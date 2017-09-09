В далеком 2002 году мы с коллегой впервые решили провести отпуск в Финляндии. Сели в машины, собрали пожитки и… я всерьез «заболел» этим тихим и уютным мирком. Много раз отдыхал там с семьей и друзьями, исколесил почти всю страну, ни разу не останавливаясь в одном месте. И вот, спустя 15 лет мы, почти случайно, арендовали тот же коттедж, что и в первый раз. Круг замкнулся.

Фольксвагеновский микроавтобус — машина в Финляндии популярная. Таким здесь не удивить. Разве что комплектацией…

Конечно, волос на голове поубавилось и объем «талии» подрос. Вместо маленького старшего сына с нами — подросшая младшая дочь. И веселиться за полночь уже не тянет. И огненная вода в тех объемах не потребляется…. Но изменились не только мы, изменился мир вокруг нас.

Дороги

Ленинградка никогда не была приятной для езды трассой: загруженная, идущая сплошь по населенным пунктам. Но она теперь заметно лучше и безопаснее. Практически не осталось изрытых, как после бомбежки, участков, покрытие вполне сносное, разметка четкая, появились разделительные отбойники. Самые гиблые места вроде выезда из столицы и Вышнего Волочка можно объехать по платным скоростным дорогам. Встречаются, конечно, подарки в виде реверса на мосту и сопутствующей громадной пробки. И все же путь до Питера стал немного приятней.

Северную столицу теперь можно обойти по КАДу — питерской окружной. Здесь тоже бывают пробки, но это куда лучше, чем тащиться через огромный, забитый транспортом город. Дальше небольшой скоростной участок (платный, конечно), кусочек недостроенной дороги и ухоженная, хотя и двухполосная, трасса «Скандинавия» до самого Выборга. Дорога до КПП Светогорск — отдельная история. Ее вечно починяют, но лучше она, увы, не становится.

Дороги в Финляндии узкие, но ровные и ухоженные. И движение здесь не слишком плотное.

У финнов все по-прежнему: дороги ухожены, качество покрытия от хорошего до отличного, ограничения скорости строгие и повсеместные. Машин немного, едут спокойно, если и превышают, то несильно. Правила, в основном, соблюдают. Даже местные грейдеры, как всегда, подсыпаны и выглажены — можно ехать быстро, но не стоит забывать, что гравий под колесами — штука скользкая. Мы же не в ралли участвовать приехали, а отдыхать.

Полный привод — опция в Финляндии излишняя, особенно летом. Местные дороги имеют прекрасное гравийное покрытие. Еще и грибы по обочинам растут. Запасное колесо расположено под днищем и не съедает полезный объем салона. Подвешено оно достаточно высоко и не ограничивает внедорожные способности.

Граница

Давно уже переходим границу в Светогорске — здесь народу поменьше, чем в соседних Торфяновке или Брусничном. Но и тут в былые годы можно было простоять несколько часов. В четырнадцатом году все изменилось: легковушек мало и ни одного грузовика — кризис, однако, плюс политика… Сейчас поток есть, но совсем не тот, что раньше. Наши погранцы стали чуть приветливей и расторопней. Финны — те же холодные служебные роботы. Кстати, у них появилась новая функция — минимальное знание русского языка. Одного из служак заинтересовали наши с женой долгоиграющие французские визы — проверял их долго и пристально, а напоследок нам устроили корректный, но пристальный досмотр автомобиля. В итоге потеряли на границе часа полтора с учетом посещения магазинчика беспошлинной торговли. Это малозаметное заведение предлагает алкоголь втрое дешевле, чем в финских магазинах. Только про нормы ввоза забывать не стоит — литр крепкого на взрослого.

На ходу Мультивен — хорошая легковая машина, быстрая и комфортабельная. Лишь подвеска, пожалуй, жестковата.

На обратном пути почувствовали себя привилегированными людьми — проходили нашу границу через отдельный коридор для россиян, пока финны уныло стояли в очереди. Обидно за них, но сразу вспоминается любой европейский аэропорт, где ты стоишь в конце длинного хвоста, а европейцы шпарят без остановки через коридор «для своих».

Транспорт

Ох, как здесь все изменилось! Российский автопарк за пятнадцать лет обновился кардинально, но и финский заметно посвежел. Мало осталось по-фински ухоженных двадцати-тридцатилетних старушек, почти исчезли родные Лады, появились дорогие автомобили. Причем владелец новенькой пятерки БМВ или (вызов обществу!) Порше катится вместе со всеми, соблюдая правила. Это потому, что все они холодные роботы? Да нет, просто у них ценности другие. И штрафы!

