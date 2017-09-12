Все премьеры Франкфуртского автосалона: онлайн-трансляция

Мотор-шоу во Франкфурте открывает тайны: команда «За рулем» ведет онлайн-трансляцию со стендов 67-го Международного автосалона IAA Cars 2017. Горячие автоновинки на фото и видео, информация от руководителей мировых автоконцернов о планах на российский рынок — вы узнаете о них первыми! Не переключайтесь — публикация постоянно обновляется.

Jaguar E-Pace

В 2015 году мы насчитали на стендах международной выставки в бизнес-столице Германии 83 мировых премьеры. Чем на этот раз порадует автолюбителей мотор-шоу, открывшееся во Франкфурте-на-Майне пока только для прессы?

Официально мотор-шоу IAA Cars 2017 стартует 14 сентября, причем участие в церемонии открытия примет федеральный канцлер Ангела Меркель. Для всех желающих комплекс «Мессе Франкфурт» распахнет двери лишь в субботу 16 сентября. Впрочем, наши читатели первыми узнают все самое важное о премьерах Франкфурта — а это и новый Renault (Dacia) Duster, и обновленный Toyota Land Cruiser Prado, и Porsche Cayenne третьего поколения, и самый дешевый кроссовер в линейке Фольксвагена, и нацеленные на европейских клиентов новинки из Китая, и много-много концептов. Мы готовим фотогалерею знаковых премьер, подборки самых ожидаемых в России кроссоверов-дебютантов и автомобилей, которые проедут мимо нас… И, конечно, покажем вам самых красивых девушек автосалона — куда же без них!

В этом году выставка проходит под лозунгом «Будущее сейчас». Однако на его стендах найдется место не только электромобилям и беспилотникам, но и классическим автомобилям из «диких 70-х», которым посвящена специальная экспозиция, и миниатюрным моделькам. И, само собой разумеется, привычным автомобилям с ДВС, не исключая внедорожники, — их возможности посетителям предложат испытать на специально подготовленной трассе.

Вся информация о новинках автосалона во Франкфурте —­ в нашем спецпроекте IAA 2017 (по ссылке).

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15:41 Bentley Continental GT: изящный и быстрый

Максим Кадаков

Поклонники Bentley среди читателей есть? Обрадую: новое купе Continental GT — один из самых элегантных автомобилей выставки, во всяком случае, в своем ценовом сегменте. Ушла чрезмерная грубость линий, излишняя пухлость (если не сказать ожирение) — и теперь на Continental GT приятно взглянуть с любой стороны, глаз отдыхает!

Bentley Continental GT

Салон тоже радикально преобразился. Нет-нет, натуральная кожа, дерево и металл не исчезли, но из привычных для Bentley материалов соткано совершенно иное, свежее настроение. Приборы — «рисованные», с очень интересной графикой. Continental GT перестал быть чопорным — душа его помолодела, стала изящной, воздушной.

И физическая форма — прекрасная. Прежний-то Continental GT базировался на шасси D1, которая изначально была известна по большому седану Volkswagen Phaeton. А теперь под машину подкатили платформу MSB, на которой базируется Porsche Panamera. Это значит, что полноприводная трансмиссия лишилась несимметричного межосевого дифференциала Торсен, и теперь распределением момента ведает многодисковая муфта. В относительно спокойных режимах Comfort и Bentley на переднюю ось передается до 38% тяги, а в режиме Sport ― лишь 17%. У машины — явный заднеприводный характер!

Bentley Continental GT

Спереди — двухрычажная подвеска, сзади — многорычажка. Само собой — пневмостойки в базе и адаптивное шасси с активными стабилизаторами. Даже развесовка улучшилась: прежде «морда» была тяжеловата (58% массы), а теперь на передние колеса приходится лишь 55%. В поворотах машина явна должна быть шустрее, смелее. Прокатиться бы!

