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На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.
1. Я хочу установить на Волгу ГАЗ‑2410 начинку от Лексуса — мотор, трансмиссию, подвеску. Какие необходимы документы для их законной регистрации и насколько эта процедура дорогостоящая? А мой товарищ планирует приобрести машину еще советского производства и усовершенствовать ее: установить двигатель от современной модели, ходовую часть, тормозную систему. От ретроавтомобиля останется только кузов. Нужно ли вносить изменения в документы на автомобиль и насколько сложно узаконить такие изменения?
На эти два вопроса ответ один. Подобные переделки — это не внесение изменений в конструкцию автомобиля, а создание нового транспортного средства, полученного в результате индивидуального технического творчества. Оценка соответствия требованиям безопасности такого единичного транспортного средства — процесс длительный и очень дорогостоящий. Потребуются многочисленные сложные расчеты и испытания. Проведение такой оценки соответствия обойдется владельцу дороже нового автомобиля аналогичного класса.
2. В 2012 году на мой автомобиль было установлено ГБО. Организация, которая его устанавливала, выдала пакет документов на работы и технику. Нужно ли мне заново проходить процедуру сертификации в связи с изменением в законодательстве? Отметку о ГБО в свидетельство о регистрации не вносил. Если процедуру проходить повторно не нужно, какие документы возить с собой, чтобы предъявлять сотрудникам ГИБДД в подтверждение законности установки ГБО?
В соответствии с действующим в 2012 году законодательством (приказ МВД РФ от 7 декабря 2000 года № 1240) необходимо было зарегистрировать ГБО в момент установки. Поэтому сейчас следует либо демонтировать ГБО, либо легализовать его. При этом необходимо учитывать изменившиеся за пять лет требования к безопасности автомобиля с ГБО, так как при легализации будут предъявляться сегодняшние требования. Скорее всего, у вас истек срок поверки оборудования и некоторые его компоненты (например, мультиклапан) уже не допускаются к применению. Какие документы придется обновить и какие элементы ГБО заменить новыми, подскажут на сервисной станции, имеющей лицензию на ремонт и обслуживание автомобилей с газобаллонным оборудованием. А еще лучше обратиться в испытательную лабораторию.
3. Хочу в Kia Soul установить водительское и пассажирское сиденья от другого автомобиля. Потребуется ли оформлять внесенные изменения в конструкцию машины?
Установка сидений, не предусмотренных конструкцией конкретного автомобиля, является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Выбранные сиденья должны быть сертифицированы для установки на автомобиль данного типа — то есть на Kia Soul данной модели, модификации и года выпуска. Также должны быть соблюдены требования к местам установки сидений.
4. Прошу разъяснить порядок составления документов, их перечень и стоимость для оформления в ГИБДД после замены штатного двигателя автомобиля ЗИЛ‑131 на ЯМЗ‑204.
ЯМЗ‑204 — двухтактный дизель, выпускавшийся с 1947 года для автомобилей МАЗ‑200, -501, -502 и стационарных агрегатов. Если это не опечатка, то однозначно устанавливать его нельзя. Этому двигателю давно пора в музей.
5. Как переоформить Газель ГАЗ‑3302 КФАИ (расшифровка аббревиатуры: красногорский фургон, автомобильный, фирмы Исток) на бортовую с тентом?
Вместо штатного кузова-фургона должен быть установлен бортовой кузов с тентом, предназначенный для Газели, с соответствующими габаритами и закрепленный с помощью стандартных элементов крепления (стремянок). Для получения заключения предварительной экспертизы в ФГУП «НАМИ» необходимо представить: заявление на предварительную экспертизу; паспортные данные владельца (для физического лица) или название и адрес организации (для юридического лица); копии документов на транспортное средство (ПТС, свидетельство о регистрации).
6. Я хочу на автомобиле Mercedes-Benz 190 заменить бензиновый двигатель дизельным. Можно ли оформить такую замену, если дизельный мотор снят с такой же модели (Mercedes-Benz 190)? И какие документы необходимы?
Можно. При этом должен иметься документ на двигатель, подтверждающий, что он демонтирован с автомобиля, ранее допущенного к эксплуатации. Таким документом является справка-счет, свидетельство на высвободившийся агрегат, копия ПТС автомобиля-донора или карточка учета в ГИБДД — любой официальный документ, выданный государственными органами и содержащий в себе эту информацию. Кроме того, в нем должна быть указана модель двигателя (OM‑601 или OM‑602) и его мощностные характеристики.
7. Возможно ли полуприцеп ОдАЗ поставить на подкатную ось (переднюю тележку прицепа с седлом)? Или за оформление документов попросят столько, что овчинка не стоит выделки?
Тележку с седлом поставить категорически нельзя, так как она представляет собой самостоятельное транспортное средство. А если вместо сцепного пальца установить поворотный круг с мостом от другого прицепа, изменится тип транспортного средства: полуприцеп превратится в прицеп. И его придется испытывать на устойчивость, управляемость, проверять тормозные характеристики. Стоимость испытаний превысит цену аналогичного нового прицепа.
8. Я установил на ВАЗ‑2110 двери от купе ВАЗ‑21123 и хотел бы всё это узаконить, чтобы не иметь проблем с ГИБДД. Как это сделать?
Двери автомобилей ВАЗ с кузовом купе шире, чем у седана. Поэтому невозможно заменить дверь, не меняя обе боковины, днище и крышу либо кузов в сборе. Такое переоборудование затрагивает силовую структуру кузова и поэтому недопустимо.
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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС и «За рулем»