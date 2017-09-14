Электрошок: как жить без дизельных и бензиновых машин?

Всё. На дизелях поставлен крест. На бензиновых машинах, считай, тоже. Россиянам сложно принять этот постулат. Еще труднее представить, как мы будем жить в недалеком электромобильно-автопилотном будущем — в наших-то холодных широтах, с нашими дорогами, полным отсутствием зарядной сети и абсолютной энергетической монополией.

Можете начинать запасаться электроэнергией уже сегодня: завтра ее придется искать днем с огнем.

Англия и Франция уже объявили о том, что к 2040 году запретят регистрировать у себя новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания — как дизельными, так и бензиновыми. Самый крупный авторынок — Китай. В прошлом году там произвели около 28 миллионов машин — это треть мирового объема! Так вот, китайцы хотят уже в следующем году довести долю электромобилей и подзаряжаемых гибридов до 8% от общего объема продаж, а к 2025 году — до 20%. В правительстве признают, что столь радикальные изменения обернутся потрясением для многих компаний, в том числе нефтяных, поскольку сейчас Китай является вторым по величине (после США) потребителем нефтепродуктов.

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Всё это происходит на фоне развивающегося дизельгейта. ­

Теперь в фальсификации сертификационных испытаний подозревают концерн PSA: из доклада комиссии при главном антимонопольном управлении Франции (DGCCRF) следует, что с 2009 по 2015 год концерн выпустил около двух миллионов машин с «поддельными» моторами. А в Германии невозможно поставить на учет новый Porsche Cayenne с дизелем V6 3.0 — ­производителю отказали в сертификации.

Если не можешь подавить бунт — возглавь его. В начале сентября компания Jaguar Land Rover объявила о том, что к 2020 году все ее новые машины будут электрифицированы: в производство пойдут либо электромобили, либо гибриды, причем это касается и внедорожников. Первый электрокроссовер по имени Jaguar I‑Pace появится в 2018 году — его будут продавать и в России. В июле с аналогичной инициативой выступила фирма Volvo. О том же заявили концерны BMW и Daimler. Но самую крупную программу электрификации объявил на автосалоне, открывшемся 11 сентября во Франкфурте, концерн Volkswagen Group, который в ходе дизельгейта понес многомиллиардные убытки.

После дизельгейта фольксвагеновцы быстро выучили урок: на автосалоне во Франкфурте от них целая россыпь электрических концептов, ДВС отходит на задний план.

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Volkswagen Group (марки Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti) планирует к 2030 году электрифицировать весь свой модельный ряд, который насчитывает около 300 моделей. Уже к 2025 году на конвейер должны встать 50 электрокаров и 30 подзаряжаемых гибридов — их суммарный объем выпуска достигнет трех миллионов штук в год. Для всех этих машин ежегодно потребуются литий-ионные батареи суммарной мощностью 150 гигаватт! Для понимания масштаба: Братская ГЭС ежегодно вырабатывает около 22,6 гигаватт-часов электроэнергии. Собственно на разработку электрических машин всех мастей до 2030 года будет потрачено 20 млрд евро, а самые крупные в истории автопрома инвестиции в объеме 50 млрд евро пойдут на разработку, производство и закупку батарей — в том числе твердотельных, которые обеспечат пробег до 1000 км на одной полной зарядке.

Как эти инициативы изменят мировой автопром? В корне! Сборка электрических компонентов, включая батареи, требует на 40% меньше трудозатрат, чем в случае с двигателями внутреннего сгорания. В европейской автомобильной индустрии занято 12,6 млн человек. Уже подсчитано, что только в Германии к 2030 году — с учетом размещения производства батарей за пределами Европы, преимущественно в Китае, - работу потеряют около 600 тысяч человек.

Mini тоже переходит на электротягу. Вторая с 2008 года попытка произвести серийный электрокар будет предпринята уже в ближайшее время, благо в стане братской BMW i запчасти для этого имеются.

Россия на фоне этой электроистерии — тихое болото, куда не доходят даже круги от брошенных в море мирового автопрома электроинициатив. Но ведь и европейцы совсем недавно не ожидали подобного бума! Так что предлагаю пройтись по залам автосалона во Франкфурте и посмотреть нашими глазами на самые интересные новинки — включая, конечно же, машины на электротяге.