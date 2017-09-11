Рассмотрим четыре варианта: базовые автомобили, средние комплектации с автоматом и минимальным набором опций, специальные версии Life и Monte Carlo у Polo и Rapid соответственно. А на закуску — самые мощные и дорогие версии с турбомотором и роботом DSG.
Базовые версии
Самый дешевый лифтбек Skoda Rapid в комплектации Entry обойдется в 604 000 рублей. Под капотом у такой машины будет скромный 90-сильный двигатель рабочим объемом 1,6 литра и 5-ступенчатая механика. В таком автомобиле нет ровным счетом ничего. Ни аудиосистемы, ни кондиционера. Сэкономили даже на одном заднем подголовнике (центральном) и задних стеклоподъемниках. Такой Rapid найдет применение лишь в таксопарках. Впрочем, даже таксисты стараются отдавать предпочтение более оснащенной версии Active, для которой тот же кондиционер доступен хотя бы в качестве опции.
|
Примерно такую картину увидит покупатель самых дешевых Рапидов.
|
Самый простой Рапид легко опознать по некрашеным ручкам дверей и корпусам зеркал.
Volkswagen Polo в начальном исполнении Conceptline тоже не блещет оснащением. Под капотом тот же атмосферник MPI мощностью 90 л.с. Но у Поло есть хотя бы задние электростеклоподъемники. Однако учитывая одинаковую стоимость, Рапид все же предпочтительнее. Ведь он предлагает больше места для задних пассажиров и багажа.
|
Салон базовых Поло навевает уныние. Впрочем, у базовой версии Рапида дела не лучше.
|
Частенько базовые версии Polo щеголяют в желтом окрасе, который позже дополняется шашечками.
При этом в чуть более дорогих версиях чаща весов склоняется уже в пользу Polo. Исполнение Trendline на сорок тысяч дороже и дополнено кондиционером. А если добавить 19 000 рублей, то вы получите аудиосистему, обогрев наружных зеркал и ветрового стекла. Следующее исполнение Рапида — Active, обойдется в 660 000 кровных. Причем за пакеты опций с кондиционером, аудиосистемой и обогревом зеркал и сидений придется отдать еще 50 тысяч.
|
|
Skoda Rapid
|
Volkswagen Polo
|
Стоимость
|
604 000 руб.
|
599 900 руб.
|
Двигатель
|
1.6 MPI (90 л.с.)
|
1.6 MPI (90 л.с.)
|
Трансмиссия
|
5МТ
|
5МТ
|
Кондиционер
|
Нет
|
Нет
|
Аудиосистема
|
Нет
|
Нет
|
Bluetooth для подключения мобильных устройств
|
Нет
|
Нет
|
Электрические стеклоподъёмники
|
Только передние
|
Есть
|
Обогрев передних сидений
|
Нет
|
Нет
|
Обогрев ветрового стекла
|
Нет
|
Нет
|
Боковые зеркала с обогревом
|
Нет
|
Нет
|
Передние противотуманные фары
|
Нет
|
Нет
Средние комплектации с автоматом
Рассмотрим самые ходовые версии на рынке — комплектации со средним оснащением, чуть более мощным двигателем и автоматом. Skoda Rapid Ambition со 110-сильным мотором и 6-ступенчатым автоматом обойдется в 864 000 рублей. В распоряжении покупателя такой версии окажется кондиционер, «двухдиновая» аудиосистема Swing, обогрев передних сидений и зеркал, а также противотуманные фары. Однако так же оснащен и седан Polo с аналогичным мотором и автоматом, а стоит он почти на 100 тысяч рублей меньше. Если накинуть еще 20 000 рублей, то можно рассчитывать на однозонный климат-контроль и обогрев ветрового стекла. Так что и тут Polo куда привлекательнее — доплата в 100 тысяч за более вместительный салон и багажник великовата.
|
|
Skoda Rapid
|
Volkswagen Polo
|
Стоимость
|
864 000 руб.
|
769 900 руб.
|
Двигатель
|
1.6 MPI (110 л.с.)
|
1.6 MPI (110 л.с.)
|
Трансмиссия
|
6АТ
|
6АТ
|
Кондиционер
|
Есть
|
Есть
|
Аудиосистема
|
Есть
|
Есть
|
Bluetooth для подключения мобильных устройств
|
Есть
|
Есть
|
Передние и задние электростеклоподъёмники
|
Есть
|
Есть
|
Обогрев передних сидений
|
Есть
|
Есть
|
Обогрев лобового стекла
|
Нет
|
Нет
|
Боковые зеркала с обогревом
|
Есть
|
Есть
|
Передние противотуманные фары
|
Есть
|
Есть
Специальные версии Life и Monte Carlo
|
Обновленный лифтбек Skoda Rapid в исполнении Monte Carlo.
|
Rapid Monte Carlo можно опознать по небольшому обвесу и оригинальным 16-дюймовым колесам.
|
Внутри особую серию выдает спортивный руль, обшитый приятной кожей, а также декоративные вставки «а-ля карбон».
|
Стандартные сиденья Рапида очень неплохи, но из «ковшей» версии Monte Carlo просто не хочется вылезать.
