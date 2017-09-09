А знаете ли вы, как первоначально должна была выглядеть «инвалидка» из знаменитой комедии «Операция Ы…». А зачем в 90-е фары легковушек и грузовиков заправляли тормозной жидкостью? Эти и другие необычные факты из истории техники вспоминает Михаил Колодочкин.

СПУТНИК, КОТОРЫЙ НЕ ПОЛЕТЕЛ

Так должна была выглядеть «инвалидка», настоящий облик которой известен всем по гайдаевской комедии «Операция Ы…». Автомобильчик Спутник СМЗ-НАМИ‑086, чей опытный экземпляр построили в начале 60-х годов прошлого столетия, выглядел, конечно, симпатичнее. Предназначался он в основном для инвалидов, но рассматривался вопрос и о его продаже в личное пользование. Кузов — купе вместимостью 2+2, подвеска всех колес независимая, рулевая колонка безопасная. Четырехтактный двигатель объемом 500 см³ фактически представлял собой половинку от мотора «горбатого» Запорожца. Однако серпуховский завод не располагал оборудованием для производства современных кузовов сложной формы, а потому запуск симпатичного Спутника в серию сочли нецелесообразным.

НИЗКОПОЛЬНЫЙ ГИБРИД

В конце 60‑х годов прошлого века на Львовском автобусном заводе создали необычный экспериментальный автобус ЛАЗ‑360Э. Индекс 360 — это высота пола в миллиметрах: автобус был низкопольный. А буква Э намекает… на электрический привод ведущих колес. Гибридная силовая установка включала в себя бензиновый двигатель ЗИЛ‑375 и генератор, а два электромотора постоянного тока приводили задние колёса. Количество осей удвоили для обеспечения расчетной грузоподъемности 11‑метровой машины. Две передние оси были управляемыми, две задние — ведущими.

НАМИ‑020

Пятитонный капотный бортовой автомобиль НАМИ‑020 (6×6) с односкатными колесами, построенный в конце 1956 года на опытном заводе НАМИ, предназначался в основном для армейской службы. На нем был установлен экспериментальный верхнеклапанный карбюраторный двигатель ЗИЛ‑375Я V8 (6,96 л, 180 л.с.) с предпусковым обогревателем, электрическим стартером и дублирующей пневматической системой пуска. В приводе передних управляемых колес использовали шариковые шарниры равных угловых скоростей. Шины — десятислойные, низкого давления, с централизованной системой регулирования внутреннего давления в пределах от 0,8 до 2,5 бар. Предусмотрены рулевой механизм с гидроусилителем, гидроподъемник запасного колеса и обогрев аккумуляторов.

ТРОТУАРОУБОРЩИК

Тротуароуборочная машина ТУМ‑975, унифицированная с Москвичом‑402, - это самоходное шасси с набором сменных приспособлений как для лета, так и для зимы. Передний мост — ведущий, задняя ось — управляемая, с одним сдвоенным колесом. Серийное производство тротуароуборщиков продолжалось с 1963 года до начала 80-х, выпускали примерно по 30 машин в год. Они честно трудились, но постоянно нуждались в обслуживании. Кроме того, просто сгрести снег в сторону недостаточно — его надо выво­зить. Кончилось всё тем, что Москва решила закупать Унимоги и Мультикары.

ФАРЫ С ТОРМОЗУХОЙ

В 1990‑е годы страну охватила непонятная мода: фары легковушек и грузовиков массово стали заправлять… тормозной жидкостью. Примерно 20 грамм в каждую фару. Зачем? Таким образом боролись с конденсатом, который якобы мешал нормальной работе штатной светотехники. Вдобавок некоторые решили, что это круто — жидкость БСК имела красный цвет, получался «тюнинг». Но проверки быстро показали: ухудшается эффективность дальнего света, искажается спектр, к тому же лампочка может просто лопнуть. И дурацкая мода прошла так же неожиданно, как зародилась.

КРИВОЙ СТАРТЕР И ДЛИННОЕ ЗАЖИГАНИЕ

Сегодня подобная терминология понятна только автомобилистам со значительным стажем. Кривым стартером раньше называли специальную изогнутую рукоятку, позволяющую проворачивать коленвал мотора вручную. Именно этим занимался в начале фильма герой «Кавказской пленницы» по имени Эдик, пытавшийся хоть как-то пустить свой «пылесос». А «длинное зажигание» относится к другому устройству для пуска упрямого двигателя — так часто называли доживший и до наших дней буксирный трос.