67-й Международный автосалон IAA Cars 2017 во Франкфурте-на-Майне набирает обороты. Все самое интересное — в нашей онлайн-трансляции. Следите за обновлениями!

Продолжение. Начало см. здесь.

08:30 «Дикие 70-е»

Артур Саруханов

Под названием «Дикие 70-е» на IAA-2017 в одном из павильонов расположился огромный стенд (1000 кв. м), где представлены автомобили, популярные в 1970-е годы. Организовали его Автомобильный клуб Германии (AvD) и Союз немецких автопроизводителей (VDA). Причем речь идет о тех из машин, что задавали жару на улицах городов, приковывая взгляды прохожих. Примечательно, что большинство из выставленных образцов можно купить — напротив каждого указана ориентировочная цена. Давайте пройдемся по этому стенду вместе.

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19:39 Audi Aicon как зеркало электромобильного будущего

Максим Кадаков

Не знаю, как вас, но меня печалят концептуальные автомобили, предвещающие скорое и не очень скорое электромобильное будущее: все они по большей части округло-бесформенные — потому что при прочих равных должны занимать как можно меньше места на дороге (не это ли мечта московских властей?). Но когда накануне открытия выставки на закрытом шоу группы Volkswagen на сцену выкатили седан Audi Aicon, от сердца отлегло: это машина отнюдь не концепткаровских пропорций!

Audi Aicon

По габаритам Aicon превосходит новый Audi A8: пять с половиной метров в длину! Он на 10 см шире, чем А8. Колесная база на четверть метра больше: 3470 мм! И — никакой однообъемности: мягкое, словно расплывающаяся ртуть, продолговатое тело манит 26-дюймовыми колесами и необычной светотехникой. Фактически, фары и фонари в привычном понимании уходят в прошлое: вместо них большие световые панели, которые могут формировать световые пучки разной формы и разного цвета. Красиво? Безусловно! Эффективно? Не уверен. Но так ли это важно, если это очень красиво?!

Широко распахивающиеся двери без центральной стойки обнажают темное нутро, решенное в минималистичном ключе: четыре раздельных кресла и минимум декора. Традиционных органов управления нет — ни руля, ни педалей, ни рычага коробки… А зачем? Электропривод, автономное вождение и всё такое. Сиди себе, глазей по сторонам.

Audi Aicon

Вам уже грустно? Тогда обрадую тем, что начинка Айкона вполне «автомобильная» и в чем-то близка к тому же А8. Двухрычажная пневмоподвеска спереди и сзади, система подавления кренов, управляемые задние колеса и… вынесенные к центру тормозные механизмы. Зачем? Не иначе потому, что огромные колеса увеличили неподрессоренные массы до неприличия, а для такой машины плавность хода — один из определяющих показателей.

Четыре электромотора суммарной мощностью 354 л.с. приводят, как несложно догадаться, все четыре колеса и питаются от размещенной под полом салона батареи. Декларируемый запас хода — до 800 км.

Что ж, если электромобильное будущее встретит нас такими машинами, то не так уж оно уродливо, как некоторые его малюют.

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