Рассмотрим особые серии. У Рапида это версия Monte Carlo, которая доступна со всеми двигателями и коробками передач. С 90-сильным мотором Rapid, посвященный знаменитому ралли, обойдется в 847 000 рублей. Немало. Но отличительной чертой такого автомобиля станут биксеноновые фары, спортивный руль и спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, поддержкой бедер и интегрированными подголовниками. Снаружи Rapid Monte Carlo легко вычислить по накладкам на бамперы и пороги, спойлеру на крышке багажника да 16-дюймовым колесам. Если же вам нужен 110-сильный двигатель с автоматом, то придется отдать 950 000 рублей.
Версия Life у Фольксвагена Поло смотрится попроще и не отличается спортивными сиденьями, рулем или легкосплавными дисками. Зато и ценник другой. Polo в исполнении Life доступен только с атмосферными моторами. И за 90-сильный автомобиль надо отдать 669 900 рублей. А за 110-сильный савтоматом — 754 900. Что даже дешевле исполнения Comfortline, хотя список оборудования как минимум не хуже. В «лайфе» ко всему прочему есть кожаный мультируль, центральный подлокотник и прочие мелкие радости вроде продвинутой аудиосистемы R230. Так что особая версия Polo — отличная альтернатива стандартной Comfotline, в то время как Монте-Карло от Шкоды больше подходит для тех, кто хочет выделиться, а не сэкономить.
|
|
Skoda Rapid Monte Carlo
|
Volkswagen Polo Life
|
Стоимость
|
950 000 руб.
|
754 900 руб.
|
Двигатель
|
1.6 MPI (110 л.с.)
|
1.6 MPI (110 л.с.)
|
Трансмиссия
|
6АТ
|
6АТ
|
Кондиционер
|
Есть
|
Есть
|
Спортивные сиденья и руль
|
Есть
|
Нет
|
Тип мультимедиа системы
|
Swing — MP3, USB, AUX, SD, Bluetooth. 6 динамиков
|
RCD 230 — MP3, USB, SD, AUX, Bluetooth, 4 динамика
|
Обогрев передних сидений
|
Есть
|
Есть
|
Обогрев лобового стекла
|
Нет
|
Нет
|
Легкосплавные колеса
|
Есть
|
Нет
|
Биксеноновые фары
|
Есть
|
Нет
Заряженные версии
До прошлого года только у Рапида была версия с турбомотором, пока у Polo не появилась модификация GT все с тем же 1.4 TSI и 7-ступенчатой DSG. Турбированная Skoda в исполнении Style тянет на те же 950 тысяч рублей, что и версия Monte Carlo с атмосферником. Спортивных сидений или руля у «Стайла» нет, как и биксеноновых фар. Зато есть круиз-контроль и однозонный климат-контроль.
Базовое оснащение Polo GT скромнее. Такой автомобиль стоит почти 900 тысяч. За эти деньги вы можете рассчитывать на 16-дюймовые колеса, климат-контроль, аудиосистему RCD 230 c четырьмя динамиками да обогрев передних сидений. Если дооснастить Polo недостающими в сравнении со Шкодой опциями, то цена поднимется еще на 20 тысяч. Так что Volkswagen все равно окажется немного дешевле.
|
|
Skoda Rapid Style
|
Volkswagen Polo GT
|
Стоимость
|
950 000 руб.
|
894 900 руб.
|
Двигатель
|
1.4 TSI (125 л.с.)
|
1.4 TSI (125 л.с.)
|
Трансмиссия
|
Р7
|
Р7
|
Обогрев лобового стекла
|
Нет
|
Нет
|
Климат-контроль
|
Есть
|
Есть
|
Мультифункциональный руль
|
Есть
|
Нет
|
Аудиосистема
|
Swing — MP3, USB, AUX, SD, Bluetooth. 6 динамиков
|
RCD 230 — MP3, USB, SD, AUX, Bluetooth, 4 динамика
|
Обогрев передних сидений
|
Есть
|
Есть
|
Легкосплавные колеса
|
Есть, 15 дюймов
|
Есть, 16 дйюмов
|
Датчики парковки
|
Нет
|
Нет
|
Биксеноновые фары
|
Нет
|
Нет
|
Круиз-контроль
|
Есть
|
Нет
Если сравнивать Шкоду Рапид и Фольксваген Поло, то представитель чешской марки радует большим салоном и огромным багажником. Однако плата за это высока — если не считать базовых версий. В остальных случаях схоже оснащенный Рапид в среднем дороже, чем Поло, на пятьдесят тысяч рублей. Так что неудивительно, что Volkswagen Polo заметно популярнее родственника. А тем, кому простор заднего ряда и размер багажника тоже очень важны, придется раскошелиться. Или отказаться от некоторых опций.