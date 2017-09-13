Кроссоверы и внедорожники Франкфурта-2017

Конкурс World Car of the Year проводится с 2004 года. Его жюри, состоящее из профессиональных автомобильных журналистов, все время растет: в этом году оно насчитывает уже 82 члена. В числе судей находится и обозреватель журнала «За рулем» Владимир Соловьев.
В очередном выпуске «Технической среды» ее ведущий Геннадий Емелькин покажет, как заменить подшипник муфты компрессора кондиционера постоянного вращения. Название длинное, но речь, по сути, идет о большинстве современных кондиционеров, вал которых не отключается во время работы.