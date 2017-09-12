Autoprofi DV‑15R, КНР. Домкрат винтовой

Примерная цена 990 руб. Масса 2,1 кг Ромбический домкрат, очень похожий на те, что прилагаются ко многим автомобилям. Заявленные высóты подхвата и подъема — соответственно 100 и 390 мм. Проверили: получилось 110 и 390 мм. Имеет удобный подхват с резиновым элементом. Возможности подъема по высоте подойдут почти любому легковому автомобилю, а вот для кроссоверов их может и не хватить. Яркая краска держится не очень хорошо, особенно на нагруженных поверхностях, — со временем возникнет коррозия. Ходовой винт абсолютно сухой — его необходимо смазать! В целом недорогое работоспособное изделие. Вы можете превратить ромбический домкрат в электрический. Для этого понадобится только мощная электродрель или шуруповерт, в чьем патроне зажат строительный крюк. Сухой ходовой винт — это издевательство. Уже при первом подъеме машины он начал крошиться в пыль.

Kraft, Германия. Электрический ромбический домкрат

Примерная цена 4950 руб. Масса 4,05 кг Материалы по теме Правила техники безопасности при самостоятельном проведении ТО Электрический домкрат — игрушка относительно дорогая и при этом не очень «могучая». Шестеренки внутри редуктора пластмассовые, хотя об этом лучше не думать. Подъем «на верхний этаж» длится довольно долго, обычный механический домкрат справляется с задачей быстрее. У этого домкрата высота подхвата — 112 мм, а высота подъема — 345 мм. В крайних положениях срабатывают встроенные микровыключатели, ­поэтому «выше крыши» домкрат не полезет. Предусмотрена маленькая съемная ручка аварийного опускания в случае поломки электропривода. Выглядит она как ключик от заводной игрушки. По геометрическим размерам устройство пригодно для подавляющего большинства легковых автомобилей. В богатом варианте комплектации к нему добавлен еще и электрический гайковерт. Кстати, неплохой подарок автовладельцу с любым достатком. Только не забудьте сказать счастливому обладателю, чтобы смазал ходовой винт, ибо он совсем сухой.

Stels, КНР. Домкрат гидравлический бутылочный телескопический

Примерная цена 2100 руб. Масса 4,08 кг Материалы по теме Переобуваемся: как выбрать хороший шиномонтаж? Заявленные высота подхвата и высота подъема — 170 мм и 420 мм соответственно. Не верьте: либо одно, либо другое! Дело в том, что у домкрата предусмотрен регулировочный винт, который выкручивается из штока на несколько сантиметров. Но это следует сделать до начала работы: повернуть винт, придавленный тяжелой машиной, невозможно. С закрученным винтом высота подъема составила около 390 мм. Если же выкрутить винт, то «выросший» домкрат может просто не подлезть под машину. Он сможет поднять популярные Логаны и Ларгусы, но только с накачанными шинами, а значит при проколе покрышки бесполезен. А под пороги Рио с Солярисом, даже с надутыми колесами, никак не входит. Домкраты такого типа очень любят дачники — можно, например, покосившийся сарай приподнять. Но чаще всего их используют владельцы рамных внедорожников, подставляя не под пороги, а под раму или балку моста. Однако площадь опоры такого домкрата весьма скромная, на мягком грунте он скорее уйдет в землю, чем приподнимет автомобиль, — нужно возить с собой прочную опорную площадку. Бутылочный телескопический домкратик умудрился оторвать колесо внедорожника от асфальта. Обратите внимание на регулировочный винт: он сильно влияет на применяемость домкрата. Если хотите увеличить высоту подъема, сначала проверьте, влезет ли при этом домкрат под машину.



General Trade, КНР. Домкрат подкатной гидравлический

Примерная цена 1785 руб. Масса 5,28 кг Подкатные домкраты удобны в эксплуатации — неслучайно их любят шиномонтажники. Однако мы рассматриваем сейчас не профессиональные изделия, поэтому и выбрали этот домкратик, как самый маленький и легкий из всех подкатных. Ведь подразумевается, что его будут возить в багажнике, а не катать по полу автомастерской. Претензии возникли сразу: изготовители «забыли» указать высоту подхвата и высоту подъема. Пришлось измерять самим — получилось 135 и 290 мм соответственно. Возможно, удастся оторвать от земли колесо невысокого автомобиля, но наш редакционный Ларгус так и не смог «задрать лапу».

Автодело 43222, страна не указана. Домкрат подкатной гидравлический

Примерная цена 4000 руб. Масса 9,84 кг Еще один подкатной гидравлический домкрат, только более серьезный. Высота подхвата и высота подъема указаны: 135 и 385 мм соответственно. По нашим замерам, чуть меньше: 125 и 380 мм. Домкрат тяжеловат, чтобы возить его с собой в автомобиле. А вот в гараже ему самое место: поможет и при ремонте автомобиля, и при сезонной смене колес.

ВАЗ‑2121 ромб. Домкрат ромбический

Примерная цена 880 руб. Масса 2,65 кг Недорогое изделие продавалось как домкрат для классической Нивы. Подхват и подъем померили сами — получилось 150 мм и 460 мм соответственно. В грязи такой домкрат вряд ли поможет: утонет. Зато на его верхней площадке закреплена резиновая подушка: она бережет краску и минимизирует возможное соскальзывание. Винт, как водится, нуждается в смазке, иначе счастье будет недолгим. Впрочем, для нас оно оказалось совсем недолгим: при попытке приподнять редакционный кроссовер Ford Kuga верхняя площадка позорно сложилась: запас прочности оказался «никаким». Это что — механизм для подъема тяжестей или его макет в натуральную величину?

