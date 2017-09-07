Четыре японских кроссовера
Бьются за наши сердца.
В России любят такое.
В Москву Honda CR-V пятого поколения приехала еще зимой, и мы даже успели свести с ней знакомство (ЗР, № 1, 3, 2017), пока она проходила сертификацию. А когда представился случай взять товарный CR-V, подоспела новая Mazda CX‑5. Примечательно, что обе модели поначалу будут предлагаться с флагманскими моторами объемом 2,5 и 2,4 литра соответственно. Грех не столкнуть их в очном противостоянии! Партнерами в тесте выступили Mitsubishi Outlander 2.4 и Toyota RAV4 2.5, занимающие не последние места в сегменте D‑кроссоверов.
|
Передвигаться по бездорожью на RAV4 надо предельно аккуратно — клиренс всего 165 мм. Полностью отключить ESP нельзя, поэтому «рафик» может застрять даже в безобидном месте.
Toyota RAV4
Машина четвертого поколения предстала перед широкой публикой в 2013 году и с тех пор входит в число самых популярных в сегменте. С прошлого года сборка RAV4 для российского рынка осуществляется на заводе в Петербурге.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
|
После нескольких минут езды по бездорожью электроника Аутлендера ограничивает обороты мотора — во избежание перегрева трансмиссии.
Mitsubishi Outlander
Автомобиль третьего поколения показали в 2012 году. Пару лет назад был проведен рестайлинг, а прошедшей зимой Outlander обзавелся новыми опциями. Он единственный в сегменте оснащается мотором V6.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
|
По бездорожью Mazda едет наиболее уверенно, хотя муфта привода задних колес лишена принудительной блокировки.
Mazda CX-5
СХ-5 второго поколения дебютировал прошлой осенью. Конструктивно почти не отличается от предшественника. Дизельная версия нашим покупателям теперь недоступна.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
|
Благодаря увеличенному до 200 мм клиренсу по проселку на СR-V можно ехать без особых опасений.
Honda CR-V
Первый показ CR-V пятого поколения состоялся в 2016 году, однако до России он добрался только нынешним летом. Двухлитровая модификация появится у дилеров в середине осени.
ДВИГАТЕЛИ:
бензиновые:
Свой-чужой
Богато оснащенный Аутлендер!
Жаль, громкий выкрик этот
Исчезает в бездне.
Перед выездом проштудировал результаты наших групповых тестов с участием Аутлендера и обнаружил, что всякий раз он оказывался в ауте. Лишь однажды, сразу после дебюта, разместился в середине балльной таблицы. А ведь «чужестранец» (так переводится его имя) для нас не чужой — его выпускают в Калуге.
|
Святая простота! Это первое, что приходит на ум.
|
Система кругового обзора — прерогатива топ-версии Ultimate.
|
Интерьер уже устарел и уступает молодым соперникам в качестве отделки. Вялый вариатор никак не отнесешь к числу достоинств Mitsubishi.
|
Мультимедиасистема красива и удобна, но на навигатор японцы поскупились.
|
Огромная — не промахнешься! — кнопка отвечает за смену режимов полноприводной трансмиссии.
|
Заглушки намекают, что Outlander может обзавестись дополнительным оборудованием. Не помешало бы!
Нельзя сказать, что японцы махнули на Outlander рукой. Напротив, модернизируют его почти каждый год, за что честь им и хвала. То в борьбе с перегревом установили радиатор вариатора (а зачем его убирали?), то обновили внешность, то внедрили усовершенствованную полноприводную трансмиссию для версий с мотором V6. А в этом году вышло богатое исполнение Ultimate со светодиодными противотуманками, камерами кругового обзора, системами контроля слепых зон и обнаружения помех при движении задним ходом и с новой мультимедиасистемой Mitsubishi Connect. Всё это добро мы и оценили, благо тестовый Outlander — как раз во флагманском исполнении.
