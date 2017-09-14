Электрошок: как жить без дизельных и бензиновых машин?

Всё. На дизелях поставлен крест. На бензиновых машинах, считай, тоже. Россиянам сложно принять этот постулат. Еще труднее представить, как мы будем жить в недалеком электромобильно-автопилотном будущем — в наших-то холодных широтах, с нашими дорогами, полным отсутствием зарядной сети и абсолютной энергетической монополией.

Можете начинать запасаться электроэнергией уже сегодня: завтра ее придется искать днем с огнем.
Можете начинать запасаться электроэнергией уже сегодня: завтра ее придется искать днем с огнем.

Англия и Франция уже объявили о том, что к 2040 году запретят регистрировать у себя новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания — как дизельными, так и бензиновыми. Самый крупный авторынок — Китай. В прошлом году там произвели около 28 миллионов машин — это треть мирового объема! Так вот, китайцы хотят уже в следующем году довести долю электромобилей и подзаряжаемых гибридов до 8% от общего объема продаж, а к 2025 году — до 20%. В правительстве признают, что столь радикальные изменения обернутся потрясением для многих компаний, в том числе нефтяных, поскольку сейчас Китай является вторым по величине (после США) потребителем нефтепродуктов.

Материалы по теме
1440157970_01_ Смерть дизеля: к чему еще приведет введение экологического стандарта Евро-6

Всё это происходит на фоне развивающегося дизельгейта. ­

Теперь в фальсификации сертификационных испытаний подозревают концерн PSA: из доклада комиссии при главном антимонопольном управлении Франции (DGCCRF) следует, что с 2009 по 2015 год концерн выпустил около двух миллионов машин с «поддельными» моторами. А в Германии невозможно поставить на учет новый Porsche Cayenne с дизелем V6 3.0 — ­производителю отказали в сертификации.

Если не можешь подавить бунт — возглавь его. В начале сентября компания Jaguar Land Rover объявила о том, что к 2020 году все ее новые машины будут электрифицированы: в производство пойдут либо электромобили, либо гибриды, причем это касается и внедорожников. Первый электрокроссовер по имени Jaguar I‑Pace появится в 2018 году — его будут продавать и в России. В июле с аналогичной инициативой выступила фирма Volvo. О том же заявили концерны BMW и Daimler. Но самую крупную программу электрификации объявил на автосалоне, открывшемся 11 сентября во Франкфурте, концерн Volkswagen Group, который в ходе дизельгейта понес многомиллиардные убытки.

После дизельгейта фольксвагеновцы быстро выучили урок: на автосалоне во Франкфурте от них целая россыпь электрических концептов, ДВС отходит на задний план.
После дизельгейта фольксвагеновцы быстро выучили урок: на автосалоне во Франкфурте от них целая россыпь электрических концептов, ДВС отходит на задний план.

Материалы по теме
1.6 TDI Motor ( EA 189 ): Strˆmungsgleichrichter (Einbau: Bild 1 von 6) Вердикт — виновен: как дизель стал злейшим врагом экономии

Volkswagen Group (марки Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti) планирует к 2030 году электрифицировать весь свой модельный ряд, который насчитывает около 300 моделей. Уже к 2025 году на конвейер должны встать 50 электрокаров и 30 подзаряжаемых гибридов — их суммарный объем выпуска достигнет трех миллионов штук в год. Для всех этих машин ежегодно потребуются литий-ионные батареи суммарной мощностью 150 гигаватт! Для понимания масштаба: Братская ГЭС ежегодно вырабатывает около 22,6 гигаватт-часов электроэнергии. Собственно на разработку электрических машин всех мастей до 2030 года будет потрачено 20 млрд евро, а самые крупные в истории автопрома инвестиции в объеме 50 млрд евро пойдут на разработку, производство и закупку батарей — в том числе твердотельных, которые обеспечат пробег до 1000 км на одной полной зарядке.

Как эти инициативы изменят мировой автопром? В корне! Сборка электрических компонентов, включая батареи, требует на 40% меньше трудозатрат, чем в случае с двигателями внутреннего сгорания. В европейской автомобильной индустрии занято 12,6 млн человек. Уже подсчитано, что только в Германии к 2030 году — с учетом размещения производства батарей за пределами Европы, преимущественно в Китае, - работу потеряют около 600 тысяч человек.

Mini тоже переходит на электротягу. Вторая с 2008 года попытка произвести серийный электрокар будет предпринята уже в ближайшее время, благо в стане братской BMW i запчасти для этого имеются.
Mini тоже переходит на электротягу. Вторая с 2008 года попытка произвести серийный электрокар будет предпринята уже в ближайшее время, благо в стане братской BMW i запчасти для этого имеются.

Россия на фоне этой электроистерии — тихое болото, куда не доходят даже круги от брошенных в море мирового автопрома электроинициатив. Но ведь и европейцы совсем недавно не ожидали подобного бума! Так что предлагаю пройтись по залам автосалона во Франкфурте и посмотреть нашими глазами на самые интересные новинки — включая, конечно же, машины на электротяге.

