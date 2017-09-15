Школа опытных водителей: вы правда умеете правильно поворачивать?

Считаете себя опытным водителем — ну уж никак не хуже других? Проверим это в дорожных ситуациях! Как бы поступили вы исходя из накопленного опыта и соображений безопасности?

Вы наверняка не раз видели на дороге так называемые цепные аварии, в которых собралось по три-четыре, а то и больше попутных автомобилей, догнавших друг друга. Такое может произойти даже на сухом асфальте с хорошим сцеплением. Кому-то из водителей дистанции не хватило, чтобы остановиться, другой отвлекся, третий никак не ожидал и т. д. — причин и их формулировок может быть масса.

Чтобы таких аварий не происходило, необходимо думать и о других участниках движения. К примеру, вы едете по шоссе с максимально разрешенной скоростью 90 км/ч. На ближайшем перекрестке, до которого осталось примерно 150 метров, собираетесь повернуть направо на довольно узкую дорогу. При этом специальной полосы торможения не предусмотрено. Движение по шоссе интенсивное, за вами едут другие автомобили. Как вы намерены выполнить маневр, чтобы не спровоцировать аварийную ситуацию? Выбирайте оптимальный вариант развития событий ниже, а правильный ответ читайте на второй странице.