Чуда не произошло. Outlander на фоне конкурентов — как Ахилл, который никак не может догнать черепаху: те всё время оказываются на шаг впереди. Вот и сейчас, несмотря на очередное обновление, внутри «аута» явственно ощущается привкус старомодности. Мрачная черная отделка, простенькая экокожа, нехитрые сиденья с куцым диапазоном регулировок. Новая мультимедиасистема понравилась логичным интерфейсом и быстрыми откликами, но удивила отсутствием навигатора. Информатор GPS-координат — слабое утешение. Уши лепестков вариатора напрочь перекрывают пиктограммы на подрулевых переключателях, а селектор трансмиссии расположен слишком низко. И решительно некуда пристроить смартфон. Для машины за 2 109 990 рублей многовато огрехов.
|
MITSUBISHI: профиль сидений хорош, но диапазоны регулировок маловаты.
|
Сзади просторно, а по ширине салона Mitsubishi и вовсе не имеет равных в тестовом квартете. Угол наклона спинок сидений можно регулировать, но этим блага и исчерпываются: верхних дефлекторов нет, равно как и медиаразъемов. Для современной машины — несолидно.
Отчасти Outlander реабилитировался на ходу. В городе он подкупает хорошей обзорностью и слаженным дуэтом 167‑сильного двигателя и вариатора. Но стоило выехать на трассу, как идиллия улетучилась, словно содержимое бутылки саке в японском ресторане. Мотор надсадно верещит при активном ускорении, да и дорожных шумов многовато. Тряская подвеска вынуждает сбрасывать ход даже перед скромными с виду ямами. Попадется неровность калибром побольше — последует болезненный удар, на который отзывается не только сиденье, но и руль. Конкуренты такого себе не позволяют.
Даже на ровной, как стекло, дороге Mitsubishi не дарит удовольствия: невнятное усилие на руле, ярко выраженная недостаточная поворачиваемость и норовистые тормоза, схватывающие в самом конце рабочего хода педали. А еще при резком замедлении Outlander слегка елозит по траектории и противно скрипит шинами — от машин с АБС я давненько такого не слышал. Это явно не герой моего романа.
|
Outlander вмещает 456 литров. Пятой двери не мешало бы подниматься повыше.
|
MITSUBISHI: тестовый Outlander снабжен металлической защитой моторного отсека, но это дилерская опция. В базе защита пластиковая.
Но теплится надежда на внедорожные таланты. И на этом поприще «чужестранец» выступил неплохо. Можно заблокировать многодисковую муфту в приводе задних колес (это позволяет и Toyota RAV4). Главное — отключить ESP, чтобы не душила мотор.
В грязевых ваннах «аут» чувствует себя уверенно. Нахраписто продираюсь вперед, раскидывая колесами лепешки размокшего грунта. И всё бы хорошо, но дубовая подвеска на буераках вытрясает душу. Не прошло и десяти минут, как захотелось остановиться и перевести дух.
Жесткую подвеску и шумный силовой агрегат не прикрыть никакими рестайлингами. Чтобы выступать на равных с более современными «японцами», Аутлендеру необходима смена поколений.
Нерафинированный
Бестселлер рынка
Мы критикуем.
И так бывает.
Заглянув в статистику продаж 2016 года, я присвистнул: RAV4 стал самой популярной Тойотой в России! Реализовано 30 603 машины — седьмое место в «абсолюте» российского модельного зачета. Отставание конкурентов — кроссоверов D‑сегмента — внушительное. Так, занявший второе место Nissan X‑Trail нашел лишь 17 886 покупателей. При всем при том в наших последних тестах RAV4 убедительными выступлениями не отметился. Может быть, сейчас, после проведенной локализации, он раскроется во всей красе?
|
Приборы простоваты, но к информативности претензий нет.
|
Впечатление от камер кругового обзора портит слабенькое разрешение цветного экрана.
|
Салон Тойоты отделан непритязательными материалами — от бестселлера ждешь большего. У селектора автомата неудобный мелкий набалдашник и ощутимые люфты.
|
Графика навигатора устаревшая. Нужно брать пример с Мазды и Хонды.
|
Нижний ряд кнопок — вне зоны видимости водителя.
|
Скорее сборная России выиграет чемпионат мира по футболу, чем Toyota откажется от этого примитивного рычажка управления круиз-контролем.
Ныряю в салон в тайной надежде увидеть новую мультимедиасистему с Яндекс.Навигатором, но это опция лишь для исполнения Exсlusive. А в нашей машине — обычный навигатор с устаревшей графикой, словно последние десять лет IT-индустрия топталась на месте. Салон RAV4 оставляет смешанное чувство. Камеры кругового обзора, система автоматического торможения перед препятствием, площадка с индукционной зарядкой смартфонов — это круто. Но как выветрить дух казенщины?
