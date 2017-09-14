Chery > Tiggo 2

С декабря 2016 года Chery не продает у нас седаны и хэтчбеки — спрос на них в кризис резко упал. Остались лишь кроссоверы, гамма которых расширяется. В начале года обновился флагманский Tiggo 5 (ЗР, № 2, 2017), вскоре подоспел Tiggo 3 (ЗР, № 5, 2017), и вот настал черед младшенького — Tiggo 2.
Чтобы разобраться в его происхождении, вспомним ушедшие из России седан Chery Bonus и хэтчбек Very. Они были созданы на платформе A13, в основе которой лежит шасси лифтбека Seat Toledo. То есть праотцом этих машин был Volkswagen Golf второго поколения! Tiggo 2 — наследник этой парочки, но от предков в нем практически ничего не осталось. Платформу модернизировали, клиренс увеличили до 186 мм. Привод, как несложно догадаться, только передний.
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Салон освежают веселые оранжевые вставки и фактурный пластик. Признаки бюджетной машины: руль регулируется только по углу наклона, водительский стеклоподъемник в автоматическом режиме работает лишь на опускание стекла.
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Шкала тахометра размечена против часовой стрелки, как у некоторых Peugeot. С «пчелиными сотами» смирится не каждый.
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Система Cloudrive подружит смартфон с бортовой мультимедиасистемой. Конкуренты аналогичной функцией похвастаться не могут.
Tiggo 2 сертифицировали еще по старым правилам, до 1 января 2017 года, а значит производитель ближайшие три года имеет право продавать машины без системы ЭРА-ГЛОНАСС — вот ее и нет в этой машине.
Ярко-оранжевые вставки на креслах, передней панели и дверях выглядят нарядно. Но они не в состоянии прикрыть явные эргономические просчеты. Только я сел в машину — тут же уткнулся левым коленом в блок электрорегулировки зеркал. Почему бы не разместить его на двери? Диапазон регулировки руля по высоте недостаточен. Приборная панель оригинальна, но от графики а‑ля пчелиные соты рябит в глазах. Электронный спидометр на дисплее слишком мелкий.
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Высоту сиденья не отрегулируешь. Подушка и спинка широкие, боковая поддержка слабенькая, поясничный упор едва чувствуется.
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Втроем ехать можно, но среднему пассажиру мешает массивный центральный туннель.
Двигатель — 1,5-литровый 106‑сильный атмосферник. Альтернативы нет. Первую версию этого агрегата специалисты компании AVL разработали еще в 2008 году для седана Bonus. Обновленный мотор с индексом SQRD4G15B отличается системой изменения фаз газораспределения и соответствует классу Евро‑5. Эконормы, как водится, сыграли не в лучшую сторону: двигатель потерял три лошадиные силы и пять ньютон-метров момента.
Тяги на низких оборотах откровенно мало. Хочешь ехать бодрее? Крути мотор до 4500–5000 об/мин. Механическая коробка передач работает четко, к ней претензий нет. Если же ехать спокойно, полагаясь за городом на круиз-контроль (на машинах в топовом оснащении Luxury), можно уложиться в 6 л/100 км, даже не выключая кондиционер.
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Доступ к свечам, воздушному фильтру, бачку ГУРа и аккумулятору легкий. Номер двигателя хорошо виден и легко читается. А если со временем покроется ржавчиной, отчистить его наждачкой будет очень легко.
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Уплотнитель капота очень тонкий. Сдается, через пару осенних месяцев под капотом образуется толстый слой грязи.
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Днище плоское, глушитель прижат к кузову — можно смело ехать по грунтовке.
Поездил я и на версии с четырехступенчатым гидромеханическим автоматом QR416AHA. Это модификация французской коробки DP0/AL4, к которой было немало претензий. Надежен ли ее китайский вариант? Время покажет. А вот характер у нее всё тот же: задумчива и нетороплива. Нажал на педаль — и ждешь, когда же машина начнет ускоряться.
По паспортным данным, 16 секунд до сотни. По ощущениям, все двадцать.
Пробовал ехать в режиме SPT («спорт»), в котором автомат дольше держит передачи. Толку от этого чуть: при резком нажатии на педаль газа стрелка тахометра залетает за 5000 оборотов, но бодрого разгона как не было, так и нет. В режиме Eco при наличии крепких нервов можно ставить рекорды экономичности: у меня получилось 6,8 л/100 км, а у коллег — меньше пяти литров! Но это — в тошнотворном режиме, с риском свариться вкрутую при выключенном кондиционере.
Рулевое управление без искры, но ездить можно. У того же Иксрея рулевое управление ярче и прозрачнее.
Подвеска добросовестно сглаживает неровности асфальта и не боится крупных ям — невольно вспомнились столь же комфортные XRAY и Renault Sandero Stepway. А вот на грунтовке трясет сильнее. Шумоизоляция годная, но если поставить подкрылки, чтобы приглушить «пескоструйку», будет еще лучше.
***
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Эти «жабры» — лишь дизайнерский изыск.
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Подкрылки отсутствуют как класс, придется ставить самостоятельно.
Chery давно сотрудничает с британской фирмой Lotus по части доводки шасси, и это заметно: Tiggo 2 получился вполне адекватным автомобилем, без явных провалов. Комфортная подвеска, вместительный багажник (420 л), приятный облик. Главное — не забывать, что в Tiggo 2 нет системы стабилизации, которая становится нормой даже для бюджетных автомобилей. Неужели англичане посоветовали на ней сэкономить?
К слову, об экономии. Поскольку Tiggo 2 поставляют к нам из китайского Даляня, цены повыше, чем на машины российского производства. Базовый Tiggo 2 стоит 759 900 рублей — на 160 тысяч дороже Иксрея и лишь на 57 тысяч дешевле более крупного Tiggo 3. Если китайцы не сыграют на понижение, шансов приблизиться к лидерам сегмента у них не будет.
|Приятный внешне автомобиль с вместительным багажником
|На низких оборотах мотор не тянет, сзади пассажирам мешает большой туннель
Chery Tiggo 2 1.5, М5
Chery Tiggo 2 1.5, А4
Длина/ширина/высота/база 4200/1760/1570/2555 мм
Объем багажника (VDA) 420 л
Снаряженная масса
1290 кг
1320 кг
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 78 кВт/106 л.с. при 6000 об/мин; 135 Н·м при 2750 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
14,0 с
16,0 с
Максимальная скорость
182 км/ч
180 км/ч
Топливо/запас топлива АИ-92/50 л
Расход топлива: смешанный цикл
7,4 л/100 км
8,0 л/100 км
Трансмиссия
передний привод; М5
передний привод; А4
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Chery Tiggo 2 и конкуренты
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Силовой агрегат
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Цена, руб.
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Chery Tiggo 2
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1,5 л (106 л.с.), М5
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759 900
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Лада XRAY
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1,6 л (106 л.с.), М5
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599 900
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Renault Sandero Stepway
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1,6 л (113 л.с.), М5
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679 990
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Lifan X50
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1,5 л (103 л.с.), М5
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627 900
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Changan CS35
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1,6 л (113 л.с.), М5
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799 900
Фото: Максим Гомянин и Chery