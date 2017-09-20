Можно ли заменить всю начинку старого автомобиля узлами от нового, отечественного или импортного производства? Как узаконить давно установленное газовое оборудование? Можно ли менять двигатели, двери, сиденья? Как можно переделывать грузовой транспорт?

На вопросы читателей отвечает директор Центра технической экспертизы ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Андрей Васильев.

1. Я хочу установить на Волгу ГАЗ‑2410 начинку от Лексуса — мотор, трансмиссию, подвеску. Какие необходимы документы для их законной регистрации и насколько эта ­процедура дорогостоящая? А мой товарищ планирует приобрести машину еще советского производства и усовершенствовать ее: установить двигатель от современной модели, ходовую часть, тормозную систему. От ретроавтомобиля останется только кузов. Нужно ли вносить изменения в документы на автомобиль и насколько сложно узаконить такие изменения?

На эти два вопроса ответ один. Подобные переделки — это не внесение изменений в конструкцию автомобиля, а создание нового транспортного средства, полученного в результате индивидуального технического творчества. Оценка соответствия требованиям безопасности такого единичного транспортного средства — процесс длительный и очень дорогостоящий. Потребуются многочисленные сложные расчеты и испытания. Проведение такой оценки ­соответствия обойдется владельцу дороже нового автомобиля аналогичного класса.

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2. В 2012 году на мой автомобиль было установлено ГБО. Организация, которая его устанавливала, выдала пакет документов на работы и технику. Нужно ли мне заново проходить процедуру сертификации в связи с изменением в законодательстве? Отметку о ГБО в свидетельство о регистрации не вносил. Если процедуру проходить повторно не нужно, какие документы возить с собой, чтобы предъявлять сотрудникам ГИБДД в подтверждение законности установки ГБО?

В соответствии с действующим в 2012 году законодательством (приказ МВД РФ от 7 декабря 2000 года № 1240) необходимо было зарегистрировать ГБО в момент установки. Поэтому сейчас следует либо демонтировать ГБО, либо легализовать его. При этом необходимо учитывать изменившиеся за пять лет требования к безопасности автомобиля с ГБО, так как при легализации будут предъявляться сегодняшние требования. Скорее всего, у вас истек срок поверки оборудования и некоторые его компоненты (например, мультиклапан) уже не допускаются к применению. Какие документы придется обновить и какие элементы ГБО заменить новыми, подскажут на сервисной станции, имеющей лицензию на ремонт и обслуживание автомобилей с газобаллонным оборудованием. А еще лучше обратиться в испытательную лабораторию.

3. Хочу в Kia Soul установить водительское и пассажирское сиденья от другого автомобиля. Потребуется ли оформлять внесенные изменения в конструкцию машины?

Установка сидений, не предусмотренных конструкцией конкретного автомобиля, является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Выбранные сиденья должны быть сертифицированы для установки на автомобиль данного типа — то есть на Kia Soul данной модели, модификации и года выпуска. Также должны быть соблюдены требования к местам установки сидений.

4. Прошу разъяснить порядок составления документов, их перечень и стоимость для оформления в ГИБДД после замены штатного двигателя автомобиля ЗИЛ‑131 на ЯМЗ‑204.

ЯМЗ‑204 — двухтактный дизель, выпускавшийся с 1947 года для автомобилей МАЗ‑200, -501, -502 и стационарных агрегатов. Если это не опечатка, то однозначно устанавливать его нельзя. Этому двигателю давно пора в музей.

5. Как переоформить Газель ГАЗ‑3302 КФАИ (расшифровка аббревиатуры: красногорский фургон, автомобильный, фирмы Исток) на бортовую с тентом?

Вместо штатного кузова-фургона должен быть установлен бортовой кузов с тентом, предназначенный для Газели, с соответствующими габаритами и закрепленный с помощью стандартных элементов крепления (стремянок). Для получения заключения предварительной экспертизы в ФГУП «НАМИ» необходимо представить: заявление на предварительную экспертизу; паспортные данные владельца (для физического лица) или название и адрес организации (для юридического лица); копии документов на транспортное средство (ПТС, свидетельство о регистрации).

6. Я хочу на автомобиле Mercedes-Benz 190 заменить бензиновый двигатель дизельным. Можно ли оформить такую замену, если дизельный мотор снят с такой же модели (Mercedes-Benz 190)? И какие документы необходимы?

Можно. При этом должен иметься документ на двигатель, подтверждающий, что он демонтирован с автомобиля, ранее допущенного к эксплуатации. Таким документом является справка-счет, свидетельство на высвободившийся агрегат, копия ПТС автомобиля-донора или карточка учета в ГИБДД — любой официальный документ, выданный государственными органами и содержащий в себе эту информацию. Кроме того, в нем должна быть указана модель двигателя (OM‑601 или OM‑602) и его мощностные характеристики.

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7. Возможно ли полуприцеп ОдАЗ поставить на подкатную ось (переднюю тележку прицепа с седлом)? Или за оформление документов попросят столько, что овчинка не стоит выделки?

Тележку с седлом поставить категорически нельзя, так как она представляет собой самостоятельное транспортное средство. А если вместо сцепного пальца установить поворотный круг с мостом от другого прицепа, изменится тип транспортного средства: полуприцеп превратится в прицеп. И его придется испытывать на устойчивость, управляемость, проверять тормозные характеристики. Сто­имость испытаний превысит цену аналогичного нового прицепа.

8. Я установил на ВАЗ‑2110 двери от купе ВАЗ‑21123 и хотел бы всё это узаконить, чтобы не иметь проблем с ГИБДД. Как это сделать?

Двери автомобилей ВАЗ с кузовом купе шире, чем у седана. Поэтому невозможно заменить дверь, не меняя обе боковины, днище и крышу либо кузов в сборе. Такое переоборудование затрагивает силовую структуру кузова и поэтому недопустимо.

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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС и «За рулем»