«Кирзовый» пластик и примитивный рычажок управления круиз-контролем, «притороченный» к рулю, навевают грусть-печаль. Удивление вызывает не только рукоятка ручника (у конкурентов — клавиша), но и его пластиковая отделка. И это в машине за 2 134 000 рублей?!
Зато обзорность прекрасна, как и удобство посадки. Эргономика первого порядка вопросов не вызывает: основные органы управления расположены как надо и где надо. А вот второстепенные кнопки-переключатели раскиданы как попало и безо всякой, по крайней мере понятной нам, логики. Ну почему кнопка включения обогрева руля — около кнопки блокировки муфты, а клавиши обогрева сидений — рядом с управлением режимами вариатора? А ведь в салоне есть заглушки — так что же помешало всё скомпоновать по-человечески?
|
TOYOTA: сиденья классно скроены, но кожа — без перфорации, в жару быстро прилипаешь.
|
Задний ряд в RAV4 хорош простором, но не удобством. Хорошо, что предусмотрены обогрев сиденья и регулировка спинок по углу наклона.
На ходу «рафик» хорош. До сотни разгоняется за 9,4 секунды: чуть медленнее Мазды и на целую секунду быстрее Хонды и Mitsubishi. Отличное дополнение к бодрому моторчику — 6-ступенчатый автомат, который всегда точно и своевременно подтыкает нужную передачу. Пришпоривать Тойоту — в удовольствие! Да и управляемость вполне азартная. Если, конечно, простить посредственную обратную связь на руле.
|
Помимо традиционного бардачка перед передним пассажиром в RAV4 есть довольно вместительная полка.
|
В RAV4 нет ни дополнительных воздуховодов, ни USB-разъемов. Пассажирам приходится довольствоваться лишь 12-вольтовой розеткой у самого пола.
В ходе последнего обновления RAV4 обзавелся более мягкими пружинами и перекалиброванными амортизаторами, которые, может, и повысили плавность хода, но совсем чуть. Толчки, перестукивания, болезненные удары — всем этим Toyota потчует с энтузиазмом, достойным лучшего применения. Особенно достается задним пассажирам. Подголовники второго ряда дрожат так, что поймать их в фокус невозможно! И всё же дискомфорта Аутлендера здесь нет. Во‑первых, руль не рвется из рук. Во‑вторых, тряска проявляется на более высоких скоростях, нежели в Mitsubishi.
Для бездорожья наш RAV4 подходит слабо, и тому есть несколько причин. Главная —165 мм дорожного просвета. Несерьезно! Памятуя об этом, я съезжал с асфальта очень осторожно. Вроде и муфту предварительно заблокировал, но всё равно завяз в раскисшем поле. Вращающиеся колёса моментально осаживает ESP.
|
Сетка-гамак в багажнике Тойоты — удобная штука! Объем скромный: 404 литра.
|
TOYOTA: торчащие трубы выхлопной системы резко ухудшают геометрическую проходимость.
Так, и «где у него кнопка?» Отключить «антибукс» сумел, только заглянув в мануал. Не зря я ругал хаотичное размещение кнопок: клавиша ESP off — в верхней части центральной консоли, возле индикаторов непристегнутых ремней. Отмазка в стиле «рафик не виновен» в данном случае не работает. Еще как виновен! Как выяснилось, толку от этой функции мало, поскольку электроника дает буксовать только при прямолинейном движении. Стóит вывернуть руль и открыть дроссель, как ESP определяет начало заноса и отрубает тягу.
В общем, несмотря на многочисленные плюсы, RAV4 выглядит эклектично. Еще пару лет назад в сравнении с конкурентами он метил в лидеры, а сейчас переместился в разряд середнячков. Но покупателей сей факт, похоже, не смущает. Они выбирают RAV4 за легендарную тойотовскую надежность и высокую остаточную стоимость. А это козыри из разряда не бьющихся. И высокие продажи «рафика» — лучшее тому доказательство.
Акселерат
Простор с комфортом
Восторг вызывают.
Но не цена.
