опциями. Он единственный в сегменте оснащается мотором V6.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:
2.0 (150 л.с.) — от 1 499 000 руб.
2.4 (167 л.с.) — от 1 959 900 руб.
3.0 V6 (227 л.с.) — от 2 289 990 руб.

По бездорожью Mazda едет наиболее уверенно, хотя муфта привода задних колес лишена принудительной блокировки.
По бездорожью Mazda едет наиболее уверенно, хотя муфта привода задних колес лишена принудительной блокировки.

Mazda CX-5

СХ-5 второго поколения дебютировал прошлой осенью. Конструктивно почти не отличается от предшественника. Дизельная версия нашим покупателям теперь недоступна.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:
2.0 (150 л.с.) — от 1 431 000 руб.
2.0 (194 л.с.) — от 1 831 000 руб.

Благодаря увеличенному до 200 мм клиренсу по проселку на СR-V можно ехать без особых опасений.
Благодаря увеличенному до 200 мм клиренсу по проселку на СR-V можно ехать без особых опасений.

Honda CR-V

Первый показ CR-V пятого поколения состоялся в 2016 году, однако до России он добрался только нынешним летом. Двухлитровая модификация появится у дилеров в середине осени.

ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые:
2.0 (150 л.с.) — от 1 769 900 руб.
2.4 (186 л.с.) — от 2 109 900 руб.

Свой-чужой

Богато оснащенный Аутлендер!

Жаль, громкий выкрик этот

Исчезает в бездне.

Перед выездом проштудировал результаты наших групповых тестов с участием Аутлендера и обнаружил, что всякий раз он оказывался в ауте. Лишь однажды, сразу после дебюта, разместился в середине балльной таблицы. А ведь «чужестранец» (так переводится его имя) для нас не чужой — его выпускают в Калуге.

Святая простота! Это первое, что приходит на ум.
Святая простота! Это первое, что приходит на ум.

Система кругового обзора — прерогатива топ-версии Ultimate.
Система кругового обзора — прерогатива топ-версии Ultimate.

Интерьер уже устарел и уступает молодым соперникам в качестве отделки. Вялый вариатор никак не отнесешь к числу достоинств Mitsubishi.
Интерьер уже устарел и уступает молодым соперникам в качестве отделки. Вялый вариатор никак не отнесешь к числу достоинств Mitsubishi.

Мультимедиасистема красива и удобна, но на навигатор японцы поскупились.
Мультимедиасистема красива и удобна, но на навигатор японцы поскупились.

Огромная — не промахнешься! — кнопка отвечает за смену режимов полноприводной трансмиссии.
Огромная — не промахнешься! — кнопка отвечает за смену режимов полноприводной трансмиссии.

Заглушки намекают, что Outlander может обзавестись дополнительным оборудованием. Не помешало бы!
Заглушки намекают, что Outlander может обзавестись дополнительным оборудованием. Не помешало бы!

Mitsubishi Outlander озадачил крупными индикаторами подушек безопасности — зачем им выделено столько места на центральной консоли?
Mitsubishi Outlander озадачил крупными индикаторами подушек безопасности — зачем им выделено столько места на центральной консоли?

Нельзя сказать, что японцы махнули на Outlander рукой. Напротив, модернизируют его почти каждый год, за что честь им и хвала. То в борьбе с перегревом установили радиатор вариатора (а зачем его убирали?), то обновили внешность, то внедрили усовершенствованную полноприводную трансмиссию для версий с мотором V6. А в этом году вышло богатое исполнение Ultimate со светодиодными противотуманками, камерами кругового обзора, системами контроля слепых зон и обнаружения помех при движении задним ходом и с новой мультимедиасистемой Mitsubishi Connect. Всё это добро мы и оценили, благо тестовый Outlander — как раз во флагманском исполнении.

Чуда не произошло. Outlander на фоне конкурентов — как Ахилл, который никак не может догнать черепаху: те всё время оказываются на шаг впереди. Вот и сейчас, несмотря на очередное обновление, внутри «аута» явственно ощущается привкус старомодности. Мрачная черная отделка, простенькая экокожа, нехитрые сиденья с куцым диапазоном регулировок. Новая мультимедиасистема понравилась логичным интерфейсом и быстрыми откликами, но удивила отсутствием навигатора. Информатор GPS-координат — слабое утешение. Уши лепестков вариатора напрочь перекрывают пиктограммы на подрулевых переключателях, а селектор трансмиссии расположен слишком низко. И решительно некуда пристроить смартфон. Для машины за 2 109 990 рублей многовато огрехов.

MITSUBISHI: профиль сидений хорош, но диапазоны регулировок маловаты.
MITSUBISHI: профиль сидений хорош, но диапазоны регулировок маловаты.