Электрошок: как жить без дизельных и бензиновых машин?
Электрошок: как жить без дизельных и бензиновых машин?
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Комментарии (28)

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То что Россия абсолютна не готова к наступлению эры электромобилей, это проблема россиян и европейцев она не касается. А здесь действительно болото — все новое встречается с большим скепсисом))) загуглите какое количество электростанций построил Китай за последние пять-шесть лет (очередной срок пребывания Путина президентом), посмотрите какое количество электроэнергии вырабатывается в той же Голландии с помощью альтернативных источников (до 10%) и потихоньку начнете понимать что прогресс не стоит на месте!!! А если рассуждать как хорош ДВС, то можно вообще газогенераторные машины вспомнить — никакой АЗС не нужно, нарубил дров, затопил машину и поехал))) красота))))

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0

Единственный вопрос. А они вообще когда-нибудь умели делать двигатели внутреннего сгорания в целом и дизели в частности? Все вышеперечисленные т.н. автопроизводители. Финал закономерен, просто расписались в собственной беспомощности.

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0

Ух ты. Значит газу будут экспортировать просто немеряно. Шоб крутить турбины и давать ток на эту прорву электромобилей. Просто заправить газом это не )) Я балдею с глупости человечества. Разбудите когда построят Северный поток 128

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0

Если бы электромобили действительно имели какой-то реальный выигрыш в плане соотношения цена/качество перед автомобилями с ДВС, то неужели вы думаете, что им бы нужны были костыли в виде разнообразных льгот или запретительных мер от бюрократов различного пошиба? Нет, конечно. Тот факт, что без этих костылей они практически не продаются, уже сам по себе доказывает, что реальных преимуществ для рядового потребителя электромобили не имеют, и конкуренцию с ДВС при прочих равных они проигрывают. Как нишевый продукт — да, они имеют право на существование (в районе нескольких процентов от общих объемов продаж, как сейчас и происходит), но не более того.

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+2

Ну что за бред? Кто нибудь считал, сколько энергии понадобиться для мирового парка электромобилей? Где они Ее  найдут, особенно в Европе, где АЭС не развивают?

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+3
Баронин Сергей

Притом энергосистема должна выдерживать одновременное подключение всех имеющихся потребителей, в данном случае — электромобилей, да еще с запасом. Они думают, что пропеллеров своих понаставят и солнечных батарей, и им хватит...

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+3
Громов Сергей

После того, как европейских автовладельцев евробюрократия «загонит железной рукой к счастью» электромобильного будущего, цена на электроэнергию для конечного потребителя вырастет в разы. Понятно, что пропеллеров понатыкать не получится, нужно будет заниматься модернизацией генерации и распределения всерьез и надолго, а это стоит денег. За все это заплатит европейский автовладелец.

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+1
Конюхов Федор

«нужно будет заниматься модернизацией генерации и распределения»

Модернизации чего? Существующей европейской энергосистемы? Так ее заново нужно будет создавать с подводом высоковольтных линий и созданием подстанций у каждой электрозаправки. Причем создать они не смогут. Ветряки везде не поставишь, нужен ветер нормальный. Солнечные батарейки съедают много площади и отдача не такая большая. Ставить тепловые электростанции? К чему тогда весь кипишь по переводу на электромобили? АЭС не развивают. И самое главное, где материала столько найдут, что бы весь автопарк посадить на аккумуляторы? Это далеко не те аккумуляторы, которые на наших бензинках стоят для запуска.

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0

Почему я хочу электромобиль? Потому что он дешевле в обслуживании и эксплуатации. В отличии от бензиновой тачки для него 1 миллион км — не пробег. Стоимость километра по затратам на топливо в 5–6 раз ниже, чем на бензине. Электромобили проще в устройстве и дешевле в производстве, во всем кроме батарей. Но сейчас такие бабки вкладываются в мощности по производству батарей, что не за горами существенный рост предложения и как следствие — снижение их цены. Та что я рассчитываю пересесть на электромобиль в течении 5ти лет

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+1
Гринпис

Сказал наивный чукотский парень :)

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+4
Гринпис

Простите, у Вас какое образование — гуманитарное или техническое? На счёт дешевле в обслуживании — где сейчас найти хороших злектромехаников, чтобы они его как следует, по полной программе, да и ещё и дёшево обслуживали? По поводу проще в устройстве и дешевле в производстве — Вы, наверное, думаете, что в электромобиле, как в старой стиральной машинке одно реле и электромоторчик? Уверяю Вас это глубокое заблуждение! Так, что не так это всё просто. А цены на них если и будут ниже нынешних (в чём лично я очень сомневаюсь), то не на много...

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+7
Гринпис

Вы думаете электроэнергия не подорожает в следствии увеличения потребления и появления ее дефицита?

Даже если она будет дешевле бензина, то все равно переплата при бытовом использовании никуда не денется.