Моторы? Топовый W12 6.3 сохранили (он же ставится на Бентайгу). Этот мотор по-прежнему не спеша и бережно собирают вручную на заводе в Крю: он состоит из 294 деталей, на полную сборку уходит 6,5 часов. Максимальная мощность — 635 л.с. при 1350–4500 об/мин. Предельный крутящий момент — 900 Нм. Позже появится более спокойная версия с турбомотором V8 4.0 — опять же, от Панамеры.

Bentley Continental GT

Когда новый Continental GT появится в России? Не скоро. В начале будущего лета. О ценах пока говорить рано, но, как мне думается, он будет подороже нынешнего. Люди из Bentley, услышав эти мои слова, встрепенулись — мол, почему это обязательно дороже, будем придерживаться адекватного рынку уровня. Что ж, посмотрим.

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14:31 Две ступени для флагмана

Юрий Тимкин

Самой важной новинкой Kia для российского рынка стала премьера модернизированного Sorento Prime. На первый взгляд, флагманский кроссовер корейской компании получил не так уж и много обновлений. На самом же деле их куча. Как водится, начнем с внешности. Машина получила измененную радиаторную решетку и бамперы. Главная же новость — светодиодные адаптивные фары, без которых немыслим современный автомобиль.

Kia Sorento Prime

Интерьер переработан более существенно. Очень здорово смотрится новый четырехспицевый руль, металлические кнопки на котором выполнены с таким качеством, что запросто подошли бы какому-нибудь S-классу или А8. В салоне стало еще больше мягкого пластика — возникает ощущение, будто это очень дорогой автомобиль. Подкрепляют это наблюдение и новые опции. В частности, площадка для беспроводной зарядки смартфонов. Кроме того, автомобиль получил ассистент движения в полосе, а также систему контроля за вниманием водителя — если тот утомился и потерял концентрацию, автомобиль даст звуковой сигнал и высветит соответствующее предупреждение на панели приборов.

Главным техническим новшеством стало появление восьмиступенчатого автомата (пока его получила только модификации с дизелем 2.2), сменившего шестискоростную коробку. Корейцы уверяют, что новый агрегат обеспечивает более четкую механическую связь с двигателем, облегчая водителю управление разгоном. Ко всему прочему, дополнительные две ступени позволили сократить время разгона до сотни на 0,2 секунды и снизить расход топлива: теперь машина на 100 км пробега «кушает» в среднем 6,4 литра вместо прежних 7,8. Насколько это близко к реальности, мы сможем проверить только в следующем году, когда начнутся продажи модернизированного Sorento Prime. Цены и комплектации будут известны тогда же.

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13:55 Кроссовер Volkswagen T-Roc: пока не для нас

Максим Кадаков

Одна из главных «товарных» премьер Франкфурта — компактный кроссовер Volkswagen T-Roc, который представили с большой помпой. Он создан на всефольксвагеновской платформе MQB и потому технически близок к Тигуану или к тому же Гольфу: T-Roc может быть нашпигован под завязку — доступны адаптивная подвеска, виртуальные приборы, светодиодные фары, мультимедийный экран с диагональю 11,3 дюма и много еще чего.

Volkswagen T-Roc

При всей внешней фольксвагеновской строгости — красивая машина! Особенно хороши версии R-Line с более агрессивными формами. Юнисекс в самом хорошем смысле этого слова: двухцветные и «помадные» варианты подойдут девушкам, а более строгие однотонные — мужчинам. Впрочем, сейчас порой уже и не разберешь, кому что больше подходит…

В интерьере — никаких откровений. Если хорошо знаешь автомобили Volkswagen, не найдешь ничего нового. Плохо ли это? Для кого как. Хочется свежести? Зато привыкать ни к чему не надо. Впрочем, цветные вставки в цвет кузова (а все машины яркие, нарядные) заметно освежают знакомые черты: эти вставками украшены передняя панель, центральная консоль и двери.

