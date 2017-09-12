Какой домкрат лучше? — экспертиза ЗР

Без домкрата в дальние поездки отправляться не стоит. Довольствоваться штатным домкратом или подобрать получше? Рассматриваем достоинства и недостатки наиболее распространенных устройств.

Послал Панкрат с тракта Кондрату трактат: не поднять Панкрату трактор без Кондратова домкрата.

Cкороговорка шиномонтажников

Лучший современный домкрат — это мобильный телефон: позвонил, пожаловался на проколотое колесо — и ждешь помощи. Однако старый добрый домкрат пока не стоит спешить выселять из багажника. Даже европейцу, проколовшему колесо в воскресенье на пути из Милана в Верону порой случается засучить рукава. А в России такой инструмент не может быть лишним по определению.

НАШ СОВЕТ

Как подбирать домкрат по высоте? Ведь он может понадобиться тогда, когда колесо спущено, и машина просела «ниже ватерлинии». Первым делом следует измерить расстояние от земли до порога или того места, где должен располагаться домкрат. При спущенном колесе он должен быть ниже на высоту профиля шины. Верхний предел высоты определяется типом автомобиля. У легковых машин ход подвески вниз от номинального положения не превышает 60–80 мм, а у внедорожников может быть более 150 мм.

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Какой домкрат выбрать вместо штатного или вдобавок к нему? Универсального решения нет. Достаточно сказать, что домкрат, устраивающий владельца седана, почти наверняка не подойдет тому, кто ездит на внедорожнике.

По типу привода домкраты разделяют на ручные (механические или гидравлические), электрические и пневматические (их подключают к выхлопной трубе). Классифицировать можно и по конструкции исполнительных механизмов: ромбические и подкатные, бутылочные (винтовые и гидравлические) и реечные, рычажно-винтовые и типа «подушка».

Мы оценили плюсы и минусы недорогих домкратов разных типов — в нашей фотогалерее они расположены по алфавиту.

Autoprofi DV‑15R, КНР. Домкрат винтовой
Autoprofi DV‑15R, КНР. Домкрат винтовой

Примерная цена 990  руб.

Масса 2,1 кг

Ромбический домкрат, очень похожий на те, что прилагаются ко многим автомобилям. Заявленные высóты подхвата и подъема — соответственно 100 и 390 мм. Проверили: получилось 110 и 390 мм. Имеет удобный подхват с резиновым элементом. Возможности подъема по высоте подойдут почти любому легковому автомобилю, а вот для кроссоверов их может и не хватить.

Яркая краска держится не очень хорошо, особенно на нагруженных поверхностях,— со временем возникнет коррозия. Ходовой винт абсолютно сухой — его необходимо смазать! В целом недорогое работоспособное изделие.

Вы можете превратить ромбический домкрат в электрический. Для этого понадобится только мощная электродрель или шуруповерт, в чьем патроне зажат строительный крюк.
Вы можете превратить ромбический домкрат в электрический. Для этого понадобится только мощная электродрель или шуруповерт, в чьем патроне зажат строительный крюк.

Сухой ходовой винт — это издевательство. Уже при первом подъеме машины он начал крошиться в пыль.
Сухой ходовой винт — это издевательство. Уже при первом подъеме машины он начал крошиться в пыль.

Kraft, Германия. Электрический ромбический домкрат
Kraft, Германия. Электрический ромбический домкрат

Примерная цена 4950  руб.

Масса 4,05 кг

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Электрический домкрат — игрушка относительно дорогая и при этом не очень «могучая». Шестеренки внутри редуктора пластмассовые, хотя об этом лучше не думать. Подъем «на верхний этаж» длится довольно долго, обычный механический домкрат справляется с задачей быстрее.

У этого домкрата высота подхвата — 112 мм, а высота подъема — 345 мм. В крайних положениях срабатывают встроенные микровыключатели, ­поэтому «выше крыши» домкрат не полезет. Предусмотрена маленькая съемная ручка аварийного опускания в случае поломки электропривода. Выглядит она как ключик от заводной игрушки.

По геометрическим размерам устройство пригодно для подавляющего большинства легковых автомобилей. В богатом варианте комплектации к нему добавлен еще и электрический гайковерт. Кстати, неплохой подарок автовладельцу с любым достатком. Только не забудьте сказать счастливому обладателю, чтобы смазал ходовой винт, ибо он совсем сухой.