Сзади просторно, а по ширине салона Mitsubishi и вовсе не имеет равных в тестовом квартете. Угол наклона спинок сидений можно регулировать, но этим блага и исчерпываются: верхних дефлекторов нет, равно как и медиаразъемов. Для современной машины — несолидно.
Сзади просторно, а по ширине салона Mitsubishi и вовсе не имеет равных в тестовом квартете. Угол наклона спинок сидений можно регулировать, но этим блага и исчерпываются: верхних дефлекторов нет, равно как и медиаразъемов. Для современной машины — несолидно.

Посадку в Outlander омрачает выпирающий и ничем не прикрытый порог, который в наших условиях становится грязным сразу после мойки.
Посадку в Outlander омрачает выпирающий и ничем не прикрытый порог, который в наших условиях становится грязным сразу после мойки.

Отчасти Outlander реабилитировался на ходу. В городе он подкупает хорошей обзорностью и слаженным дуэтом 167‑сильного двигателя и вариатора. Но стоило выехать на трассу, как идиллия улетучилась, словно содержимое бутылки саке в японском ресторане. Мотор надсадно верещит при активном ускорении, да и дорожных шумов многовато. Тряская подвеска вынуждает сбрасывать ход даже перед скромными с виду ямами. Попадется неровность калибром побольше — последует болезненный удар, на который отзывается не только сиденье, но и руль. Конкуренты такого себе не позволяют.

Даже на ровной, как стекло, дороге Mitsubishi не дарит удовольствия: невнятное усилие на руле, ярко выраженная недостаточная поворачиваемость и норовистые тормоза, схватывающие в самом конце рабочего хода педали. А еще при резком замедлении Outlander слегка елозит по траектории и противно скрипит шинами — от машин с АБС я давненько такого не слышал. Это явно не герой моего романа.

Outlander вмещает 456 литров. Пятой двери не мешало бы подниматься повыше.
Outlander вмещает 456 литров. Пятой двери не мешало бы подниматься повыше.

MITSUBISHI: тестовый Outlander снабжен металлической защитой моторного отсека, но это дилерская опция. В базе защита пластиковая.
MITSUBISHI: тестовый Outlander снабжен металлической защитой моторного отсека, но это дилерская опция. В базе защита пластиковая.

Порадовал полноразмерной запаской, пусть ее и пришлось повесить под днищем.
Порадовал полноразмерной запаской, пусть ее и пришлось повесить под днищем.

Но теплится надежда на внедорожные таланты. И на этом поприще «чужестранец» выступил неплохо. Можно заблокировать многодисковую муфту в приводе задних колес (это позволяет и Toyota RAV4). Главное — отключить ESP, чтобы не душила мотор.

В грязевых ваннах «аут» чувствует себя уверенно. Нахраписто продираюсь вперед, раскидывая колесами лепешки размокшего грунта. И всё бы хорошо, но дубовая подвеска на буераках вытрясает душу. Не прошло и десяти минут, как захотелось остановиться и перевести дух.

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Жесткую подвеску и шумный силовой агрегат не прикрыть никакими рестайлингами. Чтобы выступать на равных с более современными «японцами», Аутлендеру необходима смена поколений.

Нерафинированный

Бестселлер рынка

Мы критикуем.

И так бывает.

Заглянув в статистику продаж 2016 года, я присвистнул: RAV4 стал самой популярной Тойотой в России! Реализовано 30 603 машины — седьмое место в «абсолюте» российского модельного зачета. Отставание конкурентов — кроссоверов D‑сегмента — внушительное. Так, занявший второе место Nissan X‑Trail нашел лишь 17 886 покупателей. При всем при том в наших последних тестах RAV4 убедительными выступлениями не отметился. Может быть, сейчас, после проведенной локализации, он раскроется во всей красе?

Приборы простоваты, но к информативности претензий нет.
Приборы простоваты, но к информативности претензий нет.

Впечатление от камер кругового обзора портит слабенькое разрешение цветного экрана.
Впечатление от камер кругового обзора портит слабенькое разрешение цветного экрана.

Салон Тойоты отделан непритязательными материалами — от бестселлера ждешь большего. У селектора автомата неудобный мелкий набалдашник и ощутимые люфты.
Салон Тойоты отделан непритязательными материалами — от бестселлера ждешь большего. У селектора автомата неудобный мелкий набалдашник и ощутимые люфты.

Графика навигатора устаревшая. Нужно брать пример с Мазды и Хонды.
Графика навигатора устаревшая. Нужно брать пример с Мазды и Хонды.

Нижний ряд кнопок — вне зоны видимости водителя.
Нижний ряд кнопок — вне зоны видимости водителя.

Скорее сборная России выиграет чемпионат мира по футболу, чем Toyota откажется от этого примитивного рычажка управления круиз-контролем.
Скорее сборная России выиграет чемпионат мира по футболу, чем Toyota откажется от этого примитивного рычажка управления круиз-контролем.

Самое яркое воспоминание оставила «панорамная» функция. Нажимаешь кнопку на центральном экране, и виртуальная машинка вращается по кругу, помогая водителю контролировать обстановку по периметру.
Самое яркое воспоминание оставила «панорамная» функция. Нажимаешь кнопку на центральном экране, и виртуальная машинка вращается по кругу, помогая водителю контролировать обстановку по периметру.

