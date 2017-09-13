Кроссоверы и внедорожники Франкфурта-2017

Мода на SUV не утихает: каждый производитель норовит застолбить местечко в этом сегменте. Вашему вниманию предлагается десятка самых важных и интересных кроссоверных премьер автосалона во Франкфурте.

Jaguar E-Pace
Jaguar E-Pace

Jaguar > E-Pace

Skoda Karoq
Skoda Karoq

Skoda > Karoq

Ford Ecosport
Ford Ecosport

Ford > Ecosport

Renault Duster
Renault Duster

Renault > Duster

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota > Land Cruiser Prado

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne

Porsche > Cayenne

Citroen C3
Citroen C3

Citroen > C3

BMW X3
BMW X3

BMW > X3

Кроссоверы и внедорожники Франкфурта-2017

  • Самые красивые девушки автосалона — в нашей фотоподборке.
  • Вся информация о премьерах автосалона во Франкфурте — в спецпроекте «За рулем» (по ссылке).

Кроссоверы и внедорожники Франкфурта-2017
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Комментарии (2)

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Ребят, бросить курить стало действительно легко! Лично я  за 2 дня полностью излечился и стал чувствовать себя намного моложе и здоровее. На 100% натуральное средство, которое еще и восстановить организм, вообщем ребят советую не затягивать  — ссылка

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«Кроссоверы и внедорожники » В статье увидел только одного.

Может стоило написать «Кроссоверы и один внедорожник» или «Молодежь и Мужчина»?

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