Разглядывая новый CR-V, я вспоминал одну телепередачу: в ней утверждали, что японцы, выросшие у себя на родине, ниже японцев, с детства живущих в США. Объяснялось это разницей в питании, а также в образе жизни — американская молодежь подвижнее и больше занимается спортом. Вот и с CR-V так. Пока его делали в Японии, он был компактным и поджарым. А новый автомобиль импортируется из США — так стóит ли удивляться тому, что он изрядно прибавил в габаритах? Шире конкурентов, да и выше. Акселерат!
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Столь авангардных приборов в других кроссоверах класса D не увидишь.
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Символы на регулируемом HUD-дисплее маловаты — приходится вглядываться.
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Интерьер прибавил в качестве отделки и богатстве оснащения, но остался узнаваемым — в первую очередь благодаря центральной консоли. Пристроенный на центральной консоли селектор вариатора давно стал отличительной чертой CR-V.
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Камера заднего вида предлагает три варианта изображения. На фото — один из них.
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При включении правого поворотника на экран выводится картинка со встроенной в правое зеркало камеры.
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Громкость можно регулировать, нажимая на края сенсорного ползунка либо просто проводя пальцем.
Увы, надпись Made in USA обернулась потерей знаменитого японского качества сборки. Кузовные зазоры настолько велики, что в них влезает палец. Да и швы в дверных проемах смотрятся грубо и неопрятно. Прежде за Хондами такого не наблюдалось.
А вот в салоне — полный плезир. Качество отделки хулить не за что, добротность материалов — тоже. Авангардный дизайн зацепит многих. Г‑образный селектор вариатора на консоли необычен, но это традиция для CR-V. Главная же «фишка» — «переломленная» надвое центральная консоль, верхний ярус которой целиком занимает планшет Android Display Audio (A‑DA). Настройки интерфейса позволяют менять количество и расположение иконок на экране. А с осени будет и штатный Яндекс.Навигатор.
Панель приборов тоже с «изюмом». В ее центральной части — виртуальный спидометр, а также ленточный тахометр, выключаемый через меню. Хорош и руль с сенсорными кнопками громкости.
|
HONDA: кресла подкупают выверенной формой и многочисленными регулировками.
|
Садиться в Хонду очень удобно, поскольку задние двери распахиваются на прямой угол. Пассажирам в CR-V просторнее всего. Cиденья — с обогревом, спинки регулируются по углу наклона (правда, выбор ограничен двумя положениями).
Тестовая машина снабжена прозрачным экраном (он выплывает за козырьком приборов), на который выводятся показания навигации и скорости. Смотрится это решение бюджетненько. Даешь проекцию на лобовое стекло!
Вслед за большим кроссовером по имени Pilot новый CR-V обзавелся камерой в правом боковом зеркале. Изображение с нее выводится на экран при включении правого поворотника. Забавно, но проку мало. Лучше бы установили полноценный обогрев всего лобового стекла, а не только зоны покоя стеклоочистителей. Кроме того, не помешало бы добавить функцию автоматической активации дворников после включения омывателей.
А вот во что вмешиваться категорически нельзя, так это в конструкцию передних сидений. Хороши! Удобный профиль, масса регулировок, приятная отделка.
|
Бокс в подлокотнике Хонды настолько велик, что ему понадобилась передвижная крышка-органайзер.
|
У Хонды есть два USB-порта и верхние дефлекторы обдува.
На других рынках топ-версия CR-V оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 193 л.с. В России даунсайзинг не в чести, поэтому к нам поставляют машины с 2,4‑литровым 188‑сильным атмосферником. И это правильно. Двигатель прекрасно уравновешен и работает практически безмолвно — японцы даже отказались от шумоизоляции капота.
|
Багажник CR-V самый вместительный в квартете — 468 литров.
|
HONDA: моторный отсек прикрыт пластиковым пыльником. У предшественника и этого не было.
Разгонная динамика убедительна. По паспортным данным, CR-V разгоняется до сотни на целую секунду дольше RAV4, однако на деле отставание не так заметно. Outlander остается далеко позади.
У Хонды, как и у Mitsubishi, - вариатор, но настроен он иначе. CR-V не так рьяно стартует, зато набирает скорость с меньшими задержками. В общем, ездить удобнее.
По сравнению с азартной машиной прошлого поколения, новый CR-V более степенен, он не так резко откликается на руль и вальяжно покачивается на дорожных волнах. Заметно лучше стала плавность хода: по этой части CR-V кладет на лопатки и RAV4, и Outlander. Буераки Honda глотает с аппетитом. Чего подвеска не любит, так это неровностей с острыми кромками: проезд через них отзывается болезненными ударами, пробегающими нервной дрожью по кузову.