Ныряю в салон в тайной надежде увидеть новую мультимедиасистему с Яндекс.Навигатором, но это опция лишь для исполнения Exсlusive. А в нашей машине — обычный навигатор с устаревшей графикой, словно последние десять лет IT-индустрия топталась на месте. Салон RAV4 оставляет смешанное чувство. Камеры кругового обзора, система автоматического торможения перед препятствием, площадка с индукционной зарядкой смартфонов — это круто. Но как выветрить дух казенщины?

«Кирзовый» пластик и примитивный рычажок управления круиз-контролем, «притороченный» к рулю, навевают грусть-печаль. Удивление вызывает не только рукоятка ручника (у конкурентов — клавиша), но и его пластиковая отделка. И это в машине за 2 134 000 рублей?!

Зато обзорность прекрасна, как и удобство посадки. Эргономика первого порядка вопросов не вызывает: основные органы управления расположены как надо и где надо. А вот второстепенные кнопки-переключатели раскиданы как попало и безо всякой, по крайней мере понятной нам, логики. Ну почему кнопка включения обогрева руля — около кнопки блокировки муфты, а клавиши обогрева сидений — рядом с управлением режимами вариатора? А ведь в салоне есть заглушки — так что же помешало всё скомпоновать по-человечески?

TOYOTA: сиденья классно скроены, но кожа — без перфорации, в жару быстро прилипаешь.
TOYOTA: сиденья классно скроены, но кожа — без перфорации, в жару быстро прилипаешь.

Задний ряд в RAV4 хорош простором, но не удобством. Хорошо, что предусмотрены обогрев сиденья и регулировка спинок по углу наклона.
Задний ряд в RAV4 хорош простором, но не удобством. Хорошо, что предусмотрены обогрев сиденья и регулировка спинок по углу наклона.

На ходу «рафик» хорош. До сотни разгоняется за 9,4 секунды: чуть медленнее Мазды и на целую секунду быстрее Хонды и Mitsubishi. Отличное дополнение к бодрому моторчику — 6-ступенчатый автомат, который всегда точно и своевременно подтыкает нужную передачу. Пришпоривать Тойоту — в удовольствие! Да и управляемость вполне азартная. Если, конечно, простить посредственную обратную связь на руле.

Помимо традиционного бардачка перед передним пассажиром в RAV4 есть довольно вместительная полка.
Помимо традиционного бардачка перед передним пассажиром в RAV4 есть довольно вместительная полка.

В RAV4 нет ни дополнительных воздуховодов, ни USB-разъемов. Пассажирам приходится довольствоваться лишь 12-вольтовой розеткой у самого пола.
В RAV4 нет ни дополнительных воздуховодов, ни USB-разъемов. Пассажирам приходится довольствоваться лишь 12-вольтовой розеткой у самого пола.

В ходе последнего обновления RAV4 обзавелся более мягкими пружинами и перекалиброванными амортизаторами, которые, может, и повысили плавность хода, но совсем чуть. Толчки, перестукивания, болезненные удары — всем этим Toyota потчует с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Особенно достается задним пассажирам. Подголовники второго ряда дрожат так, что поймать их в фокус невозможно! И всё же дискомфорта Аутлендера здесь нет. Во‑первых, руль не рвется из рук. Во‑вторых, тряска проявляется на более высоких скоростях, нежели в Mitsubishi.

Для бездорожья наш RAV4 подходит слабо, и тому есть несколько причин. Главная —165 мм дорожного просвета. Несерьезно! Памятуя об этом, я съезжал с асфальта очень осторожно. Вроде и муфту предварительно заблокировал, но всё равно завяз в раскисшем поле. Вращающиеся колёса моментально осаживает ESP.

Сетка-гамак в багажнике Тойоты — удобная штука! Объем скромный: 404 литра.
Сетка-гамак в багажнике Тойоты — удобная штука! Объем скромный: 404 литра.

TOYOTA: торчащие трубы выхлопной системы резко ухудшают геометрическую проходимость.
TOYOTA: торчащие трубы выхлопной системы резко ухудшают геометрическую проходимость.

Toyota RAV4 огорчает низким расположением системы выпуска. Словно при проектировании про трубу даже не думали.
Toyota RAV4 огорчает низким расположением системы выпуска. Словно при проектировании про трубу даже не думали.

Так, и «где у него кнопка?» Отключить «антибукс» сумел, только заглянув в мануал. Не зря я ругал хаотичное размещение кнопок: клавиша ESP off — в верхней части центральной консоли, возле индикаторов непристегнутых ремней. Отмазка в стиле «рафик не виновен» в данном случае не работает. Еще как виновен! Как выяснилось, толку от этой функции мало, поскольку электроника дает буксовать только при прямолинейном движении. Стóит вывернуть руль и открыть дроссель, как ESP определяет начало заноса и отрубает тягу.

