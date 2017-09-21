Сигнатурная технология быстро обрела популярность среди производителей радар-детекторов и, видимо, скоро станет обязательной для качественного прибора. Мы собрали почти все представленные на рынке марки и прогнали их по нашей методике испытаний.

Материалы по теме Большой тест радар-детекторов: сигнатурные против обычных

Обычно мы тестируем радар-детекторы весной — перед началом отпускного сезона, когда количество загородных поездок увеличивается. Внепланово обратиться к этой теме побудило резкое увеличение количества сигнатурных моделей. Мы испытали их по разработанной нами методике.

Кратко напомню, что такое сигнатурная технология (англ. signature — подпись). У каждого полицейского радара свой характер излучения: длина импульсов, их сила и количество, паузы между ними. Львиная доля измерителей скорости в России работает в К‑диапазоне, но сигнатурные устройства могут распознать конкретную модель. Образцы «почерков» разработчики снимают с радаров и закладывают в память детекторов. Одновременно туда заносят характерные помехи — например, от автоматических дверей или автомобильных систем безопасности.

В теории сигнатурный радар-детектор должен быть индифферентным к ложным сигналам и в то же время обязан четко сообщать о любом приближающемся полицейском радаре. В реальности всё, конечно, не так идеально. Ведь сигнатура, как и любая новая технология, пока несовершенна. Вдобавок разработчики ограничены возможностями железа. Создание качественно нового изделия потребует серьезных вложений, а в сегменте радар-детекторов и видеорегистраторов потребители, как показывают наши опросы, внимательно анализируют цены. Вот и приходится инженерам искать баланс между стоимостью разработок и качеством конечного продукта.

Не устаю хвалить устройства, к которым прилагаются штекеры с дублирующим гнездом прикуривателя. Цена копеечная, но так удобно! Модели в этом тесте подобрались отнюдь не начального уровня, однако заботу о водителе проявили только две, причем самые доступные — SilverStone F1 Monaco и Sho-Me G‑800 Signature.

Лидирующая группа

В начале этого года в продаже были только два сигнатурных прибора — под маркой И: модели Silent и Soft. Весной мы испытывали предсерийный SilverStone F1 Monaco S. А к началу лета новая технология стала настолько общеприменимой, словно без нее и не жили. Взяв уже знакомые нам изделия, мы подобрали им большую компанию.

Марка Supra , которая временно приостанавливала продажу сигнатурных моделей, расширила предложение до трех вариантов и предоставила на тест радар-детектор DRS-SG151V .

, которая временно приостанавливала продажу сигнатурных моделей, расширила предложение до трех вариантов и предоставила на тест радар-детектор . На официальном сайте Sho-Me заявлено аж пять новомодных приборов. Берем Signature Smart и G‑800 Signature , поскольку представители фирмы заверяли, что работают эти модели по-разному. Кстати, G‑800 Signature — дальнейшее развитие 800‑й серии, неоднократно побеждавшей ранее в наших тестах и до сих пор являющейся одной из самых популярных на рынке.

заявлено аж пять новомодных приборов. Берем и , поскольку представители фирмы заверяли, что работают эти модели по-разному. Кстати, G‑800 Signature — дальнейшее развитие 800‑й серии, неоднократно побеждавшей ранее в наших тестах и до сих пор являющейся одной из самых популярных на рынке. Inspector GT тоже обзавелся сигнатурным исполнением (называется GTS), но в продажу такой девайс еще не поступил, а предсерийного образца в представительстве не нашлось. В качестве альтернативы нам предложили Tomahawk Navajo S (тоже пока не из товарной партии), который позиционируется как более премиальное устройство. Берем!

тоже обзавелся сигнатурным исполнением (называется GTS), но в продажу такой девайс еще не поступил, а предсерийного образца в представительстве не нашлось. В качестве альтернативы нам предложили Tomahawk Navajo S (тоже пока не из товарной партии), который позиционируется как более премиальное устройство. Берем! Neoline X-Cop 7500s, строго говоря, сигнатурный лишь наполовину. Он фильтрует ложные сигналы, сверяя их с заложенными в память «почерками», но полицейские радары распознаёт по старинке, не высвечивая конкретную модель. Что ж, будет интересно оценить и такую реализацию.

Во многих предыдущих тестах мы брали еще и референсную модель — обычно победившую в прошлогоднем тесте: было интересно понять, насколько продвинулись вперед разработчики.

