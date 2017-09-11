Оцениваем шансы нового британского кроссовера против «немцев». Что может привлечь в нем покупателей кроме внешнего вида и пневмоподвески?

Rangе Rover Velar Ingenium

Чтобы попасть на соревнования высокого уровня, например на Уимблдон, надо пройти жесточайший отбор. С машинами та же петрушка. Например, в нише среднеразмерных премиальных кроссоверов долго главенствовали Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLK/GLC. Затем в их компанию влился Porsche Macan. Казалось бы, на этот закрытый турнир больше никто не попадет. Однако разбавить немецкую партию удалось Ягуару F‑Pace, прошедшему через сито квалификаций в лице концепт-кара C-X17, который возили по крупнейшим мотор-шоу.

Range Rover Velar выстрелил и вовсе без квалификации — заявился на первенство, имея на руках уайлд-кард, особое спортивное приглашение. Невиданное дело: англичане не стали возиться с прототипом и сразу явили миру серийную машину. Выглядит она словно концепт-кар, на который навесили номера, чем и поразила на кулуарном показе нашего главного редактора (ЗР, № 5, 2017). В каждой линии чувствуется порода, а под лаком кузова — та же платформа iQ[Al], что у «эф-пейса».

Кузов Велара на 81% алюминиевый. Из крылатого металла сделана и подвеска (двухрычажка спереди и многорычажка Integral Link сзади). Но даже если абстрагироваться от родословной, дизайнерских и инженерных изысков, этот Range Rover чертовски хорош, в чем я и убедился на дорогах Норвегии.

Прекрасен их союз!

Дверные ручки при необходимости можно вытянуть самостоятельно, а замок открыть по старинке — ключом. Не засорятся ли со временем внутренние полости? Проверим!

В политике считается дурным тоном, если в одном ведомстве трудятся высокопоставленные муж и жена. В бизнесе всё по-другому — работающие в тандеме супруги приносят больше пользы. В случае с Веларом именно так всё и произошло: за дизайн экстерьера ответ держал Массимо Фрашелла, а за подбор цветовых решений и отделочных материалов — Эми Фрашелла. Результат труда итальянской четы великолепен: стильный, авантажный автомобиль! Все одноклассники как будто стали старомодными, побледнел даже статусный Range Rover Sport. Особенно удались пропорции: у меня Velar ассоциируется с купе.

Выдвигающиеся дверные ручки — это класс. Но берешься за ручку… и чувствуешь люфт. И это на новой машине! А что будет лет через пять?

Салон — пиршество для эпикурейцев‑га­джетоманов. Вся центральная консоль отдана двум десятидюймовым сенсорным экранам. Яркость, разрешение и анимация не хуже, чем у айпадов. Логика пользования — на высоком уровне, а быстродействие обеспечено четырехъядерным процессором. Wi-Fi-роутер позволяет подключить до восьми гаджетов.

Понятно, что экраны моментально покрываются отпечатками пальцев. Но меня тревожило другое: уронишь на наклонный дисплей телефон или бутылку газировки — и каюк. Англичане говорят, что стекло прочное. Но ведь не могут же они говорить обратное!

В центральную консоль инсталлированы два планшета. Выглядит круто, но пользоваться многоуровневыми настройками непросто. За виртуальные приборы придется выложить 49 000 рублей. Вместо шкал на панель можно вывести карту навигационной системы. Камеры кругового обзора (плюс 54 600 рублей) выручают в городе и вне асфальта.

Сенсорные панели на руле красивы и удобны, но отклики на них чуть запаздывают.

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Тестовые Велары все как один снабжены виртуальной панелью приборов. Она яркая, нарядная и позволяет менять конфигурацию шкал. Но смена эта происходит секунд через двадцать после того, как ты дал команду. На этом фоне несовершенство озвучки навигатора («через двадцать один километров поверните направо») — просто невинная шалость. Проекционный экран работает четко, к тому же картинка дополнена информацией об играющем треке или радиостанции.

Качество сборки? Лучше, чем в родственном Ягуаре: и материалы богаче, и «косяки» вроде облоя не встречаются. А за доплату в 376 000 рублей как альтернативу стандартной коже предлагают… тканевую обивку! Скажете, так не бывает? Бывает, если ткань — датской марки Kvadrat. В ее составе треть шерсти, отчего сидеть на обтянутой таким материалом «мебели» необыкновенно комфортно. Особенно понравились мягкие подголовники, о которые я терся, словно кошка о ногу хозяина. Разве что не мурлыкал.

Силовые машины

Передние сиденья подкупают выверенным профилем и многочисленными регулировками. Отделка топовой кожей Windsor — опция за 406 000 рублей.

Линейку двигателей Velar целиком перенял у «эф-пейса». Открывают гамму четырехцилиндровые алюминиевые моторы семейства Ingenium: два дизеля (180 либо 240 «лошадей») и два бензиновых (250 либо 300 л.с.) На них придется львиная доля спроса. На просьбу выдать ключ от 300‑сильной модификации (этот двигатель самый свежий в гамме) англичане потупили очи. Как оказалось, в Норвегию привезли только версии V6 — дизельную (300 л.с.) и бензиновую (340 л.с.).