Volkswagen T-Roc

По размерам T-Roc — что наша Крета: при колесной базе 2,6 метра его длина составляет 4,23 метра. Для меня не каждая машина данного типоразмера комфортна: либо спереди неудобно (мой рост 186 см), либо сзади тесно. Либо багажник мал. А T-Roc удобен! Спереди сажусь без проблем, даже с запасом. Пересаживаюсь назад («зам за собой») — и колени не упираются в переднее сиденье. И багажник достаточный — правда, в европейских машинах, как водится, ремкомплект вместо запаски.

Двигатели — исключительно с турбонаддуввом. Это бензиновые моторы TSI 1.0 (115 л.с.), TSI 1.5 (150 л.с.) и TSI 2.0 (190 л.с.), а также дизели TDI объемом 1,6 л (115 сил) и 2,0 л (150 или 190 л.с.). Помимо шестиступенчатой механики предусмотрен семиступенчатый робот DSG. Привод — передний или полный, причем у полноприводных версий можно выбирать предустановки управляющей электроники: режим можно поменять поворотной шайбой рядом с рычагом коробки передач.

Volkswagen T-Roc

В Европе цены на T-Roc начинаются примерно с 20 тысяч евро. Он на две тысячи дешевле, чем собрат Audi Q2. Политес соблюден!

Появится ли T-Roc в России? Однозначного ответа пока нет. Но, как мне стало известно, такая возможность просчитывается. Упирается всё, конечно же, в нашу действительность, а она такова, что без российского производства это пустой номер: импортируемый T-Roc будет стоить примерно столько же, сколько калужский Tiguan — и массовых продаж не будет. А вы заплатили бы цену Тигуана за модный, но маленький Тирок?

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13:28 Берегись, Tesla!

Артур Саруханов

А вот еще один стенд на IAA-2017. Я было прошел мимо (явно какой-то мертворожденный проект), но потом завернул разузнать, что да как. Встречайте — тайваньская компания Thunder Power, во второй раз представленная во Франкфурте. Два года назад они показали здесь прототип первой модели — электроседана бизнес-класса, который ожидается в серии уже через два года. Сейчас в Каталонии (Испания) идут работы по строительству завода по производству автомобилей Thunder Power. В будущем году здесь откроется центр разработок.

Thunder Power

Компания была образована еще в 2001 году, с тех пор вела разработки и получила около 100 различных патентов (батареи, кузова, термообработка). В основе прототипа пространственный кузов из алюминиевого сплава, разработанный в Германии. В Италии создали с нуля многорычажную подвеску. У седана 125-киловаттная батарея, позволяющая автомобилю проехать до 650 км по циклу NEDC. Приводят машину в действие два или три мотора (в зависимости от типа привода) суммарной мощностью до 430 кВт.

Первый серийный седан китайцы обещают выкатить уже в 2019 году, хотя на стенде у прототипа пока нет даже салона. Тогда же появится и версия купе на его базе. А уже в 2020 году ожидается и первый электрический кроссовер, прототип которого впервые демонстрируется здесь на выставке (чуть позже с него сдернут покрывало и мы сможем изучить его воочию).

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12:34 За электричеством — будущее

Артур Саруханов

Пообщались на стенде JLR с ответственным за продажи британских марок Энди Госсом. Экономист по образованию, он не скрывал улыбки, когда я спросил его об ожиданиях касательно модели E-Pace, выставленной тут на стенде. Автомобиль в нашей стране стоит в среднем на 100 тысяч больше основных конкурентов из Mercedes-Benz и BMW, но г-на Госса это, похоже, не смущает: для Ягуара он — серьезное расширение модельного ряда (второй кроссовер), особенно если учесть, что речь идет о входной модели SUV. Остановятся ли на своем пути «кроссоверизации» ягуаровцы, время покажет. Пока в планах вывод новинки — в Европе она появится уже в конце года, к нам приедет лишь в следующем.

