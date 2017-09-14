Изучаем психологию поведения мужчин и женщин на дороге в типичных ситуациях. В чем разница между их реакциями?

У старого шофера спросили, кто, мол, опаснее на дороге? Тот подумал и ответил:

— Пьяные, мотоциклисты и солдаты-срочники.

— А женщины?

— Ну, женщина на дороге — это как пьяный солдат-срочник на мотоцикле…

Из Сети

Для современного толерантно-демократически продвинутого общества заявленная тема должна, по идее, казаться запрещенной. Какие могут быть различия в поведении, если давно узаконены термины типа «Родитель 1» и «Родитель 2»? Нет у них, толерантных бедолаг, ни мужчин, ни женщин — есть просто некие участники движения. Равноправные и неразличимые. На которых не хочется пялиться на перекрестках…

Британские ученые установили...

Впрочем, как обычно, возникают противоречия. Иначе откуда бы взяться многочисленным, причем ненашенским, исследованиям на тему «Чье вождение опаснее»? Британские страховщики даже смоделировали эдакого идеального, с их точки зрения, водителя — это дама возрастом под полтинник, которая везет сквозь туман ребенка на Хонде с автоматом. С ними готова поспорить компания Hyundai, которая совместно с Голдсмитским колледжем Лондона (опять Британия!) пришла к выводу, что женщины за рулем гораздо агрессивнее мужчин. Дескать, те ведут себя резко, раздражаются по малейшему поводу и при этом не выносят малейших подсказок.

Какой добрый человек умудрился бросить машину практически на рельсах, перекрыв движение целому кварталу? Боюсь, что в данном случае это был все-таки мужчина… Женщины за рулем подобного транспорта встречается крайне редко.

Говорить о каком-либо равенстве лично мне не хочется. Не в смысле избирательных прав и прочих конституционных гарантий, а просто по жизни. Потому как мужчины и женщины — это все-таки разные существа по своей задумке и по исполнению. Заметим, что Мужчину Создатель сотворил из молекул праха земного, а вот Женщина — дитя райского сада, то есть, вообще говоря, райское создание. Пусть это будет комплиментом.

Кто-нибудь видел объявления типа «Выезжает мужчина на джипе»? Автор не видел… А вот такое прочитаешь — и не нужно ничего объяснять!

Конечно, сегодня всё «смешалось в доме Облонских». И многие женщины охотно идут в бизнес, садятся за руль и куда угодно. Список самых богатых дам периодически обновляется — с ним нетрудно ознакомиться. Но вернемся к ситуациям на дороге.

Поведение на дороге

Как показывают многолетние научные и психологические исследования, женщина может нормально управлять транспортом до тех пор, пока не возникнут некие непредвиденные обстоятельства. Психологи поясняют это так: мужчина в любой ситуации больше верит в себя. Именно мужчины мгновенно начинают просчитывать алгоритмы выхода из нестандартной ситуации. Но как раз из-за самоуверенности, подчас необоснованной, именно мужчины гораздо чаще попадают в серьезные ДТП.

Женщина в тех же условиях верит в некие Законы, которые должны сработать в ее пользу как бы сами по себе. Она убеждена, что заглохший мотор все равно заведется, а бензин теоретически не может закончиться на полдороге. Поэтому ДТП с женщинами обычно носят более мягкий, что ли, характер.

Женщины спокойно водят машину тогда, когда вокруг умиротворенная обстановка — эдакий «домашний очаг» с известными правилами игры. А вот незапланированные «вводные» для нее опасны.

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Конечно, для стороннего наблюдателя имеет место некий эффект внушения. Недавно по телеку прошла новость о том, как на многоэтажной парковке в США автомобиль рухнул с верхнего яруса, пробив наружное ограждение насквозь. Но восприниматься это известие будет по-разному в зависимости от пола водителя. Если за рулем был мужик, то реакция будет одна: обкурился, мол, придурок. А вот если рулила женщина, то мы только закатим глаза к небу и разведем руками: мол, а вы чего ждали?

Кстати, за рулем той машины сидела американка.

Реальные ситуации, разные реакции

Ситуаций, в которых Он и Она поведут себя по-разному, великое множество. Вспомним наиболее типичные: стукнули в зад, попали в беспросветную пробку, не пускается мотор — список продолжить... Если оставить юмор в стороне, то результаты профильных исследований упомянутых выше компаний, да и не только их, показывают, что общая закономерность прослеживается довольно отчетливо. В 92% случаев мужчина тут же начинает поиск конкретных выходов из ситуации — ищет объезд, разворачивается, пытается найти неисправность. А вот дамы, как правило, предпочитают проинформировать о случившемся общественность — мол, у меня проблема.

Села батарея: надо было выключать фары… Мужчина выругается и пойдет решать проблему — за проводами, за пускачом, за другой батареей, за помощником… Женщина удивится и полезет за мобильным телефоном. Спустило колесо. Мужчина в 89% известных случаев лезет в багажник и начинает что-то делать. Женщина в той же ситуации пытается самостоятельно решить проблему только в 4% случаев. Наверное, это правильно: каждый должен браться за дело в том случае, если уверен, что сможет довести его до конца.

Опасность и безопасность

В целом, если брать «среднюю температуру по больнице», то женщины водят автомобиль безопаснее и потому реже попадают в аварии. Но, чтобы мужчины не обижались, напомним, что в гонках Формулы-1 за всю историю гонщиц было раз, два — и обчелся… То же относится к профессиям дальнобойщиков да и других профессиональных водителей. Некоторое исключения составляют разве что таксисты, но и тут налицо колоссальный перевес в мужскую сторону. Женские такси — это скорее экзотика, которая сродни женщинам-телохранителям.

В основном, женщины водят трамваи. Но в кино им часто достаются именно троллейбусы. Вспомним, к примеру, «Первый троллейбус» с И. Губановой, а также, разумеется, «Берегись автомобиля» с О. Аросевой. Правда, в последнем случае водительница по ходу пьесы устроила сумасшедшие гонки по Москве, а это нехорошо…

Теория вопроса

Ученые мужи говорят, что так называемая крупная моторика лучше развита у мужчин. Швырять булыжники в мамонта, ходить с рогатиной на медведя, нажимать педали, переключать передачи — это все относится к литере М. А вот женщины (литера Ж) имеют преимущество в мелкой моторике — зашить кафтан, связать Бонифацию свитер, поработать на конвейере по сборке часов и т.п. На основании этого можно сделать вывод, что водить машину мужчине априори проще.

Не случайно знаменитый концепткар Volvo YCC, подготовленный исключительно женщинами, должен был избавить дам от кучи технических нюансов. Замена масла — раз в 50 000 км, капот — заблокированный и т.п. Потому что не женское это дело…

Любые сравнения мужчин и женщин за рулем канут в Лету только тогда, когда доступ к этому самому рулю исчезнет как класс. Сегодня это уже не кажется фантастикой: серийные авто запросто крутят баранки, самостоятельно залезая в парковочные карманы, а более продвинутые ждут отмашки сверху, чтобы ринуться на улицы и магистрали, на свой лад разбираясь в знаках, светофорах, разметках и гаишниках.

Грядущее нашествие автопилотов — это, возможно, то, что надо женщинам. Во всяком случае, это гарантия того, что дама не прибудет в пункт назначения со сломанными ногтями, источая ароматы антифриза или тормозухи.

Впрочем, различия все равно останутся — и слава Богу. Во всяком случае, мне хочется на это надеяться.