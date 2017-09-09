СПУТНИК, КОТОРЫЙ НЕ ПОЛЕТЕЛ
Так должна была выглядеть «инвалидка», настоящий облик которой известен всем по гайдаевской комедии «Операция Ы…». Автомобильчик Спутник СМЗ-НАМИ‑086, чей опытный экземпляр построили в начале 60-х годов прошлого столетия, выглядел, конечно, симпатичнее. Предназначался он в основном для инвалидов, но рассматривался вопрос и о его продаже в личное пользование. Кузов — купе вместимостью 2+2, подвеска всех колес независимая, рулевая колонка безопасная. Четырехтактный двигатель объемом 500 см³ фактически представлял собой половинку от мотора «горбатого» Запорожца. Однако серпуховский завод не располагал оборудованием для производства современных кузовов сложной формы, а потому запуск симпатичного Спутника в серию сочли нецелесообразным.
НИЗКОПОЛЬНЫЙ ГИБРИД
В конце 60‑х годов прошлого века на Львовском автобусном заводе создали необычный экспериментальный автобус ЛАЗ‑360Э. Индекс 360 — это высота пола в миллиметрах: автобус был низкопольный. А буква Э намекает… на электрический привод ведущих колес. Гибридная силовая установка включала в себя бензиновый двигатель ЗИЛ‑375 и генератор, а два электромотора постоянного тока приводили задние колёса. Количество осей удвоили для обеспечения расчетной грузоподъемности 11‑метровой машины. Две передние оси были управляемыми, две задние — ведущими.
НАМИ‑020
Пятитонный капотный бортовой автомобиль НАМИ‑020 (6×6) с односкатными колесами, построенный в конце 1956 года на опытном заводе НАМИ, предназначался в основном для армейской службы. На нем был установлен экспериментальный верхнеклапанный карбюраторный двигатель ЗИЛ‑375Я V8 (6,96 л, 180 л.с.) с предпусковым обогревателем, электрическим стартером и дублирующей пневматической системой пуска. В приводе передних управляемых колес использовали шариковые шарниры равных угловых скоростей. Шины — десятислойные, низкого давления, с централизованной системой регулирования внутреннего давления в пределах от 0,8 до 2,5 бар. Предусмотрены рулевой механизм с гидроусилителем, гидроподъемник запасного колеса и обогрев аккумуляторов.
ТРОТУАРОУБОРЩИК
Тротуароуборочная машина ТУМ‑975, унифицированная с Москвичом‑402, - это самоходное шасси с набором сменных приспособлений как для лета, так и для зимы. Передний мост — ведущий, задняя ось — управляемая, с одним сдвоенным колесом. Серийное производство тротуароуборщиков продолжалось с 1963 года до начала 80-х, выпускали примерно по 30 машин в год. Они честно трудились, но постоянно нуждались в обслуживании. Кроме того, просто сгрести снег в сторону недостаточно — его надо вывозить. Кончилось всё тем, что Москва решила закупать Унимоги и Мультикары.
ФАРЫ С ТОРМОЗУХОЙ
В 1990‑е годы страну охватила непонятная мода: фары легковушек и грузовиков массово стали заправлять… тормозной жидкостью. Примерно 20 грамм в каждую фару. Зачем? Таким образом боролись с конденсатом, который якобы мешал нормальной работе штатной светотехники. Вдобавок некоторые решили, что это круто — жидкость БСК имела красный цвет, получался «тюнинг». Но проверки быстро показали: ухудшается эффективность дальнего света, искажается спектр, к тому же лампочка может просто лопнуть. И дурацкая мода прошла так же неожиданно, как зародилась.
КРИВОЙ СТАРТЕР И ДЛИННОЕ ЗАЖИГАНИЕ
Сегодня подобная терминология понятна только автомобилистам со значительным стажем. Кривым стартером раньше называли специальную изогнутую рукоятку, позволяющую проворачивать коленвал мотора вручную. Именно этим занимался в начале фильма герой «Кавказской пленницы» по имени Эдик, пытавшийся хоть как-то пустить свой «пылесос». А «длинное зажигание» относится к другому устройству для пуска упрямого двигателя — так часто называли доживший и до наших дней буксирный трос.