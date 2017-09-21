Ровно за день до презентации обновленного Ниссана GT-R прошел одиннадцатый этап Формулы‑1 — на гоночной трассе «Хунгароринг», под Будапештом. Со стороны могло показаться, что путь к победе на венгерской земле оказался для Себастьяна Феттеля легкой прогулкой, но лидера чемпионата мира с самого старта преследовали проблемы с рулевым управлением, а гоночный инженер Риккардо Адами постоянно напоминал Феттелю по радио, чтобы тот держался подальше от поребриков. И эта идея фикс, похоже, завладела сознанием организаторов интересного по своей сути мероприятия Nissan R‑Day: нам строго-настрого запретили заезжать на бордюры «Сочи Автодрома».
Конечно, трасса российского этапа Королевских гонок коварна. В большинстве поворотов нет привычных зон вылета, а стены кое-где поставлены так близко к правильным траекториям, что финишировать в отбойнике порой не брезгует и «старик» Себастьян.
И всё же я искренне не могу понять опасения ниссановцев. Во‑первых, при легкой атаке бордюров вылететь здесь почти нереально — тому же Феттелю для этого жизненно необходим Даниил Квят. Во‑вторых, Nissan GT-R — один из самых дружелюбных суперкаров планеты. Я знаю это с тех пор, как впервые поездил на нем по трассе «Фуджи Спидвей» осенью 2014 года, где быть с машиной на «ты» не помешал ни правый руль, ни сильнейший ливень. Разумеется, атаковать бордюры на трассе «Фуджи» никто не запрещал.
С эргономикой полный порядок. Сократилось количество кнопок, подрулевые лепестки переехали с колонки непосредственно на руль. Кстати, сам руль тоже новый.
Приборы, как и прежде, меняют положение вместе с рулем. Для его регулировки по вылету и высоте предусмотрены отдельные «локеры».
На восьмидюймовый тачскрин можно вывести всю «гоночную» информацию. В «гэтээре» она не воспринимается имиджевой мишурой.
Новый для GT-R джойстик мультимедийной системы очень похож на тот, что мы привыкли видеть в Маздах. Карбон в отделке туннеля настоящий.
Что же произошло с ниссановским флагманом за минувшие три года? Мощность V‑образной «шестерки» с двумя турбонагнетателями подняли на 15 «лошадок», получив очень правильные с точки зрения рекламных буклетов три пятерки. Крутящий момент увеличили до 632 Н·м. Это лишь на пять ньютон-метров больше, чем прежде, но теперь GT-R тратит на две «десятки» меньше при ускорении со 100 до 200 км/ч. Попутно перепрошили преселективный робот, потрудились над аэродинамикой, изменив боковые пороги и убрав с задней кузовной стойки характерное ребро. Вдобавок усилили проем лобового стекла и перекалибровали амортизаторы. Оказывается, потенциальные клиенты хотели более мягкий и комфортный автомобиль — и японцы, недолго думая, пошли им навстречу.
У «гэтээра» 2017 модельного года — новый капот с увеличенным воздухозаборником и измененные бамперы. Преобразился интерьер: сиденья теперь обшивают наппой. На туннеле появился настоящий карбон. Лепестки переключения передач отныне располагаются непосредственно на руле. Мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином получила расширенный функционал и улучшенную графику. Неизменным осталось одно: слот под ключ — по-прежнему слева от руля, на манер Porsche. Хотя двигатель пускается кнопкой и ключ можно вовсе не вынимать из кармана.
Впрочем, в этой мнимой сдержанности и заключается основная особенность автомобиля. Причем это история не только про выхлоп. Кредо GT-R — максимальная эффективность при минимуме ездовых понтов.
И если тот же Jaguar F‑Type провоцирует валить быстрее и быстрее, попутно указывая на малейшие ошибки нервным и опасным поведением, GT-R мчит настолько стремительно и непринужденно, что круг кажется медленным. Nissan поворачивает именно так и ровно туда, куда направляешь его острым рулем. Он замедляется максимально понятно — позволяя филигранно дозировать замедление усилием на педали. Он готов простить любые ошибки. И при этом, если смотреть на секундомер, он феерически быстр.
Новые амортизаторы? Да, с ними GT-R действительно взял курс на комфорт, но крены в быстрых поворотах по-прежнему невелики, а предельные возможности всё так же высоки. Пройти длинный третий поворот «Сочи Автодрома» быстрее 135 км/ч мне мешали вовсе не новые настройки шасси, а назойливые реплики сидевшего в правом кресле инструктора. Если ты не доверяешь своей машине или людям, которых зовешь с ней знакомиться, не стóит устраивать мероприятие на гоночном треке. Я же доверяю «гэтээру» как самому себе.
|Вести GT-R на скорости 200 км/ч так же просто, как Ford Focus на 60 км/ч
|Это же касается эмоций
Nissan GT-R
Длина/ширина/высота/база 4710/1895/1370/2780 мм
Снаряженная масса 1752 кг
Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 3799 см³; 408 кВт/555 л.с. при 6800 об/мин; 632 Н·м при 3300–5800 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч <3 c
Максимальная скорость 315 км/ч
Топливо/запас топлива АИ‑98/74 л
Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 16,9/8,8/11,7 л/100 км
Трансмиссия полный привод; P6
Фото: Nissan