В общем, несмотря на многочисленные плюсы, RAV4 выглядит эклектично. Еще пару лет назад в сравнении с конкурентами он метил в лидеры, а сейчас переместился в разряд середнячков. Но покупателей сей факт, похоже, не смущает. Они выбирают RAV4 за легендарную тойотовскую надежность и высокую остаточную стоимость. А это козыри из разряда не бьющихся. И высокие продажи «рафика» — лучшее тому доказательство.

Акселерат

Простор с комфортом

Восторг вызывают.

Но не цена.

Разглядывая новый CR-V, я вспоминал одну телепередачу: в ней утверждали, что японцы, выросшие у себя на родине, ниже японцев, с детства живущих в США.  Объяснялось это разницей в питании, а также в образе жизни — американская молодежь подвижнее и больше занимается спортом. Вот и с CR-V так. Пока его делали в Японии, он был компактным и поджарым. А новый автомобиль импортируется из США — так стóит ли удивляться тому, что он изрядно прибавил в габаритах? Шире конкурентов, да и выше. Акселерат!

Столь авангардных приборов в других кроссоверах класса D не увидишь.
Столь авангардных приборов в других кроссоверах класса D не увидишь.

Символы на регулируемом HUD-дисплее маловаты — приходится вглядываться.
Символы на регулируемом HUD-дисплее маловаты — приходится вглядываться.

Интерьер прибавил в качестве отделки и богатстве оснащения, но остался узнаваемым — в первую очередь благодаря центральной консоли. Пристроенный на центральной консоли селектор вариатора давно стал отличительной чертой CR-V.
Интерьер прибавил в качестве отделки и богатстве оснащения, но остался узнаваемым — в первую очередь благодаря центральной консоли. Пристроенный на центральной консоли селектор вариатора давно стал отличительной чертой CR-V.

Камера заднего вида предлагает три варианта изображения. На фото — один из них.
Камера заднего вида предлагает три варианта изображения. На фото — один из них.

При включении правого поворотника на экран выводится картинка со встроенной в правое зеркало камеры.
При включении правого поворотника на экран выводится картинка со встроенной в правое зеркало камеры.

Громкость можно регулировать, нажимая на края сенсорного ползунка либо просто проводя пальцем.
Громкость можно регулировать, нажимая на края сенсорного ползунка либо просто проводя пальцем.

Размер и расположение иконок на дисплее можно менять по своему усмотрению.
Размер и расположение иконок на дисплее можно менять по своему усмотрению.

Увы, надпись Made in USA обернулась потерей знаменитого японского качества сборки. Кузовные зазоры настолько велики, что в них влезает палец. Да и швы в дверных проемах смотрятся грубо и неопрятно. Прежде за Хондами такого не наблюдалось.

А вот в салоне — полный плезир. Качество отделки хулить не за что, добротность материалов — тоже. Авангардный дизайн зацепит многих. Г‑образный селектор вариатора на консоли необычен, но это традиция для CR-V.  Главная же «фишка» — «переломленная» надвое центральная консоль, верхний ярус которой целиком занимает планшет Android Display Audio (A‑DA). Настройки интерфейса позволяют менять количество и расположение иконок на экране. А с осени будет и штатный Яндекс.Навигатор.

Панель приборов тоже с «изюмом». В ее центральной части — виртуальный спидометр, а также ленточный тахометр, выключаемый через меню. Хорош и руль с сенсорными кнопками громкости.

HONDA: кресла подкупают выверенной формой и многочисленными регулировками.
HONDA: кресла подкупают выверенной формой и многочисленными регулировками.

Садиться в Хонду очень удобно, поскольку задние двери распахиваются на прямой угол. Пассажирам в CR-V просторнее всего. Cиденья — с обогревом, спинки регулируются по углу наклона (правда, выбор ограничен двумя положениями).
Садиться в Хонду очень удобно, поскольку задние двери распахиваются на прямой угол. Пассажирам в CR-V просторнее всего. Cиденья — с обогревом, спинки регулируются по углу наклона (правда, выбор ограничен двумя положениями).

Милая мелочь — дополнительное зеркальце для наблюдения за задними пассажирами. Семьи с детишками оценят.
Милая мелочь — дополнительное зеркальце для наблюдения за задними пассажирами. Семьи с детишками оценят.

Тестовая машина снабжена прозрачным экраном (он выплывает за козырьком приборов), на который выводятся показания навигации и скорости. Смотрится это решение бюджетненько. Даешь проекцию на лобовое стекло!

Вслед за большим кроссовером по имени Pilot новый CR-V обзавелся камерой в правом боковом зеркале. Изображение с нее выводится на экран при включении правого поворотника. Забавно, но проку мало. Лучше бы установили полноценный обогрев всего лобового стекла, а не только зоны покоя стеклоочистителей. Кроме того, не помешало бы добавить функцию автоматической активации дворников после включения омывателей.

А вот во что вмешиваться категорически нельзя, так это в конструкцию передних сидений. Хороши! Удобный профиль, масса регулировок, приятная отделка.

