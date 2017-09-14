Chery Tiggo 2 — тест-драйв ЗР

Изучаем самый доступный компактный паркетник Chery.

Chery Tiggo 2
Chery Tiggo 2

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Chery Tiggo 2
Chery Tiggo 2

С декабря 2016 года Chery не продает у нас седаны и хэтчбеки — спрос на них в кризис резко упал. Остались лишь кроссоверы, гамма которых расширяется. В начале года обновился флагманский Tiggo 5 (ЗР, № 2, 2017), вскоре подоспел Tiggo 3 (ЗР, № 5, 2017), и вот настал черед младшенького — Tiggo 2.

Чтобы разобраться в его происхождении, вспомним ушедшие из России седан Chery Bonus и хэтчбек Very. Они были созданы на платформе A13, в основе которой лежит шасси лифтбека Seat Toledo. То есть праотцом этих машин был Volkswagen Golf второго поколения! Tiggo 2 — наследник этой парочки, но от предков в нем практически ничего не осталось. Платформу модернизировали, клиренс увеличили до 186 мм. Привод, как несложно догадаться, только передний.

Салон освежают веселые оранжевые вставки и фактурный пластик. Признаки бюджетной машины: руль регулируется только по углу наклона, водительский стеклоподъемник в автоматическом режиме работает лишь на опускание стекла.
Салон освежают веселые оранжевые вставки и фактурный пластик. Признаки бюджетной машины: руль регулируется только по углу наклона, водительский стеклоподъемник в автоматическом режиме работает лишь на опускание стекла.

Шкала тахометра размечена против часовой стрелки, как у некоторых Peugeot. С «пчелиными сотами» смирится не каждый.
Шкала тахометра размечена против часовой стрелки, как у некоторых Peugeot. С «пчелиными сотами» смирится не каждый.

Система Cloudrive подружит смартфон с бортовой мультимедиасистемой. Конкуренты аналогичной функцией похвастаться не могут.
Система Cloudrive подружит смартфон с бортовой мультимедиасистемой. Конкуренты аналогичной функцией похвастаться не могут.

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Кроссоверы и внедорожники Франкфурта-2017
Кузов взяли от Chery Very и основательно переработали — о родстве напоминают разве что линия крыши и дверные проемы. Расширители колесных арок и накладки на кузов из неокрашенного пластика придали налет брутальности. Вышло симпатично.

Tiggo 2 сертифицировали еще по старым правилам, до 1 января 2017 года, а значит производитель ближайшие три года имеет право продавать машины без системы ЭРА-ГЛОНАСС — вот ее и нет в этой машине.

Ярко-оранжевые вставки на креслах, передней панели и дверях выглядят нарядно. Но они не в состоянии прикрыть явные эргономические просчеты. Только я сел в машину — тут же уткнулся левым коленом в блок электрорегулировки зеркал. Почему бы не разместить его на двери? Диапазон регулировки руля по высоте недостаточен. Приборная панель оригинальна, но от графики а‑ля пчелиные соты рябит в глазах. Электронный спидометр на дисплее слишком мелкий.

Высоту сиденья не отрегулируешь. Подушка и спинка широкие, боковая поддержка слабенькая, поясничный упор едва чувствуется.
Высоту сиденья не отрегулируешь. Подушка и спинка широкие, боковая поддержка слабенькая, поясничный упор едва чувствуется.

Втроем ехать можно, но среднему пассажиру мешает массивный центральный туннель.
Втроем ехать можно, но среднему пассажиру мешает массивный центральный туннель.

Двигатель — 1,5-литровый 106‑сильный атмосферник. Альтернативы нет. Первую версию этого агрегата специалисты компании AVL разработали еще в 2008 году для седана Bonus. Обновленный мотор с индексом SQRD4G15B отличается системой изменения фаз газораспределения и соответствует классу Евро‑5. Эконормы, как водится, сыграли не в лучшую сторону: двигатель потерял три лошадиные силы и пять ньютон-метров момента.

Тяги на низких оборотах откровенно мало. Хочешь ехать бодрее? Крути мотор до 4500–5000 об/мин. Механическая коробка передач работает четко, к ней претензий нет. Если же ехать спокойно, полагаясь за городом на круиз-контроль (на машинах в топовом оснащении Luxury), можно уложиться в 6 л/100 км, даже не выключая кондиционер.

Доступ к свечам, воздушному фильтру, бачку ГУРа и аккумулятору легкий. Номер двигателя хорошо виден и легко читается. А если со временем покроется ржавчиной, отчистить его наждачкой будет очень легко.
Доступ к свечам, воздушному фильтру, бачку ГУРа и аккумулятору легкий. Номер двигателя хорошо виден и легко читается. А если со временем покроется ржавчиной, отчистить его наждачкой будет очень легко.

Уплотнитель капота очень тонкий. Сдается, через пару осенних месяцев под капотом образуется толстый слой грязи.
Уплотнитель капота очень тонкий. Сдается, через пару осенних месяцев под капотом образуется толстый слой грязи.

