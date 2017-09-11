Сравниваем оснащение и стоимость нескольких версий популярного седана Volkswagen Polo и лифтбека Skoda Rapid.

Skoda Rapid / Volkswagen Polo

Большим количеством соплатформенников, одновременно являющихся прямыми конкурентами, сейчас никого не удивишь. Однако как бы много общего ни было между соседями по конвейеру — Volkswagen Polo и Skoda Rapid , различий у них тоже немало. Оставим за кадром разные типы кузова, разницу во вместимости багажника и салона. А сосредоточимся на комплектациях: что именно в них входит и сколько покупателю придется выложить за ту или иную версию?

Рассмотрим четыре варианта: базовые автомобили, средние комплектации с автоматом и минимальным набором опций, специальные версии Life и Monte Carlo у Polo и Rapid соответственно. А на закуску — самые мощные и дорогие версии с турбомотором и роботом DSG.

Базовые версии

Самый дешевый лифтбек Skoda Rapid в комплектации Entry обойдется в 604 000 рублей. Под капотом у такой машины будет скромный 90-сильный двигатель рабочим объемом 1,6 литра и 5-ступенчатая механика. В таком автомобиле нет ровным счетом ничего. Ни аудиосистемы, ни кондиционера. Сэкономили даже на одном заднем подголовнике (центральном) и задних стеклоподъемниках. Такой Rapid найдет применение лишь в таксопарках. Впрочем, даже таксисты стараются отдавать предпочтение более оснащенной версии Active, для которой тот же кондиционер доступен хотя бы в качестве опции.

Примерно такую картину увидит покупатель самых дешевых Рапидов. Самый простой Рапид легко опознать по некрашеным ручкам дверей и корпусам зеркал.

Volkswagen Polo в начальном исполнении Conceptline тоже не блещет оснащением. Под капотом тот же атмосферник MPI мощностью 90 л.с. Но у Поло есть хотя бы задние электростеклоподъемники. Однако учитывая одинаковую стоимость, Рапид все же предпочтительнее. Ведь он предлагает больше места для задних пассажиров и багажа.

Салон базовых Поло навевает уныние. Впрочем, у базовой версии Рапида дела не лучше. Частенько базовые версии Polo щеголяют в желтом окрасе, который позже дополняется шашечками.

При этом в чуть более дорогих версиях чаща весов склоняется уже в пользу Polo. Исполнение Trendline на сорок тысяч дороже и дополнено кондиционером. А если добавить 19 000 рублей, то вы получите аудиосистему, обогрев наружных зеркал и ветрового стекла. Следующее исполнение Рапида — Active, обойдется в 660 000 кровных. Причем за пакеты опций с кондиционером, аудиосистемой и обогревом зеркал и сидений придется отдать еще 50 тысяч.

Skoda Rapid Volkswagen Polo Стоимость 604 000 руб. 599 900 руб. Двигатель 1.6 MPI (90 л.с.) 1.6 MPI (90 л.с.) Трансмиссия 5МТ 5МТ Кондиционер Нет Нет Аудиосистема Нет Нет Bluetooth для подключения мобильных устройств Нет Нет Электрические стеклоподъёмники Только передние Есть Обогрев передних сидений Нет Нет Обогрев ветрового стекла Нет Нет Боковые зеркала с обогревом Нет Нет Передние противотуманные фары Нет Нет

Средние комплектации с автоматом

Рассмотрим самые ходовые версии на рынке — комплектации со средним оснащением, чуть более мощным двигателем и автоматом. Skoda Rapid Ambition со 110-сильным мотором и 6-ступенчатым автоматом обойдется в 864 000 рублей. В распоряжении покупателя такой версии окажется кондиционер, «двухдиновая» аудиосистема Swing, обогрев передних сидений и зеркал, а также противотуманные фары. Однако так же оснащен и седан Polo с аналогичным мотором и автоматом, а стоит он почти на 100 тысяч рублей меньше. Если накинуть еще 20 000 рублей, то можно рассчитывать на однозонный климат-контроль и обогрев ветрового стекла. Так что и тут Polo куда привлекательнее — доплата в 100 тысяч за более вместительный салон и багажник великовата.

Skoda Rapid Volkswagen Polo Стоимость 864 000 руб. 769 900 руб. Двигатель 1.6 MPI (110 л.с.) 1.6 MPI (110 л.с.) Трансмиссия 6АТ 6АТ Кондиционер Есть Есть Аудиосистема Есть Есть Bluetooth для подключения мобильных устройств Есть Есть Передние и задние электростеклоподъёмники Есть Есть Обогрев передних сидений Есть Есть Обогрев лобового стекла Нет Нет Боковые зеркала с обогревом Есть Есть Передние противотуманные фары Есть Есть

Специальные версии Life и Monte Carlo

Обновленный лифтбек Skoda Rapid в исполнении Monte Carlo. Rapid Monte Carlo можно опознать по небольшому обвесу и оригинальным 16-дюймовым колесам. Внутри особую серию выдает спортивный руль, обшитый приятной кожей, а также декоративные вставки «а-ля карбон». Стандартные сиденья Рапида очень неплохи, но из «ковшей» версии Monte Carlo просто не хочется вылезать.