Бокс в подлокотнике Хонды настолько велик, что ему понадобилась передвижная крышка-органайзер.
Бокс в подлокотнике Хонды настолько велик, что ему понадобилась передвижная крышка-органайзер.

У Хонды есть два USB-порта и верхние дефлекторы обдува.
У Хонды есть два USB-порта и верхние дефлекторы обдува.

На других рынках топ-версия CR-V оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 193 л.с. В России даунсайзинг не в чести, поэтому к нам поставляют машины с 2,4‑литровым 188‑сильным атмосферником. И это правильно. Двигатель прекрасно уравновешен и работает практически безмолвно — японцы даже отказались от шумоизоляции капота.

Багажник CR-V самый вместительный в квартете — 468 литров.
Багажник CR-V самый вместительный в квартете — 468 литров.

HONDA: моторный отсек прикрыт пластиковым пыльником. У предшественника и этого не было.
HONDA: моторный отсек прикрыт пластиковым пыльником. У предшественника и этого не было.

CR-V — единственный в квартете автомобиль, чей капот лишен шумоизоляции. Впрочем, с тихоней-мотором это не является недостатком.
CR-V — единственный в квартете автомобиль, чей капот лишен шумоизоляции. Впрочем, с тихоней-мотором это не является недостатком.

Разгонная динамика убедительна. По паспортным данным, CR-V разгоняется до сотни на целую секунду дольше RAV4, однако на деле отставание не так заметно. Outlander остается далеко позади.

У Хонды, как и у Mitsubishi, - вариатор, но настроен он иначе. CR-V не так рьяно стартует, зато набирает скорость с меньшими задержками. В общем, ездить удобнее.

По сравнению с азартной машиной прошлого поколения, новый CR-V более степенен, он не так резко откликается на руль и вальяжно покачивается на дорожных волнах. Заметно лучше стала плавность хода: по этой части CR-V кладет на лопатки и RAV4, и Outlander. Буераки Honda глотает с аппетитом. Чего подвеска не любит, так это неровностей с острыми кромками: проезд через них отзывается болезненными ударами, пробегающими нервной дрожью по кузову.

Honda CR-V удивила огромными кузовными зазорами и неопрятными швами в дверных проемах. Для Хонды — неожиданно.
Honda CR-V удивила огромными кузовными зазорами и неопрятными швами в дверных проемах. Для Хонды — неожиданно.

Помнится, прежний CR-V не радовал нас на бездорожье. На новом можно ехать чуть смелее. Клиренс увеличен до 200 мм, больше стали углы съезда и рампы. По сухим буеракам Honda передвигается уверенно, но в грязи может подкинуть проблем на пустом месте. Мы неожиданно застряли, пересекая раскисшую колею: передние колеса буксуют, а задние и не думают им помогать — почти не вращаются! Похоже, в электронных мозгах полноприводной трансмиссии надо кое-что подкрутить.

Впрочем, препятствием в борьбе за кошельки покупателей станет отнюдь не скромная проходимость CR-V, а высокая цена. Тестовая машина при схожем уровне оснащения более чем на 150 тысяч дороже топ-версий конкурентов.

Крепкая пятерка

Ряд пожеланий

Учли японцы.

Комфортнее стало.

Мазде CX‑5 принадлежит неформальное достижение: она победила во всех наших групповых тестах, в которых принимала участие. Поэтому машину нового поколения мы рассматривали с особым пристрастием, благо рассматривать такую красотку приятно.

Глядя на эту оцифровку, вспоминаешь «инструментарий» BMW.
Глядя на эту оцифровку, вспоминаешь «инструментарий» BMW.

Проекцию непосредственно на лобовое стекло в своем сегменте предлагает только Mazda.
Проекцию непосредственно на лобовое стекло в своем сегменте предлагает только Mazda.

Качество отделки салона CX-5 и его эргономика заслуживают превосходных эпитетов. Автомат Мазды пленяет быстродействием и мягкостью переключений.
Качество отделки салона CX-5 и его эргономика заслуживают превосходных эпитетов. Автомат Мазды пленяет быстродействием и мягкостью переключений.

Карты прорисованы неплохо, а вот дисплей маловат.
Карты прорисованы неплохо, а вот дисплей маловат.

Функцию «старт-стоп» можно отключить. Равно как и систему удержания в полосе движения.
Функцию «старт-стоп» можно отключить. Равно как и систему удержания в полосе движения.

Информационно-развлекательная система управляется при помощи шайбы. Логика и удобство пользования проработаны на отлично.
Информационно-развлекательная система управляется при помощи шайбы. Логика и удобство пользования проработаны на отлично.

Облик абсолютно узнаваемый. Обводы, габариты — всё как у предшественницы. Но появилась утонченность в деталях. Радиаторная решетка, вместо банальных планок, украшена маленькими турбинками, привлекают внимание и противотуманки размером с пятирублевую монету.