Колесико регулировки громкости и выключения гаджета на левой стороне корпуса — решение архаичное, но удобное. Ему остались верны только SilverStone F1 Monaco S­ и Sho-Me G‑800 Signature. Это позволило поручить каждой из верхних клавиш только одну функцию. У шести моделей — по четыре кнопки, и некоторые — двойного назначения. Разобраться с ними несложно, но в сравнительном тесте нам пришлось быть очень внимательными: распределение функций у приборов не совпадает. Neoline пошел своим путем: сверху на его корпусе всего три клавиши вместо привычных четырех, а громкость регулируется кнопками на правой боковине.

В этот раз «белую ворону» выбрали по другому принципу. Ее роль исполнил Playme Quick 2 — классический радар-детектор без сигнатурной технологии. Его «фишка» заключается в высокой защите от помех и наличии функции anti-CAS, фильтрующей ложные сигналы от систем активной безопасности автомобиля (сканер мертвых зон, комплекс предупреждения столкновений). Этому учат свои устройства и другие производители, но Playme особо акцентирует внимание на подобных нюансах. Хотя, по сути, принципы его работы идентичны тем, что заложены в модель Neoline X-Cop 7500s, у которой литера s намекает на сигнатурную сущность. Если верить разработчикам, Quick 2 должен оказаться очень «тихим» и без новомодных наворотов. Проверим!

Эксперты с большой дороги

Москва и ее окрестности увешаны камерами по большей части двух типов — Стрелками и Автоураганами. Стрелку по характерному «почерку» распознали все без исключения радар-детекторы (приборы справляются с такой задачей уже последние пять лет). Автоураган вообще ничего не излучает, а потому гаджет без GPS-базы комплексов контроля о нем не предупредит.

Материалы по теме Радар-детекторы: главные вопросы и ответы

Стационарные радары Крис и Вокорд-Трафик установлены на рампах над дорогой. Крис засекли все сигнатурные аппараты (за исключением моделей Neoline X-Cop 7500s и Playme Quick 2, которые «подписям» радаров не обучены): распознали его более чем с километра, когда радар еще был вне зоны прямой видимости.

Только SilverStone назвал Вокорд-Трафик по имени, остальная пятерка окрестила его Искрой. Формально это ошибка: комплекс называется именно Вокорд. Однако в нем используется измеритель скорости Искра-ДА, так что объяснить поведение приборов можно. Но все-таки ставим небольшой минус. Сигнатурная технология с указанием названия радаров существует для того, чтобы гаджет точно информировал водителя о типе измерителя скорости. Если допускать ошибки в распознавании, тогда проще научить детекторы одному слову — «радар». Кроме того, существует другая Искра. Она работает самостоятельно и к компоненту Вокорда никакого отношения не имеет.

ДАЛЬНОБОЙНОСТЬ Лидерами по дальности распознавания полицейских радаров оказались SilverStone F1 Monaco S, Playme Quick 2 и Tomahawk Navajo S. От них немного отстал Neoline X-Cop 7500s, не провалившийся ни в одной дуэли. Сигнатурные модели Playme Silent и Sho-Me Signature Smart подвело незнание «почерка» Визира, из-за чего этот радар они заметили только в трассовом режиме как излучатель К‑диапазона. У Супры та же беда плюс нераспознанная Амата. Sho-Me G‑800 Signature оказался молчаливым малым. И это не «глюк»: в процессе испытаний на дорогах общего пользования прибор добросовестно вылавливал все встреченные комплексы. По части распознавания самого распространенного радара — Стрелки — все гаджеты отработали как под копирку. По результатам неоднократных проездов разброс дальности обнаружения составил менее 50 метров, что позволяет поставить все устройства на один уровень. Кстати, пусть вас не удивляет то, что в разных тестах один и тот же радар-детектор показывает различные результаты. Производители постоянно оптимизируют железо и софт, поэтому напрямую сравнивать приборы с разными прошивками нельзя. Кроме того, под Стрелками мы ездим не на полигоне, а на обычных дорогах, где на четкость распознавания влияет множество сторонних факторов. Базы стационарных камер по-прежнему неидеальны, причем у всех участников теста. Например, на маршруте был «двухсторонний» комплекс видеофиксации: висящие на одном столбе камеры фиксируют и приближающихся, и удаляющихся нарушителей на автобусной полосе. Neoline и Sho-Me предупредили о «камере в спину», остальные — о стандартной камере. Обе не распо­знал никто. Все приборы игно­рируют часть стационарных ящиков на обочинах, в которые радары ставят время от времени, а Playme — еще и некоторые муляжи. Дотошнее всех оказался SilverStone: в его память заложили даже камеры Платона. Дальнобойщики скажут спасибо. Еще весной предупреждать о последовательности радаров (когда две камеры расположены на расстоянии менее 300 метров друг за другом) умел только SilverStone. Теперь эта полезная для крупных городов «фишка» есть и у Sho-Me Signature Smart. Эти двое заслуживают высших мест по качеству GPS-базы. Далее плотной группой идут Sho-Me G‑800 Signature, Neoline и Tomahawk. Supra допустила слишком много пробелов (в основном это камеры «в спину» в Подмосковье), а оба Playme предупреждали об Автодориях, снятых за пару месяцев до нашего испытания.