Stels, КНР. Домкрат гидравлический бутылочный телескопический
Stels, КНР. Домкрат гидравлический бутылочный телескопический

Примерная цена 2100  руб.

Масса 4,08 кг

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Заявленные высота подхвата и высота подъема — 170 мм и 420 мм соответственно. Не верьте: либо одно, либо другое! Дело в том, что у домкрата предусмотрен регулировочный винт, который выкручивается из штока на несколько сантиметров. Но это следует сделать до начала работы: повернуть винт, придавленный тяжелой машиной, невозможно. С закрученным винтом высота подъема составила около 390 мм. Если же выкрутить винт, то «выросший» домкрат может просто не подлезть под машину. Он сможет поднять популярные Логаны и Ларгусы, но только с накачанными шинами, а значит при проколе покрышки бесполезен. А под пороги Рио с Солярисом, даже с надутыми колесами, никак не входит.

Домкраты такого типа очень любят дачники — можно, например, покосившийся сарай приподнять. Но чаще всего их используют владельцы рамных внедорожников, подставляя не под пороги, а под раму или балку моста. Однако площадь опоры такого домкрата весьма скромная, на мягком грунте он скорее уйдет в землю, чем приподнимет автомобиль,— нужно возить с собой прочную опорную площадку.

Бутылочный телескопический домкратик умудрился оторвать колесо внедорожника от асфальта. Обратите внимание на регулировочный винт: он сильно влияет на применяемость домкрата. Если хотите увеличить высоту подъема, сначала проверьте, влезет ли при этом домкрат под машину.
Бутылочный телескопический домкратик умудрился оторвать колесо внедорожника от асфальта. Обратите внимание на регулировочный винт: он сильно влияет на применяемость домкрата. Если хотите увеличить высоту подъема, сначала проверьте, влезет ли при этом домкрат под машину.

General Trade, КНР. Домкрат подкатной гидравлический
General Trade, КНР. Домкрат подкатной гидравлический

Примерная цена 1785  руб.

Масса 5,28 кг

Подкатные домкраты удобны в эксплуатации — неслучайно их любят шиномонтажники. Однако мы рассматриваем сейчас не профессиональные изделия, поэтому и выбрали этот домкратик, как самый маленький и легкий из всех подкатных. Ведь подразумевается, что его будут возить в багажнике, а не катать по полу автомастерской.

Претензии возникли сразу: изготовители «забыли» указать высоту подхвата и высоту подъема. Пришлось измерять самим — получилось 135 и 290 мм соответственно. Возможно, удастся оторвать от земли колесо невысокого автомобиля, но наш редакционный Ларгус так и не смог «задрать лапу».

Автодело 43222, страна не указана. Домкрат подкатной гидравлический
Автодело 43222, страна не указана. Домкрат подкатной гидравлический

Примерная цена 4000  руб.

Масса 9,84 кг

Еще один подкатной гидравлический домкрат, только более серьезный. Высота подхвата и высота подъема указаны: 135 и 385 мм соответственно. По нашим замерам, чуть меньше: 125 и 380 мм. Домкрат тяжеловат, чтобы возить его с собой в автомобиле. А вот в гараже ему самое место: поможет и при ремонте автомобиля, и при сезонной смене колес.

ВАЗ‑2121 ромб. Домкрат ромбический
ВАЗ‑2121 ромб. Домкрат ромбический

Примерная цена 880  руб.

Масса 2,65 кг

Недорогое изделие продавалось как домкрат для классической Нивы. Подхват и подъем померили сами — получилось 150 мм и 460 мм соответственно. В грязи такой домкрат вряд ли поможет: утонет. Зато на его верхней площадке закреплена резиновая подушка: она бережет краску и минимизирует возможное соскальзывание. Винт, как водится, нуждается в смазке, иначе счастье будет недолгим. Впрочем, для нас оно оказалось совсем недолгим: при попытке приподнять редакционный кроссовер Ford Kuga верхняя площадка позорно сложилась: запас прочности оказался «никаким».

Это что — механизм для подъема тяжестей или его макет в натуральную величину?
Это что — механизм для подъема тяжестей или его макет в натуральную величину?

СОРОКИН, КНР. Домкрат надувной
СОРОКИН, КНР. Домкрат надувной

Примерная цена 6000 руб.