Бензиновая «шестерка» пускается буднично — без раскатистого рыка, коим оглашает окрестности F‑Pace. Идеология! Velar затачивали под комфорт. Хочешь больше спортивных ноток — бери Jaguar. Впрочем, cтартует Velar напористо и укладывается в заявленные 5,7 секунды до сотни. Конкуренты с трехлитровыми «шестерками» чуть быстрее: Mercedes-AMG GLC 43 (367 л.с.) спуртует до сотни за 4,7 секунды, а Porsche Macan S (340 л.с.) и Audi SQ5 (365 л.с.) — за 5,4. Уверен, появление горячей версии Velar SVR не за горами.

В чем отставания нет, так это в плавности хода. Даже на жесткой гребенке этот Range Rover порождает чувство левитации, что недоступно для Ягуара. Потому как — «пневма», которая не положена Ягуару даже за доплату.

Шасси обеспечивает удачный баланс комфорта и управляемости. Поначалу руль показался неоправданно легким, но благодаря системе Configurable Dynamics, позволяющей менять ездовые настройки, я смог его «утяжелить». Подвеску же оставил зажатой — так меньше ощущается раскачка на дорожных волнах.

По прямым участкам машина летит с железобетонной уверенностью, а в скоростных поворотах не прочь чуть вильнуть хвостом — это особенность полноприводной трансмиссии IDD (Intelligent Driveline Dynamics) с многодисковой муфтой в приводе передних колес. В обычных условиях вся тяга идет назад, но при необходимости муфта блокируется, стабилизируя машину. Пущую уверенность придает автоматическая блокировка заднего дифференциала, распределяющая тягу между колёсами: можно раньше «открываться» в повороте. В целом всё хорошо, но Porsche Macan всё же повкуснее будет.

Для машины таких размеров задний ряд не слишком-то просторен. Но сидеть удобно. Пакет для подзарядки (два USB-разъема и 12‑вольтовая розетка) обойдется в 14 300 рублей. За климат-контроль с двумя дополнительными зонами для задних пассажиров надо доплатить 61 200 рублей. Перфорация не абы какая, а фигурная.

Адаптивный круиз-контроль работает как надо: Velar следует за ведущим автомобилем, как нитка за иголкой. А вот система удержания в полосе не всегда видит разметку, допуская выезд на встречку или обочину.

Дизельный Velar — другая планета. Ехать быстро расхотелось, хотя 700 ньютон-метров — это сила! Разгон какой-то скомканный, с турбозаминками — ведь здесь турбокомпрессор, а не приводной нагнетатель, как у бензиновой «шестерки».

Помимо достойной экономичности (в среднем 10 л/100 км), дизельная машина понравилась больше бензиновой только тем, что ограничитель оборотов срабатывает мягко и деликатно, в то время как бензиновый V6 секунды три бьется в конвульсиях.

Velar гармоничен и на асфальте, и вне его. Бездорожье средней руки щелкает как орехи.

По горам, по долам

Норвегию привыкли называть страной фьордов, однако здесь достаточно и других достопримечательностей. Например, живописные Суннмёрские Альпы на западе страны. На многих вершинах снег не тает даже летом. Наверх, к «сахарным головам», тянутся многочисленные машины туристов.

Но они-то едут по асфальту, а нам предстоит совершить «восхождение» по заброшенной каменистой тропе. Челлендж!

Эрзац-внедорожник — это не про Velar. Перевожу систему Terrain Control (она адаптирует настройки акселератора, трансмиссии и системы стабилизации к разным дорожным условиям) в горный режим и, «не дожидаясь перитонита», даю команду пневмоподвеске на подъем кузова. Несколько секунд, и клиренс увеличился со стандартных 205 до 251 мм.

Умный полный привод и опционная блокировка заднего дифференциала позволяют без проблем двигаться вперед при диагональном вывешивании.

Днище практически плоское и прикрыто прочным пластиком.

Первые минуты ушли на пристрелку — не сразу привык, что огромные каменюки Velar проезжает, даже не чиркнув по ним брюхом. Прибавил ход.

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Попадавшиеся буераки подвеска успешно проглатывала. Так что самой большой проблемой на этом перегоне стали мои уши — их заложило ­ от перепада высот.

Вниз съезжал, включив систему ASPC (All Surface Progress Control) — это своеобразный круиз-контроль для бездорожья. Выставил 10 км/ч и покатил. Казалось бы, только руль поворачивай! Не вышло. Во время подскоков на камнях электроника сходила с ума и распускала тормоза. Помаявшись минутку, покатил дальше сам, без помощи электроники.

Как бы то ни было, по проходимости и приспособленности к бездорожью Velar опережает упомянутых конкурентов. Но он и дороже!

Базовый Velar гол как сокол. Хочешь пневматическую подвеску? Готовь 122 400 рублей. За активный задний дифференциал надо выложить 61 200 рублей, за Terrain Response — 11 300, за ASPC — 26 100, за Configurable Dynamics — 14 000, за адаптивный круиз-контроль — 99 500 рублей. И за полноразмерную запаску придется платить: 25 300 рублей. Самые дорогие опции — матрично-лазерные фары и матовый окрас: 198 600 и 156 500 рублей ­соответственно.

Цена автомобиля в парадных исполнениях приближается к восьми миллионам. Так что вряд ли Velar отберет много покупателей у немецких конкурентов. Скорее он сожрет Range Rover Sport! И это самая большая головная боль для британцев. Интересно, сможет ли неофит одолеть классика?

Водные процедуры не страшны: глубина преодолеваемого брода — 650 мм. Багажник обширен: с докаткой его объем равен 673 литрам, а у версий с полноразмерной запаской он ужимается до 558 литров.

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