За рулем удобно. Все как в обычной легковушке. Только посадка за рулем высокая, автобусная. Благодаря тому, что рычаг коробки передач расположен на приливе центральной панели, попасть в пассажирский отсек с водительского места можно не выходя из автомобиля.

Наш транспорт тоже изменился. Вместо вазовской «четверки» и Волги, на которых мы путешествовали пятнадцать лет назад, — полноприводный минивэн Volkswagen Multivan, отлично подходящий для подобных путешествий: быстрый, вместительный и комфортный. «Сарайчик» с легкостью проглотил огромную кучу нашего скарба: чемоданы, сумки, удочки и даже лодочный мотор с причиндалами. Позже, перепробовав всевозможные варианты трансформации салона, девчонки соорудили себе уютное пассажирское купе: удобное для езды, сна, тихих и не очень игр, потребления чипсов и газировки. Причем устроиться удалось так, чтобы не беспокоить в дороге надзиравшую за всем этим безобразием маму. Иначе можно было нарваться на неприятности — лишиться чипсов или возможности баловаться с индивидуальным «климатом», устраивая то Африку, то Северный полюс!

Возможности трансформации салона

Мы же с коллегой в это время рулили по очереди, находя в машине новые достоинства. Во-первых, Multivan с 204-сильным бензиновым двигателем рабочим объемом 2 литра с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом достаточно динамичен, что очень кстати для обгонов на Ленинградке с ее реверсивной полосой или на узких финских дорожках. Автоматическая 7-ступенчатая коробка передач DSG с двумя сцеплениями работает мягко и почти незаметно. Единственное, ей не нравится городская толкотня, когда постоянно приходится переключаться с первой на вторую и обратно — чувствуется некая нервозность в ее работе. Во-вторых, лобастый автобус вполне экономичен: при нашей дерганой езде расход не превышал 11 литров на сотню, а при размеренном перемещении по Финляндии был и того меньше — около 9 литров. Очень важное достоинство, учитывая их цены на бензин. В-третьих, два рослых мужика разной степени упитанности прекрасно устраивались за рулем и не жаловались на затекшие ноги или боль в спине. По части эргономики немцам не занимать. В-четвертых, Volkswagen тихий и комфортный, особенно на ровных финских дорогах. Скорость почти не чувствуется и тормозить перед поворотом лучше по спидометру, а не по своим ощущениям, которые здесь запросто могут обмануть.

Варианты трансформации багажного отсека

Несмотря на все достоинства, мы нашли и к чему придраться: высокая, большая машина требует некоторой сноровки от водителя во время быстрых перестроений — норовит вывалиться дальше, чем нужно. Она чувствительна к порывам бокового ветра. Да и подвеска настроена слишком по-европейски — несмотря на то, что наш автобус с адаптивным шасси DCC с электронно-управляемыми амортизаторами, даже в комфортном режиме она отрабатывает ямы довольно жестко и шумно.

Эта куча рыболовного снаряжения легко уместилась в багажнике Мультивена. И еще осталось место для сумок, чемоданов и прочих пакетиков.

Отмотали двадцать часов пути, мы на месте и почти живые. Спасибо тебе, Ваген, за доставку! И пусть Волга с «четверкой» останутся приятными, но все же воспоминаниями.

Цены

Кто говорит, что в Финляндии все дешево, мягко говоря, не прав. Никогда тут дешево не было! У нас жизнь дорожает и у них тоже. У нас, правда, быстрее. И разрыв сокращается. Как вам бензин по полтора евро за литр? Пятнадцать лет назад были еще финские марки и топливо стоило в пересчете на евро рубль с хвостиком. Сходить в музей впятером — 50 евро с учетом детских льгот. Ужин в ресторане без выпивки — по 30 с лишним евро на брата. Штраф за просроченную на пять минут платную парковку — 40 евро. А местная цена на сигареты — лучший стимул бросить курить.

Большинство заправок в Финляндии автоматические. На многих терминал имеет русифицированное меню. Цены на бензин душераздирающие.

Цены на аренду коттеджей очень разные и выбор большой: наш скромный домик со всеми удобствами обошелся в 850 евро за 12 дней на пятерых. Это минимум, дешевле только дома без электричества и с туалетом типа сортир. Ради экономии пожертвовали площадью дома, стиральной и посудомоечной машинками.

Готовить лучше самим. Продукты качественные, цены на некоторые вполне соизмеримы с российскими, но в среднем все же подороже наших будут. Причем продукты у финнов тоже дорожают. Картошка стоит 65 центов за кило. Пару лет назад покупали ее по 45 центов, а когда-то — и по 20. Пакет молока — 1,15 евро, год назад — 1,05. Недешевы мясо и рыба. Свежий местный судачок стоит аж 14 евро за кило. Лучше сами поймаем и наедимся вдоволь.