Масса 2,5 кг

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Как правильно эксплуатировать домкрат

Надувные домкраты используют энергию выхлопных газов: надел шланг на выхлопную трубу — и вперед! При этом медленно надувающийся мешок можно разместить почти под любой частью днища машины, а высота подхвата определяется толщиной пустого мешка — несколько сантиметров. Обеспечивает высоту подъема примерно 460 мм. При этом есть одно но: предсказать траекторию поддомкрачиваемой машины довольно сложно.

Надувной домкрат можно использовать практически на любой поверхности: ровный асфальт ему не нужен. Удельное давление на грунт невелико. Во избежание механических повреждений мешок защищают сверху и снизу прилагаемыми ковриками. Такой домкрат не любит сильных морозов и соседства с раскаленными элементами выхлопной системы. Пользоваться им лучше вдвоем, потому что для подъема многих автомобилей давления выхлопных газов при минимальных оборотах двигателя недостаточно — кому-то надо нажимать на педаль газа. Между тем подъем автомобиля с сидящими внутри людьми запрещен — неувязочка. Если машина имеет две выхлопные трубы, придется приобрести переходник, собирающий выхлопные газы воедино. А на нестандартный фигурный патрубок шланг и вовсе не налезет.

Домкрат-подушка — порядочный грязнуля. Как укладывать вот такое в чистый багажник?
Домкрат-подушка — порядочный грязнуля. Как укладывать вот такое в чистый багажник?

Не качает? И не будет, если у машины две выхлопные трубы.
Не качает? И не будет, если у машины две выхлопные трубы.

Какой домкрат лучше? — экспертиза ЗР
Какой домкрат лучше? — экспертиза ЗР
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Комментарии (10)

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У подкатных есть существенный минус для частного пользования — с ними плохо домкратить на неровной или нетвердой поверхности, которая обычно и присутствует возле гаражей. При подъеме домкрат стремится заехать под машину, а если его колеса застрянут — то его начинает выворачивать.

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А вариант с дрелью и крюком в патроне сами пробовали? Умозрительно возникают два вопроса: 1. Хватит ли сил удержать рукоятку дрели из-за противомомента? 2. Не провернется ли крюк в патроне при таких усилиях?

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Воробьев-Обухов Алексей

Пробовали! У нас получилось:)

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А почему нет штатного пластикового домкрата новых лад? Упомянули джиперов, а где хайджек?



Если серьёзно, вожу в багажнике подкатной домкрат и небольшую доску (чуть больше площади домкрата). Часто приходится ездить по грязи, бывает и в колею упадёшь, так, что колёса в воздухе повисают. В таких случаях, кроме подкатного под машину ничего не влезает. Еще нравится то, что можно его подкатить далеко под машину, например под переднюю балку, под рычаг подвески, под задний редуктор. Быстро поднимает и еще быстрей спускает.

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Вообще-то, домкрат должен иметь штырь, вставляемый в соответствующее гнездо. Так надёжнее.

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По-моему — для «полевых» условий ничего лучше «ромбика» для легковых машин не придумать. Главное — чтобы он не был сделан из жестянки, винтовая пара с ленточной резьбой и сделана не из «сыромятины», а вороток с «карданчиком».

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Я помню, у меня на 401-м был трофейный немецкий двухтонный винтовой домкрат...

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Шандор Матиас

А у меня трофейный ромбик от Тойоты середины девяностых. Ходов совершил — немерено.

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Скороговорка хороша! только закончить ее лучше: «...без домкрата Кондрата.»



Что до высоты подхвата, вряд ли это столь критично. можно поднимать машину со стороны уцелевшего колеса, кузов поднимется, и со стороны спущенного можно поставить костыль на время перемещения домкрата. самый простой — два гаечный ключа. нижний расположить вертикально, упереть в асфальт и во второй ключ, расположенный горизонтально и прилегающий к порогу. если не асфальт, можно и под низ ключ подложить.

хотя на практике ромбик и дешевле, и лучше, и вопрос выбора особо не стоит

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laughman

ну, на худой конец придется изворачиваться, конечно же. Однако ремонт при этом очень сильно затянется. При этом оцените размеры требуемых ключей, а также то, что нижний обязательно утонет в асфальте. Я в свое время даже жигулевским домкратом весь асфальт во дворе попортил:)

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