Атака в лоб

Мобильными экзаменаторами выступили наши старые знакомые — устройства Визир, Бинар и лазерная Амата. Последнюю все распознали правильно, кроме Супры, которая на этот измеритель скорости не отреагировала. Neoline предупредил водителя сигналом «Лазер», а несигнатурный Playme Quick 2 высветил на дисплее «Амата». Дело в том, что некоторые производители прописывают в своих устройствах «почерк» этого радара отдельно, как и в случае со Стрелкой. Плюсик за дотошность Quick честно заслужил.

В дуэлях с Бинаром возникло две неожиданности. Sho-Me G‑800 его не заметил в принципе, хотя в предыдущих тестах делал это на отлично. А Playme Silent эталонно показал, на каком уровне сейчас находится сигнатурная технология. В чисто сигнатурном режиме он обозвал Бинар Искрой. В трассовом — за километр дистанции менял свое мнение трижды, поочередно назвав радар Искрой, Кречетом и, наконец, Бинаром.

Компания Neoline всегда удивляла оригинальными и порой спорными решениями. Так и на этот раз. У радар-детектора X-Cop 7500s динамик расположен снизу. Чтобы сигналы были слышны, крепить прибор приходится на стекле — с помощью кронштейна с присосками. Все остальные производители предусмотрели также возможность размещения на липком коврике, который входит в комплект.

Корректнее других повели себя устройства SilverStone и Tomahawk. Они подняли тревогу еще за километр до радара, но без конкретики, указав на экране лишь К‑диапазон. За 850 метров сработала сигнатура, и оповещение сменилось на «Бинар». Гаджеты не оставили водителя без предупреждения, даже несмотря на то, что сами еще не иден­тифицировали соперника. На сегодняшний день сигнатура должна оставаться помощником простого радара, а не главенствовать над ним.

Материалы по теме Забить Стрелку: тест 11 моделей радар-детекторов с GPS

Визир — радар не слишком сложный для обнаружения. Тем не менее уверенно его определили только SilverStone и Tomahawk (плюс «полусигнатурные» Playme и Neoline — как источник сигналов в К‑диапазоне). «Восьмисотый» Sho-Me, как и в случае с Бинаром, промолчал. Однако, тенденция. Предполагаем, что некогда отличную модель в процессе адаптации под сигнатуру попросту запороли. Производитель заверил, что доводка еще не закончена. Действительно, конкретный экземпляр, попавший на тест, откровенно сырой.

Sho-Me Signature Smart, Playme Silent и Supra DRS-SG151V распознали Визир в К‑диапазоне в режиме «трасса». Мы переключили радар-детекторы на обнаружение исключительно по сигнатурам — и наступила тишина! Всё логично: общий К‑диапазон в них блокируется как ложный, а «почерк» Визира гаджеты не идентифицировали — это серьезный недостаток. Еще одно подтверждение тому, что новомодной технологии пока рано давать много свободы.

Город не спит

Материалы по теме Камеры на каждом километре — наше светлое автобудущее

Реклама сигнатурных гаджетов уверяет: ложных срабатываний — минимум, поэтому приборы можно использовать в крупных городах, не выключая радарную часть. Мы решили проверить это и намотали с каждым из участников теста несколько десятков километров по столице и ближайшему Подмосковью, где источников излучения ненамного меньше, чем в Москве.

