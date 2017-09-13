Кроссоверы и внедорожники Франкфурта-2017

Мода на SUV не утихает: каждый производитель норовит застолбить местечко в этом сегменте. Вашему вниманию предлагается десятка самых важных и интересных кроссоверных премьер автосалона во Франкфурте.

Кроссоверы и внедорожники Франкфурта-2017 Самые красивые девушки автосалона — в нашей фотоподборке.

Вся информация о премьерах автосалона во Франкфурте — в спецпроекте «За рулем» (по ссылке).