Энди Госс, Jaguar Land Rover

Обсудили и вопрос электрификации. На недавнем фестивале Jaguar Land Rover Tech Fest британцы вдруг заявили, что с 2020 года все модели группы будут иметь электрические версии. То есть на дружелюбности к природе за счет снижения веса путем обильного применения алюминия поставлен крест? Уперлись в потолок? Отнюдь, парирует Энди Госс. С его слов, алюминиевые конструкции все равно конкурентное преимущество JLR, ведь ближайшие электрокары будут достаточно тяжелыми из-за батарей, обеспечивающих запас хода, и алюминиевые кузова помогут эту проблему минимизировать. И все же, согласился один из боссов JLR, правда в том, что путь в сторону электрификации — иначе производителям никак не уложиться во все ужесточающиеся нормы выброса вредных веществ.

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11:50 Bugatti Chiron: 400-0-400 км/ч за 42 секунды

Максим Кадаков

Дикий зверь по имени Bugatti Chiron представлен на выставке в единственном экземпляре и держится весьма скромно — за стеклянным забором. А ведь это монстр! Недавно бывший гонщик Формулы 1 Хуан Пабло Монтойя во время зачетного заезда разогнал 1500-сильный Chiron до 400 км/ч, а затем тормозил «в пол». На все про все у него ушло 41,96 секунды. За это непродолжительное время машина прошла 3 километра и 112 метров. И это мировой рекорд.

Хуан Пабло Монтойя

После заезда Монтойя сказал, что Chiron настолько стабилен, что позволил расслабиться за рулем. Причем это был не единичный заезд: порог в 400 км/ч он преодолел 17 раз!

Chiron — на пике своего рыночного успеха. Из 500 запланированных к выпуску машин 300 уже проданы. Так что, шанс еще есть — конечно же, при наличии 2,4 млн евро, которые нужно отдать за Chiron в стандартном исполнении.

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11:15 Lamborghini Aventador S Roadster: мощнее, но медленнее

Максим Кадаков

314 тысяч евро без учета налогов — столько стоит в Европе обновленный родстер Lamborghini Aventador S Roadster. Главное новшество — подруливающий механизм задних колес, который потребовал пересмотра всей кинематики задней подвески и перенастройки активных амортизаторов. Конечно, это не сверхновость: подобными системами оснащены и другие спорткары — в частности, модернизированное купе Lamborghini Aventador S, на основе которого и создан родстер.

Lamborghini Aventador S Roadster

Полноуправляемое шасси, как говорят итальянцы, позволяет сделать машину более стабильной не только на скоростных прямиках, но и в быстрых поворотах. На подиуме Франкфуртского автосалона родстер показывают во всей красе — без крыши. Но она есть — жесткая, причем состоящая из двух частей, которые можно упрятать в багажник (он у машины спереди).

Итальянцы остаются верными «атмосферной идеологии» — и вновь «подкрутили» мотор V12 6.5, который при прежнем крутящем моменте (690 Нм) развивает 740 л.с. против прежних 700 л.с. Коробка передач та же — это робот Graziano с двумя сцеплениями. Но динамика, как ни странно, ухудшилась: максимальная скорость по-прежнему ограничена электроникой на уровне 350 км/ч, а разгон до сотни занимает 3,0 секунды — на одну «десятку» больше, чем прежде. Почему?

Обратите внимание на обновленный нос машины: благодаря новому сплиттеру прижимная сила на передней оси увеличена аж на 130%. А прижимная сила на задних колесах увеличена в полтора раза — на это работает не только активное антикрыло, но и развитый диффузор. Всё это способствует улучшению стабильности, устойчивости машины на высоких скоростях, но в то же время ухудшает аэродинамику. Такие вот «аэродинамические качели». Но если все это вам не слишком важно, просто полюбуйтесь родстером — он прекрасен.

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10:57 Универсальный солдат

Артур Саруханов

Еще одна премьера британцев во Франкфурте — универсал Jaguar XF Sportbrake. У нас такой тип кузова, да еще и в премиальном сегменте, спросом не пользуется, так что в нашей стране «сарай» не появится. А жаль. Потому что смотрится и сделан он на уровне. Поскольку салон нам уже знаком по новому XF, первым делом нажимаю кнопку открытия багажника. За поднятой электроприводом дверью скрывается глубокий отсек объемом 565 л (при сложенных прямо из багажника спинках задних сидений и вовсе 1700 л!) с толстым ковровым покрытием. Погрузочная высота незначительная, но, вытягиваясь, чтобы достать манатки из закромов, можно испачкаться о бампер. Предотвратить это призвана извлекаемая из-под коврика накидка. Умно!