Салон — добрый шаг в сторону премиума. На фоне японских одноклассников — что бутик-отель против типовых «трех звезд». Повсюду добротный мягкий пластик; бардачок и бокс в подлокотнике покрыты мягкой тканью, аудиосистема с акустикой Bose выдает кристально чистый звук. Уровень!

MAZDA: «мебель» простенькая, а подголовники очень жесткие.
MAZDA: «мебель» простенькая, а подголовники очень жесткие.

У Мазды двери открываются почти на прямой угол, однако по простору она Хонде не конкурент: наш испытатель Денис Панов ростом 190 см усаживается «сам за собой» впритык.
У Мазды двери открываются почти на прямой угол, однако по простору она Хонде не конкурент: наш испытатель Денис Панов ростом 190 см усаживается «сам за собой» впритык.

Кнопки, клавиши и рычажки? По фидбеку и тактильным ощущениям это почти BMW или Audi. Особенно понравились управляющие микроклиматом и информационно-развлекательной системой шайбы с насечкой. Интерфейс мультимедиа, пожалуй, лучший среди себе подобных: всё предельно ясно и понятно. Жаль, экран по нынешним временам невелик (в навигационную карту приходится вглядываться), а еще бесит слишком долгая — секунд пять — загрузка списка радиостанций.

CX‑5 серьезно продвинулся по части электроники. Появилась проекция приборов на лобовое стекло (качество и информативность картинки не хуже, чем в упомянутых выше BMW и Audi), функция мониторинга слепых зон и даже система удержания в полосе движения, которую никто из сегодняшних соперников не предлагает. Чем Mazda не смогла их переиграть, так это сиденьями: они самые обычные.

Приятно внимание к мелочам: ниши покрыты мягким материалом, исключающим бряцание предметов.
Приятно внимание к мелочам: ниши покрыты мягким материалом, исключающим бряцание предметов.

В СХ-5 есть дополнительные дефлекторы обдува, и только у него задние подлокотники отделаны мягким пластиком. Есть и обогрев (трехступенчатый!) сидений, кнопки управления которым спрятаны в откидном подлокотнике. Здесь же нашлось место для пары USB-разъемов и площадки под гаджет.
В СХ-5 есть дополнительные дефлекторы обдува, и только у него задние подлокотники отделаны мягким пластиком. Есть и обогрев (трехступенчатый!) сидений, кнопки управления которым спрятаны в откидном подлокотнике. Здесь же нашлось место для пары USB-разъемов и площадки под гаджет.

У Mazda CX-5 в пассиве — проложенная снаружи капота магистраль стеклоомывайки. Зимой жидкость будет замерзать быстрее, нежели под капотом.
У Mazda CX-5 в пассиве — проложенная снаружи капота магистраль стеклоомывайки. Зимой жидкость будет замерзать быстрее, нежели под капотом.

На холостых оборотах мотор совершенно не слышен, да и на ходу он молчун. Но тянет аки зверь! Малейший импульс акселератором, и машина рвет вперед. Причем не важно, на какой отметке в тот момент стрелка спидометра — «20» или «120». Автомат-умничка всё понимает с полуслова, с полудвижения. Когда надо, скидывает одним махом сразу три передачи, когда нет — держит малые обороты и экономит топливо.

Главное откровение — поразительная плавность хода, чем никак не могла похвастать машина предыдущего поколения. По разбитому асфальту CX‑5 катит как по бархатной дорожке — в этом классе такую безмятежность мне еще не доводилось встречать. Подвеска с легкостью проглатывает разнокалиберные ямы, которые дают о себе знать разве что микроударами на руле.

В Мазду входит только 404 литра поклажи. Погрузочная высота — наибольшая в квартете.
В Мазду входит только 404 литра поклажи. Погрузочная высота — наибольшая в квартете.

MAZDA: защита пластиковая, но днище практически плоское, ни один элемент не торчит.
MAZDA: защита пластиковая, но днище практически плоское, ни один элемент не торчит.

При этом инженерам удалось сохранить легкую, воздушную управляемость. Как непринужденно Mazda ввинчивается в разномастные повороты, насколько крепко она держится за траекторию, сколь точен и отзывчив ее руль! Отличное шасси! Подобное жизнелюбие и легкость бытия в этом сегменте может продемонстрировать разве что Volkswagen Tiguan. Который, к слову, в богатой комплектации и с сопоставимым по мощности мотором будет на полмиллиона дороже.

К тормозам пришлось приноравливаться. В эффективности замедления СХ‑5 не уступает конкурентам, но информативность привода так себе. Механизмы не притерлись? Так ведь и CR-V нам достался новехоньким, однако там взаимопонимание с левой педалью находишь сразу.

Вне асфальта Mazda не спасовала. Особых внедорожных режимов не предусмотрено, заблокировать муфту нельзя, но CX‑5 прет по грязи с невозмутимостью настоящего внедорожника. Есть весомые преимущества и перед «автоматическим» RAV4: клиренс 200 мм и практически гладкое днище.