У пяти аппаратов предусмотрен режим, в котором они реагируют только на знакомые сигнатуры. В Playme Silent он называется «подписи», в обеих моделях Sho-Me — «сигнатурный», в Tomahawk Navajo S — «мегаполис», в Supra DRS-SG151V — «тихий». Отсутствием ложных тревог в таком режиме отметились Supra, Sho-Me G‑800 и Tomahawk. Sho-Me Smart увидел одну несуществующую Искру, Playme Silent — Кречет и Стрелку.

SilverStone F1 Monaco S в части городских испытаний можно отнести к компании несигнатурных приборов Playme Quick 2 и Neoline X-Cop 7500s. Он также до предела снижает чувствительность, максимально активирует защиту от помех, но не исключает детектирования излучателя в простом К‑диапазоне. При этом указывает название радара, ежели таковой попадет в его поле зрения. Чуда не произошло, и парой ложных срабатываний отметились все три гаджета. Но это в черте Москвы! Так что в целом такое поведение можно признать более чем удовлетворительным.

Пока только Playme Silent щеголяет многострочным цветным дисплеем. Другие производители скоро подтянутся — информации и функций у радар-детекторов прибавляется, уместить всё на однострочном экране сложно.

Сигнатурное распознавание радаров функционирует и в трассовом режиме (кроме как у Томагавка). Без ошибок в этой дисциплине не отработал никто. Лучшие — SilverStone и оба Playme — показали по одному ложному К‑сигналу. У Sho-Me G‑800 таковых набралось четыре, у Томагавка — семь, у Супры — девять (плюс предупреждение о несуществующем Кордоне). Прибору Sho-Me Smart в довесок к помехам в К‑диапазоне мерещились Бинар, Кордон и Искра. А Neoline извел предупреждениями о К‑сигналах и отсутствующих в реальности Стрелках.

Ставим подпись

Подробно достоинства и недостатки участников нашего теста изложены в аннотациях к каждой модели, которые расположены в алфавитном порядке. Рекомендация «Выбор ЗР» дана исключительно по результатам работы сигнатурной части приборов. Отдельно мы, как и всегда, приводим замеры дальности срабатывания и выводы о качестве GPS-базы камер. Приятно, что тройка рекомендованных нами гаджетов (два сигнатурных и Playme Quick 2) оказалась в числе лучших и по остальным параметрам.

Материалы по теме Знать в лицо: как работают камеры видеофиксации нарушений

Общий вывод таков. Сигнатурная технология находится в начале эволюционного пути. На сегодняшний день это не панацея, не абсолютное спасение от ложных срабатываний и пропущенных радаров — а лишь очередной помощник, новая «фишка». Если проводить аналогию с машинами, то это адаптивный круиз-контроль: когда-нибудь он вырастет в полноценный автопилот и заменит водителя, но сейчас работает на подхвате.

Любите быть на гребне моды и технологий? Среди описанной группы лучшими по части распознавания «почерка» оказались SilverStone F1 Monaco S и Tomahawk Navajo S. Остальные ошибались чаще. Причем нередко сообщали о радаре конкретной модели, которого на деле не было. Выходит, производители не справились с ложными срабатываниями, а чуть изменили форму их подачи: вместо К‑сигнала — Искра, Кречет и прочие имена собственные. От такой замены водителю станет только беспокойнее.

Обычные модели сбрасывать со счетов рано. Playme Quick 2 оказался весьма «тихим». По радарной части он относится к числу лучших и без помощи сигнатур. И стóит, по нынешним временам, разумно. Однако предполагаю, что сигнатура скоро станет обязательным атрибутом. И поэтому соперничество ведущих производителей радар-детекторов в ближайшее время будет еще острее.

Neoline X-Cop 7500s

Минимальная цена* 7990 руб. Буква s в названии намекает на сигнатурную технологию, но она касается лишь фильтра ложных сигналов. В режиме «трасса» прибор часто сообщал о несуществующих Стрелках, причем сразу на максимальном уровне излучения. Уникальный режим «турбо», как и обещает производитель, заметно увеличивает дальность детектирования радаров. Но ездить с ним можно только в самых глухих местах, а на обычной подмосковной трассе прибор будет пищать постоянно. Ничего не поделаешь, такова обратная сторона высокой чувствительности. *Здесь и далее — в интернет-магазинах на момент подготовки статьи. Playme Quick 2