Jaguar XF Sportbrake

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Хотите еще? Мы уже наблюдали специальный браслет Activity Key для нового Discovery. Так вот, британцы снабдили таким и XF Sportbrake, что логично: утилитарный автомобиль частенько приобретают любители активного образа жизни, которым носить с собой документы и ключи во время занятий спортом попросту неудобно.

Предусмотрена и система перевозки прицепов. Примечательно, что при собственном весе 1660 кг Jaguar XF Sportbrake способен тягать 2-тонную тележку. Все это в том числе благодаря мощным моторам. На вершине линейки из шести агрегатов (четырех дизелей и двух бензиновых) знакомый нам по другим моделям JLR 380-сильный V6. C ним универсал способен на спурт до 100 км/ч за 6,1 секунды.

Есть и неоднозначное решение — для заправки мочевины системы AdBlue придется лезть в багажник, где за специальной крышечкой скрыта горловина. У себя на родине автомобиль оценен от 34 910 фунтов.

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10:51 Кроссовер формата микро

Юрий Тимкин

На стенде Kia все ожидают премьеры Proceed Concept — прототипа грядущего Сида. Он пока закрыт покрывалом. Но это не значит, что корейцам больше нечего показать! Главной приманкой для европейцев стал миниатюрный хэтчбек Picanto X-Line. В Kia его называют кроссовером. Этому микрохэтчу на 15 мм увеличили дорожный просвет, доведя его до 156 мм. Чтобы «внедорожник» отличался от обычных версий, его кузов украсили аппликацией цвета лайм. В салоне — такая же петрушка: яркий желто-зеленый колор добавил интерьеру индивидуальности.

Kia Picanto X-Line

В гамме Picanto версия X-Line будет считаться флагманской, поэтому она изначально оборудована по максимуму: климат-контроль, камера заднего вида, мультимедиа с навигацией и сервисами Apple CarPlay и Android Auto. Двигатель безальтернативный — бензиновый рабочим объемом один литр и мощностью 100 л.с. Этого хватает, чтобы достигать сотни через 10,1 секунды после старта. Убедиться в этом мы сможем в следующем году.

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10:35 Новый бестселлер от Jaguar

Артур Саруханов

Гвоздевой премьерой на стенде Jaguar, безусловно, является новый компактный кроссовер E-Pace. Через пару часов в запланированной беседе с «За рулем.РФ» мы еще попытаем руководителя по торговым операциям JLR в Европе Энди Госса относительно перспектив новичка. Пока же делимся первыми впечатлениями от увиденного.

Jaguar E-Pace

Итак, автомобиль, как удалось выяснить, будут собирать на том же заводе в Австрии, что и электрокар I-Pace. Машина получилась достаточно компактной, что только плюс для жителей больших городов. Отделка салона с применением дорогих материалов не вызывает сомнений в том, что перед нами премиальный автомобиль. На стенде его можно увидеть, в том числе, в исполнении с турбодизелем линейки Ingenium, отвечающем Евро-6 (горловина для заправки E-Pace мочевиной системы AdBlue предусмотрена рядом с основной). Но к нам такие кроссоверы поставляться не будут.

К посадке спереди вопросов нет, а вот сзади сказываются размеры. Вдвоем на галерке разместиться можно без проблем, третьему же седоку путь сюда заказан — будет не только тесно в плечах, но и ноги деть некуда из-за выраженного центрального туннеля.

В нашей стране конкурент Mercedes-Benz GLA и BMW X1, который построен на платформе Эвока и уже оценен минимум в 2 455 000 руб., будет доступен со следующей весны. Если провести аналогию с уже ставшим бестселлером марки кроссовером F-Pace, можно безошибочно предположить, что он явно подвинет первопроходца SUV в стане Jaguar.

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