Помнится, прежний CR-V не радовал нас на бездорожье. На новом можно ехать чуть смелее. Клиренс увеличен до 200 мм, больше стали углы съезда и рампы. По сухим буеракам Honda передвигается уверенно, но в грязи может подкинуть проблем на пустом месте. Мы неожиданно застряли, пересекая раскисшую колею: передние колеса буксуют, а задние и не думают им помогать — почти не вращаются! Похоже, в электронных мозгах полноприводной трансмиссии надо кое-что подкрутить.
Впрочем, препятствием в борьбе за кошельки покупателей станет отнюдь не скромная проходимость CR-V, а высокая цена. Тестовая машина при схожем уровне оснащения более чем на 150 тысяч дороже топ-версий конкурентов.
Крепкая пятерка
Ряд пожеланий
Учли японцы.
Комфортнее стало.
Мазде CX‑5 принадлежит неформальное достижение: она победила во всех наших групповых тестах, в которых принимала участие. Поэтому машину нового поколения мы рассматривали с особым пристрастием, благо рассматривать такую красотку приятно.
|
Глядя на эту оцифровку, вспоминаешь «инструментарий» BMW.
|
Проекцию непосредственно на лобовое стекло в своем сегменте предлагает только Mazda.
|
Качество отделки салона CX-5 и его эргономика заслуживают превосходных эпитетов. Автомат Мазды пленяет быстродействием и мягкостью переключений.
|
Карты прорисованы неплохо, а вот дисплей маловат.
|
Функцию «старт-стоп» можно отключить. Равно как и систему удержания в полосе движения.
|
Информационно-развлекательная система управляется при помощи шайбы. Логика и удобство пользования проработаны на отлично.
Облик абсолютно узнаваемый. Обводы, габариты — всё как у предшественницы. Но появилась утонченность в деталях. Радиаторная решетка, вместо банальных планок, украшена маленькими турбинками, привлекают внимание и противотуманки размером с пятирублевую монету.
Салон — добрый шаг в сторону премиума. На фоне японских одноклассников — что бутик-отель против типовых «трех звезд». Повсюду добротный мягкий пластик; бардачок и бокс в подлокотнике покрыты мягкой тканью, аудиосистема с акустикой Bose выдает кристально чистый звук. Уровень!
|
MAZDA: «мебель» простенькая, а подголовники очень жесткие.
|
У Мазды двери открываются почти на прямой угол, однако по простору она Хонде не конкурент: наш испытатель Денис Панов ростом 190 см усаживается «сам за собой» впритык.
Кнопки, клавиши и рычажки? По фидбеку и тактильным ощущениям это почти BMW или Audi. Особенно понравились управляющие микроклиматом и информационно-развлекательной системой шайбы с насечкой. Интерфейс мультимедиа, пожалуй, лучший среди себе подобных: всё предельно ясно и понятно. Жаль, экран по нынешним временам невелик (в навигационную карту приходится вглядываться), а еще бесит слишком долгая — секунд пять — загрузка списка радиостанций.
CX‑5 серьезно продвинулся по части электроники. Появилась проекция приборов на лобовое стекло (качество и информативность картинки не хуже, чем в упомянутых выше BMW и Audi), функция мониторинга слепых зон и даже система удержания в полосе движения, которую никто из сегодняшних соперников не предлагает. Чем Mazda не смогла их переиграть, так это сиденьями: они самые обычные.
|
Приятно внимание к мелочам: ниши покрыты мягким материалом, исключающим бряцание предметов.
|
В СХ-5 есть дополнительные дефлекторы обдува, и только у него задние подлокотники отделаны мягким пластиком. Есть и обогрев (трехступенчатый!) сидений, кнопки управления которым спрятаны в откидном подлокотнике. Здесь же нашлось место для пары USB-разъемов и площадки под гаджет.
На холостых оборотах мотор совершенно не слышен, да и на ходу он молчун. Но тянет аки зверь! Малейший импульс акселератором, и машина рвет вперед. Причем не важно, на какой отметке в тот момент стрелка спидометра — «20» или «120». Автомат-умничка всё понимает с полуслова, с полудвижения. Когда надо, скидывает одним махом сразу три передачи, когда нет — держит малые обороты и экономит топливо.
