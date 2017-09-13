Гаишники или каскадеры? Видеоподборка опасных трюков при исполнении

Часто инспекторам ДПС приходится действовать не по уставу и останавливать нарушителей, рискуя здоровьем и жизнью.

Эту видеоподборку можно было бы начать с фразы «челябинские гаишники настолько суровы, что…». Но смеяться здесь не над чем. Вот вам для начала история, произошедшая в Челябинске в 2013 году, 30 июля. Некая Оксана Тимощук на автомобиле Mercedes-Benz R350 припарковалась в неположенном месте, а когда инспектор ДПС потребовал предъявить документы, она не подчинилась требованию и даже прокатила лейтенанта на капоте. Правда, всего лишь несколько метров. При расследовании выяснилось, что автомобиль принадлежал депутату городской думы. Ей казалось, что это дает право делать на дороге все, что угодно. Женщину не остановило даже то, что она была на 8-м месяце беременности. Кстати, в итоге ее увезли на «Скорой помощи» в роддом. А могли бы отправить на полицейской машине в отделение.

Саратов, 23 января 2013 года. В полицию сообщили, что водитель Туарега управляет машиной пьяным. Его остановил на перекрестке экипаж ДПС, но когда лейтенант Александр Чмырев потребовал предъявить документы, нарушитель решил уехать. Инспектор повис на двери и пытался вытащить ключ из замка зажигания. Через 200 метров внедорожник все-таки остановился, наскочив на бордюр. Полицейского госпитализировали с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки, гематомой. Задержанный водитель отказывался от медосвидетельствования, машина принадлежала его приятелю, документов у него не было. Пришлось просидеть под арестом 15 суток.

А эта видеозаписись сделана в августе того же 2013 года в республике Башкирия. 22-летний водитель «девятки» возит на капоте инспектора ГИБДД вокруг жилого дома. Записывающий на мобильный телефон юноша одобрительно кричит «Красавчек!». Правда, непонятно, в чей адрес. Если водителя — похвала явно не по адресу.

Москва, Щелковское шоссе. Сергей Силуянов, 1982 года рождения, дважды судимый за кражи и хранение наркотиков, куда-то очень спешил на автомобиле Dodge. Решил, что ему ничто не мешает проехать по «встречке». Его попытался остановить лейтенант ДПС Александр Селезнев. Когда нарушитель не подчинился, Селезнев оказался на капоте «Доджа», который рванул вперед. Примерно через полкилометра Силуянов сбросил полицейского и опять выскочил на встречку. От преследования скрылся и бросил машину. Однако через двое суток его задержали.

А вот точно такая же история, но с участием других действующих лиц, и в Китае. Как видно, исполнительные дорожные полицейские не щадят себя независимо от того, в какой стране мира живут и служат.

Еще один китайский полицейский отличился мгновенной реакцией и быстрыми ногами. Нарушитель попытался удрать, не заблокировав водительскую дверь, этим и воспользовался страж порядка, проскакавший за машиной несколько десятков метров. И потом столько же проехал, повиснув на двери. Видно, парень не напрасно ходил на кунг-фу.

Скорее всего, на кунг-фу или карате ходил и самарский полицейский, выбивший ударом ноги стекло в машине нарушителя и одновременно обезвредивший его. Да и то, как экипаж ДПС остановил машину, выглядит эффектно — такие кадры могли бы даже украсить фильм с Джеки Чаном в его лучшие годы.

Напоследок предлагаю посмотреть не импровизированное выступление гаишников, а каскадеров на первом автофестивале «Безопасное движение» в «Парке Легенд». Отличное шоу! И куда более безопасное, чем все то, что мы видели раньше.

Между прочим, при получении травм на службе сотрудники ДПС должны получать денежную компенсацию. При легких травмах — 50 тысяч рублей, при серьезных, несовместимых со службой в полиции — до нескольких миллионов. И все же это не те деньги, чтобы грудью бросаться на машины нарушителей.

Интересно только, почему на капоты прыгают сплошь лейтенанты… У вас есть какие-нибудь версии?

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Ну и на десерт — дорожные «нежданчики».

Видео: Илья Выдревич/ИТАР-ТАСС/Интерпресс