Юрий Тимкин: «Mazda CX‑5 очаровала балансом отточенной управляемости и высокого ездового комфорта. Это один из лучших кроссоверов в сегменте. А среди японских — лучший».
Юрий Тимкин: «Mazda CX‑5 очаровала балансом отточенной управляемости и высокого ездового комфорта. Это один из лучших кроссоверов в сегменте. А среди японских — лучший».

* * *

Еще до подсчета баллов было очевидно, что победа за Маздой. Отлично выступила и Honda: прояви она себя получше на бездорожье, вполне могла бы разделить с CX‑5 первое место.

RAV4 и особенно Outlander уже не производят впечатления сильных игроков. И проблему эту «точечно» не решить — только сменой поколений. Благо «сменщики» на подходе. Но задел у Мазды такой, что пока ей ничто не грозит.

Молодость зажигает,

Красота ворожит.

Не устоять перед ними.

Инженерам Мазды удалось сохранить легкую, воздушную управляемость. Как непринужденно СХ-5 ввинчивается в разномастные повороты, насколько крепко он держится за траекторию, сколь точен и отзывчив его руль!
Инженерам Мазды удалось сохранить легкую, воздушную управляемость. Как непринужденно СХ-5 ввинчивается в разномастные повороты, насколько крепко он держится за траекторию, сколь точен и отзывчив его руль!

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HONDA CR-V

MAZDA CX-5

MITSUBISHI OUTLANDER

TOYOTA RAV4

Снаряженная / полная масса

1586 / 2130 кг

1565 / 2143 кг

1505 / 2210 кг

1540 / 2130 кг

Время разгона
0–100 км/ч

10,3 с

9,0 с

10,5 с

9,4 с

Максимальная скорость

190 км/ч

195 км/ч

198 км/ч

180 км/ч

Радиус разворота

5,5 м

6,0 м

5,3 м

5,3 м

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 57 л

АИ-92, АИ-95, АИ-98 / 58 л

АИ-92, АИ-95 / 60 л

АИ-95, АИ-98 / 60 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,8 / 6,2 / 7,5 л / 100 км

9,2 / 6,1 / 7,2 л / 100 км

9,8 / 6,5 / 7,7 л / 100 км

11,6 / 6,9 / 8,6 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

P4 / 16

P4 / 16

P4 / 16

P4 / 16

Рабочий объем

2356 см³

2488 см³

2360 см³

2494 см³

Степень сжатия

11,1

13,0

10,5

10,4

Мощность

137 кВт / 186 л.с. при 6400 об/мин

143 кВт / 194 л.с. при 6000 об/мин

123 кВт / 167 л.с. при 6000 об/мин

132 кВт / 180 л.с. при 6000 об/мин

Крутящий момент

244 Н·м при 3900 об/мин

257 Н·м при 4000 об/мин

222 Н·м при 4100 об/мин

233 Н·м при 4100 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

полный

Коробка передач

CVT

A6

CVT

A6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

2,65–0,41 / 1,86–1,25

3,55 / 2,02 / 1,45 / 1,00 / 0,71 / 0,60 / 3,89

2,63–0,38 / 1,96

3,30 / 1,90 / 1,42 / 1,00 / 0,71 / 0,61 / 4,15

Главная передача

3,24

4,33

6,03

4,07

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентили­руемые /дисковые

дисковые, вентили­руемые / дисковые

дисковые, вентили­руемые / дисковые

дисковые, вентили­руемые / дисковые

Шины

235 / 60 R18

225 / 55 R19

225 / 55 R18

235 / 55 R18

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

HONDA CR-V

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

25

MAZDA CX-5

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

71

MITSUBISHI OUTLANDER

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

110

TOYOTA RAV4

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

107

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

HONDA CR-V

MAZDA CX-5

MITSUBISHI OUTLANDER

TOYOTA RAV4

Просвет

a

200 мм

200 мм

190 мм

170 мм

b

210 мм

210 мм

210 мм

165 мм

c

215 мм

230 мм

220 мм

195 мм

Угол

α

23,0°

21,0º

22,0º

23,0º

β

25,5°

26,5º

23,0º

26,5º

γ

18,0°

18,0º

18,0º

14,5º

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками.
Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

HONDA CR-V

MAZDA CX-5

MITSUBISHI OUTLANDER

TOYOTA RAV4

Рабочее место водителя

У Хонды лучшие сиденья: отлично спрофилированные, со множеством регулировок. Органы управления всех машин удобные, с хорошей эргономикой. Исключением стал Outlander: селектор вариатора расположен слишком низко, огромные лепестки ручного переключения перекрывают подрулевые рычажки. Mitsubishi и Toyota вышли в лидеры по обзорности.

Сиденье

9

8

8

9

Органы управления

9

9

8

8

Обзор

8

8

9

9

Салон

Mitsubishi огорчил неизолированными порогами, о которые легко испачкать брюки. Он же, наряду с RAV4, удивил задними дверями, открывающимися на малый угол. Самый тесный второй ряд оказался у Мазды. А еще у CX‑5 (а также у RAV4) не шибко просторный багажник. Honda и Mitsubishi лучше подходят для перевозки грузов.

