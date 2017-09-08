Китайский седан Lifan 820 окрестили Murman и начали собирать на заводе в Черкесске. Нам бы отправиться для знакомства с новичком в Мурманск, но нет — двинули на Байкал. Что ж, присмотримся к бизнес-классу по-китайски внимательнее на озерных берегах.

Lifan Murman 1.8

Lifan Murman 1.8 Длина/ширина/высота/база 4865/1835/1480/2775 мм Объем багажника (VDA) 510 л Снаряженная/полная масса 1508/1818 кг Двигатель бензиновый, P4, 16 клапанов, 1794 см³; 94 кВт/128 л.с. при 6000 об/мин; 162 Н·м при 4200–4400 об/мин Топливо/запас топлива АИ‑95/63 л Расход топлива: смешанный цикл 7,7 л/100 км Трансмиссия передний привод; М5

Приезжая к нам работать или на учебу, китайцы часто берут русские имена. Вэйдун становится Юрой, а Шэнли — Виктором. Чтобы общаться проще было. Вот и Lifan 820 вместо числового индекса обрел звучное имя Murman. В Китае он дебютировал в 2013 году, через год его показали на Московском международном автосалоне, пообещав выпустить на наш рынок в 2017‑м. И сдержали слово.

Мýрманы — русское название норвежцев, норманнов. Позднее так стали именовать северные земли, куда высаживались варяги. Однако для знакомства с машиной мне пришлось отправиться, вопреки логике, не в Мурманск, а на восток — на побережье Байкала.

На первый взгляд

Доставшийся для тест-драйва Murman в единственной пока оцененной комплектации Elegance стóит 949 900 рублей. Длина машины — 4685 мм. Колесная база — 2775 мм, как у одноклассников Honda Accord, Nissan Teana и Toyota Camry.

Цена убийственная. Характеристики тоже: двигатель 1.8 мощностью 128 л.с. в паре с 5-ступенчатой механикой… Для китайского рынка выпускают силовой агрегат поинтереснее — 167‑сильный мотор 2.4 с вариатором. У нас такой, но конвертированный до 161 силы появится лишь в том случае, если будет спрос.

Интерьер слегка устаревший, мрачноватый и не слишком уютный. Но через некоторое время с ним сживаешься. Обычно у китайских машин неудобные приборки с раздражающей подсветкой и циферблатами. Здесь — всё консервативно и потому хорошо. Автомобиль такого класса немыслим без автомата. Автоматические трансмиссии Lifan закупает у австралийской компании DSI (Drivetrain Systems International). Уже в базовой комплектации Murman оснащен бесключевым доступом и кнопочным пуском двигателя.

Murman выглядит опрятно и даже привлекательно. Смесь из отдельных элементов, позаимствованных у нескольких европейских машин, сделана довольно умело — дизайнеры на сей раз даже не переборщили с хромом, украсив им только радиаторную решетку, окантовку стекол, дверные ручки, эмблемы и шильдики.

А вот интерьер мрачен: черный пластик (впрочем, приятный на вид и на ощупь), черный же дерматин на сиденьях и дверях, загадочно именуемый экокожей и простеганный ромбиком, плюс вставки под алюминий и грубая имитация дерева. Приборы — архаичного дизайна, с нераздражающей белой подсветкой. Водительское сиденье удобное, но подушка по-азиатски коротковата.

MP3‑проигрыватель читает записи с дисков, USB- или мобильного устройства. Однако, чтобы подключить смартфон, приходится вслепую тыкать разъем в нишу перед ручкой коробки передач. И там же зачем-то примостили кнопку вызова оператора системы ЭРА-ГЛОНАСС. Больше негде было?

Европейские краш-тесты Murman пока не проходил, а в Китае Lifan 820 получил пять звезд за фронтальный удар. Седан оснащен передними и боковыми подушками и надувными шторками безопасности.

Ехать вдвоем на заднем сиденье вольготно и комфортно. Широкий мягкий подлокотник — с двойным подстаканником, прикрытым крышкой. Третий пассажир явно будет толкать соседей плечами, место у него в ногах съедает выступающая консоль.

Багажник просторный — 510 литров. Для длинномеров в спинке вырезан лючок. Жаль, часть полезного объема съедают петли крышки.

Поехали!

В движении ни двигателя, ни шума от дороги почти не слышно, даже с задним пассажиром разговариваешь вполголоса. Схема подвески традиционна для большинства автомобилей такого класса: спереди работают стойки McPherson, сзади — многорычажка. Дорожный просвет на российских версиях увеличили с 121 до 145 мм.

Сюда бы 160‑сильный 2,4‑литровый мотор! А еще лучше — двухлитровый, с турбонаддувом. На машинах в комплектации Premium в качестве опции может появиться люк с электроприводом.

Подвеска, которую настраивали специ­алисты английской инжиниринговой компании MIRA, поначалу производит приятное впечатление: легко глотает многочисленные неровности, надежно держит машину в поворотах. Но это пока Murman не загружен, а скорость не превышает 100 км/ч. С четырьмя ездоками и полным багажником машина выматывает вертикальной раскачкой. И рулевое управление с размазанным «нулем» не прибавляет настроения.

Двигатель откровенно слаб для полуторатонной машины. До сотни Murman разгоняется как старенькая Волга: чуть меньше чем за 16 секунд. На трассе я постоянно держался за рычаг, подтыкая нижние передачи на обгонах и затяжных подъемах. Хотя лишний раз переключаться не хочется: избирательность механизма так себе.

Расход топлива за 500 км пути в рваном режиме едва превысил 9 л/100 км.

Кузов усилен элементами из высокопрочной стали, в дверях — мощные балки.

Полезный объем багажника съедают петли, погрузочный проем заужен. Под полом — полноразмерная 16‑дюймовая запаска, комплект инструмента и домкрат.

Виды на жительство

Кого может заинтересовать Murman? Таксистов и владельцев корпоративных парков. Выглядит неплохо, едет мягко, салон просторный. Дешевле «японцев» и «корейцев». А программа Connect позволяет получить 50‑процентную скидку на каско. Есть и служба круглосуточной помощи Lifan Assistance, которой найдется работа: за время теста у одной из машин отказал кондиционер, у второй терял мощность двигатель, третья и вовсе глохла.

Следует отметить, что это предсерийные образцы. Одобрение типа транспортного средства было получено уже после того, как состоялся наш тест. Тем не менее в один ряд с европейскими, японскими и корейскими машинами Murman не поставишь, ведь он явно уступает в ездовых дисциплинах и отделке интерьера. Его компания — это земляки: Geely Emgrand GT, Changan Raeton, Dongfeng A9, Chery Arrizo 7 и BYD F7.

Китайцы полагают, что Murman может на равных конкурировать с седанами Kia Optima, Ford Mondeo, Mazda 6. У меня иное мнение.

До конца года фирма Lifan собирается продать полтысячи Мурманов. Немного. И в дальнейшем на фантастические показатели китайцы не рассчитывают: в общем объеме продаж автомобилей Lifan на долю Мурмана придется 5–8%.

Основную ставку компания по-прежнему делает на кроссоверы. Так, может, на них и сконцентрироваться?

Хорошо смотрится и мягко едет Вялый двигатель, не лучшее качество сборки

Фото: Илья Пименов и Lifan