Минимальная цена 5990 руб. Эффективно отсекает ложные помехи, но по имени знает только Стрелку и Амату: он не сигнатурный. При этом модель очень «тихая» и качественная. По радарной части существенных замечаний нет, а база камер разочаровала. В основном — прене­б­режением к «выстрелам» в спину и муляжам, а также неоперативным обновлением (Автодории в Подмосковье давно сняли, а прибор этого не знает). Подтянуть бы устройство в этих вопросах без увеличения цены — и готова практически идеальная несигнатурная модель. Отличная альтернатива сигнатурным моделям Playme Silent

Минимальная цена 8190 руб. Включив режим «подписи», я приготовился наслаждаться тишиной. В этом режиме аппарат пропускает на красивый цветной дисплей лишь сигнатуры известных ему радаров. Но, к сожалению, Silent несколько раз предупреждал об отсутствующих в реальности засадах и стационарных камерах. В индивидуальных заездах он не распознал «почерк» Визира, промолчав на работа­ющий радар, и путался в идентификации Бинара, ­называя его разными именами. Если отбросить сигнатурную часть, по плюсам и минусам ­идентичен прибору Quick 2. Sho-Me G-800 Signature

Минимальная цена 5150 руб. Герой прошлых лет сдал. Качество сборки заметно хуже, чем у соперников (например, прибор сильно гуляет на кронштейне), дисплей менее информативный. Цена по-прежнему привлекательная. К сожалению, приобщение к сигнатурной технологии не пошло радар-детектору на пользу. Он вообще не заметил Визир и Бинар, об Амате предупредил только в режиме «трасса». Результат — наименьшая сумма метров по итогам измерений. Надеемся, что производитель доработает аппарат, чтобы цена не осталась единственным плюсом. Sho-Me Signature Smart

Минимальная цена 5985 руб. В представительстве не обманули: G-800 и Smart действительно работают по-разному. Smart вышел победителем в дуэли с Бинаром, но Визир увидел лишь в К-диапазоне, без помощи сигнатуры. По разу в ходе тестирования засек несуществующие Искру и Крис. Похвалю за добротную базу камер и умение предупреждать о комплексах, идущих друг за другом на малом расстоянии. Дисплей информативен, но яркость в солнечный день хотелось увеличить. Цена приемлемая. SilverStone F1 Monaco S

Минимальная цена 5590 руб. F1 Monaco S отлично проявил себя в выступлениях против всех радаров, участвовавших в тесте. Недостаток — позднее опознание Аматы в городском режиме: это гарантированный штраф. Но многим другим радар-детекторам не по плечу и такой результат. Любопытно сработал прибор против Визира и Бинара. В режиме «трасса» предупреждение появляется на более чем достаточной дистанции — правда, в общем К-диапазоне. Название радара высвечивается на экране позже: на расстоянии 400 метров в случае со смотрящим в спину Визиром и 150 метров — при сближении со «стреляющим» в лоб Бинаром. Supra DRS-SG151V

Минимальная цена 6600 руб. Прибор с незапоминающимся индексом расположился ближе к концу и по алфавиту, и по результатам. Из мобильных радаров Supra четко отработала только Бинар. В ходе заездов по дорогам общего пользования досаждала ложными К-сигналами в режиме «трасса» (плюс оповестила об одном несуществующем Кордоне). Тип камеры гаджет почему-то произносил только после нескольких писков, а не сразу, как все остальные. Добавим сюда неполную базу стаци­онарных комплексов и неинформативный сегментный LED-дисплей (современные модели перешли на OLED-технологию). Tomahawk Navajo S

Минимальная цена** 6300 руб. Tomahawk впервые представлен в нашем сравнительном тесте радар-детекторов. По характеристикам оказался очень близок к Сильверстоуну. Схожее поведение в тестах с мобильными радарами наводит на мысль о родстве железа и софта этих двух приборов. В плюсах — хорошая база камер и сравнительно неплохая работа сигнатурной технологии. Не понравилась организация меню: оно многоступенчатое, а при однострочном дисплее это слишком сложно для восприятия. **Предварительные данные: модель еще не поступила в продажу.

Оценка качества предупреждений о стационарных камерах Знает камер (из 35)* Предупреждения о камерах «в спину» Neoline X-Cop 7500s 31 + Playme Quick 2 30 — Playme Silent 30 — Sho-Me G-800 Signature 33 + Sho-Me Signature Smart 33 + SilverStone F1 Monaco S 33 + Supra DRS-SG151V 25 — Tomahawk Navajo S 31 + *На тестовом маршруте протяженностью 60 км.