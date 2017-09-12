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08:30 «Дикие 70-е»
Под названием «Дикие 70-е» на IAA-2017 в одном из павильонов расположился огромный стенд (1000 кв. м), где представлены автомобили, популярные в 1970-е годы. Организовали его Автомобильный клуб Германии (AvD) и Союз немецких автопроизводителей (VDA). Причем речь идет о тех из машин, что задавали жару на улицах городов, приковывая взгляды прохожих. Примечательно, что большинство из выставленных образцов можно купить — напротив каждого указана ориентировочная цена. Давайте пройдемся по этому стенду вместе.
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19:39 Audi Aicon как зеркало электромобильного будущего
Максим Кадаков
Не знаю, как вас, но меня печалят концептуальные автомобили, предвещающие скорое и не очень скорое электромобильное будущее: все они по большей части округло-бесформенные — потому что при прочих равных должны занимать как можно меньше места на дороге (не это ли мечта московских властей?). Но когда накануне открытия выставки на закрытом шоу группы Volkswagen на сцену выкатили седан Audi Aicon, от сердца отлегло: это машина отнюдь не концепткаровских пропорций!
По габаритам Aicon превосходит новый Audi A8: пять с половиной метров в длину! Он на 10 см шире, чем А8. Колесная база на четверть метра больше: 3470 мм! И — никакой однообъемности: мягкое, словно расплывающаяся ртуть, продолговатое тело манит 26-дюймовыми колесами и необычной светотехникой. Фактически, фары и фонари в привычном понимании уходят в прошлое: вместо них большие световые панели, которые могут формировать световые пучки разной формы и разного цвета. Красиво? Безусловно! Эффективно? Не уверен. Но так ли это важно, если это очень красиво?!
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Широко распахивающиеся двери без центральной стойки обнажают темное нутро, решенное в минималистичном ключе: четыре раздельных кресла и минимум декора. Традиционных органов управления нет — ни руля, ни педалей, ни рычага коробки… А зачем? Электропривод, автономное вождение и всё такое. Сиди себе, глазей по сторонам.
Вам уже грустно? Тогда обрадую тем, что начинка Айкона вполне «автомобильная» и в чем-то близка к тому же А8. Двухрычажная пневмоподвеска спереди и сзади, система подавления кренов, управляемые задние колеса и… вынесенные к центру тормозные механизмы. Зачем? Не иначе потому, что огромные колеса увеличили неподрессоренные массы до неприличия, а для такой машины плавность хода — один из определяющих показателей.
Четыре электромотора суммарной мощностью 354 л.с. приводят, как несложно догадаться, все четыре колеса и питаются от размещенной под полом салона батареи. Декларируемый запас хода — до 800 км.
Что ж, если электромобильное будущее встретит нас такими машинами, то не так уж оно уродливо, как некоторые его малюют.
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19:22 Необычный кросс
Юрий Тимкин
Компания Ситроен долгое время предлагала кроссоверы, сделанные на основе моделей Mitsubishi. Надежные, но лишенные харизмы, типичной для французской марки, автомобили не пользовались высоким спросом. Однако с выходом C3 Aircross ситуация, обещают французы, обязательно поменяется. И, глядя на новинку, в этом совершенно не сомневаешься — это самый красивый кроссовер В-сегмента! Двухэтажная головная оптика, «заштрихованные» задние боковые окна и трехмерные фонари, кажется, можно рассматривать бесконечно.
Удался и салон. Двухцветная окраска, приплюснутый в нижней хорде руль, занятный набалдашник ручника в форме гриба — банальным интерьер точно не назовешь. А больше всего удивил выдвижной экран, на котором дублируются показатели приборов. Среди B-кроссоверов такого оборудования мне еще встречать не доводилось. Но не экраном единым — в распоряжении Ситроена есть системы слежения за разметкой, дорожными знаками и аварийного торможения перед препятствием. Второй ряд сначала показался тесным. Но, как оказалось, его можно сдвигать в продольном направлении. Отодвинулся назад, и от тесноты не осталось и следа. Правда, одновременно с этим сокращается объем багажника…
В отличие от большинства соперников для ситроеновского кроссовера полный привод не предлагается. C3 Aircross располагает широкой гаммой двигателей. Дизели — мощностью 100 либо 120 л.с., а бензиновые — 82, 110 либо 130 л.с. Какие из них будут доступны в России (старт продаж ожидается через несколько месяцев), пока точно не известно. Ясность наступит в октябре, когда состоится тест-драйв модели.
18:50 Самый красивый автомобиль IAA 2017
Артур Саруханов
На любой автовыставке среди премьер должна быть одна, что затмевает своей красотой остальные. На IAA 2017 такой можно считать новую Ferrari Portofino.
Как мы уже рассказывали, этот спорткар пришел на смену Калифорнии T, с которой у них почти идентичные габариты. В силовой составляющей тоже изменений немного: прежний 7-ступенчатый автомат, забирающий тягу с 3.9 V8. Правда, мотор был несколько доработан. Новые поршни, шатуны и система выпуска позволили снять с бензинового битурбо на 40 лошадок больше (600 л.с.), подрос, пусть и незначительно, и крутящий момент (с 755 до 760 Нм). Все эти ухищрения прибавили мотору прыти: на разгон до 100 км/ч у Portofino уйдет 3,5 с (на десятую секунды меньше, чем у Калифорнии Т).
Автомобиль не только быстр сам, но и имеет быстро складываемый верх: он убирается автоматически за 14 секунд.
На стенде спорткар представлен в двух цветовых исполнениях: классическом красном Rosso Portofino и серебристом Grigio Alluminio Opaco, намекающем на алюминиевый сплав, обильно используемый в структуре новичка.
Мы предполагали, что этот Ferrari станет самым доступным в стане итальянцев. Цены все еще не объявлены, но можно ориентироваться на прайс уходящей Калифорнии, которая в Европе предлагалась от 230 тыс. евро.
К слову, в этом году Ferrari отмечает 70-летие.
- Самые красивые девушки автосалона — в нашей фотоподборке.
- Вся информация о премьерах автосалона во Франкфурте — в спецпроекте «За рулем» (по ссылке).