Главное откровение — поразительная плавность хода, чем никак не могла похвастать машина предыдущего поколения. По разбитому асфальту CX‑5 катит как по бархатной дорожке — в этом классе такую безмятежность мне еще не доводилось встречать. Подвеска с легкостью проглатывает разнокалиберные ямы, которые дают о себе знать разве что микроударами на руле.
|
В Мазду входит только 404 литра поклажи. Погрузочная высота — наибольшая в квартете.
|
MAZDA: защита пластиковая, но днище практически плоское, ни один элемент не торчит.
При этом инженерам удалось сохранить легкую, воздушную управляемость. Как непринужденно Mazda ввинчивается в разномастные повороты, насколько крепко она держится за траекторию, сколь точен и отзывчив ее руль! Отличное шасси! Подобное жизнелюбие и легкость бытия в этом сегменте может продемонстрировать разве что Volkswagen Tiguan. Который, к слову, в богатой комплектации и с сопоставимым по мощности мотором будет на полмиллиона дороже.
К тормозам пришлось приноравливаться. В эффективности замедления СХ‑5 не уступает конкурентам, но информативность привода так себе. Механизмы не притерлись? Так ведь и CR-V нам достался новехоньким, однако там взаимопонимание с левой педалью находишь сразу.
Вне асфальта Mazda не спасовала. Особых внедорожных режимов не предусмотрено, заблокировать муфту нельзя, но CX‑5 прет по грязи с невозмутимостью настоящего внедорожника. Есть весомые преимущества и перед «автоматическим» RAV4: клиренс 200 мм и практически гладкое днище.
* * *
RAV4 и особенно Outlander уже не производят впечатления сильных игроков. И проблему эту «точечно» не решить — только сменой поколений. Благо «сменщики» на подходе. Но задел у Мазды такой, что пока ей ничто не грозит.
Молодость зажигает,
Красота ворожит.
Не устоять перед ними.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
HONDA CR-V
|
MAZDA CX-5
|
MITSUBISHI OUTLANDER
|
TOYOTA RAV4
|
Снаряженная / полная масса
|
1586 / 2130 кг
|
1565 / 2143 кг
|
1505 / 2210 кг
|
1540 / 2130 кг
|
Время разгона
|
10,3 с
|
9,0 с
|
10,5 с
|
9,4 с
|
Максимальная скорость
|
190 км/ч
|
195 км/ч
|
198 км/ч
|
180 км/ч
|
Радиус разворота
|
5,5 м
|
6,0 м
|
5,3 м
|
5,3 м
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92, АИ-95 / 57 л
|
АИ-92, АИ-95, АИ-98 / 58 л
|
АИ-92, АИ-95 / 60 л
|
АИ-95, АИ-98 / 60 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
9,8 / 6,2 / 7,5 л / 100 км
|
9,2 / 6,1 / 7,2 л / 100 км
|
9,8 / 6,5 / 7,7 л / 100 км
|
11,6 / 6,9 / 8,6 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
P4 / 16
|
P4 / 16
|
P4 / 16
|
P4 / 16
|
Рабочий объем
|
2356 см³
|
2488 см³
|
2360 см³
|
2494 см³
|
Степень сжатия
|
11,1
|
13,0
|
10,5
|
10,4
|
Мощность
|
137 кВт / 186 л.с. при 6400 об/мин
|
143 кВт / 194 л.с. при 6000 об/мин
|
123 кВт / 167 л.с. при 6000 об/мин
|
132 кВт / 180 л.с. при 6000 об/мин
|
Крутящий момент
|
244 Н·м при 3900 об/мин
|
257 Н·м при 4000 об/мин
|
222 Н·м при 4100 об/мин
|
233 Н·м при 4100 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
CVT
|
A6
|
CVT
|
A6
|
Передаточные числа:
|
2,65–0,41 / 1,86–1,25
|
3,55 / 2,02 / 1,45 / 1,00 / 0,71 / 0,60 / 3,89
|
2,63–0,38 / 1,96
|
3,30 / 1,90 / 1,42 / 1,00 / 0,71 / 0,61 / 4,15
|
Главная передача
|
3,24
|
4,33
|
6,03
|
4,07
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
McPherson / многорычажная
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые /дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
235 / 60 R18
|
