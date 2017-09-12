Как парковать компактный автомобиль — вдоль или поперек? Кто должен уступить при пересечении автомобильной дороги и велодорожки? Какое наказание грозит за дачу взятки инспектору ДПС? Как оформить куплю-продажу автомобиля?

На вопросы читателей отвечает заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

ПАРКОВКА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

Будет ли нарушением парковка очень компактной машины не вдоль края дороги, а поперек?

Ильдар Батрудинов, Казань

Общий порядок размещения остановленных транспортных средств регламентирован пунктом 12.2 ПДД: ставить транспортное средство разрешается в один ряд параллельно краю проезжей части. Под углом к краю проезжей части можно парковаться только при наличии дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» с одной из табличек 8.6.4–8.6.9, указывающих конкретный способ постановки на стоянку, а также соответствующих линий дорожной разметки, обозначающих границы стояночных мест. Исключений из этих правил для автомобилей с небольшими габаритами не предусмотрено.

АВТОМОБИЛЬ И ВЕЛОСИПЕД

Кто должен уступить при пересечении автомобильной дороги и велодорожки? В ПДД ответа не нашел.

С. С., Москва

Описанная ситуация в ПДД не оговаривается, поэтому при отсутствии технических средств организации дорожного движения (знаки, разметка, светофоры) участникам необходимо руководствоваться общим правилом, содержащимся в пункте 8.9: в случаях, когда траектории движения пересекаются, а очередность проезда не оговорена Правилами, дорогу должен уступить водитель, к которому транспортное средство приближается справа.

ПОСЛЕ АВТОШКОЛЫ

Слышала, что теперь будут штрафовать за отсутствие знака «Новичок за рулем». Считаю, что это незаконно, так как иногда начинающих специально обижают опытные водители. Поэтому сама вешать такой знак не хочу. Что вы думаете по этому поводу?

Мария Корнилова, Наро-Фоминск

В данном случае мое личное мнение значения не имеет. Согласно пункту 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, сзади механических транспортных средств (за исключением тракторов, самоходных машин и мотоциклов), управляемых водителями со стажем менее 2 лет, должен быть установлен опознавательный знак «Начинающий водитель» в виде квадрата желтого цвета (сторона 150 мм) с изображением восклицательного знака черного цвета высотой 110 мм. Ответственность за невыполнение данного требования предусмотрена частью 1 статьи 12.5 КоАП РФ: предупреждение или штраф 500 рублей.

ПРОДАЖА АВТОМОБИЛЯ

Какие сведения надо указать в договоре купли-продажи, чтобы не возникло проблем в ГИБДД при оформлении покупки?

Максим Соустин, Москва

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В соответствии с Административным регламентом МВД РФ по предоставлению госуслуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, утвержденным приказом МВД от 7 августа 2013 года № 605, в представляемых для совершения административных действий документах, удостоверяющих право собственности на транспортные средства (к таким документам относится и договор купли-продажи), должны содержаться: дата и место их составления; предмет и условия сделки; стоимость транспортного средства (при наличии); для физического лица — фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес проживания, паспортные данные; для юридического лица — ИНН, полное наименование, юридический адрес; подписи сторон; идентификационные данные транспортного средства, а также серия, номер, дата выдачи ПТС, и (или) регистрационного документа, и (или) регистрационного знака (при их наличии), если иное не предусмотрено российским законодательством.

ПОДОЗРЕНИЕ ВО ВЗЯТКЕ

Соседку обвиняют в даче взятки инспектору ДПС. Что ей грозит?

Михаил

Дача взятки сотруднику Госавтоинспекции является преступлением, ответственность за которое предусмотрена статьей 291 Уголовного кодекса. Следует отметить, что взятка должностному лицу может быть в виде денег, ценных бумаг, иного имущества. Меру ответственности за совершенное преступление определит суд с учетом конкретных обстоятельств и личности обвиняемого. Следует отметить, что согласно части 3 статьи 291 УК РФ дача взятки должностному лицу лично или через посредника за совершение заведомо незаконных действий наказывается штрафом до 1 500 000 рублей, а может ­грозить и лишение свободы на срок до восьми лет.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Можно ли ездить на сегвее или гироскутере по велодорожкам?

С. Воинов, Москва

Указанные средства передвижения не относятся к велосипедам, поэтому не предназначены для использования на элементах велосипедной инфраструктуры, включая велодорожки. Лица, передвигающиеся на сегвее или скутере, приравниваются к пешеходам (см. термин «пешеход» в пункте 1.2 ПДД).

ИММУНИТЕТ НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Я гражданин России, но работаю по договору водителем в посольстве иностранного государства. В последнее время сотрудники ДПС стали останавливать машину и проверять у меня документы. Недавно оштрафовали за стоянку на тротуаре. Чем вызвано такое ужесточение и почему больше не действует дипиммунитет?

Иван, Москва

Вы сами пишете, что являетесь гражданином России и лишь управляете транспортным средством, принадлежащим посольству иностранного государства, на договорной основе. Поэтому лично на Вас не распространяются положения Венских конвенций от 18 апреля 1961 года «О дипломатических сношениях» и от 24 апреля 1963 года «О консульских сношениях», а также соответствующие нормы российского законодательства, предоставляющие дипломатическим и консульским работникам иммунитет от административной юрисдикции Российской Федерации. Следовательно, как следует из положений КоАП РФ, Вы подлежите ответственности на общих основаниях, то есть в отношении Вас как водителя могут быть применены все административные процедуры, предусмотренные Административным регламентом МВД России исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований безопасности, утвержденным приказом МВД России от 2 марта 2009 года № 185. Одновременно отмечу, что иммунитет сохраняется в отношении транспортного средства, принадлежащего посольству.

Фото: Виктор Погонцев/ИТАР-ТАСС/Интерпресс и «За рулем»