Наступаем на горло здравому смыслу, выводя на сочинский трек обновленный Nissan GT-R.

Капот с увеличенным воздухозаборником, новые бамперы и накладки на пороги оптимизируют воздушные потоки. Этот GT-R — в новом цвете Katsura Orange.

Ровно за день до презентации обновленного Ниссана GT-R прошел одинна­дцатый этап Формулы‑1 — на гоночной трассе «Хунгароринг», под Будапештом. Со стороны могло показаться, что путь к победе на венгерской земле оказался для Себастьяна Феттеля легкой прогулкой, но лидера чемпи­оната мира с самого старта преследовали проблемы с рулевым управлением, а гоноч­ный инженер Риккардо Адами постоянно напоминал Феттелю по радио, чтобы тот держался подальше от поребриков. И эта идея фикс, похоже, завладела сознанием организаторов интересного по своей сути мероприятия Nissan R‑Day: нам строго-настрого запретили заезжать на бордюры «Сочи Автодрома».

В обычных условиях весь крутящий момент приходит на задние колёса, но при необходимости до 50% тяги может подаваться вперед. Обратите внимание на заднюю стойку крыши: отказ от характерного ребра помог заметно снизить завихрения воздуха.

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Конечно, трасса российского этапа Королевских гонок коварна. В большинстве поворотов нет привычных зон вылета, а стены кое-где поставлены так близко к правильным траекториям, что финишировать в отбойнике порой не брезгует и «старик» Себастьян.

И всё же я искренне не могу понять опасения ниссановцев. Во‑первых, при легкой атаке бордюров вылететь здесь почти нереально — тому же Феттелю для этого жизненно необходим Даниил Квят. Во‑вторых, Nissan GT-R — один из самых дружелюбных суперкаров планеты. Я знаю это с тех пор, как впервые поездил на нем по трассе «Фуджи Спидвей» осенью 2014 года, где быть с машиной на «ты» не помешал ни правый руль, ни сильнейший ливень. ­Разумеется, атаковать бордюры на трассе «Фуджи» никто не запрещал.

С эргономикой полный порядок. Сократилось количество кнопок, подрулевые лепестки переехали с колонки непосредственно на руль. Кстати, сам руль тоже новый. Приборы, как и прежде, меняют положение вместе с рулем. Для его регулировки по вылету и высоте предусмотрены отдельные «локеры». На восьмидюймовый тачскрин можно вывести всю «гоночную» информацию. В «гэтээре» она не воспринимается имиджевой мишурой. Новый для GT-R джойстик мультимедийной системы очень похож на тот, что мы привыкли видеть в Маздах. Карбон в отделке туннеля настоящий.

Что же произошло с ниссановским флагманом за минувшие три года? Мощность V‑образной «шестерки» с двумя турбона­гнетателями подняли на 15 «лошадок», получив очень правильные с точки зрения рекламных буклетов три пятерки. Крутящий момент увеличили до 632 Н·м. Это лишь на пять ньютон-метров больше, чем прежде, но теперь GT-R тратит на две «десятки» меньше при ускорении со 100 до 200 км/ч. Попутно перепрошили преселективный робот, потрудились над аэродинамикой, изменив боковые пороги и убрав с задней кузовной стойки характерное ребро. Вдобавок усилили проем лобового стекла и перекалибровали амортизаторы. Оказывается, потенциальные клиенты хотели более мягкий и комфортный автомобиль — и японцы, недолго думая, пошли им навстречу.

В отделке кресел и передней панели теперь используется наппа. Кроме того, можно заказать спортивные сиденья Recaro. Управлять электрорегулировками нужно при помощи массивной шайбы на торце.

Японцы говорят, что новая выпускная система из высокопрочного титана обеспечивает яркий, эмоциональный звук. Да, что-то есть, но Jaguar F‑Type и Mercedes-AMG GT S звучат интереснее.

У «гэтээра» 2017 модельного года — новый капот с увеличенным воздухозаборником и измененные бамперы. Преобразился интерьер: сиденья теперь обшивают наппой. На туннеле появился настоящий карбон. Лепестки переключения передач отныне располагаются непосредственно на руле. Мультимедийная система с восьмидюймовым тачскрином получила расширенный функционал и улучшенную графику. Неизменным осталось одно: слот под ключ — по-прежнему слева от руля, на манер Porsche. Хотя двигатель пускается кнопкой и ключ можно вовсе не вынимать из кармана.

Не слишком спортивное на вид кресло спрофилировано отменно. Руль безупречно лежит в руках. Звук V‑образной «шестерки» красив, но не завораживает ни на холостых, ни под нагрузкой. Даже когда покидаешь пит-лейн и как следует наступаешь на акселератор, GT-R остается умеренно громкой и не слишком эмоциональной машиной. А ведь в ходе последнего обновления он обзавелся новым выпуском из высокопрочного титана и, по заверению создателей, научился красиво звучать…

Этот профиль знаком с 2007 года. Его талант притягивать взгляды стал еще убедительнее с появлением новых 20‑дюймовых колес Rays.

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Впрочем, в этой мнимой сдержанности и заключается основная особенность автомобиля. Причем это история не только про выхлоп. Кредо GT-R — максимальная эффективность при минимуме ездовых понтов.

И если тот же Jaguar F‑Type провоцирует валить быстрее и быстрее, попутно указывая на малейшие ошибки нервным и опасным поведением, GT-R мчит настолько стремительно и непринужденно, что круг кажется медленным. Nissan поворачивает именно так и ровно туда, куда направляешь его острым рулем. Он замедляется максимально понятно — позволяя филигранно дозировать замедление усилием на педали. Он готов простить любые ошибки. И при этом, если смотреть на секундомер, он феерически быстр.

Новые амортизаторы? Да, с ними GT-R действительно взял курс на комфорт, но крены в быстрых поворотах по-прежнему невелики, а предельные возможности всё так же высоки. Пройти длинный третий поворот «Сочи Автодрома» быстрее 135 км/ч мне мешали вовсе не новые настройки шасси, а назойливые реплики сидевшего в правом кресле инструктора. Если ты не доверяешь своей машине или людям, которых зовешь с ней знакомиться, не стóит устраивать мероприятие на гоночном треке. Я же доверяю «гэтээру» как самому себе.

Вести GT-R на скорости 200 км/ч так же просто, как Ford Focus на 60 км/ч Это же касается эмоций

Nissan GT-R Длина/ширина/высота/база 4710/1895/1370/2780 мм Снаряженная масса 1752 кг Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 3799 см³; 408 кВт/555 л.с. при 6800 об/мин; 632 Н·м при 3300–5800 об/мин Время разгона 0–100 км/ч <3 c Максимальная скорость 315 км/ч Топливо/запас топлива АИ‑98/74 л Расход топлива: городской/загородный/смешанный цикл 16,9/8,8/11,7 л/100 км Трансмиссия полный привод; P6

Фото: Nissan