Рассмотрим особые серии. У Рапида это версия Monte Carlo, которая доступна со всеми двигателями и коробками передач. С 90-сильным мотором Rapid, посвященный знаменитому ралли, обойдется в 847 000 рублей. Немало. Но отличительной чертой такого автомобиля станут биксеноновые фары, спортивный руль и спортивные сиденья с развитой боковой поддержкой, поддержкой бедер и интегрированными подголовниками. Снаружи Rapid Monte Carlo легко вычислить по накладкам на бамперы и пороги, спойлеру на крышке багажника да 16-дюймовым колесам. Если же вам нужен 110-сильный двигатель с автоматом, то придется отдать 950 000 рублей.

Volkswagen Polo в исполнении Life — это отличная альтернатива средней версии Comfortline.

Версия Life у Фольксвагена Поло смотрится попроще и не отличается спортивными сиденьями, рулем или легкосплавными дисками. Зато и ценник другой. Polo в исполнении Life доступен только с атмосферными моторами. И за 90-сильный автомобиль надо отдать 669 900 рублей. А за 110-сильный савтоматом — 754 900. Что даже дешевле исполнения Comfortline, хотя список оборудования как минимум не хуже. В «лайфе» ко всему прочему есть кожаный мультируль, центральный подлокотник и прочие мелкие радости вроде продвинутой аудиосистемы R230. Так что особая версия Polo — отличная альтернатива стандартной Comfotline, в то время как Монте-Карло от Шкоды больше подходит для тех, кто хочет выделиться, а не сэкономить.

Skoda Rapid Monte Carlo Volkswagen Polo Life Стоимость 950 000 руб. 754 900 руб. Двигатель 1.6 MPI (110 л.с.) 1.6 MPI (110 л.с.) Трансмиссия 6АТ 6АТ Кондиционер Есть Есть Спортивные сиденья и руль Есть Нет Тип мультимедиа системы Swing — MP3, USB, AUX, SD, Bluetooth. 6 динамиков RCD 230 — MP3, USB, SD, AUX, Bluetooth, 4 динамика Обогрев передних сидений Есть Есть Обогрев лобового стекла Нет Нет Легкосплавные колеса Есть Нет Биксеноновые фары Есть Нет

Заряженные версии

До прошлого года только у Рапида была версия с турбомотором, пока у Polo не появилась модификация GT все с тем же 1.4 TSI и 7-ступенчатой DSG. Турбированная Skoda в исполнении Style тянет на те же 950 тысяч рублей, что и версия Monte Carlo с атмосферником. Спортивных сидений или руля у «Стайла» нет, как и биксеноновых фар. Зато есть круиз-контроль и однозонный климат-контроль.

Volkswagen Polo GT (на фото слева) от обычного Polo отличают характерные наклейки на капоте.

Базовое оснащение Polo GT скромнее. Такой автомобиль стоит почти 900 тысяч. За эти деньги вы можете рассчитывать на 16-дюймовые колеса, климат-контроль, аудиосистему RCD 230 c четырьмя динамиками да обогрев передних сидений. Если дооснастить Polo недостающими в сравнении со Шкодой опциями, то цена поднимется еще на 20 тысяч. Так что Volkswagen все равно окажется немного дешевле.

Skoda Rapid Style Volkswagen Polo GT Стоимость 950 000 руб. 894 900 руб. Двигатель 1.4 TSI (125 л.с.) 1.4 TSI (125 л.с.) Трансмиссия Р7 Р7 Обогрев лобового стекла Нет Нет Климат-контроль Есть Есть Мультифункциональный руль Есть Нет Аудиосистема Swing — MP3, USB, AUX, SD, Bluetooth. 6 динамиков RCD 230 — MP3, USB, SD, AUX, Bluetooth, 4 динамика Обогрев передних сидений Есть Есть Легкосплавные колеса Есть, 15 дюймов Есть, 16 дйюмов Датчики парковки Нет Нет Биксеноновые фары Нет Нет Круиз-контроль Есть Нет

Если сравнивать Шкоду Рапид и Фольксваген Поло, то представитель чешской марки радует большим салоном и огромным багажником. Однако плата за это высока — если не считать базовых версий. В остальных случаях схоже оснащенный Рапид в среднем дороже, чем Поло, на пятьдесят тысяч рублей. Так что неудивительно, что Volkswagen Polo заметно популярнее родственника. А тем, кому простор заднего ряда и размер багажника тоже очень важны, придется раскошелиться. Или отказаться от некоторых опций.

Фото: Александр Виноградов и фирмы-производители