Вода, камни, лес — типичный финский пейзаж. Такие картинки здесь можно увидеть повсюду. Рыбы в местных водоемах много. Она, конечно, не вешается на крючок сама. Но при некотором навыке и желании можно выловить вот такого крокодильчика на шесть с лишним кило. Говорят, копченое вредно. Зато как вкусно! Местная рыба упитанная, жирная и обладает отличными гастрономическими качествами.

Алкоголь — отдельная тема, дорог чертовски! «Огнетушитель» (0,7 л) местной водки — 20 евро! Скажи нашим мужикам про такое безобразие… Кстати, за 15 лет цены на алкоголь не выросли!

Так дорого отдыхать в Финляндии или нет? Наша поездка обошлась примерно по 35 тысяч рублей на человека. На экзотические острова не слетаешь и в Париже пару недель на эти деньги не пошикуешь. Хотя отпуск на даче или в палатке, наверно, выйдет дешевле.

Отдых

Говорят, в больших финских городах бурная ночная жизнь? Не знаю, я сюда не за этим еду. Для меня Финляндия — это тишина, природа, уединение, рыбалка, грибы и ягоды. Поэтому забираюсь от людей подальше. А в ближайшем городке никакой ночной жизни — в девять вечера ни одной собаки на улице.

Тишина, красота, покой… Что еще нужно для отдыха любителю природы?

Раньше приходилось бронировать коттедж заранее, в феврале-марте. Сейчас это можно сделать прямо перед отъездом. У нашего хозяина 7 домиков сдается в аренду. И почти все пустуют. Кроме нас один дядька из Питера приехал на три дня. Пятнадцать лет назад у хозяина в доме кафешка работала, он народ по порогам на лодке катал, пруд с форелью был, которую тут же солили или коптили. Сейчас никого, пруд пустой, кафе закрыто, а постаревший хозяин сидит и грустно смотрит в точку… Кризис, однако. И политика…

Зато тишина — аж уши закладывает. А в домике по-прежнему свет, тепло, телевизор, горячая вода и теплый туалет. Садишься утром в лодку, туман, безветрие и никого вокруг. Изловил щуку-другую — вот и радость, и к столу добавка. Жена с девчонками ягод набрали — значит пирог будет на ужин. Красота! Жаль, грибов почти нет. А вечером в баньку. А потом ночь и тишина…

Конец лета — ягодная пора. Аборигены тоже балуются сбором даров природы.

Чтобы окончательно не одичать от такой жизни, иногда выбираемся осмотреть местные достопримечательности: или природное какое чудо или музей чего-нибудь. По музеям финны вообще большие специалисты — каких только нет: автомобильные, авиационные, технические, военные, тракторные. Бывал в музее сельскохозяйственных моторов, который расположен в страшной глуши на старой ферме. Сам открыл, сам зашел, сам посмотрел, сам закрыл и положил монетку в ящик. В этот раз побывали под землей — музей сделали в старой медной шахте.

Медная шахта и обогатительная фабрика работали с 1913 года. Теперь здесь музей. Входя в музейную штольню, надень каску — техника безопасности! И не забудь утеплиться, под землей лета не бывает. Этот механизм много лет поднимал клеть с глубины. Он и сейчас, похоже, в рабочем состоянии.

Можно съездить в большой город, побродить по магазинам, посидеть в кафе. Опять же, это повод побриться и надеть парадные штаны вместо рыбацкого камуфляжа. Часто финны устраивают какую-нибудь движуху: выставки, фестивали, ярмарки. Мы попали на фестиваль еды — рыночную площадь запрудили сотни ларьков, торгующих снедью со всего мира. Попробовали вкусняшек, поглазели… Только город, он и в Финляндии город: суета, народ, платные парковки и... люди совсем не финской внешности и цвета кожи. Что-то тогда, много лет назад, я их не замечал. Ладно у нас в России или в Англии какой — наследие имперского прошлого, тут-то они откуда? И зачем? На стройках работают финны, автобусы водят финны, на фермах батрачат эстонцы, ягоды собирают наши или украинцы… Опять политика, ну ее, надоела. Поеду я обратно в свою избушку, завтра на рыбалку рано вставать.

Центральная Финляндия — озерный край. Вода здесь кругом и всюду.

Двенадцать дней пролетели незаметно. Вещи упакованы, Multivan везет нас обратно. Двадцать часов езды, и мы дома. Очень хочется спать. Сосед за стенкой чем-то стучит. Рабочие на улице преображают столицу — меняют бордюры. Закрываю глаза — вода, скалы, лес и тишина. Уже засыпая, на остатках сознания понимаю, чего нам не хватило для полного счастья. Мультивэна с водителем!

Автор: Игорь Твердунов. Фото: автора и Константина Якубова