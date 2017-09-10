Изучаем состояние гонок на выносливость в России на примере серии Russian Endurance Challenge и ищем ответ на вопрос, зачем организаторы этих соревнований сталкивают на треке в очной ставке Лады и Ламборгини?

По задумке, ночь в гонке должна была наступить незадолго до финиша, в реальности экипажи провели в темноте больше половины заезда.

Затяжные гонки на выносливость популярны во всем мире. Знаменитые «24 часа Ле-Мана» и выросший «вокруг них» чемпионат мира, марафоны в Дайтоне и Спа, целые серии длинных гонок в Европе, Америке и Азии — их любят и гонщики, и зрители.

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России в этом жанре автоспорта пока особо хвастаться нечем. Попытки проводить что-то подобное у нас, конечно, делали. Но то были в основном разовые акции. И самое заметное явление среди российских длинных гонок на сей момент — REC, Russian Endurance Challenge. Впервые ее провели два года назад на подмосковном автодроме Moscow Raceway, а нынешним летом она состоялась в третий раз.

Это четырехчасовая гонка, захватывающая светлое и темное время суток. На старт выходят и профессионалы, и любители. Демократичные технические требования REC позволяют использовать практически любые кольцевые автомобили, отвечающие требованиям гоночной безопасности, - от Жигулей до спортпрототипов. Поэтому стартовая решетка гонки выглядит необычайно пёстро.

Большая разница в мощности и скорости машин разных типов — не беда, поскольку они разделены на разные зачетные группы соответственно характеристикам. Есть и абсолютный зачет, победа в котором наиболее ценна. Машины, конечно, быстро растянулись по четырехкилометровой трассе, но после первого часа гонки лидеры по-прежнему держали дистанцию в несколько секунд. А затем начался грозовой дождь, превративший темный вечер в ненастную ночь. Особые ощущения, надо полагать, испытали пилоты болидов с открытой кабиной.

Бесспорными фаворитами абсолютного зачета были автомобили класса GT3 — Lamborghini и Мерседесы, подготовленные для боевых заездов.

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Погодные злоключения не привели к авариям и серьезным поломкам — все стартовавшие экипажи успешно финишировали по истечении четырех часов. Победил в «абсолюте» экипаж команды Capital RT — Борис Абрамов и Андрей Агафонов (Mercedes-Benz SLS AMG GT3), опередив на шесть секунд Антона Немкина и Ивана Лукашевича (Lamborghini Gallardo GT3). В зачете прототипов CN 2.0, самом массовом, среди семи экипажей лучшими стали Игорь Мухин и Георгий Ефросинин (G‑Drive Racing).

Состязания прошли при поддержке компаний Totek, выпускающей спортивное топливо, и DK Racing — производителя новоиспеченного родстера Shortcut, для которого, к слову, эта гонка стала дебютной.

Для российского родстера Shortcut гонка на выносливость Russian Endurance Challenge 2017 стала дебютной

В планах организаторов на остаток сезона — еще несколько гонок нарождающейся серии REC Club на автодромах в Казани, Нижнем Новгороде и Сочи. И вполне возможно, что из этого в итоге вырастет… Ну, на второй «Ле-Ман» едва ли можно рассчитывать, а вот «24 часа Москвы» — почему бы и нет?