225 / 55 R19
|
225 / 55 R18
|
235 / 55 R18
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
HONDA CR-V
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
25
|
MAZDA CX-5
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
71
|
MITSUBISHI OUTLANDER
|
15 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
110
|
TOYOTA RAV4
|
10 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
107
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
HONDA CR-V
|
MAZDA CX-5
|
MITSUBISHI OUTLANDER
|
TOYOTA RAV4
|
Просвет
|
a
|
200 мм
|
200 мм
|
190 мм
|
170 мм
|
b
|
210 мм
|
210 мм
|
210 мм
|
165 мм
|
c
|
215 мм
|
230 мм
|
220 мм
|
195 мм
|
Угол
|
α
|
23,0°
|
21,0º
|
22,0º
|
23,0º
|
β
|
25,5°
|
26,5º
|
23,0º
|
26,5º
|
γ
|
18,0°
|
18,0º
|
18,0º
|
14,5º
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
HONDA CR-V
|
MAZDA CX-5
|
MITSUBISHI OUTLANDER
|
TOYOTA RAV4
|
Рабочее место водителя
|
У Хонды лучшие сиденья: отлично спрофилированные, со множеством регулировок. Органы управления всех машин удобные, с хорошей эргономикой. Исключением стал Outlander: селектор вариатора расположен слишком низко, огромные лепестки ручного переключения перекрывают подрулевые рычажки. Mitsubishi и Toyota вышли в лидеры по обзорности.
|
Сиденье
|
9
|
8
|
8
|
9
|
Органы управления
|
9
|
9
|
8
|
8
|
Обзор
|
8
|
8
|
9
|
9
|
Салон
|
Mitsubishi огорчил неизолированными порогами, о которые легко испачкать брюки. Он же, наряду с RAV4, удивил задними дверями, открывающимися на малый угол. Самый тесный второй ряд оказался у Мазды. А еще у CX‑5 (а также у RAV4) не шибко просторный багажник. Honda и Mitsubishi лучше подходят для перевозки грузов.
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
8
|
8
|
Багажник
|
9
|
8
|
9
|
8
|
Ходовые качества
|
Лучшая управляемость — у СХ‑5 и RAV4. Они и заметно шустрее, поскольку снабжены гидромеханическим автоматом. Вариаторные Honda и Mitsubishi слишком долго выходят на высокие обороты. Настройка тормозов больше понравилась у RAV4 и CR-V.
|
Динамика
|
8
|
9
|
8
|
9
|
Тормоза
|
9
|
8
|
8
|
9
|
Управляемость
|
8
|
9
|
8
|
9
|
Комфорт
|
По части шумоизоляции однозначно лидирует СХ‑5: тихо, как в сейфе! В антигерои запишем Outlander: громко работает подвеска, колесные арки шумоизолированы слабо. Mazda и Honda опередили своих оппонентов в плавности хода. Неважно выступил Mitsubishi, чья подвеска не переваривает разбитый асфальт.
|
Шум
|
8
|
9
|
7
|
8
|
Плавность хода
|
9
|
9
|
7
|
8
|
Климат
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Лучшая геометрическая проходимость — у CR-V и CX‑5: клиренс достойный, равно как углы въезда и съезда. У Хонды слабая дилерская сеть, а у Тойоты мал межсервисный интервал. Outlander и CR-V можно заправлять бензином АИ‑92. У Хонды нет полноразмерной запаски.
|
Геометрическая проходимость
|
9
|
9
|
8
|
7
|
Сервис
|
7
|
8
|
9
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
7
|
9
|
7
|
Промежуточная оценка
|
8,47
|
8,40
|
8,13
|
8,26
|
Поведение вне дороги
|
RAV4 вновь огорчил невозможностью полностью отключить систему стабилизации. Сплоховал и CR-V: не хотел подключать заднюю ось при пересечении колеи. Машины с вариатором уступили в выносливости «автоматическим»: после пяти минут езды по тяжелому грунту не дают мотору развивать высокие обороты.
|
Энерговооруженность
|
7
|
8
|
9
|
7
|
Выносливость
|
8
|
9
|
8
|
9
|
Ходы подвесок
|
8
|
8
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,33
|
8,39
|
8,17
|
8,22