Днище плоское, глушитель прижат к кузову — можно смело ехать по грунтовке.
Днище плоское, глушитель прижат к кузову — можно смело ехать по грунтовке.

Объем багажника — 420 литров. Это лучший показатель в классе: у Иксрея багажник на 59 литров меньше, а у Sandero — на 100 литров!
Объем багажника — 420 литров. Это лучший показатель в классе: у Иксрея багажник на 59 литров меньше, а у Sandero — на 100 литров!

Поездил я и на версии с четырехступенчатым гидромеханическим автоматом QR416AHA. Это модификация французской коробки DP0/AL4, к которой было немало претензий. Надежен ли ее китайский вариант? Время покажет. А вот характер у нее всё тот же: задумчива и нетороплива. Нажал на педаль — и ждешь, когда же машина начнет ускоряться.

По паспортным данным, 16 секунд до сотни. По ощущениям, все двадцать.

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Hyundai Creta, Renault Kaptur, Kia Soul, Lada XRAY: разборка переднеприводных

Пробовал ехать в режиме SPT («спорт»), в котором автомат дольше держит передачи. Толку от этого чуть: при резком нажатии на педаль газа стрелка тахометра залетает за 5000 оборотов, но бодрого разгона как не было, так и нет. В режиме Eco при наличии крепких нервов можно ставить рекорды экономичности: у меня получилось 6,8 л/100 км, а у коллег — меньше пяти литров! Но это — в тошнотворном режиме, с риском свариться вкрутую при выключенном кондиционере.

Рулевое управление без искры, но ездить можно. У того же Иксрея рулевое управление ярче и прозрачнее.

Подвеска добросовестно сглаживает неровности асфальта и не боится крупных ям — невольно вспомнились столь же комфортные XRAY и Renault Sandero Stepway. А вот на грунтовке трясет сильнее. Шумоизоляция годная, но если поставить подкрылки, чтобы приглушить «пескоструйку», будет еще лучше.

***

Сзади Tiggo 2 сильно напоминает хэтчбек Chery Very. Из внедорожных атрибутов — увеличенный клиренс и неокрашенный пластик по кругу.
Сзади Tiggo 2 сильно напоминает хэтчбек Chery Very. Из внедорожных атрибутов — увеличенный клиренс и неокрашенный пластик по кругу.

Эти «жабры» — лишь дизайнерский изыск.
Эти «жабры» — лишь дизайнерский изыск.

Подкрылки отсутствуют как класс, придется ставить самостоятельно.
Подкрылки отсутствуют как класс, придется ставить самостоятельно.

Chery давно сотрудничает с британской фирмой Lotus по части доводки шасси, и это заметно: Tiggo 2 получился вполне адеква­тным автомобилем, без явных провалов. Комфортная подвеска, вместительный багажник (420 л), приятный облик. Главное — не забывать, что в Tiggo 2 нет системы стабилизации, которая становится нормой даже для бюджетных автомобилей. Неужели англичане посоветовали на ней сэкономить?

К слову, об экономии. Поскольку Tiggo 2 поставляют к нам из китайского Даляня, цены повыше, чем на машины российского производства. Базовый Tiggo 2 стоит 759 900 руб­лей — на 160 тысяч дороже Иксрея и лишь на 57 тысяч дешевле более крупного Tiggo 3. Если китайцы не сыграют на понижение, шансов приблизиться к лидерам сегмента у них не будет.

Приятный внешне автомобиль с вместительным багажником На низких оборотах мотор не тянет, сзади пассажирам мешает большой туннель

Chery Tiggo 2  1.5, М5

Chery Tiggo 2  1.5, А4

Длина/ширина/высота/база 4200/1760/1570/2555 мм

Объем багажника (VDA) 420 л

Снаряженная масса

1290 кг

1320 кг

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1497 см³; 78 кВт/106 л.с. при 6000 об/мин; 135 Н·м при 2750 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

14,0 с

16,0 с

Максимальная скорость

182 км/ч

180 км/ч

Топливо/запас топлива АИ-92/50 л

Расход топлива: смешанный цикл

7,4 л/100 км

8,0 л/100 км

Трансмиссия

передний привод; М5

передний привод; А4

Chery Tiggo 2 и конкуренты

Силовой агрегат

Цена, руб.

Chery Tiggo 2

1,5 л (106 л.с.), М5 

759 900

Лада XRAY

1,6 л (106 л.с.), М5

599 900

Renault Sandero Stepway

1,6 л (113 л.с.), М5

679 990

Lifan X50

1,5 л (103 л.с.), М5

627 900

Changan CS35

1,6 л (113 л.с.), М5

799 900

Chery Tiggo 2 — тест-драйв ЗР


Фото: Максим Гомянин и Chery

Chery Tiggo 2 — тест-драйв ЗР
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