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+4
Lumi

Ага, особенно в свете желания ввести социальную норму потребления:)

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+1
Гринпис

Дело не столько в цене на батареи, сколько в их довольно убогих технических характеристиках на данный момент (а именно — времени зарядки, пробега на одной зарядке и т.д.), а также в сильной зависимости этих самых характеристик от климатических условий. Все, что происходит сейчас — это надувание щек с негодными средствами, попытка полететь на Луну с помощью пороховой пушки, как Мюнгхаузен в известном фильме. Пока не появятся нормальные средства (а именно, батареи), это надувание щек обречено на провал. Автомобиль, на котором нельзя доехать за один день в соседнюю область и обратно в условиях России — это смех.

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+3
Конюхов Федор

Я думаю, что электромобили с накопителями электроэнергии вообще «массового» будущего не имеют.

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0
Конюхов Федор

Я живу в частном доме в Новой Москве. Езжу в основном по Москве и московскому региону. Меня вполне устраивает 300 км пробега, с зарядкой проблем нет, я могу делать это дома. В соседнюю область ездил 6 лет назад. Меня больше волнуют цена, пошлины и налог. Сейчас я могбы купить теслу 3, но по той цене, что в штатах, в переводе на рубли примерно — 2 100, но в Росси с налогами она будет стоить около 4 млн. Для меня это дорого. Кроме того, расходы по такой переплате не отобьются на топливе и обслуживании просто никогда. Так что за 2 100 сейчас имеет смысл купить седан D  класса. Камри например. Как видите, перечисленные проблемы меня не затрагивают совсем.

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+1
Гринпис

Ну вот и получается, что электромобиль — это пока что нишевый продукт, и не более того. Куча ограничений — нужен частный дом с электрифицированным и желательно отапливаемым гаражом, далеко ездить нельзя, ценник конский, и так далее. Мне, например, такое чудо не нужно, ибо хотелось бы все же иметь возможность доехать, скажем, по делам из Воронежа до Белгорода (всего-то соседняя область, но ~260 км в одну сторону — можно сказать, рядом по меркам РФ) и вернуться обратно в тот же день, а что уж говорить о людях и организациях, которые профессионально занимаются перевозками, большегрузном транспорте, и так далее? Хилая грузоподъемность и лишний простой на заправке/зарядке — это для них прямые убытки. И в обозримом будущем ситуация вряд ли кардинально изменится.

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0
Гринпис

Вот проехали вы 300 км, вернулись домой, и тут — бац! Надо срочно ехать! А машина разряжена... «Алло, такси?» Зимой, да по пробкам, ни о каких 300 км речи идти не будет. Дай бог 200 проехать. Электричество, в отличие от бензина, в бутылке с ближайшей заправки не принести...

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-1
Громов Сергей

У меня средний пробег 45 км. в день. Вы скептики, я оптимист. Я Вижу, что отрасль стремительно растет. 5 лет назад топгир опускал тесла родстер на своем треке, называя его вроде утюгом. сегодня над теслой уже не смеется никто, а на следующий год они планируют продать полмиллиона машин. Давайте вернемся к этому разговору еще через 5 и 10 лет. Вот сейчас темку в избранные отложите, а через 5 лет и 10 лет посмотрим что и как будет происходить. Потому что сейчас спорить бесполезно. вы верите в то, что в России все будет по прежнему дико и по улицам будут ходить медведи. А я думаю, что жизнь будет меняться в лучшую сторону.

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+1
Гринпис

Пусть будем скептиками, но электромобиль- это тоже самое, что пукать не там где удобно в комнате, а для сего ходить в определенный угол комнаты и думать, что от этого кол-во выходящих газов становиться меньше... Это глупо.

Это я к тому, что вредных выбросов станет никак не меньше, тем более уже сейчас есть предпосылки в дефициту лития.

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0
Гринпис

Эгоистично,, оччень

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0
Виктор, нешариков

Что эгоистичного в вопросе потребления автомобиля? Бензиновые тачки никуда не денутся

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0
Гринпис

А разве электромобили не по нулевой ставке растаможивают? Там же какое то постановление правительства было.

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0

«Англия и Франция уже объявили о том, что к 2040 году запретят регистрировать у себя новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания — как дизельными, так и бензиновыми». — ничего не поделаешь, придется использовать двигатели внешнего сгорания.

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+3

«Еще труднее представить, как мы будем жить в недалеком электромобильно-автопилотном будущем»

Как жили, так и будем. Разным там европам, видать, жить скучно стало, вот пусть они у себя и экспериментируют. Как-то ж мы живем без ихних гей-парадов, однополых браков и прочей толерастии и «европейских ценностей»?

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+3
Громов Сергей

Да, а ещё без их инфраструктуры, науки, социальных обязательств и законопослушности. Хорошо живём?

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0
Stansfield

«Социальных обязательств» — это вы про слишком хорошо живущих «на пособие» бешенцев, например? Не все же где-то подсмотренное надо в свой дом-то тащить, надо же иногда и головой думать — а вдруг это тащить вовсе не стоит? А вы как обезьянки.

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+5
Конюхов Федор

Ну, наша страна выгодно отличается —

здесь даже граждане на пособие прожить не смогут, какие там беженцы. Вы, видимо, предпочитаете видеть то, что кажут в шоу «Соловьиный помёт» на Россия-1. Я же своими глазами наблюдаю, помимо отдельных минусов, много больше определённых плюсов.

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0