Передняя часть

9

9

8

9

Задняя часть

9

8

8

8

Багажник

9

8

9

8

Ходовые качества

Лучшая управляемость — у СХ‑5 и RAV4. Они и заметно шустрее, поскольку снабжены гидромеханическим автоматом. Вариаторные Honda и Mitsubishi слишком долго выходят на высокие обороты. Настройка тормозов больше понравилась у RAV4 и CR-V.

Динамика

8

9

8

9

Тормоза

9

8

8

9

Управляемость

8

9

8

9

Комфорт

По части шумоизоляции однозначно лидирует СХ‑5: тихо, как в сейфе! В антигерои запишем Outlander: громко работает подвеска, колесные арки шумоизолированы слабо. Mazda и Honda опередили своих оппонентов в плавности хода. Неважно выступил Mitsubishi, чья подвеска не переваривает разбитый асфальт.

Шум

8

9

7

8

Плавность хода

9

9

7

8

Климат

8

8

8

8

Приспособленность к России

Лучшая геометрическая проходимость — у CR-V и CX‑5: клиренс достойный, равно как углы въезда и съезда. У Хонды слабая дилерская сеть, а у Тойоты мал межсервисный интервал. Outlander и CR-V можно заправлять бензином АИ‑92. У Хонды нет полноразмерной запаски.

Геометрическая проходимость

9

9

8

7

Сервис

7

8

9

8

Эксплуатация

8

7

9

7

Промежуточная оценка

8,47

8,40

8,13

8,26

Поведение вне дороги

RAV4 вновь огорчил невозможностью полностью отключить систему стабилизации. Сплоховал и CR-V: не хотел подключать заднюю ось при пересечении колеи. Машины с вариатором уступили в выносливости «автоматическим»: после пяти минут езды по тяжелому грунту не дают мотору развивать высокие обороты.

Энерговооруженность

7

8

9

7

Выносливость

8

9

8

9

Ходы подвесок

8

8

8

8

Общая оценка

8,33

8,39

8,17

8,22
Большой тест-драйв японских кроссоверов — CX-5, CR-V, Outlander, RAV4
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Комментарии (9)

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Передвигаться по бездорожью на RAV4 надо предельно аккуратно — клиренс всего 165 мм.

чёто ржу

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+1

Если у рафика маленький багажник, то у кого большой? По паспорту 577л, и раза в два больше чем у старого тигуана по ощущениям. Места там реально очень много что в багажнике что в салоне.

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+3

тест

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0

тестил аут на серьезных буераках. Категорически не согласен с автором статьи на счет жесткости подвески аутлендера! 2,4 мотор без всяких завываний справляется в штатных режимах города и шоссе,для гонщиков там есть 3,0. Тестил его в дождь, все тихо, даже крыша не гремит и по аркам тишина.

Попахивает статья заказом. Как можно назвать игрушку для молодежи, коей является мазда, лучшим из японских кроссоверов? У аута мало мест для мелочевки, но у кого из конкурентов этих мест больше, у мазды?))

Багажник у нее ни какой, сзади места нет, интерьер тоже ничего нового не предъявляет.

Рафик — это вообще женская машина, за 2 года я одного мужика за рулем данного авто видел).

Как может нормальный мужик взять кросс с такой ценой и таким клиренсом? Остаточная стоимость говорите, а угоняемость? Стоимость КАСКО ни кто не считал?

С аутом нужно сравнивать в первую очередь лесника, т32 и сервант, а побрякушки типа рафика и мазды с тусаном и спортейджом.

Машины из этого теста разноплановые и предлагают разные ценности. Золотую середину ни кто не предлагает, в прошлое ушли подлокотники из двух отделений, открывающееся стекло пятой двери, 7 мест, складывающееся переднее сидение, ящики под передними креслами (все это есть у меня в старушке каптиве). Этого уже в современных кроссах нет, теперь бери куцый монитор, ведро для мусора в подлокотнике с разъемом usb и вариатор с мнимой верой в экономичность — вот теперь современные ценности

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+2

Где nissan X-trail t32 ??? не проплатили статью что-ли?

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-1

Где X-trail t32?

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0

Форестер бы ещё в кампашку и был бы полный японский набор.

Сервант и Мазда весьма интересны. При случае, выбирал бы промеж них.

РАВ4 и Аут очевидные аутсайдеры.

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-1

На RAV4 двухступенчатое отключение систем стабилизации. При однократном нажатии отключается антибукс, но остается курсовая устойчивость, которая и реагирует на снос. Нужно держать кнопку несколько секунд, чтобы отключить все эти системы полностью. Если автор и смотрел в мануал, то очень плохо. Хотя, какие претензии могут быть к человеку, который не заметил кнопку, расположенную на самом видном месте в салоне — посередине, она никуда не спрятана, как у остальных.

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+3

Машины практически равны между собой, выбирать «по фламастерам».

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+4